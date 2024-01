Лучшие настольные игры 2023 года, вышедшие на русском

Несмотря на сложную обстановку с локализациями зарубежных настолок, 2023 год преподнёс несколько приятных сюрпризов. На наших игровых столах оказались достойные приключенческие и стратегические новинки. А особенно радует длинный список в номинации «Отечественная игра года». Наши гейм-дизайнеры готовы выдержать сравнения с прославленными заморскими коллегами, а в чём-то и обойти их. Пожелаем авторам дальнейшего успеха и развития, а игрокам — ещё больше хороших игр самых разных жанров!

Еврогейм года: Проект «Возрождение»

Номинанты: «Обет. Хроники завоеваний и изгнаний», «Федерация», «Юкатан», «Трикерион», «Проект „Возрождение“», «Пандемия: Наследие. Нулевой сезон»

Среди экономических стратегий в 2023 году не было оригинальных прорывов. Никто из наших претендентов, скорее всего, не подойдёт и близко к первой десятке топа BoardGamesGeek. Но все они позволяют приятно провести вечер. «Обет» — серьёзная попытка разыграть в настольной игре историю целого королевства. «Трикерион» — не менее серьёзный симулятор профессии фокусника. «Юкатан» — контроль территорий племенами майя, «Федерация» — выставление инопланетных рабочих, ну а приквел «Пандемии: Наследия» в представлении не нуждается.

Победителем же стал «Проект „Возрождение“», который собрал в своём геймплее сразу несколько популярных механик. Здесь и асимметричные способности кланов, и развитие своего планшета, и построение карточного движка, и розыгрыш карт разными способами, и менеджмент ресурсов. И всё это обрамлено совершенно не сложными и не запутанными правилами. По сюжету дело происходит в постапокалиптическом замерзающем будущем, где всему живому ради выживания пришлось перебраться под землю. Теперь же, много лет спустя, пришло время вернуться на поверхность и возродить цивилизацию!

Кооператив года: Спящие боги

Номинанты: «Спящие боги», «Проект „Элита“», «Андор. Вечная зима», «Roll Player Adventures. Приключения в Улосе», «Earthborne. Рейнджеры», «Шерлок Пёс»

В этой номинации, наоборот, все претенденты — сплошные оригиналы! «Проект „Элита“» — редкий представитель жанра настольного боевика в реальном времени, дающий возможность всласть пострелять по инопланетянам. «Roll Player Adventures. Приключения в Улосе» — игра на стыке жанров кооператива и ролевой игры. «Earthborne. Рейнджеры» — карточная игра об исследовании уникального мира, «Шерлок Пёс» — очаровательный детектив для всей семьи, а «Андор. Вечная зима», хоть это и продолжение, в основе остаётся самобытным приключением.

Но больше всего нас поразили «Спящие боги» творца настольных миров Райана Локета. Здесь он превзошёл сам себя: в увесистой коробке скрывается много часов атмосферной командной одиссеи. Игроки становятся командой корабля «Мантикора», который попадает в необычный шторм и оказывается в незнакомых водах. Как оказалось, бедолаг занесло в настоящее фэнтези, в мир, где живут фантастические расы и действуют магические силы. Для возвращения нужно разбудить древних богов — в этом помогут тотемы, разбросанные по всему миру.

Куда плыть и где их искать? Локет предоставляет игрокам свободу действий: полистав страницы пухлого атласа, команда вольна выбрать любое направление и посетить на своём пути кажущиеся необитаемыми острова или людные города. И везде её ждут захватывающие приключения — в игре очень много нарратива и художественных описаний происходящего. При этом игровой процесс не так и прост: нужно заботиться о состоянии корабля, развитии подопечных и их лечении после сражений.

Отечественная игра года: Городской убийца

Номинанты: «Город Великой машины», «Земля сказаний», «Неон», «Амулет», «Городской убийца», «Иван Грозный: Первый царь», «Берсерк. Война стихий»

Ещё раз порадуемся разнообразию и высокому качеству номинантов! Здесь есть полукооператив со скрытным перемещением, быстрая карточная стратегия об исследовании сказочных земель, королевская битва в сеттинге киберпанка, еврогейм о Руси XVI века и дальнейшее развитие коллекционной карточной игры. Не только геймплей, но и оформление у претендентов на высоте: к каждой коробке прилагается прекрасный арт и качественные компоненты, а кое-где и детализированные миниатюры.

Внезапно под занавес года всех обошла тёмная лошадка — детективная игра Артура Ходжикова «Городской убийца». В американском городке 1960-х годов начинает орудовать серийный убийца — каждый раунд игрок за преступника убивает новую жертву. Остальные игроки становятся командой детективов, чья задача — собрать улики, опросить свидетелей, определить мотив и вывести на чистую воду маньяка. Нуарная атмосфера, ассиметричный игровой процесс, высокая реиграбельность и очень напряжённый геймплей обеспечили игре мгновенный успех: первый тираж смели с прилавков как горячие пирожки!

Самый оригинальный геймплей: 3000 негодяев

Номинанты: «Голоса в голове», «Сделка с Дьяволом», «3000 негодяев», «Обитель тьмы», «Герои подземелий», «Прослушка», «Воздушные змеи»

Специальная номинация для тех, кто не удовлетворяется простым смешением известных механик, а рискует идти путём инноваций. Это не всегда срабатывает — многие уникумы проваливаются по продажам или рейтингам, но каждая попытка создать что-то новое в настольных играх запоминается. В прошлом году мы могли поиграть за голоса, звучащие в голове подсудимого в ходе судебного процесса, или в градостроительную стратегию на четверых, где среди простых смертных затесался сам Дьявол. «Обитель тьмы» погружала в липкую атмосферу полной темноты, а «Герои подземелий» заставляли напрячь глазомер и ловкость. Даже семейный филлер может быть оригинальным — в «Воздушных змеях» время полёта символизируют песочные часы, которые игроки могут крутить с помощью розыгрыша карт.

Победа же отходит главному настольному оригиналу современности — Кори Коничке. Несколько лет назад гейм-дизайнер, подаривший нам «Древний ужас» и «Звёздные войны: Восстание», ушёл из крупного издательства и основал фирму Unexpected Games («Неожиданные игры»). Главным её принципом Кори провозгласил уникальность и инновационность игр. Пока он своё слово держит: мы уже могли сыграть в постмодернистскую игру в игре «Инициатива» и в упомянутые «Голоса в голове».

Но награду даём за другую игру Конички — «3000 негодяев». Даже сеттинг здесь нетипичный: ковбои с Дикого Запада пытаются завладеть оружием будущего, привезённым таинственным Путешественником. Для этого надо сколотить команду из отпетых негодяев и отправить их взламывать сейфы с добычей. Механика блефа на картах действий и сама по себе оригинальна, но главная фишка игры — стопка полупрозрачных протекторов со свойствами. Наняв в салуне голого бандита, вы одеваете его, добавляя поверх портрета изображение одежды, снаряжения и подписанное свойство. Отсюда и название игры — у вас может получиться 3000 уникальных головорезов.

Нефантастическая игра года: Ticket to Ride. Наследие: Легенды Запада

Номинанты: «Гегемония», «Лакримоза», «Галерист», «Ост-Индская компания», «Ticket to Ride: Легенды Запада», «Сэкигахара», «Белый замок», «Время кофе», «Роскошь. Дуэль»

В этой номинации, как обычно, длинный список претендентов, ведь настольных игр с историческим или современным сеттингом выходит немало каждый год. В основном это стратегии, но механики их очень разнообразны: здесь у нас и симулятор государства («Гегемония»), и управление картинной галереей («Галерист»), и даже творческий путь Моцарта («Лакримоза»). «Ост-Индская компания» позволяет стать участником знаменитой корпорации, а «Сэкигахара» погружает в военное противостояние времён феодальной Японии. Есть и просто прекрасно оформленные игры для расслабленного геймплея вроде «Времени кофе» и дуэльной версии «Роскоши».

А побеждает один из главных семейных хитов, в который добавили кампанию и механику наследия — «Ticket to Ride. Наследие: Легенды Запада». 12 сценариев развернут перед игроками историю покорения фронтира, и каждая партия будет отличаться от предыдущей благодаря содержимому секретных коробочек. Как это принято в играх подобного жанра, в них могут оказаться новые компоненты, правила, условия победы, наклейки и прочие сюрпризы. Сложно рассказывать без спойлеров, скажем лишь, что от этой версии «Билета на поезд» большинство игроков и критиков остались в полном восторге. «Легенды Запада» заслужили очень высокий рейтинг на BoardGamesGeek и вошли в сотню лучших семейных игр.

Нелокализованная игра года: Challengers!

Номинанты: Darwin’s journey, Europa Universalis: The Price of Power, Nucleum, Age of Innovation, Voidfall, Dune: Imperium — Uprising, Challengers!, Penguin Airlines

На список номинантов можно смотреть оптимистично — локализации многих из них уже заявлены российскими издательствами. Так, космическую 4х-стратегию Voidfall ждём под названием «Опустошение», а весёлый патигейм про пингвинов-пилотов будет называться «Пингвин Авиа». Наверняка можно ждать и локализацию переработки популярной «Дюны: Империя». Осталось дождаться объявлений об издании в России стратегий о путешествии Дарвина, изобретении ядерного реактора, развитии фэнтезийной фракции и европейской цивилизации.

