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    Книги | Фантастические рассказы
    #утренний рассказ #эпиграф

    Пётр Бормор «Практика»

    24 ноября 2020
    Пётр Бормор
    24.11.2020
    16170
    1 минута на чтение
    #утренний рассказ #эпиграф
    Пётр Бормор «Практика»

    Продолжаем публиковать эпиграфы Петра Бормора. Новый — из выпуска МирФ №115 — тоже посвящён космической теме. Встречайте пришельцев, которые хотят всё сделать поскорее!

    «Мы прибыли для того, чтобы выжечь половину территорий, уничтожить все крупные населённые пункты, перебить всех мужчин, изнасиловать всех женщин и угнать в рабство детей».

    — Господин Президент, к вам тут инопланетные захватчики…

    — Пусть войдут.

    Секретарь впустил в приёмную четырёх инопланетян. Президент прищурился.

    Инопланетяне ему не понравились. Смурные какие-то. И скафандры мятые, как будто в них спали.

    — Мы к вам по поводу вторжения, — сказал один из инопланетян, зелёный с красными глазками. — Извините, что опоздали.

    — Должны были прилететь ещё в конце прошлого года, — пояснил второй, нездорового синюшного цвета, — но замотались, то да сё… всякие дела…

    — Пьянки и гулянки, — перевёл третий инопланетянин, пухлый и розовый, чью шею украшал двойной ряд засосов от щупалец. — И гильдийный рейд на босса. Если бы не я, они бы до сих пор не прочухались.

    — Молчи, самка, — скривился красноглазый. — Тебе не понять. Из этого рейда я вынес эпический пулемёт! И поднялся до семидесятого уровня!

    — Так что насчёт вторжения? — перебил Президент.

    — А, ну да… — спохватился синюшный инопланетянин. — Мы прибыли для того, чтобы выжечь половину территорий, уничтожить все крупные населённые пункты, перебить всех мужчин, изнасиловать всех женщин и угнать в рабство детей. А также расхитить природные богатства и надругаться над произведениями искусства.

    — И на всё про всё у нас осталось только двое суток, — мрачно добавил четвёртый пришелец.

    — Ясно… — протянул Президент. — А может, сможем как-нибудь договориться по-хорошему?

    — Так мы же как раз за этим и пришли! — возликовал синюшный. — Сами понимаете, время поджимает, а за два дня нам никак не управиться. Так, может, вы нам просто распишетесь в обходном листе, что мы тут всё порушили как надо? А то нам полевую практику не зачтут.

    — Мы заплатим! — добавил красноглазый. — Колбасой или технологиями, как захотите.

    — А в следующем семестре обязательно отработаем! — поспешил заверить розовый. — Честное слово!

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    Пётр Бормор

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