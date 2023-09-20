    12
    Комиксы | Фан | Юмор
    #Властелин колец и Средиземье #Наши комиксы #юмористическое фэнтези

    Комикс: Моральная поддержка

    20 сентября 2023
    Фото аватара
    20.09.2023
    10177
    0 минут на чтение
    #Властелин колец и Средиземье #Наши комиксы #юмористическое фэнтези
    Комикс: Моральная поддержка 2 Комикс: Моральная поддержка 3

     

    А правда, почему?

    «Властелин колец»: можно ли полететь на орлах в Мордор? 1

    «Властелин колец»: можно ли полететь на орлах в Мордор?

     Александр Гагинский |  04.07.2012 |  47743

    Окончательное решение великого спора (с мнениями Перумова и Чигиринской)

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Художник-комиксист и иллюстратор, работал в МИРФ с самого начала существования журнала и до конца своей жизни. (автор портрета: Роман Новиков)
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Комикс: Гарри. Пролог
    Комикс: Гарри. Начало
    Комикс: 2
    Комикс: Об стену
    Комикс: Так и запишем
    Комикс: Так и запишем

    Статьи

    Анна Бжезинская «Вода в решете. Апокриф колдуньи». Трудная жизнь ведьмы
    0
    67563
    Анна Бжезинская «Вода в решете. Апокриф колдуньи». Трудная жизнь ведьмы

    Исторический детектив с уклоном в фантазию.

    Комикс: Настоящий косплей 3
    0
    77132
    Комикс: Настоящий косплей

    Ничего ты, андроид, не понимаешь!

    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики»
    0
    204448
    Как Александр Ремизов создавал комиксы для «Мира фантастики»

    Примеры раскадровок и сценариев.

    Комикс: Зёв Ктулху 1
    0
    218731
    Комикс: Зёв Ктулху

    Он видит сон про Некро-Комик-Кон…

    Замиль Ахтар «Стальные боги». Две империи, два героя
    0
    245403
    Замиль Ахтар «Стальные боги». Две империи, два героя

    Историческое фэнтези на тему крестовых походов.

    Комикс: «Прикладная лингвистика» 3
    0
    340416
    Комикс: «Прикладная лингвистика»

    Орки не умеют в метафоры!

    Что почитать? 5 страшных романов от испаноязычных авторов 5
    0
    300406
    Что почитать? 5 страшных романов от испаноязычных авторов

    Печальная история о первой любви и старой Барселоне, антиутопия каннибалов и эротический хоррор про лорда Байрона.

    Есть миллион рублей в кампании «Комиксы Александра Ремизова». Спасибо вам!
    0
    537218
    Есть миллион рублей в кампании «Комиксы Александра Ремизова». Спасибо вам!

    Не пропустите интервью с художником, которое мы брали несколько лет назад для «нулевого» спецвыпуска.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить