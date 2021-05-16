Кристофер Руоккио «Ревущая тьма»: масштабный космический квест в поисках «мира для всех»

Веками тянется война между человечеством и расой инопланетян-сьельсинов, неся смерть и разрушение десяткам миров. Адриан Марло, некогда мечтавший стать учёным-схоластом, вместо этого оказался лидером наёмников, но не утратил идеалы молодости, а потому одержим желанием положить конец конфликту. Марло разыскивает легендарную планету Воргоссос, где надеется отыскать способ установить контакт с лидерами сьельсинов. Но планета и её древний хозяин таят немало пугающих тайн и опасностей, и Адриан найдёт там совсем не то, что ожидает.
Первый том
Кристофер Руоккио «Империя тишины»: отличная фантастика в духе «Дюны»
Действие разворачивается в далёком будущем, когда человеческая Империя раскинулась на множество звёздных систем, а Земля превратилась в легенду.
Christopher Ruocchio
Howling Dark
Роман
Жанр: космическая опера
Выход оригинала: 2019
Переводчик: Ю. Павлов
Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2021
Серия: «Звёзды новой фантастики»
672 стр., 3000 экз.
«Пожиратель Солнца», часть 2
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Говоря о первом романе Кристофера Руоккио, «Империя тишины», мы назвали его одним из самых выдающихся дебютов в жанре космической оперы за последние годы. Используя множество классических идей и даже штампов, молодой писатель создал самобытное произведение, которое подкупало выразительным героем, интересными конфликтами и великолепным стилем. Даже не верилось, что роман вышел из-под пера новичка, а не маститого автора.
Однако громко заявить о себе — одно дело, а доказать, что первый успех не был случайным, — совсем иное. Возможно, даже более сложное. Оправданны ли щедро выданные автору авансы, сумеет ли Руоккио удержать планку, заданную первым романом, должна была продемонстрировать вторая книга, которую, к счастью, не пришлось долго ждать.
Действие «Ревущей тьмы» разворачивается спустя полвека после завершения «Империи тишины» — в мире далёкого будущего, описанном Руоккио, аристократы живут куда дольше обычных людей. Но хотя Адриан всё ещё относительно молод для палатина, он изрядно изменился. В первом романе это был юноша, который бежал от ненавистной ему судьбы, сталкиваясь с чередой смертельно опасных испытаний. На страницах «Ревущей тьмы» мы встречаем уже возмужавшего Адриана, который обрёл чёткую цель в жизни — положить конец затяжному конфликту людей и сьельсинов. Впрочем, Адриан не утратил былых идеалов — по крайней мере пока — и стремится не уничтожить врага рода человеческого, а найти с ним общий язык. И поиски способа это сделать приводят героя в место, полное странных технологий и личностей.
Как Адриан изменился по сравнению с собой прежним, так и «Ревущая тьма» отличается от «Империи тишины». Первый роман Руоккио можно назвать романом взросления — в его центре было становление героя. А «Ревущая тьма» — это уже скорее роман-квест с поисками макгаффина и постоянным столкновением с неизведанным.
Смена стиля и тональности не помешала Руоккио сохранить во второй книге все достоинства первой. Более того, появились новые. Прежде всего это касается проработки мира. В дебюте Руоккио сеттинг служил богатой на детали, но всё же декорацией. Теперь же автор вовсю показывает сложность и многообразие своей вселенной, погружая нас в её секреты и историю, и разбираться в них оказывается не менее интересно, чем следить за судьбой героя.
Прибавил роман и в размахе — ставка в игре, которую ведёт Марло, уже не просто его жизнь и даже не только судьбы его соратников. Он старается изменить вселенную, в которой живёт, и столь амбициозная цель, конечно, оборачивается приключением куда более эпического масштаба, чем мы наблюдали в предыдущем романе. А к концу «Ревущей тьмы» Адриан превращается в человека-легенду, чьи действия способны менять судьбы цивилизаций, — и это сулит ещё более грандиозное продолжение цикла.
История брата и другие истории
Кроме романов о мире «Пожирателя Солнца», Руоккио активно пишет и произведения в короткой форме. В прошлом году увидела свет повесть The Lesser Devil, посвящённая младшему брату Адриана Марло, — из неё ясно, что тот был не вполне надёжным рассказчиком. А нынешней весной в электронном формате вышел сборник Tales of the Sun Eater, в который вошли семь историй, расширяющих вселенную Руоккио.
— Ты бы не смог предотвратить это.
— Не смог бы, — согласился я, — но в наших силах не допустить повторения.
Мы оба понимали, что это ложь. Прямо сейчас где-нибудь в Пространстве Наугольника сьельсины уничтожали другую планету.
Я закрыл глаза, прячась от темноты, но лишь обрёл иную, ещё более глубокую тьму.
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Читаем книгу «Ревущая тьма» Кристофера Руоккио
Второй том начинается с пробуждения лорда-коменданта, который пытается вспомнить события прошлого и собрать воедино разрозненные образы.
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