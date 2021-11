Вампиры против привидений. Сравнение колод Magic: the Gathering «Вампирский род» и «Эскадрон духов»

В Magic: the Gathering можно играть по-разному. Долгое время форматами игры были «Собранный» (колода в 60 карт, можно класть до 4 копий одной карты, не считая базовых земель) и «Ограниченный» (игроки используют все карты, которые вскрывают в определённом количестве бустеров). Но появился ещё один популярный формат, разработанный самими игроками и поддерживаемый выпуском продукции от компании Wizards of the Coast. Он называется «Командир».