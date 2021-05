Кристофер Руоккио «Ревущая тьма»: масштабный космический квест в поисках «мира для всех»

Говоря о первом романе Кристофера Руоккио, «Империя тишины», мы назвали его одним из самых выдающихся дебютов в жанре космической оперы за последние годы. Используя множество классических идей и даже штампов, молодой писатель создал самобытное произведение, которое подкупало выразительным героем, интересными конфликтами и великолепным стилем. Даже не верилось, что роман вышел из-под пера новичка, а не маститого автора.

Однако громко заявить о себе — одно дело, а доказать, что первый успех не был случайным, — совсем иное. Возможно, даже более сложное. Оправданны ли щедро выданные автору авансы, сумеет ли Руоккио удержать планку, заданную первым романом, должна была продемонстрировать вторая книга, которую, к счастью, не пришлось долго ждать.

Действие «Ревущей тьмы» разворачивается спустя полвека после завершения «Империи тишины» — в мире далёкого будущего, описанном Руоккио, аристократы живут куда дольше обычных людей. Но хотя Адриан всё ещё относительно молод для палатина, он изрядно изменился. В первом романе это был юноша, который бежал от ненавистной ему судьбы, сталкиваясь с чередой смертельно опасных испытаний. На страницах «Ревущей тьмы» мы встречаем уже возмужавшего Адриана, который обрёл чёткую цель в жизни — положить конец затяжному конфликту людей и сьельсинов. Впрочем, Адриан не утратил былых идеалов — по крайней мере пока — и стремится не уничтожить врага рода человеческого, а найти с ним общий язык. И поиски способа это сделать приводят героя в место, полное странных технологий и личностей.

Как Адриан изменился по сравнению с собой прежним, так и «Ревущая тьма» отличается от «Империи тишины». Первый роман Руоккио можно назвать романом взросления — в его центре было становление героя. А «Ревущая тьма» — это уже скорее роман-квест с поисками макгаффина и постоянным столкновением с неизведанным.

Смена стиля и тональности не помешала Руоккио сохранить во второй книге все достоинства первой. Более того, появились новые. Прежде всего это касается проработки мира. В дебюте Руоккио сеттинг служил богатой на детали, но всё же декорацией. Теперь же автор вовсю показывает сложность и многообразие своей вселенной, погружая нас в её секреты и историю, и разбираться в них оказывается не менее интересно, чем следить за судьбой героя.

Прибавил роман и в размахе — ставка в игре, которую ведёт Марло, уже не просто его жизнь и даже не только судьбы его соратников. Он старается изменить вселенную, в которой живёт, и столь амбициозная цель, конечно, оборачивается приключением куда более эпического масштаба, чем мы наблюдали в предыдущем романе. А к концу «Ревущей тьмы» Адриан превращается в человека-легенду, чьи действия способны менять судьбы цивилизаций, — и это сулит ещё более грандиозное продолжение цикла.

Итог: «Ревущая тьма» доказывает, что первый успех Кристофера Руоккио не был случайностью. Это действительно одна из ярчайших новых звёзд, взошедших за последние годы на небосклоне космической фантастики

История брата и другие истории

Кроме романов о мире «Пожирателя Солнца», Руоккио активно пишет и произведения в короткой форме. В прошлом году увидела свет повесть The Lesser Devil, посвящённая младшему брату Адриана Марло, — из неё ясно, что тот был не вполне надёжным рассказчиком. А нынешней весной в электронном формате вышел сборник Tales of the Sun Eater, в который вошли семь историй, расширяющих вселенную Руоккио.