Комикс: Моральная поддержка

А правда, почему?
«Властелин колец»: можно ли полететь на орлах в Мордор?
Александр Гагинский | 04.07.2012 | 47743
Окончательное решение великого спора (с мнениями Перумова и Чигиринской)
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Художник-комиксист и иллюстратор, работал в МИРФ с самого начала существования журнала и до конца своей жизни. (автор портрета: Роман Новиков)
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