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    Комиксы
    #нонфик #обзор комикса

    Обзор комикса «История научной фантастики в комиксах». Это база!

    7 февраля 2022
    07.02.2022
    4299
    2 минуты на чтение
    #нонфик #обзор комикса
    Обзор комикса «История научной фантастики в комиксах». Это база!

    Путешествие сквозь пространство и время по следам первых фантастов — и вплоть до наших дней. Жюль Верн и Говард Лавкрафт, Клиффорд Саймак и Артур Кларк, Майкл Муркок и Харлан Эллисон — тут собрались все (или почти все).

    Обзор комикса «История научной фантастики в комиксах». Это база!

    L’Histoire de la science-fiction

    Жанр: документальный комикс

    Сценарист: Ксавье Долло 

    Художник: Джибриль Мориссетт-Фан

    Выход оригинала: 2020

    Издательство: «Мир Хобби», 2021

    В самом упрощённом понимании история — это наука о фактах. При более пристальном рассмотрении оказывается, что на самом деле это наука об интерпретации фактов, об их подаче и создании единого нарратива из разрозненных кусочков информации. История научной фантастики — не исключение. Имена авторов и даты публикации произведений XIX и XX веков известны, и обычно первенство в воплощении конкретной идеи не вызывает вопросов. Но кто был предтечей предтеч? Кто заложил основы современной научной фантастики, а кто избавил её от клейма бульварной литературы, кто «уважать себя заставил»? Об этом и о многом другом рассказывает графический роман Ксавье Долло и Джибриля Мориссетта-Фана.

    Объять необъятное невозможно, этим уже почти двадцать лет занимается наш журнал, но комиксу Долло и Мориссетта-Фана удаётся за двести страниц покрыть довольно широкий спектр тем и персоналий. Кого-то пришлось сознательно оставить за бортом, например, Толкин и Кинг упоминаются лишь вскользь — всё-таки роман в первую очередь о научной фантастике, что не раз подчёркивается. Ключевая мысль Долло — о том, что фантасты были прогрессивны, опережали свое время и вдохновляли науку. 

    Обзор комикса «История научной фантастики в комиксах». Это база! 2
    Обзор комикса «История научной фантастики в комиксах». Это база! 1
    Обзор комикса «История научной фантастики в комиксах». Это база! 3

    Как и положено истории, отсчёт идёт с начала — от мифов к «Утопии» Томаса Мора, от Мэри Шелли к Лавкрафту, от Жюля Верна к Эдгару Берроузу. Формат комикса позволяет делать героями самих писателей — их как бы вызывают в настоящее для рассказа о своём творчестве, для дискуссий и замечаний. Особое внимание уделяется французским фантастам, близким для авторов комикса. Кому-то может даже показаться, что Долло увлекается, рассказывая о соотечественниках, но истории Мориса Ренара и Рене Баржавеля действительно достойны того, чтобы о них знало больше читателей за пределами Франции. Упоминаются и немецкие, и российские фантасты — Алексей Толстой, Иван Ефремов, братья Стругацкие, Дмитрий Глуховский.

    Самый крупный же раздел посвящён Золотому веку фантастики и его титанам — Азимову, Хайнлайну, Старджону, Ван Вогту. Показан их путь от первых публикаций в журнале Astounding Stories, редактором которого был Джон Вуд Кэмпбелл, до экранизаций их произведений великими режиссёрами. Герои-писатели за круглым столом разбирают идеи друг друга, провозглашают принципы, на которых строились их работы: пацифизм, гуманизм, ответственность человека за его влияние на природу.

    Обзор комикса «История научной фантастики в комиксах». Это база! 4

    Долло успевает коснуться и современных тенденций в развитии фантастики. Это большая открытость к творчеству писательниц, внимание к азиатским, южноамериканским африканским авторам. Получает слово в рамках комикса Ребекка Куанг; рассказывается о Лю Цысине и о том, как китайская фантастика помогает государству вовлекать в науку молодёжь.

    Оформлял книгу молодой канадский художник Джибриль Мориссетт-Фан. Он закончил школу анимации только в 2014 году, но уже успел стать художником комиксов Marvel («Звёздный Лорд», «Новый Росомаха») и выработать собственный узнаваемый стиль. Стиль комикса напоминает манеру классиков вроде Джона Ромиты-старшего или Маршалла Роджерса (а наши бывалые читатели могут вспомнить и Александра Ремизова). Лица персонажей узнаваемы, а цвета зачастую сдержанны, что придаёт комиксу винтажное очарование. Винтажный, но современный, обзорный, но не поверхностный — словом, получился удачный путеводитель по жанру.

    Любовно собранный кладезь знаний для тех, кто любит научную фантастику, и для тех, кто ищет, с чего бы начать её читать. На двух сотнях страниц нам дают взглянуть на океан неизведанного, но не бросают в него, а оставляют все координаты, снабжают рекомендациями по навигации и списком рекомендованной литературы. Своеобразная энциклопедия в картинках — хороший подарок себе или друзьям.

     

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    Джентльмен. Музыкальный маньяк. Архивариус просчетов Бэтмена.

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