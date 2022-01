Во что поиграть в феврале 2022 года

Если вам в последнее время казалось, что как-то маловато новых игр — это оттого, что все массово переносили релизы на февраль 2022-го. Месяц настолько переполнился громкими релизами, что почти каждую неделю нас ждёт по игре, которую нельзя пропускать. Что, у вас ещё с прошлого года лежит пятнадцать купленных, но не пройденных игр? Соболезнуем! Февраль беспощаден и неумолим, готовьтесь к новому этапу военных действий против жабы-душительницы!

Life is Strange Remastered Collection

Когда и где: 1 февраля на PC, PS4 и X1

Что: интерактивное кино

Перевод: текст

О чём: Максин Колфилд внезапно открыла в себе умение перематывать время назад — и тут же погрузилась в расследование странных тайн своего городка. Там как раз недавно исчезла одна девушка, с которой за три года до трагедии познакомилась Хлоя Прайс, подруга Максин.

Почему ждём: это ремастер двух стильных подростковых драм, Life is Strange и Life Is Strange: Before The Storm. Разработчики обновили текстуры и освещение, перезаписали все анимации — теперь уже с помощью захвата движений актёров. Неплохой повод перепройти культовые игры.

Чего опасаемся: классических проблем ремастеров — например, засилья багов и того, что оригинальные игры будут смотреться лучше.

The Waylanders

Когда и где: 2 февраля на PC

Что: партийная RPG

Перевод: текст

О чём: мифы реальны, так что в древней Галисии живут сказочные расы и творят волшебство. Но в какой-то момент то галльское королевство развалилось, а местные земли заполонила таинственная порча. Проблему может решить только отряд героев, что путешествует во времени между своей эпохой и Средневековьем, где церковь не очень-то любит магию.

Почему ждём: это духовный наследник Dragon Age: Origins. Над проектом даже успели немного поработать такие ветераны индустрии, как Крис Авеллон и Майк Лэйдлоу — творческий директор той самой Dragon Age.

Чего опасаемся: ранний доступ запомнился обилием багов, бюджетной графикой и не слишком впечатляющими боями. Непонятно, насколько сильно всё поменяется на релизе. Тем более что сюжет первого акта, вышедшего в раннем доступе, оставлял желать лучшего.

Dying Light 2: Stay Human

Когда и где: 4 февраля на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

Что: экшен от первого лица в открытом мире

Перевод: полный

О чём: прошло больше пятнадцати лет с начала зомби-апокалипсиса. Чудовища никуда не исчезли, но люди уже свыклись с угрозой, исходящей от них, и пытаются восстановить хоть какое-то подобие цивилизации.

Почему ждём: больше всего рекламировали систему выбора между фракциями, по которой должны кардинально меняться районы города. Но и без неё любопытно вновь заняться паркуром в городе, заполненном зомби. К тому же интересно взглянуть на «новое Средневековье» без огнестрела и с деревянными укреплениями.

Чего опасаемся: по словам Криса Авеллона, от его наработок почти ничего не осталось — не самые воодушевляющие слова от бывшего нарративного директора студии, сценарий которого надеялись увидеть многие игроки. Авторы обещают большие масштабы, чем в первой части — но, судя по проблемам во время разработки, остаётся большой вопрос насчёт качества значительной части контента. И это снова открытый мир со всеми его недостатками и достоинствами.

Sifu

Когда и где: 8 февраля на PC, PS4, PS5

Что: битэмап

Перевод: текст

О чём: молодой мастер кунг-фу поклялся отомстить убийцам своей семьи. И ему не важно, сколько времени займёт его вендетта — год, два, сорок лет.

Почему ждём: мало в какой другой игре настолько же стильно и эффектно выглядят в стиле восточных единоборств разборки с толпами врагов. В качестве бонуса — система старения. После поражения главный герой не умирает, а до определённого момента немного стареет, что даёт ему разные бонусы.

Чего опасаемся: в превью рассказывают, что сражения слишком просты, а боёвка не отточена. И ещё не совсем понятно, насколько интересно будет работать механика старения.

OlliOlli World

Когда и где: 8 февраля на PC, PS4, PS5, X1, XSXS и Switch

Что: симулятор скейтбординга

Перевод: текст (полный)

О чём: в стране Рэдландии, где живут гигантские насекомые и ходячие бананы, всё устроено для того, чтобы заниматься скейтбордингом. Бери доску, катись и делай разные финты.

Почему ждём: это почти что раннер, где нужно вовремя делать трюки при помощи левого стика и пары кнопок геймпада. В игре уникальный сложный геймплей, который после двух частей улучшили ворохом новых мелочей и новой яркой графикой, напоминающей о мультсериалах с Adult Swim.

Чего опасаемся: что, несмотря на все нововведения, про OlliOlli всё равно будут знать только в одной небольшой нише.

Rumbleverse

Когда и где: 8 февраля на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

Что: королевская битва

Перевод: неизвестно

О чём: вами выстреливают на арену, где нужно всех убить и не умереть — чего вы ещё хотели?

Почему ждём: это как Fortnite, но с упором на ближний бой. Возможно, скоро все вокруг начнут в это играть, а вы зададитесь вопросом, когда проморгали появление новой игры на главной Твича.

Чего опасаемся: что будет очередная королевская битва, которую все тут же забудут.

CrossfireX

Когда и где: 10 февраля на X1 и XSXS

Что: шутер от первого лица

Перевод: неизвестно

О чём: две крупнейшие частные военные компании ввязались в масштабный конфликт друг с другом на разных концах света. Обе стороны используют передовое вооружение недалёкого будущего.

Почему ждём: одиночную кампанию сделала Remedу. Ну, знаете, авторы Max Payne, Alan Wake, Quantum Break, Control. На месте даже их самая известная фишка — замедление времени. Только в этот раз геймплей в целом должен походить на нечто вроде Modern Warfare.

Чего опасаемся: что всё будет уж слишком походить на типичный милитари-шутер из двухтысячных.

Total War: Warhammer III

Когда и где: 17 февраля на PC

Что: глобальная стратегия с тактическими боями в реальном времени

Перевод: текст

О чём: на самом севере боги Хаоса собирают свои нечестивые орды демонов, которые первым делом обрушатся на славное царство Кислев и древнюю Катайскую империю. А между всеми этими землями живут и жируют огры в своих бесчисленных мелких королевствах.

Почему ждём: моды и две прошлые части доказали, что формула Total War идеальна для передачи всего того пафоса, которым славится Warhammer Fantasy. В новой части мы сможем устраивать атаки медвежьей кавалерии на армию демонов, использующих друг друга в качестве оружия. И наконец-то разработчики переделали осады!

Чего опасаемся: неподъёмной цены всех новых DLC и того, что посреди новой глобальной кампании компьютер будет регулярно виснуть.

Horizon: Forbidden West

Когда и где: 18 февраля на PS4 и PS5

Что: экшен от третьего лица в открытом мире

Перевод: полный

О чём: случилась катастрофа, цивилизация пала, появились звероподобные роботы, почти все люди теперь живут первобытно-общинным строем. Элой, главная героиня первой части, отправилась к западному побережью Северной Америки, чтобы спасти человечество от эпидемии смертельной красной заразы.

Почему ждём: первая часть всем запомнилась как один из самых любопытных эксклюзивов прошлого поколения Playstation. Красивый мир, интересный лор, сражения с механическими динозаврами — даже если вам не нравилась первая Horizon, трудно поспорить с тем, насколько крутыми вышли эти элементы. У второй части есть все задатки к тому, чтобы исправить шероховатости оригинала и переродиться в нечто большее. Как минимум, её графика выглядит фантастически.

Чего опасаемся: проблем с повествованием и скучного открытого мира. Ну и того, что мы ещё сильнее устанем от потока игр в открытом мире с прятками в траве.

Destiny 2: The Witch Queen

Когда и где: 22 февраля на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

Что: мультиплеерный шутер от первого лица

Перевод: полный

О чём: королева-ведьма Саватун возглавляет нежить и восславляет Червебога. Это против всего того, за что выступает Свет, так что с ней нужно разобраться.

Почему ждём: это новое крупное дополнение к Destiny 2, сюжетную кампанию которой разработчики сравнивают с DOOM и Halo. Бонусом появится возможность самому скрафтить глефу — первое холодное оружие в серии, которым можно орудовать от первого лица.

Чего опасаемся: что нововведений окажется мало. Ведь все прекрасно понимают, что НУЖНО БОЛЬШЕ ЛУТА!

Martha is Dead

Когда и где: 24 февраля на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

Что: хоррор, симулятор ходьбы

Перевод: текст

О чём: 1944 год, в Италии вовсю идёт война, а девушка по имени Джулия расследует смерть своей сестры-близнеца Марты. Её утопили — и это убийство крепко-накрепко связано с местными россказнями о сверхъестественном.

Почему ждём: The Town of Light, прошлая игра студии, всем запомнилась большой свободой передвижения, сильной историей и действительно жутким духом психиатрической лечебницы времён фашистской Италии. Действие Martha Is Dead перенесли на открытую местность — но в остальном разработчики обещают сделать не менее атмосферный хоррор.

Чего опасаемся: что игра ничем не выделится на фоне остальных ужастиков, где требуется лишь бродить, читать записки и изредка заниматься чем-то другим.

Elden Ring

Когда и где: 25 февраля на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

Что: соулс-лайк в открытом мире

Перевод: текст

О чём: в Срединных землях растёт Мировое древо, которое некогда было опоясано Кольцом Элден. Но этот благословенный артефакт разбился, его куски растащили полубоги, чем лишили свой край благодати. Из-за осколков они постепенно сошли с ума и разрушили всё вокруг своими междоусобицами. Нужно их всех убить и вновь собрать Кольцо.

Почему ждём: никто во всей индустрии не делает соулс-лайки лучше самой FromSoftware. В Elden Ring к стандартной формуле жанра Хидэтака Миядзаки прибавил открытый мир — и очень интересно взглянуть, как это повлияет на геймплей. Ну и не забываем о том, что соавтором сценария выступил Джордж Мартин — раз уж он всё ещё не дописал «Песнь льда и пламени», то хотя бы здесь насладимся его творчеством.

Чего опасаемся: слишком большой схожести с Dark Souls и слабого открытого мира. Того, что влияние Джорджа Мартина придётся выискивать лишь в описаниях некоторых предметов. А ещё боимся за целостность контроллера после очередной смерти, когда ты был на волоске от того, чтобы убить этого босса, да что ж такое!..