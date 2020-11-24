Пётр Бормор «Практика»

Продолжаем публиковать эпиграфы Петра Бормора. Новый — из выпуска МирФ №115 — тоже посвящён космической теме. Встречайте пришельцев, которые хотят всё сделать поскорее!
«Мы прибыли для того, чтобы выжечь половину территорий, уничтожить все крупные населённые пункты, перебить всех мужчин, изнасиловать всех женщин и угнать в рабство детей».
— Господин Президент, к вам тут инопланетные захватчики…
— Пусть войдут.
Секретарь впустил в приёмную четырёх инопланетян. Президент прищурился.
Инопланетяне ему не понравились. Смурные какие-то. И скафандры мятые, как будто в них спали.
— Мы к вам по поводу вторжения, — сказал один из инопланетян, зелёный с красными глазками. — Извините, что опоздали.
— Должны были прилететь ещё в конце прошлого года, — пояснил второй, нездорового синюшного цвета, — но замотались, то да сё… всякие дела…
— Пьянки и гулянки, — перевёл третий инопланетянин, пухлый и розовый, чью шею украшал двойной ряд засосов от щупалец. — И гильдийный рейд на босса. Если бы не я, они бы до сих пор не прочухались.
— Молчи, самка, — скривился красноглазый. — Тебе не понять. Из этого рейда я вынес эпический пулемёт! И поднялся до семидесятого уровня!
— Так что насчёт вторжения? — перебил Президент.
— А, ну да… — спохватился синюшный инопланетянин. — Мы прибыли для того, чтобы выжечь половину территорий, уничтожить все крупные населённые пункты, перебить всех мужчин, изнасиловать всех женщин и угнать в рабство детей. А также расхитить природные богатства и надругаться над произведениями искусства.
— И на всё про всё у нас осталось только двое суток, — мрачно добавил четвёртый пришелец.
— Ясно… — протянул Президент. — А может, сможем как-нибудь договориться по-хорошему?
— Так мы же как раз за этим и пришли! — возликовал синюшный. — Сами понимаете, время поджимает, а за два дня нам никак не управиться. Так, может, вы нам просто распишетесь в обходном листе, что мы тут всё порушили как надо? А то нам полевую практику не зачтут.
— Мы заплатим! — добавил красноглазый. — Колбасой или технологиями, как захотите.
— А в следующем семестре обязательно отработаем! — поспешил заверить розовый. — Честное слово!
Читайте также
Святослав Логинов «Конкурс»
«В прошлый вторник состоялся конкурс на лучшего хоббита».
Пётр Бормор «Салочки»
«Подумать только, ну кто бы догадался использовать лазер как оружие?»
Подпишитесь на журнал!
-
-
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.