И наш победитель тоже точно появится на русском языке уже весной! «Challengers! Команда мечты» — это быстрая карточная игра для компании от одного до восьми игроков в формате турнира по захвату флага. Участники будут добавлять карты бойцов в свои колоды и атаковать соперников. Правила простейшие: нужно выбрать, какие карты добавить в свою колоду, а затем, постепенно вскрывая их по очереди с оппонентом, подсчитывать силу и перехватывать друг у друга флаг. Менее чем за час на ваших глазах развернётся настоящий турнир: вы будете менять оппонентов после каждого боя, а двое лидеров в конце сойдутся в решающей схватке. Простая, но затягивающая игра может пригодиться во многих ситуациях — для игры с теми, кто имеет мало опыта в настолках, или для азартных боёв с проверенными сопартийцами.

Дополнение года: Descent: Сказания тьмы. Война изменника

Номинанты: «Ужас Аркхэма: карточная игра. Алые ключи», «Зомбицид 2. Форт Хендрикс», «Приключения Робина Гуда: спасение брата Тука», Bullet Star, «Descent: Сказания тьмы. Война изменника»

Обычно победителя в этой номинации определить сложно, ведь большинство дополнений для настольных игр строятся по одному принципу. В сюжетных и нарративных играх чаще всего добавляют новые сценарии или даже целые компании (как в карточном «Ужасе Аркхэма» и «Приключениях Робина Гуда»), реже — новые механики или просто всего побольше: персонажей, карт, врагов (как в «Форт Хендрикс» и Bullet Star).

Но в этом году победитель был очевиден с самого начала. «Войну изменника» дополнением можно считать лишь за то, что некоторые компоненты берутся из базовой коробки. В остальном же это полноценное продолжение нового издания Descent, где возмужавшие и заматеревшие герои из базы вновь должны спасти Терринот. Свежие враги, новые умения героев и снаряжение, лучше прописанные сценарии, в которых наконец-то начинают раскрываться характеры персонажей, и эпичное противостояние с повелителем драконов: для тех, кому понравился геймплей первой части, «Война Изменника» станет отличным способом продолжить приключения.

Америтреш года: Roll Player Adventures. Приключения в Улосе

Номинанты: «Roll Player Adventures. Приключения в Улосе», «Ведьмак. Старый мир», «Зверь», «Проект „Элита“», «Книга Чудес»

и

Настольная игра года: Roll Player Adventures. Приключения в Улосе

Номинанты: все победители в предыдущих номинациях

В сражении за звание «Америтреш года» сошлись настоящие тяжеловесы (и мы имеем в виду не только вес коробок!). «Ведьмак» и «Зверь» наделали шума — один мгновенно стал дорогостоящим раритетом, второй установил рекорд продаж на предзаказе. «Проект „Элита“» примечателен редким жанром и богатым наполнением коробки (помимо десятков миниатюр, здесь в комплекте ещё и крутой электронный таймер, а не какие-то песочные часы). Ну а «Книга Чудес» станет отличным проводником в мир настольного хобби для юных игроков (хотя и взрослые сыграют в неё не без интереса).

Однако победителем в этой номинации, а также после подсчёта общих результатов, главной игрой 2023 года становится «Roll Player Adventures. Приключения в Улосе». Коробка увеличенного формата скрывает в себе целый мир — создатели «Взаперти», «Картографов» и «Пути героя» наконец-то решили раздвинуть рамки. Их magnum opus стоит на стыке НРИ и классических настольных игр: команда героев оказывается в центре противостояния рас людей и драгулов, а тут ещё строит козни таинственный культ. В ходе 11 сценариев героям предстоит исследовать мир, общаться с местными жителями, прокачивать умения и совершать множество сюжетных выборов, придя в итоге к одной из концовок. При этом нужно постоянно проходить проверки навыков или вступать в сражения, что осуществляется с помощью несложной механики вытягивания кубиков из общего мешка (умениями и экипировкой игроки могут влиять на результат).

И пусть Улос получился штампованным (или лучше сказать — классическим) фэнтези, он наполнен очарованием, юмором и интересными поворотами истории. Провести пару десятков часов за такими приключениями вместе с друзьями оказалось очень приятно и увлекательно!

* * *

Как мы выбирали?

В голосовании приняло участие несколько настольных блогеров, а также авторы «Мира фантастики»: Nick Vulture (главный редактор ИВН News), Алексей Людофан, Антон Суслов (автор и ведущий канала ИГРОПОЛКа). Илья Мурсеев (соорганизатор и ведущий Уральского игрового кэмпа и Уральского игрового клуба), Филипп Ерёменко (ведущий канала «Твой Игровой»), Юлия Харина (автор «Мира фантастики»), Geek Media, Два в кубе, Настолки Live.