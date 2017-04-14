Обзор Persona 5

Старшеклассник с испорченной репутацией переезжает из родной провинции в Токио. Но дурная слава опережает его, и в новой школе он становится изгоем. Он встречает таких же не принятых обществом ребят и вдобавок открывает в себе необычную способность вторгаться во внутренний мир злодеев и красть дурные черты их характера, тем самым заставляя раскаяться в своих преступлениях. Поставив на место зарвавшегося учителя физкультуры, герои решают вывести на чистую воду и других мерзавцев. Однако противники такого правосудия жаждут засадить новоявленных народных мстителей за решётку.

Жанр: ролевая игра

Разработчик: Atlus

Издатель в России: «Бука»

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: нет

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За двадцать лет Persona стала одной из самых известных японских ролевых серий, причём как у себя на родине, так и на Западе. Настоящая слава к ней пришла после выхода третьей части, в которой Atlus додумались соединить ролевую игру с симулятором свиданий, при этом не утратив серьёзного тона серии. В основе Persona 5 лежит всё та же система, но смотрится она как никогда раньше красиво и интригующе.

Как истинный супергерой, протагонист игры ведёт двойную жизнь. В качестве фантомного вора он проникает в вымышленные миры, порождённые сознанием злодеев, где вместе с соратниками набирается опыта и побеждает монстров. В этом ему помогают персоны — воплощения коллективного бессознательного с разными способностями, сильными и слабыми сторонами. Разумеется, герой может экипировать, менять и улучшать персон, а ещё создавать новых. Также получить персон можно, уговорив монстров помочь герою, совсем как в первых двух частях Persona или родственной серии Shin Megami Tensei. Звучит запутанно, но на деле процесс прокачки героев и персон прост и увлекателен. Недаром творения Atlus в шутку называют «покемонами» для взрослых.

Пошаговые бои тоже заскучать не дают: проходят они быстро и зрелищно. Конечно, с боссами приходится повозиться. У них несколько форм с разными атаками и хитрыми способностями, да и бьют они особенно сильно. Но и рядовые монстры могут попортить нервы, пока не вычислишь их слабость. Или если попадёшь в засаду. Пробежки по воображаемым мирам злодеев — настоящие приключения с поиском сокровищ, тайных путей, разгадыванием загадок и даже элементами стелса. Это ещё одно удачное нововведение в серии, где раньше уровни генерировались случайным образом. Впрочем, и такие в Persona 5 тоже есть — когда мы попадаем в коллективное бессознательное, где герои наставляют на путь истинный мелких вредителей и набираются опыта между сюжетными миссиями.

Школьные будни тоже не позволяют расслабиться, пусть и радуют забавными сценками. Тут приходится распределять время героя, чтобы он успевал совершенствовать свои мирские навыки вроде учёности или храбрости, а главное — общаться с людьми, ведь без этих навыков даже с угрюмым продавцом оружия не заговоришь. Ну а дружба с персонажами делает сильнее определённые виды персон. Плюс хорошие отношения открывают новые боевые способности, позволяют создавать особые предметы и дают прочие полезные плюшки. А ещё тут есть мини-игры… В общем, от разнообразия геймплея голова идёт кругом, а насыщенной жизни японских школьников начинаешь невольно завидовать.

Насыщенной жизни японских школьников начинаешь невольно завидовать

Хороша игра и визуально. Благодаря разработке собственного движка дизайнеры Persona 5 смогли дать волю фантазии и создать не только интересные и качественные модели героев, но и шикарные спецэффекты и заставки. Стилизация под комикс идеально подходит к теме и настроению игры. И если, например, в меню и диалогах контрастные цвета, толстые рамки и чёрно-белые силуэты просто радуют глаз, то во время боя они ещё и добавляют сюрреалистичности происходящему. Музыка от графики не отстаёт: композиции авторства Сёдзи Мегуро всегда в тему, будь то попсовая мелодия для прогулки по Токио или мистические песнопения для исследования потустороннего мира.

Сюжет, который поначалу кажется немного наивным, затрагивает достаточно важные темы. Герои на личном опыте узнают, как общественное мнение и поступки беспринципных людей, облечённых властью, могут испортить жизнь. Они ищут справедливость, учатся ценить свободу, отстаивать свои интересы и слышать голос совести. И то, что это им удаётся лишь с помощью паранормальных способностей, наводит на неприятные размышления. Но это только завязка: постепенно добавляются новые герои, истории и точки зрения, а сюжет игры обретает всё больший масштаб. Увы, сценаристы не прыгнули выше головы — пятая Persona вряд ли обгонит по драматичности вторую. Возможно, историю можно было бы сделать глубже, позволив хоть кому-то из главных героев вырасти из школьного возраста и взглянуть на происходящее без юношеского максимализма. Но на это создателям игры смелости не хватило.

Итог: несмотря на смелую тему, игра не пошатнула устои ролевого жанра, но оправдала все ожидания поклонников. Persona 5 отлично выглядит и звучит, её разнообразный геймплей моментально затягивает. А благодаря небанальному сюжету игра смотрится на фоне шаблонного фэнтези как томик Конана Дойла на полке с Донцовой.

Маска, я вас знаю! Как и в серии Shin Megami Tensei, монстры в Persona не просто неведомые чудовища, а персонажи мифов и легенд, причём зачастую вполне каноничные с виду. И, заручившись их поддержкой, игрок может не только хорошенько их рассмотреть, но и прочитать их краткое описание, расширив свои познания в мифологии. Не менее интересны и изначальные персоны героев — легендарные благородные разбойники вроде Зорро и Арсена Люпена.

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