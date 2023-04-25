    Тесты | Фан
    #космонавтика #космос

    Тест: ответите на вопросы «Звёздного диктанта»?

    25 апреля 2023
    Avatar photo
    25.04.2023
    14
    71 минута на чтение
    #космонавтика #космос

    12 апреля в Калуге прошёл Международный кинофестиваль «Циолковский». Его посетил исследователь космонавтики, популяризатор науки, писатель и постоянный автор «Мира фантастики» Антон Первушин, который провёл «Звёздный диктант „Поехали!“».

    Поучаствовать могли все желающие. Антон написал небольшой очерк о будущем космонавтики, в котором в формате викторины предложил ответить на десять вопросов. Он же и зачитал очерк.

    Мы предлагаем вашему вниманию текст диктанта, чтобы вы тоже могли проверить свои знания.

    Две тысячи шестьдесят первый год. Двенадцатое апреля. Праздник Дня космонавтики традиционно отмечали все жители Земли. Ненадолго оторвались от круглосуточной работы и участники проекта «Заря». Перед ними по каналу прямой трансляции выступил с небольшой речью руководитель проекта — генеральный конструктор Сергей Петрович Головин. «Коллеги, друзья, единомышленники! Сегодня — великая дата. Сто лет назад Юрий Гагарин первым из землян совершил космический полёт на корабле...
    Внеземное пространство в одночасье стало доступным для людей. Получив возможность осваивать бескрайние территории, человечество не могло больше остановиться и вернуться на дно...
    Но куда двигаться дальше? Что должно стать целью внеземной экспансии? Что нужно для освоения космоса? Этими вопросами ещё до полёта Гагарина задавался российский учёный...
    Он предсказывал, что человечество раньше или позже столкнётся с дефицитом ресурсов на Земле и в погоне за ними отправится к соседним планетам. Основываясь на том, что мы знаем о Вселенной, учёный спланировал оптимальный путь расширения экспансии. Рядом с Землёй находится Луна, которую можно использовать как полигон для ракетной техники и стартовую площадку для межпланетных кораблей. Ближайшей внешней планетой является...
    Там можно организовать колонию, где люди научатся преобразовывать чуждые миры и построят технику, чтобы отправиться за ресурсами ещё дальше —
    Они дадут человечеству материалы для строительства больших космических поселений в пространстве без тяжести. Со временем эти летающие города начнут удаляться от Солнца. Их обитатели смогут посетить спутники...
    и приобретут опыт экспедиционной работы в необычных мирах с разными природными условиями на поверхности. Космонавтов ждут суровый каменистый мир Ганимеда, вулканически активный мир Ио, подлёдный водный мир...
    После того как земляне станут настоящей межпланетной цивилизацией, они полетят к звёздам. Сегодня мы ещё только в начале пути к тому замечательному дню, когда начнётся строительство звездолёта, но шаги в верном направлении сделаны. Работают орбитальные станции и лунные базы, к Марсу направляется интернациональная экспедиция. Однако для осуществления плана Циолковского необходимы большие энергии и высокие скорости. Ключом к дальнему космосу стал российский ядерный буксир...
    На основе его конструкции появилась линейка большегрузных межпланетных комплексов. Мы используем его и в проекте «Заря» — название расшифровывается как «Зонд автоматический релятивистский ядерный». Надеюсь, что скоро мы отправим свою «Зарю» в испытательный полёт. Как вы знаете, главная её задача — достигнуть рекордной скорости, близкой к скорости...
    При максимальном разгоне «Заря» сможет всего за восемнадцать часов добраться...

    …И тогда исчезнут последние препятствия на пути экспансии человечества.  Мечта Циолковского и нас, его последователей, сбудется. Космос должен быть нашим! Космос будет нашим!»

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Писатель-фантаст, популяризатор науки, член Союза писателей Санкт-Петербурга, Федерации космонавтики России, Санкт-Петербургского Союза ученых, Клуба научных журналистов, Ассоциации футурологов
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Как установить контакт с инопланетянами
    Как установить контакт с инопланетянами
    Скафандр. История и устройство 24
    Скафандр. История и устройство
    Научная фантастика
    Что почитать? 13 ярких книг современной научной фантастики

    Статьи

    «Мандалорец», 3 сезон: как мандалорцы оказались… евреями! 8
    0
    45906
    «Мандалорец», 3 сезон: как мандалорцы оказались… евреями!

    Неровный, но эффектный финал трилогии о Мандалорце.

    Шон Стюарт «Йода: Свидание с тьмой». Тайны магистра Йоды
    0
    93434
    Шон Стюарт «Йода: Свидание с тьмой». Тайны магистра Йоды

    Космическая опера, раскрывающая закулисье Войны клонов.

    5 стимпанк-сериалов, о которых вы наверняка не слышали 2
    0
    249889
    5 стимпанк-сериалов, которых вы наверняка не смотрели

    Здесь и первоисточник «Дикого, дикого Запада», и неожиданные приключения Жюля Верна, и даже бюджетный веб-сериал с автоматонами и волком Фенриром. 

    «Вызов»: стоило ли снимать фильм в реальном космосе? 2
    0
    141809
    «Вызов»: стоило ли снимать фильм в реальном космосе?

    Историк космонавтики Антон Первушин делится впечатлениями.

    «Три мушкетёра: Д’Артаньян»: Дюма — это гвоздь, на который вешают картину
    0
    192203
    «Три мушкетёра: Д’Артаньян»: Дюма — это гвоздь, на который вешают картину

    С одной стороны, это совершенно другая история. А с другой — снято и сыграно это довольно круто.

    Не можешь победить — смейся. Памяти Терри Пратчетта 5
    0
    345116
    Обсуждаем книги Терри Пратчетта в 76-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Среди гостей — Евгения Сафонова, издающая книги Пратчетта на русском, и Дарья Беленкова, встречавшая писателя лично.

    «Сергий против нечисти»: 2 сезон православного трэша 4
    0
    233249
    «Сергий против нечисти»: 2 сезон православного трэша

    Это по-прежнему несвязное фэнтези, будто собранное из вереницы пошловатых анекдотов. 

    Деннис Тейлор «Потому что нас много»
    0
    237442
    Деннис Тейлор «Потому что нас много». Бобы в затруднительном положении

    Интриги стало больше, характеры героев эволюционировали.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить