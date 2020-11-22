    Фантастические рассказы
    #утренний рассказ #эпиграф

    Пётр Бормор «Салочки»

    22 ноября 2020
    Пётр Бормор
    22.11.2020
    1260
    2 минуты на чтение
    #утренний рассказ #эпиграф
    Пётр Бормор «Салочки»

    В «Мире фантастики» — смена сезонов: вслед за эпиграфами от Святослава Логинова пришёл черёд миниатюр от Петра Бормора. Сегодня предлагаем прочитать рассказ из МирФ № 114, об игре галактического масштаба.

    «Подумать только, ну кто бы догадался использовать лазер как оружие?»

    — Мы прилетели с миром, — сказал главный инопланетянин. — Только никому об этом не говорите.

    — Разумеется, — тут же согласился представитель Земли. — Мы сохраним ваш визит в полной тайне!

    — Нет-нет, вот этого не надо, — замахал руками инопланетянин. — Наоборот, информируйте всех, кого можно. Только скажите, что мы злобные агрессоры и хотим вас завоевать, а в остальном — на ваше усмотрение.

    — Не понял, — нахмурился представитель Земли. — Вы хотите нас завоевать?

    — Нет, конечно! Ни в коем случае.

    — Тогда зачем…

    — Ну это очень просто. Для того чтобы объединить враждующие народы, нет лучшего средства, чем общий враг. Ну или хотя бы видимость врага.

    — Ага, тогда понятно. То есть вы прилетите, постреляете из своих тарелок, и все люди Земли тут же сплотятся на борьбу с вами?

    — Вижу, вы уловили суть. А кроме того, ничто так не стимулирует науку, как военные разработки.

    — А, вы имеете в виду всякое лазерное оружие и тому подобное?

    — Лазерное оружие?! Блеск! Подумать только, ну кто бы догадался использовать лазер как оружие? Спасибо за идею. Видите, война ещё не началась, а уже приносит первые плоды. Ну, мы вам тоже подкинем немножко технологий. Для начала, скажем, плазменные пистолеты, суперсплавы и навигационный компьютер. Ну и трупов парочку, для полноты картины. Исследуйте на здоровье. Только не забудьте сказать в новостях, что вы это собрали со сбитой тарелки.

    — Так и скажем.

    — Потом мы обговорим дальнейшие шаги. Когда вы с нашей ненавязчивой помощью построите собственный космический флот, мы вас снабдим подробными картами населённой части Галактики, с указанием всех ключевых объектов и путей сообщения.

    — Большое спасибо. Мы уже давно мечтали выйти в космос и присоединиться к какой-нибудь галактической федерации.

    — Э-э-э… Нет. Только после нас.

    — В каком это смысле?

    — В прямом. Видите ли, в галактике слишком много враждующих цивилизаций. Их очень трудно примирить друг с другом. Для этого и существуем мы, всеобщие враги. Мы двести лет играли эту роль, ни на секунду не прекращая при этом искать себе замену. И вот нашли! Теперь ваша очередь изображать злобных агрессоров из космоса, а мы наконец объединимся с бывшими врагами и войдём в федерацию.

    — А мы что же, окажемся одни против всей галактики?!

    — Пока не найдёте себе замену, — пожал плечами инопланетянин. — Мы вас осалили. Вы водите.

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    Пётр Бормор

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