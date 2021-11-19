Вампиры против привидений. Сравнение колод Magic: the Gathering «Вампирский род» и «Эскадрон духов»

В Magic: the Gathering можно играть по-разному. Долгое время форматами игры были «Собранный» (колода в 60 карт, можно класть до 4 копий одной карты, не считая базовых земель) и «Ограниченный» (игроки используют все карты, которые вскрывают в определённом количестве бустеров). Но появился ещё один популярный формат, разработанный самими игроками и поддерживаемый выпуском продукции от компании Wizards of the Coast. Он называется «Командир».

Как играть в «Командир»

«Магия» замечательна своими героями, которые участвуют в основном сюжете игры и появляются на картах. Особо заслуженные персонажи удостаиваются отдельных карт существ с подтипом «легендарный». Это значит, что на поле битвы под контролем одного игрока может находиться только одно такое существо. «Командир» предлагает собрать колоду вокруг легендарного существа по следующим правилам.

В колоде должно быть 100 карт — один командир и 99 остальных карт в количестве одной копии, не считая базовых земель. Все карты в колоде должны подходить под цветовую принадлежность командира — она определяется всеми цветами маны на его карте. Командир находится не в колоде, а в специальной зоне командования, откуда его можно играть независимо от того, есть у вас в руке другие карты или нет. Всякий раз, когда командира убивают, изгоняют или замешивают в колоду, вы можете вернуть его в зону командования и разыграть оттуда снова, но уже за две дополнительных маны.

Запас жизней по сравнению с другими форматами увеличен с 20 до 40, однако, если лично командир за игру нанесёт противнику 21 и больше повреждений, оппонент проигрывает. В «Командир» можно играть как вдвоём, так и группой до шести человек, часто собираются вчетвером, как в YouTube-шоу Game Knights. Игроки часто заключают пакты о ненападении, сделки и договоры, которые можно вероломно нарушить, за чем следует страшная месть, пока не останется только один (ну или как договорятся игроки).

Сокращение копий карты до одной и увеличение количества жизней делает игры более непредсказуемыми и увлекательными по сравнению с прочими форматами. Это также удобно для игроков, которым хочется поиграть определённой картой, но нет желания искать ещё три её копии, чтобы положить в колоду. Некоторые новички сейчас начинают играть сразу в «Командир», и он становится их любимым форматом.

Wizards of the Coast регулярно выпускают готовые к игре командирские колоды, куда попадают как уникальные, созданные специально для этого продукта карты, так и репринты популярных карт, которые сегодня сложно найти. Сегодня мы протестируем колоды, выпущенные к новому дополнению «Багровая клятва» — «Вампирский род» и «Эскадрон духов».

Сравнение и плейтест колод

Иннистрад — мир вампиров, вервольфов, демонов и духов, поэтому неудивительно, что наши сегодняшние герои принадлежат к нежити. Командир колоды «Вампирский род» — Стрефан, Основатель Рода Маурер, а колоды «Эскадрон духов» — Миллисента, Беспокойный Призрак.

Каждый набор с колодой содержит коробку для неё, две фольгированные копии карты командира (одну утолщённую пластиковую и одну картонную, которую можно использовать и в других колодах), 99 других карт, удобный счётчик жизней с делениями от 1 до 40, лист с правилами и советами, как играть колодой, и двусторонние карты жетонов. Колодами можно играть сразу, а можно и добавить свои карты, подходящие по цветам к командиру.

Карты вампиров в «Иннистраде» — преимущественно красно-чёрные, поэтому и карта самого Стрефана, лидера одного из небольших вампирских домов, сочетает эти цвета. Она использует новую механику Крови: игрок может заплатить одну ману и пожертвовать жетон Крови, чтобы сбросить ненужную карту и взять новую. Кроме того, некоторым картам важно количество фишек Крови под вашим контролем: они наносят повреждения существу по количеству этих фишек или делают каждую из них снаряжением, усиливающим ваших существ.

Стрефану и самому очень нравится Кровь: каждый раз, как он идёт в атаку, он может отправить любого вампира из вашей руки в бой, пожертвовав две таких фишки. А ведь вампиры — один из самых популярных типов существ в «Магии», и среди них попадаются действительно грозные противники, способные в одиночку выиграть игру, если на них не найти ответа, например, Регент Некрополя или Темный Самозванец. Кроме того, помимо карты Стрефана, в колоде есть уникальная фольгированная карта Тимотара, Барона Нетопырей.

Миллисента, Беспокойный Призрак — командир колоды «Эскадрон духов», существ, встречающихся в белом и синем цветах. Стоимость Миллисенты высока, целых семь маны, но она становится ниже за каждого духа под вашим контролем, и колода позволяет поставить на поле боя целый легион духов, с которыми оппонент может просто не успеть справиться. Бело-синие колоды славятся своей способностью контролировать происходящее на поле битвы, здесь это выражено в том, что многие карты духов способны поворачивать существо противника, чтобы нанести урон или, наоборот, не дать ему пойти в атаку. Когда на поле выходит Миллисента, каждый дух, умирая или нанося противнику повреждения, оставляет после себя духа-собрата.

Кроме Миллисенты, в колоде есть фольгированная карта Донала, Вестника Крыльев, делающего копии летающих существ, которых вы разыгрываете. Также среди сильных карт — planeswalker Довин, Верховный Судья и Привидение Святого Трафта, который создаёт фишки ангелов, когда атакует.

Бело-синие колоды традиционно считаются более медлительными, чем чёрно-красные, но здесь всё не столь однозначно. Плейтест двух колод между собой показал, что многочисленные шустрые духи лучше проявляют себя в ранней игре, тогда как вампиры могут им противостоять, только выставив блокеров по воздуху. Зато в поздней игре, стоит Стрефану несколько раз пройти в атаку безнаказанным, как расположение сил меняется в пользу вампиров. Обе колоды можно улучшить, доложив уничтожающие существ заклинания, потому что каждый из командиров — очень сильное существо, одно присутствие которого на поле битвы может перевернуть игру.

Колоды сбалансированы для игры как одна против другой, так и против других готовых командирских колод. Они хороши ещё и тем, что помогают новым игрокам познакомиться с картами, изданными за всю богатую историю «Магии». На картах с определённой механикой пишется её расшифровка, которая помогает не запутаться.

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На основе многих карт из наборов можно построить новые, ещё более сильные и оригинальные колоды. Ведь «Магия» тем и хороша, что позволяет выражать себя через нахождение синергий и использование карт так, как до этого их ещё никто не додумался использовать. Так что седлайте призрачных скакунов, надевайте вампирские плащи, и в бой!