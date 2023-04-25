Тест: ответите на вопросы «Звёздного диктанта»?

12 апреля в Калуге прошёл Международный кинофестиваль «Циолковский». Его посетил исследователь космонавтики, популяризатор науки, писатель и постоянный автор «Мира фантастики» Антон Первушин, который провёл «Звёздный диктант „Поехали!“».

Поучаствовать могли все желающие. Антон написал небольшой очерк о будущем космонавтики, в котором в формате викторины предложил ответить на десять вопросов. Он же и зачитал очерк.

Мы предлагаем вашему вниманию текст диктанта, чтобы вы тоже могли проверить свои знания.

Две тысячи шестьдесят первый год. Двенадцатое апреля. Праздник Дня космонавтики традиционно отмечали все жители Земли. Ненадолго оторвались от круглосуточной работы и участники проекта «Заря». Перед ними по каналу прямой трансляции выступил с небольшой речью руководитель проекта — генеральный конструктор Сергей Петрович Головин. «Коллеги, друзья, единомышленники! Сегодня — великая дата. Сто лет назад Юрий Гагарин первым из землян совершил космический полёт на корабле... «Аполлон» «Восток» «Восход» «Союз» Продолжить Внеземное пространство в одночасье стало доступным для людей. Получив возможность осваивать бескрайние территории, человечество не могло больше остановиться и вернуться на дно... сингулярности Марианской впадины экономического кризиса гравитационного колодца Продолжить Но куда двигаться дальше? Что должно стать целью внеземной экспансии? Что нужно для освоения космоса? Этими вопросами ещё до полёта Гагарина задавался российский учёный... Николай Кибальчич Константин Циолковский Дмитрий Менделеев Владимир Вернадский Продолжить Он предсказывал, что человечество раньше или позже столкнётся с дефицитом ресурсов на Земле и в погоне за ними отправится к соседним планетам. Основываясь на том, что мы знаем о Вселенной, учёный спланировал оптимальный путь расширения экспансии. Рядом с Землёй находится Луна, которую можно использовать как полигон для ракетной техники и стартовую площадку для межпланетных кораблей. Ближайшей внешней планетой является... Венера Вулкан Юпитер Марс Продолжить Там можно организовать колонию, где люди научатся преобразовывать чуждые миры и построят технику, чтобы отправиться за ресурсами ещё дальше — к соседним галактикам к чёрным дырам к звёздам к астероидам Продолжить Они дадут человечеству материалы для строительства больших космических поселений в пространстве без тяжести. Со временем эти летающие города начнут удаляться от Солнца. Их обитатели смогут посетить спутники... дистанционного зондирования Земли Солнечной системы планет-гигантов инопланетной цивилизации Продолжить и приобретут опыт экспедиционной работы в необычных мирах с разными природными условиями на поверхности. Космонавтов ждут суровый каменистый мир Ганимеда, вулканически активный мир Ио, подлёдный водный мир... Европы Америки Антарктиды Арктики Продолжить После того как земляне станут настоящей межпланетной цивилизацией, они полетят к звёздам. Сегодня мы ещё только в начале пути к тому замечательному дню, когда начнётся строительство звездолёта, но шаги в верном направлении сделаны. Работают орбитальные станции и лунные базы, к Марсу направляется интернациональная экспедиция. Однако для осуществления плана Циолковского необходимы большие энергии и высокие скорости. Ключом к дальнему космосу стал российский ядерный буксир... «Зевс» «Ангара» «Орёл» «Нуклон» Продолжить На основе его конструкции появилась линейка большегрузных межпланетных комплексов. Мы используем его и в проекте «Заря» — название расшифровывается как «Зонд автоматический релятивистский ядерный». Надеюсь, что скоро мы отправим свою «Зарю» в испытательный полёт. Как вы знаете, главная её задача — достигнуть рекордной скорости, близкой к скорости... звука взрыва света мысли Продолжить При максимальном разгоне «Заря» сможет всего за восемнадцать часов добраться... до границы Солнечной системы до Туманности Андромеды до Альфы Центавра до околоземной орбиты Продолжить Продолжить Поделиться результатами через VK Повторить