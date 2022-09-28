Сафие Аль Хаффаф «Три брата и жемчужина дракона

Япония XVI века, где кланы самураев без конца сражаются друг с другом. На дворе Сэнгоку Дзидай, «эпоха воюющих провинций» — междоусобица, продолжающаяся более ста лет. Однако Япония эта не совсем историческая: здесь реальны мифологические существа, ёкаи. Люди традиционно ненавидят и преследуют их — иногда за дело, ведь не все монстры безобидны, но чаще совершенно напрасно. Впрочем, у ёкаев есть защитник — драконоподобный Кейджи, только и он не всесилен. Однажды Кейджи подружился с девушкой Сорами, юной аристократкой, ставшей женой блистательного воина Такахито из могущественного клана Маэда. Причём Такахито прославился как охотник на ёкаев. И так выходит, что именно Кейджи и его братьям, а также Сорами и Такахито предстоит объединиться, дабы противостоять страшной опасности, грозящей как людям, так и ёкаям…

Роман-эпопея

Жанр: подростковое ориентальное фэнтези

Художник: С. А. Хаффаф

Издательство: «РОСМЭН», 2022

Возрастной рейтинг: 12+

240 с., 5000 экз.

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Роман Сафие Аль Хаффаф, которая, кстати, выразительно проиллюстрировала свою книгу, предназначен для подростков, и это чувствуется. Прежде всего, по манере изложения, напоминающей нам о «сказках народов мира». Наверняка практически каждый в детстве читал эти пухлые томики и помнит своеобразный шарм их стиля.

Вот и «Три брата» — словно большая сказка, основанная на японском фольклоре и немного на истории. Такое изложение подкупает юного читателя, хотя взрослым любителям фэнтези потребуется, пожалуй, чуть более высокий порог вхождения. Впрочем, у тех, кому нравится фэнтези мифологическое, проблем быть не должно. Да и у обычного читателя привыкание наступает довольно быстро, тем более что с каждой новой страницей текст становится всё увлекательнее.

Автор, похоже, неплохо осведомлена о национальных особенностях Японии, а потому щедро знакомит читателя с её обычаями, традициями и фольклором. К тому же в книге есть обильные сноски — уж больно много здесь терминов из быта, истории и мифологии средневековых японцев.

К достоинствам книги можно отнести и поэтичные описания локаций, особенно природных, и, конечно же, обилие мифологических существ, также подробно показанных.

Сюжет в целом занимателен и радует обилием неожиданных поворотов. Немало здесь и экшена с тщательным описанием как локальных схваток, так и масштабных сражений.

Персонажи, правда, несколько простоваты. Они показаны с изрядной долей наивности, что, впрочем, при подчёркнуто сказочном стиле повествования кажется нормальным. Но взрослого читателя такой подход может оттолкнуть — ведь авторы современного фэнтези обычно демонстрируют целый спектр внутренних переживаний своих героев. Иное современное фэнтези — чисто Лев Толстой! Впрочем, «Три брата» — всё же книга детская, поэтому определённая наивность поведения и реакций персонажей вполне простительна.

Тем более что приключениями тела автор не ограничивается. И сюжет, и поведение героев имеют смысловую подоплёку и ненавязчиво раскрывают юному читателю важные вопросы семейных и родственных отношений, дают понять, что, совершая определённые поступки, стоит задуматься об их неизбежных последствиях. Ещё один важный момент — осознание идентичности: всё-таки зачастую ёкаи ведут себя не менее, а иногда даже более человечно, чем некоторые люди. Да и вообще, кого и, самое главное, почему можно считать людьми?

Итог: увлекательное ориентальное фэнтези на основе японского фольклора, которое позволит подробно познакомиться с местным бестиарием. Вещь, конечно, во многом детская, что неудивительно с учётом возрастного рейтинга. Но даже взрослых почитателей мифологического фэнтези она вполне может заинтересовать.

Что дальше? Книга носит подзаголовок «роман-эпопея» — то есть это не цикл, а одна книга, просто разбитая на несколько частей. Совершенно точно будет ещё один том. А вот дальше… Дело в том, что автор уже анонсировала следующий проект, который она начала писать и иллюстрировать, — и посвящён он русским и скандинавским мифическим существам. События разворачиваются в VIII веке близ Ладоги, а главными героями выступают леший, дракон и девушка. Рабочее название книги: «Легенды древней Ладоги: Последний дух леса».

— От… отпустите… меня, прошу вас, — слабым голосом простонал ёкай, придя в чувства.

Хотя он и провёл всю жизнь в море, он мог спокойно дышать на суше, вот только совсем высыхать ему было опасно. Раньше он изредка выбирался на поверхность полюбоваться на закат или ночное небо, полное звёзд, на луну, ослепительно блистающую над морским прибоем. Он любил чувствовать ветер на своей коже, солнечные лучи, нежно согревающие всё тело после холодных морских глубин. Сейчас же это казалось ему недостижимой мечтой…