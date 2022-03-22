Пётр Гурский «Закон Ордена»

Идёт третий год с момента завершения войны с хунгами, которая обернулась расправой над побеждёнными, — и люди массово заселяют отобранные у них подземные города. Но верхушка могущественного ордена Амы знает, что у почти исчезнувшего народа ещё осталась тайна, которую нужно раскрыть. Любой ценой. Тем временем Кестель Нетса, наёмный охотник за головами, берёт в плен Алию Лоу, беглянку из Ордена, и ведёт её в Арголан, где пленнице предстоит сражаться за свою жизнь на Арене. Но самого охотника тоже преследуют…

Piotr Górski

Reguła Zakonu

Авторский сборник

Жанр: тёмное фэнтези

Выход оригинала: 2013–2019

Переводчик: Д. Могилевцев

Издательство: «АСТ», 2021

Серия: «Шедевры фэнтези»

Возрастной рейтинг: 18+

576 с., 2000 экз.

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Очень сложно не сравнивать тёмное фэнтези Гурского с произведениями других польских корифеев жанра — и у сборника действительно найдётся много общего с «Владыкой Ледяного сада» и «Сказаниями Меекханского пограничья». А ещё с творениями Джорджа Мартина и Джо Аберкромби. Потому что «Закон Ордена» — классическое тёмное фэнтези, созданное в соответствии со всеми возможными канонами жанра и не без жанровых клише.

Роман, давший название всему сборнику, — очень недурно написанная (местами обманчиво лаконично, а местами тяжеловато) история об охотнике, который путешествует по мрачному и безжалостному миру, где трудно найти добро, честность и благородство, зато повсеместно встречаются чудовища, зло и грязь. Положительных героев в романе нет, у каждого на совести множество грехов и преступлений, и определённое сочувствие вызывает разве что сам Кестель Нетса. Конечно, у него тоже руки по локоть в крови, но всё же Кестель следует определённым правилам, вполне способен на добрые дела и даже, пожалуй, на любовь. Интересны и женские персонажи: с «прекрасными дамами» в романе плохо, ведь здешние женщины в основном хитры, умны и крайне жестоки. Причём временами автор склонен и вовсе винить их во всех бедах созданного им мира.

Мир этот — одно из главных преимуществ и главных недостатков романа. Он очень сложен, населён оригинальными расами и полон не самой тривиальной магии. В нём множество интересных мест и сущностей — живые лабиринты, Театр, башни с драконами… Но автор сначала просто бросается в читателя названиями, ничего не объясняя, и только потом — путано и сбивчиво — пытается разложить по полочкам явления, магические системы и истории. Из-за этого крайне интересные сами по себе задумки просто повисают в воздухе и не складываются в единую картину.

Основная сюжетная линия, история Кестеля и Алии, в принципе хороша. Она сложна и очень насыщенна, в ней много неожиданных поворотов и попыток вывернуть наизнанку фэнтезийные клише; в конце же она приходит к внятному — и довольно неожиданному — финалу. А вот все прочие сюжетные линии, которых в романе немало (например, великолепная история дракона или линия с королевскими змеями, вводящая одного из самых интересных персонажей), рассыпаются и теряются. Возникает ощущение, что у автора много хороших идей, но он не очень понимает, что с ними делать. Впрочем, достоинства романа явно перевешивают недостатки.

Но! Под одну обложку вместе с романом помещены три рассказа. Они связаны с «Законом Ордена» миром и некоторыми событиями, однако вполне самостоятельны. И всё же именно у рассказов сюжет и сам текст лучше — интереснее, живее, осмысленнее. Похоже, именно в малой форме Пётр Гурский чувствует себя гораздо более уверенно.

Итог: несмотря на многочисленные недостатки, роман получился вполне добротным. Правда, рассказы значительно лучше — и это странно, ведь автору уже случалось писать крупную форму.

Творческая биография «Закон Ордена» — первый для Гурского фантастический роман, ранее он написал лишь ряд постапокалиптических рассказов. Однако на его счету есть другие романы, реалистические детективы о сотруднике гданьской полиции Славомире Круке. Причём, судя по отзывам польских читателей, Крук по характеру и повадкам почти неотличим от Кестеля Нетсы.

Он осторожно передвинул острие, чуть больше раскрыл кожаное декольте. Ох, только глупцы ходят драться с драконами. Гораздо приятнее побеждать красивых женщин. Алия испустила такой поток брани, что у Кестеля перехватило дух. Ну, говорят же некоторые, что женщина — худшая из бестий.

— На живот! — скомандовал он и убрал острие.

Он придавил коленом ей плечи — не слишком сильно, чтобы не навредить, — и связал руки. Ох, трудно оторвать взгляд от такого задка. Такая аппетитная округлая попа.