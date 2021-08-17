Пять причин, почему цикл Яцека Пекары про Инквизитора — идеальная замена «Ведьмаку» Анджея Сапковского

«Ведьмак» Анджея Сапковского — захватывающая история, в которую погружаешься с головой. И когда она заканчивается, то оставляет после себя жгучее желание все тут же забыть, и перечитать цикл заново: вновь познакомиться с Геральтом, Цири, балагуром Лютиком, чародейкой Йеннифэр. Это как расставание со старым добрым другом; когда понимаешь, что дальше вам уже не по пути, и вы расходитесь, каждый — своей дорогой.

Однако не Сапковским единым славится польское фентези. Если вам хочется заполнить пустоту расставания с «Ведьмаком» чем-то схожим по духу, то предлагаем обратить внимание на цикл Яцека Пекары об инквизиторе Мордимере Маддердине. Представляем вам пять причин, почему стоит прочитать книги Пекары, и почему истории о мрачном инквизиторе — идеальная замена «Ведьмаку».

1. Мрачные и жестокие вселенные

Мир Ведьмака нельзя назвать добрым сказочным местом. Опасная нечисть, предательства, убийства, обман и темные закоулки человеческих душ мастерски описаны Сапковским. И ведьмак Геральт, не будучи в полной мере человеком, выступает как бы сторонним наблюдателем, хотя и принимает активное участие в происходящем. Фантаст закидывает читателей вопросами: «что есть добро, и что есть зло?», «оправдывает ли цель средства?», «почему человек подчас оказывается страшнее монстра?», «стоит ли выбирать из двух зол» и, конечно, «почему они никак не научатся» (последний, конечно, больше шуточный).

Альтернативная вселенная Яцека Пекары, где Иисус сошел с креста и сам стал карать своих врагов огнем и мечом, задает те же вопросы, но зачастую в более резкой форме. Здесь на каждом шагу встречается зло, а слуги Бога, инквизиторы, всеми силами борются с любыми его проявлениями. Инквизиторы не гнушаются любых средств для достижения целей. Когда того требуют обстоятельства, Мордимер Маддердин без колебаний прибегает к пыткам или обману, чтобы одолеть очередного противника, и не раз по ходу сюжета ему придется столкнуться со сложным моральным выбором.

2. Формат повествования

Первые книги о Ведьмаке — сборники повестей, связанные общим героем. Короткие истории описывали отдельные эпизоды из жизни ведьмака, выполняющего, как правило, очередной заказ на истребление нечисти. Только постепенно в цикле начал появляться магистральный сюжет, а Сапковский перешел к полноценным романам.

Яцек Пекара выбрал для своего цикла тот же формат, что у первых двух томов ведьмачьего цикла. Каждая повесть в книгах — законченная история, описывающая очередную непростую работу главного героя. И с каждым разом личность Мордимера раскрывается чуть больше и позволяет взглянуть на порочный мир глазами ревностного слуги высших сил. Как у Сапковского, постепенно в книгах Пекары появляются сквозные сюжетные линии и персонажи, но выбранному изначально формату автор не изменяет, и продолжает писать романы в повестях.

3. Схожесть профессий и выразительные образы протагонистов

Бороться с нечистью и повсеместно искоренять зло — тяжелый, грязный и опасный труд. И уж кому как не ведьмакам и инквизиторам это знать. И как и всякий труд, он должен быть оплачен. Несмотря на зачастую довольно щедрую оплату, прилично заработать и жить безбедной, спокойной жизнью вряд ли получится, ведь охота на ведьм и другую нечисть — страшно затратное мероприятие! То снаряжение закупить, то людей нанять, а то и в бордель заглянуть. Вот так наши герои и живут — от заказа до заказа.

Само собой, это, вкупе с тем, что они регулярно сталкиваются с монстрами и худшими проявлениями людской натуры, накладывает на обоих персонажей отпечаток. И Геральт, и Мордимер циничны и расчетливы. Но оба, в то же время, более глубокие персонажи, чем может показаться на первый взгляд, и следить за их раскрытием и развитием любопытно.

На ведьмаков детей обучают в спартанских условиях, прививая навыки, что нужны для борьбы с нечистью, а кроме того подвергают мутации. Говорят, что после испытания травами, выживает от силы четверо детей из десяти. Обучение инквизиторов весьма сурово, разве что обходится без смертельной химии. Практически каждый инквизитор — опасный боец, способный в одиночку раскидать нескольких противников.

Впрочем, в отличие от ведьмаков, для которых битвы — повседневная рутина, инквизиторы без лишней необходимости в драки предпочитают не лезть, побеждая противников с помощью хитрости или действуя чужими руками. Пекара уделяет больше внимания поискам преступников или чудовищ, чем непосредственно противостоянию с ними. Мордимер выступает как эдакий средневековый детектив.

4. Интриги сильных мира сего

Несмотря на то, что по профессии Геральт всего лишь охотник на монстров, приключения не раз сводят его с теми, кто вершит судьбы мира — королями, полководцами, могущественными чародеями. Он оказывается, зачастую помимо воли, вовлечен в их игры, и подчас собственные поступки ведьмака влияют на целые государства.

Не чужд мир политики и Мордимеру. К его услугам нередко обращаются люди, наделенные нешуточной властью, а подчас они же оказываются подозреваемыми в его расследованиях. Нередко инквизитору приходится с головой погружаться в политические интриги, чтобы докопаться до истины. Кроме того, в мире Пекары между Инквизицией и Церковью идет непрекращающаяся борьба за власть, и в стороне от нее Мордимеру никак не остаться.

5. Грядущая игра

Хотя «Ведьмак» всегда пользовался популярностью, благодаря одноименной серии игр от CD Projekt Red известность цикла выросла многократно. Успешная игровая адаптация позволила познакомиться с миром «Ведьмака» миллионам людей, которые раньше даже и не слышали об этой великолепной саге.

Эту судьбу имеет все шансы повторить и серия Яцека Пекары. Сейчас в разработке находится игра «Я, Инквизитор», занимается ею польская студия The Dust, где трудятся в том числе выходцы из CD Projekt Red, а сам писатель принимает активное участие в качестве консультанта. Это будет приключенческий экшен с уклоном в детектив, где придется расследовать тайну серийных убийств во мрачном средневековом антураже. Выход игры запланирован на конец 2022 года.