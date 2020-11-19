Святослав Логинов «Конкурс»

К утреннему кофе — рассказ из МирФ № 112. Речь в нем пойдёт в особенности о хоббитах… так, кто сказал «не только»?

В прошлый вторник состоялся конкурс на лучшего хоббита. Соревнования проходили в три этапа: выбирался владелец самых волосатых ног, хозяин самой большой трубки и, наконец, обладатель самого отличного аппетита. Всем известно, что именно эти качества отличают настоящего хоббита.

На первом этапе измерялись густота волосяного покрова на ногах претендентов и длина волос. Масть и кучерявость во внимание не принимались. Победителем первого этапа стал горный великан Глур. Претендент Пин, заявивший, что на ногах соперника не волосы, а молодые лесопосадки, попытался доказать своё утверждение на практике, но сорвался с великанской ноги и был случайно растоптан.

На втором этапе сравнивались величина трубок и густота дыма. Запах дыма и сорт табака во внимание не принимались. Победителем второго этапа стал горный великан Глур. Претендент Сэм, заявивший, что соперник предъявил не трубку, а жерло вулкана, сорвался со склона и был выкурен дотла.

Финальный этап предполагал совместную трапезу соревнующихся. Однако, когда претендент Фродо неосторожно приблизился к столу, он был съеден горным великаном Глуром в качестве закуски.

Таким образом, во всех трёх номинациях победил горный великан Глур, завоевавший звание лучшего хоббита.

Поздравляем победителя!