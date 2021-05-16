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    #космическая опера #Кристофер Руоккио

    Кристофер Руоккио «Ревущая тьма»: масштабный космический квест в поисках «мира для всех»

    16 мая 2021
    Дмитрий Злотницкий
    16.05.2021
    8035
    3 минуты на чтение
    #космическая опера #Кристофер Руоккио

    Веками тянется война между человечеством и расой инопланетян-сьельсинов, неся смерть и разрушение десяткам миров. Адриан Марло, некогда мечтавший стать учёным-схоластом, вместо этого оказался лидером наёмников, но не утратил идеалы молодости, а потому одержим желанием положить конец конфликту. Марло разыскивает легендарную планету Воргоссос, где надеется отыскать способ установить контакт с лидерами сьельсинов. Но планета и её древний хозяин таят немало пугающих тайн и опасностей, и Адриан найдёт там совсем не то, что ожидает.

    Первый том

    Кристофер Руоккио «Империя тишины»: отличная фантастика в духе «Дюны» 1

    Кристофер Руоккио «Империя тишины»: отличная фантастика в духе «Дюны»

     Дмитрий Злотницкий |  25.03.2020

    Действие разворачивается в далёком будущем, когда человеческая Империя раскинулась на множество звёздных систем, а Земля превратилась в легенду.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2021 4

    Christopher Ruocchio
    Howling Dark
    Роман
    Жанр: космическая опера
    Выход оригинала: 2019
    Переводчик: Ю. Павлов
    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2021
    Серия: «Звёзды новой фантастики»
    672 стр., 3000 экз.
    «Пожиратель Солнца», часть 2
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    Говоря о первом романе Кристофера Руоккио, «Империя тишины», мы назвали его одним из самых выдающихся дебютов в жанре космической оперы за последние годы. Используя множество классических идей и даже штампов, молодой писатель создал самобытное произведение, которое подкупало выразительным героем, интересными конфликтами и великолепным стилем. Даже не верилось, что роман вышел из-под пера новичка, а не маститого автора.

    Однако громко заявить о себе — одно дело, а доказать, что первый успех не был случайным, — совсем иное. Возможно, даже более сложное. Оправданны ли щедро выданные автору авансы, сумеет ли Руоккио удержать планку, заданную первым романом, должна была продемонстрировать вторая книга, которую, к счастью, не пришлось долго ждать.

    Действие «Ревущей тьмы» разворачивается спустя полвека после завершения «Империи тишины» — в мире далёкого будущего, описанном Руоккио, аристократы живут куда дольше обычных людей. Но хотя Адриан всё ещё относительно молод для палатина, он изрядно изменился. В первом романе это был юноша, который бежал от ненавистной ему судьбы, сталкиваясь с чередой смертельно опасных испытаний. На страницах «Ревущей тьмы» мы встречаем уже возмужавшего Адриана, который обрёл чёткую цель в жизни — положить конец затяжному конфликту людей и сьельсинов. Впрочем, Адриан не утратил былых идеалов — по крайней мере пока — и стремится не уничтожить врага рода человеческого, а найти с ним общий язык. И поиски способа это сделать приводят героя в место, полное странных технологий и личностей.

    Как Адриан изменился по сравнению с собой прежним, так и «Ревущая тьма» отличается от «Империи тишины». Первый роман Руоккио можно назвать романом взросления — в его центре было становление героя. А «Ревущая тьма» — это уже скорее роман-квест с поисками макгаффина и постоянным столкновением с неизведанным.

    Смена стиля и тональности не помешала Руоккио сохранить во второй книге все достоинства первой. Более того, появились новые. Прежде всего это касается проработки мира. В дебюте Руоккио сеттинг служил богатой на детали, но всё же декорацией. Теперь же автор вовсю показывает сложность и многообразие своей вселенной, погружая нас в её секреты и историю, и разбираться в них оказывается не менее интересно, чем следить за судьбой героя.

    Прибавил роман и в размахе — ставка в игре, которую ведёт Марло, уже не просто его жизнь и даже не только судьбы его соратников. Он старается изменить вселенную, в которой живёт, и столь амбициозная цель, конечно, оборачивается приключением куда более эпического масштаба, чем мы наблюдали в предыдущем романе. А к концу «Ревущей тьмы» Адриан превращается в человека-легенду, чьи действия способны менять судьбы цивилизаций, — и это сулит ещё более грандиозное продолжение цикла.

    Итог: «Ревущая тьма» доказывает, что первый успех Кристофера Руоккио не был случайностью. Это действительно одна из ярчайших новых звёзд, взошедших за последние годы на небосклоне космической фантастики

    История брата и другие истории

    Кроме романов о мире «Пожирателя Солнца», Руоккио активно пишет и произведения в короткой форме. В прошлом году увидела свет повесть The Lesser Devil, посвящённая младшему брату Адриана Марло, — из неё ясно, что тот был не вполне надёжным рассказчиком. А нынешней весной в электронном формате вышел сборник Tales of the Sun Eater, в который вошли семь историй, расширяющих вселенную Руоккио.

    — Ты бы не смог предотвратить это.
    — Не смог бы, — согласился я, — но в наших силах не допустить повторения.
    Мы оба понимали, что это ложь. Прямо сейчас где-нибудь в Пространстве Наугольника сьельсины уничтожали другую планету.
    Я закрыл глаза, прячась от темноты, но лишь обрёл иную, ещё более глубокую тьму.

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    Читаем книгу «Ревущая тьма» Кристофера Руоккио

    Читаем книгу «Ревущая тьма» Кристофера Руоккио

     Издательство «Азбука» |  23.03.2021

    Второй том начинается с пробуждения лорда-коменданта, который пытается вспомнить события прошлого и собрать воедино разрозненные образы.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2021 4
    Кристофер Руоккио «Ревущая тьма»
    Стоит ли читать?
    Если вам пришёлся по вкусу дебют Руоккио, то и продолжение не разочарует.
    Удачно
    развитие мира и главного героя
    богатый и изящный язык
    культурные и исторические аллюзии
    Неудачно
    медленный темп повествования
    9
    Отлично

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    Дмитрий Злотницкий
    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

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