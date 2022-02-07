Обзор комикса «История научной фантастики в комиксах». Это база!

Путешествие сквозь пространство и время по следам первых фантастов — и вплоть до наших дней. Жюль Верн и Говард Лавкрафт, Клиффорд Саймак и Артур Кларк, Майкл Муркок и Харлан Эллисон — тут собрались все (или почти все).

L’Histoire de la science-fiction Жанр: документальный комикс Сценарист: Ксавье Долло Художник: Джибриль Мориссетт-Фан Выход оригинала: 2020 Издательство: «Мир Хобби», 2021

В самом упрощённом понимании история — это наука о фактах. При более пристальном рассмотрении оказывается, что на самом деле это наука об интерпретации фактов, об их подаче и создании единого нарратива из разрозненных кусочков информации. История научной фантастики — не исключение. Имена авторов и даты публикации произведений XIX и XX веков известны, и обычно первенство в воплощении конкретной идеи не вызывает вопросов. Но кто был предтечей предтеч? Кто заложил основы современной научной фантастики, а кто избавил её от клейма бульварной литературы, кто «уважать себя заставил»? Об этом и о многом другом рассказывает графический роман Ксавье Долло и Джибриля Мориссетта-Фана.

Объять необъятное невозможно, этим уже почти двадцать лет занимается наш журнал, но комиксу Долло и Мориссетта-Фана удаётся за двести страниц покрыть довольно широкий спектр тем и персоналий. Кого-то пришлось сознательно оставить за бортом, например, Толкин и Кинг упоминаются лишь вскользь — всё-таки роман в первую очередь о научной фантастике, что не раз подчёркивается. Ключевая мысль Долло — о том, что фантасты были прогрессивны, опережали свое время и вдохновляли науку.

Как и положено истории, отсчёт идёт с начала — от мифов к «Утопии» Томаса Мора, от Мэри Шелли к Лавкрафту, от Жюля Верна к Эдгару Берроузу. Формат комикса позволяет делать героями самих писателей — их как бы вызывают в настоящее для рассказа о своём творчестве, для дискуссий и замечаний. Особое внимание уделяется французским фантастам, близким для авторов комикса. Кому-то может даже показаться, что Долло увлекается, рассказывая о соотечественниках, но истории Мориса Ренара и Рене Баржавеля действительно достойны того, чтобы о них знало больше читателей за пределами Франции. Упоминаются и немецкие, и российские фантасты — Алексей Толстой, Иван Ефремов, братья Стругацкие, Дмитрий Глуховский.

Самый крупный же раздел посвящён Золотому веку фантастики и его титанам — Азимову, Хайнлайну, Старджону, Ван Вогту. Показан их путь от первых публикаций в журнале Astounding Stories, редактором которого был Джон Вуд Кэмпбелл, до экранизаций их произведений великими режиссёрами. Герои-писатели за круглым столом разбирают идеи друг друга, провозглашают принципы, на которых строились их работы: пацифизм, гуманизм, ответственность человека за его влияние на природу.

Долло успевает коснуться и современных тенденций в развитии фантастики. Это большая открытость к творчеству писательниц, внимание к азиатским, южноамериканским африканским авторам. Получает слово в рамках комикса Ребекка Куанг; рассказывается о Лю Цысине и о том, как китайская фантастика помогает государству вовлекать в науку молодёжь.

Оформлял книгу молодой канадский художник Джибриль Мориссетт-Фан. Он закончил школу анимации только в 2014 году, но уже успел стать художником комиксов Marvel («Звёздный Лорд», «Новый Росомаха») и выработать собственный узнаваемый стиль. Стиль комикса напоминает манеру классиков вроде Джона Ромиты-старшего или Маршалла Роджерса (а наши бывалые читатели могут вспомнить и Александра Ремизова). Лица персонажей узнаваемы, а цвета зачастую сдержанны, что придаёт комиксу винтажное очарование. Винтажный, но современный, обзорный, но не поверхностный — словом, получился удачный путеводитель по жанру.