    1444
    Блоги | Книги
    #польская фантастика #тёмное фэнтези

    Пять причин, почему цикл Яцека Пекары про Инквизитора — идеальная замена «Ведьмаку» Анджея Сапковского

    17 августа 2021
    17.08.2021
    11043
    4 минуты на чтение
    #польская фантастика #тёмное фэнтези
    5 причин, почему цикл Яцека Пекары о Мордимере Маддердине — идеальная замена «Ведьмаку» Анджея Сапковского 3

    «Ведьмак» Анджея Сапковского — захватывающая история, в которую погружаешься с головой. И когда она заканчивается, то оставляет после себя жгучее желание все тут же забыть, и перечитать цикл заново: вновь познакомиться с Геральтом, Цири, балагуром Лютиком, чародейкой Йеннифэр. Это как расставание со старым добрым другом; когда понимаешь, что дальше вам уже не по пути, и вы расходитесь, каждый — своей дорогой.

    Однако не Сапковским единым славится польское фентези. Если вам хочется заполнить пустоту расставания с «Ведьмаком» чем-то схожим по духу, то предлагаем обратить внимание на цикл Яцека Пекары об инквизиторе Мордимере Маддердине. Представляем вам пять причин, почему стоит прочитать книги Пекары, и почему истории о мрачном инквизиторе — идеальная замена «Ведьмаку».

    1. Мрачные и жестокие вселенные

    5 причин, почему цикл Яцека Пекары о Мордимере Маддердине — идеальная замена «Ведьмаку» Анджея Сапковского

    Мир Ведьмака нельзя назвать добрым сказочным местом. Опасная нечисть, предательства, убийства, обман и темные закоулки человеческих душ мастерски описаны Сапковским. И ведьмак Геральт, не будучи в полной мере человеком, выступает как бы сторонним наблюдателем, хотя и принимает активное участие в происходящем. Фантаст закидывает читателей вопросами: «что есть добро, и что есть зло?», «оправдывает ли цель средства?», «почему человек подчас оказывается страшнее монстра?», «стоит ли выбирать из двух зол» и, конечно, «почему они никак не научатся» (последний, конечно, больше шуточный).

    Альтернативная вселенная Яцека Пекары, где Иисус сошел с креста и сам стал карать своих врагов огнем и мечом, задает те же вопросы, но зачастую в более резкой форме. Здесь на каждом шагу встречается зло, а слуги Бога, инквизиторы, всеми силами борются с любыми его проявлениями. Инквизиторы не гнушаются любых средств для достижения целей. Когда того требуют обстоятельства, Мордимер Маддердин без колебаний прибегает к пыткам или обману, чтобы одолеть очередного противника, и не раз по ходу сюжета ему придется столкнуться со сложным моральным выбором.

    2. Формат повествования

    5 причин, почему цикл Яцека Пекары о Мордимере Маддердине — идеальная замена «Ведьмаку» Анджея Сапковского 1

    Первые книги о Ведьмаке —  сборники повестей, связанные общим героем. Короткие истории описывали отдельные эпизоды из жизни ведьмака, выполняющего, как правило, очередной заказ на истребление нечисти. Только постепенно в цикле начал появляться магистральный сюжет, а Сапковский перешел к полноценным романам.

    Яцек Пекара выбрал для своего цикла тот же формат, что у первых двух томов ведьмачьего цикла. Каждая повесть в книгах — законченная история, описывающая очередную непростую работу главного героя. И с каждым разом личность Мордимера раскрывается чуть больше и позволяет взглянуть на порочный мир глазами ревностного слуги высших сил. Как у Сапковского, постепенно в книгах Пекары появляются сквозные сюжетные линии и персонажи, но выбранному изначально формату автор не изменяет, и продолжает писать романы в повестях.

    3. Схожесть профессий и выразительные образы протагонистов

    5 причин, почему цикл Яцека Пекары о Мордимере Маддердине — идеальная замена «Ведьмаку» Анджея Сапковского 4

    Бороться с нечистью и повсеместно искоренять зло — тяжелый, грязный и опасный труд. И уж кому как не ведьмакам и инквизиторам это знать. И как и всякий труд, он должен быть оплачен. Несмотря на зачастую довольно щедрую оплату, прилично заработать и жить безбедной, спокойной жизнью вряд ли получится, ведь охота на ведьм и другую нечисть — страшно затратное мероприятие! То снаряжение закупить, то людей нанять, а то и в бордель заглянуть. Вот так наши герои и живут — от заказа до заказа.

    Само собой, это, вкупе с тем, что они регулярно сталкиваются с монстрами и худшими проявлениями людской натуры, накладывает на обоих персонажей отпечаток. И Геральт, и Мордимер циничны и расчетливы. Но оба, в то же время, более глубокие персонажи, чем может показаться на первый взгляд, и следить за их раскрытием и развитием любопытно.

    На ведьмаков детей обучают в спартанских условиях, прививая навыки, что нужны для борьбы с нечистью, а кроме того подвергают мутации. Говорят, что после испытания травами, выживает от силы четверо детей из десяти. Обучение инквизиторов весьма сурово, разве что обходится без смертельной химии. Практически каждый инквизитор — опасный боец, способный в одиночку раскидать нескольких противников.

