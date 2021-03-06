Комикс-игра «Легенда о рыцарях»: приключение для начинающих ролевиков

1012 год, королевство славного Людовика Вшивого. Вы — юный претендент на рыцарское звание! Чтобы добиться своей цели, вам предстоит исследовать лесные чащобы и таинственные пещеры, бродить по закоулкам средневековых городов и деревень. Впереди — встречи с магами, драконами, эльфами и троллями, головоломки и тайные тропы. Сможете ли вы доказать свою доблесть и стать настоящим рыцарем?

Тип: ролевая игра-комикс

Жанр: фентези

Сценарист, художник, колорист: Шуки (Шуки Медина), Уолч (Пьер Вальтершпиллер), Нови (Эрве Луазель)

Издатель в России: Hobby World

Количество игроков: 1

Возрастной рейтинг: 12+

Похоже на:

любую книгу-квест (например, «Похищение»)

Dungeons & Dragons

Что бы там кто ни думал, настольные ролевые игры — предельно серьёзное хобби. Любая полноценная система обладает довольно сложными правилами, которые требуют детального изучения, а ещё лучше — грамотного наставничества опытного мастера подземелий. Он может мягко ввести неофитов в курс дела и помочь им не сойти с ума от столбцов цифр с характеристиками, длинных листов персонажей и многотомных описаний миров, рас и монстров.

Но что делать, если вы совсем-совсем никогда не играли в ролевые игры, по какой-то причине не решаетесь на первую полноценную партию, а почувствовать вкус приключений всё-таки хочется? «Легенда о рыцарях» сможет удовлетворить ваше любопытство и на пальцах объяснить простейшие основы RPG.

«Легенду о рыцарях» придумали и издали во французском издательстве Makaka. Его основатель Шуки Медина — комиксист и автор концепции «Комикс, в котором вы — герой». Конечно, книжки-квесты, где игрок перемещается от страницы к странице в зависимости от принятых решений, не его изобретение, но Шуки объединил классическую книжку-приключение с комиксами и базовыми правилами настольных ролевых игр. Makaka выпустили уже более 10 комиксов-игр, и «Легенда о рыцарях» — первая из серии, изданная на русском.

В простеньком вступлении комикс знакомит игрока с сеттингом — условно средневековым фэнтезийным миром — и объясняет основное правило игры: нужно искать в кадрах комикса спрятанные цифры и переходить на соответствующие страницы. Затем нам предлагают выбрать одного из трёх героев и знакомят с концепцией бланка персонажа. В конце книги есть анкета, куда нужно вписать своё имя и характеристики, а затем найденные в ходе приключений золото, артефакты и инвентарь.

Здесь же игрок отмечает проведённые в путешествии дни — через пять суток игра завершается. Для тех, кто добёрется до конца приключения, есть приятный бонус: возможность проходить другие комиксы серии уже «прокачанным» персонажем и использовать заполненную анкету. Если бумажные бланки персонажей закончатся — не беда, на странице комикса на сайте Hobby Games можно скачать электронный шаблон.

Цель претендента на звание рыцаря — Браслеты храбрости. Собирая их по всему королевству, мы доказываем свою профпригодность. И, как в самой настоящей ролевой игре, случиться с вами может что угодно: милая девушка окажется обманщицей, в лесной чаще нападут эльфы, разбойник отнимет на тракте всё ваше золото, в пещере проснется злобный огр и так далее. Игра отлично демонстрирует один из главных принципов ролевых игр: у каждого выбора есть последствия. Ваши действия могут привести к крупным неудачам, ранениям и даже смерти, и придётся начинать игру сначала. Все сюжетные повороты уповают на честность игрока, ведь книжка — это не компьютерная игра, и передумать идти на указанную страницу, не «умирать» или подсмотреть решение головоломки вам никто не запрещает.

«Легенда о рыцарях» может разочаровать взрослого игрока наивным сюжетом и отсутствием разветвлённой концовки. Это приключение ради приключения, никаких поворотов в духе «Игры престолов». Реиграбельность зависит от вашего любопытства — кому-то хватит пробежать книжку один раз, а кто-то будет собирать браслеты снова и снова, чтобы исследовать все уголки королевства Акакам. Маленьким читателям книга наверняка безоговорочно понравится, особенно если играть вместе со взрослым, — а там и до семейных партий в D&D рукой подать.

И не стоит забывать, что «Легенда о рыцарях» в том числе и комикс — причём неплохой. Сочный гротескный мультипликационный стиль отлично сочетается с лёгким юмористическим тоном. Местами авторы позволяют себе поиронизировать над фэнтезийными клише и даже вставить свои камео.

Итог: идеальная точка входа в настольные RPG для тех, кто с любопытством спрашивает: «Да что такое эти ваши ролевые игры?», и юных ролевиков. Помогает понять основные принципы и вовлечься в процесс, не погружаясь в хитросплетения больших игровых систем.