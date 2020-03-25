Кристофер Руоккио «Империя тишины»: отличная фантастика в духе «Дюны»

Адриан Марло, старший сын властителя одной из бесчисленных планет Империи, наперекор желаниям отца мечтал стать учёным. Однако, оказавшись в центре конфликта между человечеством и космическими кочевниками сьельсинами, Адриан стал тем, кто положил конец войне. Правда, ценой невероятных жертв, что принесло ему славу одновременно и героя, и монстра…

Christopher Ruocchio «Empire of Silence» Жанр: космическая опера

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2020

Цикл: «Пожиратель солнца», часть 1

Похоже на: Патрик Ротфусс «Имя ветра» • Фрэнк Герберт «Дюна»

Немного найдётся за последние годы фантастов, чьи дебюты были бы встречены таким единогласным хором положительных отзывов. Первый роман Кристофера Руоккио с ходу заслужил сравнения с «Дюной» и «Именем ветра». Комплимент очень лестный — и, надо признать, вполне заслуженный.

Ассоциации с «Дюной» вызывает прежде всего сеттинг. Действие разворачивается в далёком будущем, когда человеческая Империя раскинулась на множество звёздных систем, а Земля превратилась в легенду. Как и во вселенной Герберта, некогда человечество сошлось в жестокой войне с разумными машинами и смогло победить, но с тех пор создание искусственных интеллектов оказалось под запретом. Зато активно развивается евгеника, и огромным влиянием обладают религиозные институты. Правда, если во вселенной «Дюны» не нашлось места инопланетным цивилизациям, то у Руоккио люди ведут затяжной конфликт с совершенно чуждой им расой сьельсинов. И, как становится понятно уже с первых же страниц книги, главный герой цикла сыграет в этом противостоянии решающую роль.

Впрочем, подобно уже Ротфуссу, Руоккио стилизует роман под воспоминания героя, давая самому протагонисту рассказать свою историю. И герой начинает издалека — с юности, когда ему пришлось покинуть свой мир и оказаться на самом дне общества. Роднит автора «Империи тишины» с Ротфуссом и то, что уже в дебютном романе он проявляет себя блестящим стилистом. Читая яркую, лиричную, образную, насыщенную аллюзиями и любопытными философскими размышлениями прозу Руоккио, сложно поверить, что эта книга вышла из-под пера дебютанта, — ведь перед нами тот случай, когда текст сам по себе дарит не меньше удовольствия, чем погружение в интересный фантастический мир или перипетии сюжета.

Автор не торопится бросать героя в гущу каких-то глобальных событий и относительно неспешно показывает его становление. Адриану предстоят и сражения на гладиаторской арене, и политические интриги, и первое столкновение со сьельсинами, к которым он испытывает необычайный интерес. Но не стоит ждать от «Империи тишины» динамичного развития событий или масштабных баталий, присущих большей части космических опер. Для Руоккио многочисленные испытания, которые он обрушивает на своего героя, явно не самоцель, а средство — катализатор для развития Адриана.

Конечно, такой подход к повествованию оправдан лишь в тех случаях, когда герой по-настоящему выразителен и за его эволюцией интересно следить. Это в полной мере справедливо по отношению к Адриану Марло, который получился нетривиальным и многогранным персонажем. Причём автор в самом начале романа проделывает хитрый трюк, раскрывая то, к чему персонаж должен прийти, — стать героем войны и виновником геноцида целой расы. А ведь Адриан, которого мы встречаем в начале «Империи тишины», сторонится насилия и превыше всего ценит знания.

Автор ведёт героя к намеченной цели весьма извилистым путём, который пока явно очень далёк от завершения — например, к концу книги Адриан, хотя во многом изменился, вовсе не похож на человека, способного устроить геноцид. Причём под занавес романа к герою начинаешь испытывать такую привязанность и интерес, что не терпится узнать, как же дальше сложится его судьба. К счастью, Руоккио, в отличие от того же Ротфусса, не склонен заставлять читателей долго ждать продолжения. Второй роман цикла «Пожиратель солнца» уже вышел на английском, а третий ожидается в этом году. Надеемся, и российские издания не заставят ждать.

Мощнейший дебют, который вполне может стать началом одного из ярчайших циклов в жанре современной космической оперы, — конечно, если Руоккио в полной мере реализует свой потенциал.

Редактор звёзд Карьеру в литературе Руоккио начал с работы редактором в издательстве Baen Books, специализирующемся на фантастике. Среди авторов, с которыми ему довелось работать, были такие звёзды, как Лоис Макмастер Буджолд, Дэвид Вебер и Дэвид Дрейк. По словам Руоккио, особенно повлиял на него именно Дрейк, который очень тщательно планирует события своих книг, — этот стиль работы перенял и молодой автор.