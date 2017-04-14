Обзор Persona 5

Старшеклассник с испорченной репутацией переезжает из родной провинции в Токио. Но дурная слава опережает его, и в новой школе он становится изгоем. Он встречает таких же не принятых обществом ребят и вдобавок открывает в себе необычную способность вторгаться во внутренний мир злодеев и красть дурные черты их характера, тем самым заставляя раскаяться в своих преступлениях. Поставив на место зарвавшегося учителя физкультуры, герои решают вывести на чистую воду и других мерзавцев. Однако противники такого правосудия жаждут засадить новоявленных народных мстителей за решётку.

Persona 5

Жанр: ролевая игра
Разработчик: Atlus
Издатель в России: «Бука»
Возрастной рейтинг: 16+
Перевод: нет
Похоже на:
Persona 4 Golden (2012)
Catherine (2011)

За двадцать лет Persona стала одной из самых известных японских ролевых серий, причём как у себя на родине, так и на Западе. Настоящая слава к ней пришла после выхода третьей части, в которой Atlus додумались соединить ролевую игру с симулятором свиданий, при этом не утратив серьёзного тона серии. В основе Persona 5 лежит всё та же система, но смотрится она как никогда раньше красиво и интригующе.

Как истинный супергерой, протагонист игры ведёт двойную жизнь. В качестве фантомного вора он проникает в вымышленные миры, порождённые сознанием злодеев, где вместе с соратниками набирается опыта и побеждает монстров. В этом ему помогают персоны — воплощения коллективного бессознательного с разными способностями, сильными и слабыми сторонами. Разумеется, герой может экипировать, менять и улучшать персон, а ещё создавать новых. Также получить персон можно, уговорив монстров помочь герою, совсем как в первых двух частях Persona или родственной серии Shin Megami Tensei. Звучит запутанно, но на деле процесс прокачки героев и персон прост и увлекателен. Недаром творения Atlus в шутку называют «покемонами» для взрослых.

Persona 5

Местные злодеи держат своё сердце на замке. Их внутренние миры полны ловушек и скрытых ходов, мешающих продвижению героев

Пошаговые бои тоже заскучать не дают: проходят они быстро и зрелищно. Конечно, с боссами приходится повозиться. У них несколько форм с разными атаками и хитрыми способностями, да и бьют они особенно сильно. Но и рядовые монстры могут попортить нервы, пока не вычислишь их слабость. Или если попадёшь в засаду. Пробежки по воображаемым мирам злодеев — настоящие приключения с поиском сокровищ, тайных путей, разгадыванием загадок и даже элементами стелса. Это ещё одно удачное нововведение в серии, где раньше уровни генерировались случайным образом. Впрочем, и такие в Persona 5 тоже есть — когда мы попадаем в коллективное бессознательное, где герои наставляют на путь истинный мелких вредителей и набираются опыта между сюжетными миссиями.

Persona 5

Победные заставки, на которых герои буквально запрыгивают на страницу комикса, так хороши, что не надоедают и на пятидесятый раз. После сотого, правда, радости от просмотра становится меньше…

Школьные будни тоже не позволяют расслабиться, пусть и радуют забавными сценками. Тут приходится распределять время героя, чтобы он успевал совершенствовать свои мирские навыки вроде учёности или храбрости, а главное — общаться с людьми, ведь без этих навыков даже с угрюмым продавцом оружия не заговоришь. Ну а дружба с персонажами делает сильнее определённые виды персон. Плюс хорошие отношения открывают новые боевые способности, позволяют создавать особые предметы и дают прочие полезные плюшки. А ещё тут есть мини-игры… В общем, от разнообразия геймплея голова идёт кругом, а насыщенной жизни японских школьников начинаешь невольно завидовать.

Насыщенной жизни японских школьников начинаешь невольно завидовать

Хороша игра и визуально. Благодаря разработке собственного движка дизайнеры Persona 5 смогли дать волю фантазии и создать не только интересные и качественные модели героев, но и шикарные спецэффекты и заставки. Стилизация под комикс идеально подходит к теме и настроению игры. И если, например, в меню и диалогах контрастные цвета, толстые рамки и чёрно-белые силуэты просто радуют глаз, то во время боя они ещё и добавляют сюрреалистичности происходящему. Музыка от графики не отстаёт: композиции авторства Сёдзи Мегуро всегда в тему, будь то попсовая мелодия для прогулки по Токио или мистические песнопения для исследования потустороннего мира.

Persona 5

Социализация героя — одна из главных фишек Persona, поэтому на болтовню с приятелями здесь отводится много времени. Впрочем, при желании большинство диалогов можно промотать

Сюжет, который поначалу кажется немного наивным, затрагивает достаточно важные темы. Герои на личном опыте узнают, как общественное мнение и поступки беспринципных людей, облечённых властью, могут испортить жизнь. Они ищут справедливость, учатся ценить свободу, отстаивать свои интересы и слышать голос совести. И то, что это им удаётся лишь с помощью паранормальных способностей, наводит на неприятные размышления. Но это только завязка: постепенно добавляются новые герои, истории и точки зрения, а сюжет игры обретает всё больший масштаб. Увы, сценаристы не прыгнули выше головы — пятая Persona вряд ли обгонит по драматичности вторую. Возможно, историю можно было бы сделать глубже, позволив хоть кому-то из главных героев вырасти из школьного возраста и взглянуть на происходящее без юношеского максимализма. Но на это создателям игры смелости не хватило.

Persona 5

Узнав слабое место монстра, при повторной встрече по нему можно ударить, нажав всего одну кнопку. Мелочь, а чертовски удобно!

Итог: несмотря на смелую тему, игра не пошатнула устои ролевого жанра, но оправдала все ожидания поклонников. Persona 5 отлично выглядит и звучит, её разнообразный геймплей моментально затягивает. А благодаря небанальному сюжету игра смотрится на фоне шаблонного фэнтези как томик Конана Дойла на полке с Донцовой.

Маска, я вас знаю!

Persona 5

Как и в серии Shin Megami Tensei, монстры в Persona не просто неведомые чудовища, а персонажи мифов и легенд, причём зачастую вполне каноничные с виду. И, заручившись их поддержкой, игрок может не только хорошенько их рассмотреть, но и прочитать их краткое описание, расширив свои познания в мифологии. Не менее интересны и изначальные персоны героев — легендарные благородные разбойники вроде Зорро и Арсена Люпена.

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Обзор Persona 5
удачно
  • стильная графика
  • разнообразный геймплей
  • оригинальный сюжет
неудачно
  • сеттинг и обилие диалогов не всем придутся по душе
  • похоже на предыдущие части
9отлично
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Ксения Аташева
Ксения Аташева
Постоянный автор МИРФ, любитель японской культуры, коллекционер фигурок.

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