    Впрочем, в отличие от ведьмаков, для которых битвы — повседневная рутина, инквизиторы без лишней необходимости в драки предпочитают не лезть, побеждая противников с помощью хитрости или действуя чужими руками. Пекара уделяет больше внимания поискам преступников или чудовищ, чем непосредственно противостоянию с ними. Мордимер выступает как эдакий средневековый детектив.

    4. Интриги сильных мира сего

    5 причин, почему цикл Яцека Пекары о Мордимере Маддердине — идеальная замена «Ведьмаку» Анджея Сапковского 2

    Несмотря на то, что по профессии Геральт всего лишь охотник на монстров, приключения не раз сводят его с теми, кто вершит судьбы мира — королями, полководцами, могущественными чародеями. Он оказывается, зачастую помимо воли, вовлечен в их игры, и подчас собственные поступки ведьмака влияют на целые государства.

    Не чужд мир политики и Мордимеру. К его услугам нередко обращаются люди, наделенные нешуточной властью, а подчас они же оказываются подозреваемыми в его расследованиях. Нередко инквизитору приходится с головой погружаться в политические интриги, чтобы докопаться до истины. Кроме того, в мире Пекары между Инквизицией и Церковью идет непрекращающаяся борьба за власть, и в стороне от нее Мордимеру никак не остаться.

    5. Грядущая игра

    Хотя «Ведьмак» всегда пользовался популярностью, благодаря одноименной серии игр от CD Projekt Red известность цикла выросла многократно. Успешная игровая адаптация позволила познакомиться с миром «Ведьмака» миллионам людей, которые раньше даже и не слышали об этой великолепной саге.

    Эту судьбу имеет все шансы повторить и серия Яцека Пекары. Сейчас в разработке находится игра «Я, Инквизитор», занимается ею польская студия The Dust, где трудятся в том числе выходцы из  CD Projekt Red, а сам писатель принимает активное участие в качестве консультанта. Это будет приключенческий экшен с уклоном в детектив, где придется расследовать тайну серийных убийств во мрачном средневековом антураже. Выход игры запланирован на конец 2022 года.

    5 причин, почему цикл Яцека Пекары о Мордимере Маддердине — идеальная замена «Ведьмаку» Анджея Сапковского 5

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Автор
    Издательство интеллектуальной фантастики, импринт издательского холдинга «Эксмо».

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Как Стивен Кинг придумал «Тёмную башню» 16
    «Тёмная башня» как великий философский эпос
    «Опиумная война» Ребекки Куанг: фэнтези как терапия
    «Опиумная война» Ребекки Куанг: фэнтези как терапия
    Бром «Похититель детей» 1
    Бром «Похититель детей»

    Статьи

    Читаем книгу: Глен Кук «Тёмная война» в новом переводе
    0
    1182
    Читаем книгу: Глен Кук «Тёмная война: Посланница рока» в новом переводе

    Суровое научное фэнтези о замерзающем мире разумных волков, загадочных ведьм, кочевников и безумия.

    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: сцена после титров, отсылки, пасхалки и камео 18
    0
    74970
    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: сцена после титров, отсылки, пасхалки и камео

    От неожиданных супергероев и автора комикса до благодарности Дэвиду Эйру.

    Читаем книгу Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю» — фэнтези в азиатском антураже
    0
    76392
    Читаем книгу Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю» — фэнтези в восточном антураже

    В этом отрывке мы знакомимся с капитаном Рахом э’Торином и его воинами-изгнанниками, которые вынуждены сражаться в чужой войне.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 17
    0
    138238
    Эйприл Женевьева Тухолки «Бессердечное милосердие»: сага о Беовульфе с девушкой в главной роли

    Мифологическое фэнтези на основе европейских саг, в котором обязательный Герой заменён Героиней.

    Читаем рассказ А. Халецкого «Сегодня ночью»
    0
    140199
    Читаем рассказ А. Халецкого «Сегодня ночью»

    Это постапокалиптическая история рассказывает об операции по захвату гоблинов. Учёным удаётся развязать язык этим тварям, и вскоре они раскрывают немало интересного своём племени.

    Какими могли быть динозавры? Мозг в заднице, солнечная батарея и другие странные догадки палеонтологов 11
    0
    188554
    Какими могли быть динозавры? Мозг в заднице, солнечная батарея и другие странные теории палеонтологов

    Палеонтологам часто приходится строить версии наугад. Порой из этого рождаются безумные теории — которые могут быть бредом или гениальной догадкой.

    Это (не) ремейк: что такое ребилд «Евангелиона» 15
    0
    199878
    Это (не) ремейк: что такое ребилд «Евангелиона»

    К премьере четвёртой и последней картины объясняем, что такое эти «ребилды» и что сейчас происходит с Синдзи, Рэй и Аской.

    Читаем книгу: Джим Батчер «Летний рыцарь». Новое приключение Гарри Дрездена
    0
    255731
    Читаем книгу: Джим Батчер «Летний рыцарь». Новое приключение Гарри Дрездена

    Чародею предстоит остановить зарождающийся конфликт Летнего и Зимнего двора.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить