    Видеоигры | Игры
    #анонс #во что поиграть #дайджест

    Во что поиграть в феврале 2022 года

    31 января 2022
    31.01.2022
    18619
    7 минут на чтение
    #анонс #во что поиграть #дайджест

    Если вам в последнее время казалось, что как-то маловато новых игр — это оттого, что все массово переносили релизы на февраль 2022-го. Месяц настолько переполнился громкими релизами, что почти каждую неделю нас ждёт по игре, которую нельзя пропускать. Что, у вас ещё с прошлого года лежит пятнадцать купленных, но не пройденных игр? Соболезнуем! Февраль беспощаден и неумолим, готовьтесь к новому этапу военных действий против жабы-душительницы!

    Life is Strange Remastered Collection

    Во что поиграть в феврале 2022 года 5

    Когда и где: 1 февраля на PC, PS4 и X1

    Что: интерактивное кино

    Перевод: текст

    О чём: Максин Колфилд внезапно открыла в себе умение перематывать время назад — и тут же погрузилась в расследование странных тайн своего городка. Там как раз недавно исчезла одна девушка, с которой за три года до трагедии познакомилась Хлоя Прайс, подруга Максин. 

    Почему ждём: это ремастер двух стильных подростковых драм, Life is Strange и Life Is Strange: Before The Storm. Разработчики обновили текстуры и освещение, перезаписали все анимации — теперь уже с помощью захвата движений актёров. Неплохой повод перепройти культовые игры. 

    Чего опасаемся: классических проблем ремастеров — например, засилья багов и того, что оригинальные игры будут смотреться лучше.

    The Waylanders

    Во что поиграть в феврале 2022 года 10

    Когда и где: 2 февраля на PC

    Что: партийная RPG

    Перевод: текст

    О чём: мифы реальны, так что в древней Галисии живут сказочные расы и творят волшебство. Но в какой-то момент то галльское королевство развалилось, а местные земли заполонила таинственная порча. Проблему может решить только отряд героев, что путешествует во времени между своей эпохой и Средневековьем, где церковь не очень-то любит магию.

    Почему ждём: это духовный наследник Dragon Age: Origins. Над проектом даже успели немного поработать такие ветераны индустрии, как Крис Авеллон и Майк Лэйдлоу — творческий директор той самой Dragon Age.

    Чего опасаемся: ранний доступ запомнился обилием багов, бюджетной графикой и не слишком впечатляющими боями. Непонятно, насколько сильно всё поменяется на релизе. Тем более что сюжет первого акта, вышедшего в раннем доступе, оставлял желать лучшего.

    Dying Light 2: Stay Human

    Во что поиграть в феврале 2022 года 1

    Когда и где: 4 февраля на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

    Что: экшен от первого лица в открытом мире

    Перевод: полный

    О чём: прошло больше пятнадцати лет с начала зомби-апокалипсиса. Чудовища никуда не исчезли, но люди уже свыклись с угрозой, исходящей от них, и пытаются восстановить хоть какое-то подобие цивилизации.

    Почему ждём: больше всего рекламировали систему выбора между фракциями, по которой должны кардинально меняться районы города. Но и без неё любопытно вновь заняться паркуром в городе, заполненном зомби. К тому же интересно взглянуть на «новое Средневековье» без огнестрела и с деревянными укреплениями.

    Чего опасаемся: по словам Криса Авеллона, от его наработок почти ничего не осталось — не самые воодушевляющие слова от бывшего нарративного директора студии, сценарий которого надеялись увидеть многие игроки. Авторы обещают большие масштабы, чем в первой части — но, судя по проблемам во время разработки, остаётся большой вопрос насчёт качества значительной части контента. И это снова открытый мир со всеми его недостатками и достоинствами.

    Sifu

    Во что поиграть в феврале 2022 года 9

    Когда и где: 8 февраля на PC, PS4, PS5

    Что: битэмап

    Перевод: текст

    О чём: молодой мастер кунг-фу поклялся отомстить убийцам своей семьи. И ему не важно, сколько времени займёт его вендетта — год, два, сорок лет.

    Почему ждём: мало в какой другой игре настолько же стильно и эффектно выглядят в стиле восточных единоборств разборки с толпами врагов. В качестве бонуса — система старения. После поражения главный герой не умирает, а до определённого момента немного стареет, что даёт ему разные бонусы. 

    Чего опасаемся: в превью рассказывают, что сражения слишком просты, а боёвка не отточена. И ещё не совсем понятно, насколько интересно будет работать механика старения.

    OlliOlli World

    Во что поиграть в феврале 2022 года 7

    Когда и где: 8 февраля на PC, PS4, PS5, X1, XSXS и Switch

    Что: симулятор скейтбординга

    Перевод: текст (полный)

    О чём: в стране Рэдландии, где живут гигантские насекомые и ходячие бананы, всё устроено для того, чтобы заниматься скейтбордингом. Бери доску, катись и делай разные финты.

    Почему ждём: это почти что раннер, где нужно вовремя делать трюки при помощи левого стика и пары кнопок геймпада. В игре уникальный сложный геймплей, который после двух частей улучшили ворохом новых мелочей и новой яркой графикой, напоминающей о мультсериалах с Adult Swim.

    Чего опасаемся: что, несмотря на все нововведения, про OlliOlli всё равно будут знать только в одной небольшой нише. 

    Rumbleverse

    Во что поиграть в феврале 2022 года 8

    Когда и где: 8 февраля на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS 

    Что: королевская битва

    Перевод: неизвестно

    О чём: вами выстреливают на арену, где нужно всех убить и не умереть — чего вы ещё хотели?

    Почему ждём: это как Fortnite, но с упором на ближний бой. Возможно, скоро все вокруг начнут в это играть, а вы зададитесь вопросом, когда проморгали появление новой игры на главной Твича.

    Чего опасаемся: что будет очередная королевская битва, которую все тут же забудут.

    CrossfireX

    Во что поиграть в феврале 2022 года 3

    Когда и где: 10 февраля на X1 и XSXS

    Что: шутер от первого лица

    Перевод: неизвестно

    О чём: две крупнейшие частные военные компании ввязались в масштабный конфликт друг с другом на разных концах света. Обе стороны используют передовое вооружение недалёкого будущего.

    Почему ждём: одиночную кампанию сделала Remedу. Ну, знаете, авторы Max Payne, Alan Wake, Quantum Break, Control. На месте даже их самая известная фишка — замедление времени. Только в этот раз геймплей в целом должен походить на нечто вроде Modern Warfare.

    Чего опасаемся: что всё будет уж слишком походить на типичный милитари-шутер из двухтысячных.

    Total War: Warhammer III

    Во что поиграть в феврале 2022 года 11

    Когда и где: 17 февраля на PC

    Что: глобальная стратегия с тактическими боями в реальном времени

    Перевод: текст

    О чём: на самом севере боги Хаоса собирают свои нечестивые орды демонов, которые первым делом обрушатся на славное царство Кислев и древнюю Катайскую империю. А между всеми этими землями живут и жируют огры в своих бесчисленных мелких королевствах.

    Почему ждём: моды и две прошлые части доказали, что формула Total War идеальна для передачи всего того пафоса, которым славится Warhammer Fantasy. В новой части мы сможем устраивать атаки медвежьей кавалерии на армию демонов, использующих друг друга в качестве оружия. И наконец-то разработчики переделали осады!

    Чего опасаемся: неподъёмной цены всех новых DLC и того, что посреди новой глобальной кампании компьютер будет регулярно виснуть.

    Horizon: Forbidden West

    Во что поиграть в феврале 2022 года 4

    Когда и где: 18 февраля на PS4 и PS5

    Что: экшен от третьего лица в открытом мире

    Перевод: полный

    О чём: случилась катастрофа, цивилизация пала, появились звероподобные роботы, почти все люди теперь живут первобытно-общинным строем. Элой, главная героиня первой части, отправилась к западному побережью Северной Америки, чтобы спасти человечество от эпидемии смертельной красной заразы. 

    Почему ждём: первая часть всем запомнилась как один из самых любопытных эксклюзивов прошлого поколения Playstation. Красивый мир, интересный лор, сражения с механическими динозаврами — даже если вам не нравилась первая Horizon, трудно поспорить с тем, насколько крутыми вышли эти элементы. У второй части есть все задатки к тому, чтобы исправить шероховатости оригинала и переродиться в нечто большее. Как минимум, её графика выглядит фантастически.

    Чего опасаемся: проблем с повествованием и скучного открытого мира. Ну и того, что мы ещё сильнее устанем от потока игр в открытом мире с прятками в траве.

    Destiny 2: The Witch Queen

    Во что поиграть в феврале 2022 года 2

    Когда и где: 22 февраля на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

    Что: мультиплеерный шутер от первого лица

    Перевод: полный

    О чём: королева-ведьма Саватун возглавляет нежить и восславляет Червебога. Это против всего того, за что выступает Свет, так что с ней нужно разобраться.

    Почему ждём: это новое крупное дополнение к Destiny 2, сюжетную кампанию которой разработчики сравнивают с DOOM и Halo. Бонусом появится возможность самому скрафтить глефу — первое холодное оружие в серии, которым можно орудовать от первого лица.

    Чего опасаемся: что нововведений окажется мало. Ведь все прекрасно понимают, что НУЖНО БОЛЬШЕ ЛУТА!

    Martha is Dead

    Во что поиграть в феврале 2022 года 6

    Когда и где: 24 февраля на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

    Что: хоррор, симулятор ходьбы

    Перевод: текст

    О чём: 1944 год, в Италии вовсю идёт война, а девушка по имени Джулия расследует смерть своей сестры-близнеца Марты. Её утопили — и это убийство крепко-накрепко связано с местными россказнями о сверхъестественном. 

    Почему ждём: The Town of Light, прошлая игра студии, всем запомнилась большой свободой передвижения, сильной историей и действительно жутким духом психиатрической лечебницы времён фашистской Италии. Действие Martha Is Dead перенесли на открытую местность — но в остальном разработчики обещают сделать не менее атмосферный хоррор.

    Чего опасаемся: что игра ничем не выделится на фоне остальных ужастиков, где требуется лишь бродить, читать записки и изредка заниматься чем-то другим.

    Elden Ring

    Во что поиграть в феврале 2022 года

    Когда и где: 25 февраля на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

    Что: соулс-лайк в открытом мире

    Перевод: текст

    О чём: в Срединных землях растёт Мировое древо, которое некогда было опоясано Кольцом Элден. Но этот благословенный артефакт разбился, его куски растащили полубоги, чем лишили свой край благодати. Из-за осколков они постепенно сошли с ума и разрушили всё вокруг своими междоусобицами. Нужно их всех убить и вновь собрать Кольцо. 

    Почему ждём: никто во всей индустрии не делает соулс-лайки лучше самой FromSoftware. В Elden Ring к стандартной формуле жанра Хидэтака Миядзаки прибавил открытый мир — и очень интересно взглянуть, как это повлияет на геймплей. Ну и не забываем о том, что соавтором сценария выступил Джордж Мартин — раз уж он всё ещё не дописал «Песнь льда и пламени», то хотя бы здесь насладимся его творчеством.

    Чего опасаемся: слишком большой схожести с Dark Souls и слабого открытого мира. Того, что влияние Джорджа Мартина придётся выискивать лишь в описаниях некоторых предметов. А ещё боимся за целостность контроллера после очередной смерти, когда ты был на волоске от того, чтобы убить этого босса, да что ж такое!..

    Теперь только остаётся найти время, чтобы успеть во всё сыграть — в первую очередь нам интересны Elden Ring, Horizon: Forbidden West и Total War: Warhammer III. А ведь это ещё S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли с февраля на декабрь!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Фантастическое аниме осени 2019: что стоит смотреть? 29
    Фантастическое аниме осени 2019: что стоит смотреть?
    Какие фильмы посмотреть? Май 2018 5
    Какие фильмы посмотреть? Май 2018
    Какие фильмы посмотреть? Март 2019 4
    Какие фильмы посмотреть? Март 2019

    Статьи

    «Битва за Лукоморье. Книга 1»
    0
    12966
    «Битва за Лукоморье. Книга 1». Сказки Старой Руси на новый лад

    Нетипичная антология псевдославянского фэнтези.

    Аллея кошмаров 2
    0
    68410
    «Аллея кошмаров»: бульварный нуар от сказочника дель Торо

    Дель Торо впервые отказывается от мистики и фантастики и ударяется в мрачную психологическую драму.

    «Вокруг света за 80 дней»: Дэвид Теннант снова много путешествует со спутниками!
    0
    74612
    «Вокруг света за 80 дней»: Дэвид Теннант снова много путешествует со спутниками!

    Только теперь его зовут Филеас, и он герой Жюля Верна.

    Море Спокойствия 3
    0
    136620
    Сериал «Море Спокойствия»: на Луну за водой

    Космическая фантастика с претензией на научность, которую портят логические ляпы.

    «Отблески Этерны»: начались съёмки первого сезона 4
    0
    393912
    Обсуждаем «Этерну» в 44-м выпуске Фантастического подкаста

    Удалось ли перенести масштабный цикл на экран?

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2021 4
    0
    187918
    Сергей Лукьяненко «Три дня Индиго». Самое интересное ещё впереди?

    История Избранного в антураже постапокалипсиса.

    Игры 2021 года, которые мы пропустили. Часть 2: японские 3
    0
    252759
    Игры 2021 года, которые мы пропустили. Часть 2: японские

    Четыре из пяти — эксклюзивы Switch! Йо-хо-хо! И Scarlet Nexus!

    Видео: 2
    0
    516306
    Видео: последний настольный дайджест конца 2021 года

    Новый ролик от HW.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить