Лучшие игры, похожие на The Legend of Zelda

С самого своего появления в 1986 году серия The Legend of Zelda занимает в мире игр одну из ведущих ролей. Практически все основные выпуски входят в топы лучших игр на планете, продаются миллионными тиражами, — вот и Tears of the Kingdom уже собрала от профильной прессы фуру высших баллов. В любви к серии признаются не только геймеры и журналисты, но и игровые разработчики. «Зельда» служит для них эталоном, образцом, а порой и калькой, по которой они создают свои игры. И иногда у них получается очень неплохо — вот несколько примеров!

Genshin Impact

Ещё до выхода Genshin Impact окрестили клоном Breath of the Wild, и во многом это сравнение справедливо. Огромный открытый мир, полностью доступный для исследования, несложные головоломки, подземелья, древние храмы и лагеря для зачистки — на некоторых скриншотах её можно буквально перепутать с игрой Nintendo.

Не обошлось и без прямых заимствований механик Breath of the Wild. Так, в Genshin Impact герой вынужден контролировать свою выносливость, без которой ему не покориться ни одна горная вершина или вышка. Конечно, мобильной игре free-to-play не хватает глубины и проработки главного эксклюзива Nintendo Switch, но это компенсируется бодрыми сражениями со стихийной магией и регулярными обновлениями. И условной «бесплатностью», само собой.

Immortals: Fenyx Rising

Лавры Breath of the Wild, вышедшей в 2017 году, многим не давали покоя, но почему-то на прямое её копирование решилась только одна студия — Ubisoft Quebec, авторы Assassin’s Creed: Odyssey.

С истинно франко-канадским прилежанием Ubisoft скалькировала фактически всю BotW: основанные на физике головоломки, контроль выносливости с вертикальным геймплеем, систему приготовления пищи, исследование мультяшного и очень интерактивного окружения, подземелья с платформингом и структуру мира с главным боссом в центре. Разве что найденное оружие не ломается, за что авторам спасибо.

Получившаяся копия практически лишена индивидуальности (кроме BotW многое ей досталось от AC: Odyssey), но по-своему обаятельна. Здесь очень приятно воевать с врагами, слушать переругивания местных рассказчиков в лице Прометея и Зевса, а главное — исследовать богатый и полный тайн мир.

Okami

Вышедшая на PS2 в 2006 году Okami поставила один из самых обидных рекордов индустрии, став самым коммерчески провальным обладателем премий «Игра года». Тогда игра студии Clover, впоследствии PlatinumGames, смогла обойти актуальную «Зельду», Twilight Princess, по количеству наград, но это так и не повлияло на продажи — за четыре переиздания игра с трудом преодолела тираж в миллион копий. И это вопиющая несправедливость, поскольку приключение богини-волчицы Аматэрасу ничем не уступает конкуренту, а во многом и превосходит.

Okami с The Legend of Zelda роднит лишь общий принцип — это удивительное и богатое на возможности одиночное приключение в псевдооткрытом мире. Платформинг, загадки, сражения с врагами, поиск тайников и улучшение навыков — все эти элементы вроде бы можно отнести к «особенностям зельдоидов». Но Okami настолько самобытна и уникальна, что ощущения копирования нет.

Главная фишка игры — «рисовальный» геймплей. При нажатии на одну кнопку на экране возникает кисточка, которой игроку необходимо выводить знаки-иероглифы. На этой особенности построена вся игра. Чернильным пером мы рисуем недостающие звёзды в созвездиях и солнышко в небе, разрубаем врагов, косим траву в поисках полезностей и очищаем местный акварельный мир от мрачной скверны. За шестнадцать лет игра ничуть не устарела и благодаря HD-переизданиям, доступна практически на всех актуальных платформах.

Chicory: A Colorful Tale

История помнит ещё одну, кроме Okami, занятную помесь «раскраски» и Zelda. В 2021 году авторы инди-хитов Wandersong и Celeste решили поэкспериментировать и выпустили Chicory — приключение с видом сверху в обманчиво детской стилистике. Безумные 88-90 баллов на агрегаторах оценок и тысячи положительных отзывов не дадут соврать — получилось очень интересно.

Поначалу Chicory кажется типичной «Зельдой про нарисованных зверюшек» с привычным приключенческим геймплеем, к которому прикручено рисование. Но потом игра начинает раскрываться с неожиданной стороны: поднимает серьёзные темы творчества (вроде известного многим «синдрома самозванца»), живо реагирует на все лакокрасочные изменения, продолжает регулярно выдавать новые интересные инструменты и механики вроде возможности плавать в краске на манер осьминоголюдей из Splatoon. Проще говоря, ведёт себя совсем не как инди за несколько сотен рублей в Steam!

Объединяя классические «Зельды» и арт-терапию, Chicory неожиданно получилась уникальным, удивительным игровым опытом. Тем, за что мы и любим игры про Линка и принцессу Зельду.

Tunic

Одной из причин вечного успеха The Legend of Zelda — её удивительная способность по мере всего прохождения поддерживать дух первооткрывателя, что роднит более поздние выпуски с классикой времён SNES. Канадец Эндрю Шолдис на протяжении семи лет пытался воссоздать ощущение старых частей The Legend of Zelda и преуспел.

Геймлейно Tunic действительно очень напоминает A Link to the Past, недавно отпраздновавшую двадцатилетие. Сложно избежать параллелей, когда милый лисёнок, главный герой игры, так же, как Линк, рубит траву мечом, исследует пещеры и обретает новые способности и предметы для преодоления очередных препятствий. От соседей по списку Tunic отличают две вещи: бесподобный дизайн локаций, вдохновляющий изучать каждый закоулок, и внутриигровой путеводитель в виде вручную нарисованной брошюры с зашифрованными посланиями. Такого не было даже в «Зельде»!

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Если Tunic пытается почти дословно следовать формулам старых «Зельд», то Turnip Boy с удовольствием над ними шутит и издевается. Нет, формально все признаки жанра на месте: главный герой мастерит новые гаджеты, открывает с их помощью доступ к новым локациям, сражается и ищет секреты.

Вот только главный герой — невозмутимая прямоходящая Репа, и он получает извещение о налоговой задолженности в местный бюджет. За три часа, занимающих прохождение, наш бравый корнеплод познакомится поближе с обитателями города-огорода, решит десяток абсурдных головоломок и сразится с такими же странными врагами. Очаровательная маленькая «Зельда», совмещённая с овощной комедией абсурда!

Дилогия Blossom Tales

Поскольку The Legend of Zelda (за исключением богомерзких спин-оффов) никогда не покидала родную платформу Nintendo, без оригинальных консолей или эмуляторов старые игры уже не оценить по достоинству. Да и, как не крути, они за минувшие годы порядочно устарели. Зато можно поиграть в какой-нибудь максимально аутентичный современный клон!

Самые близкие к «Зельде» — Blossom Tales: The Sleeping Dragon и её продолжение, The Minotaur Prince. Уникальные и требующие применения всех гаджетов сражения, подземелья с загадками, ретро-пиксельная картинка, олдскульный саундтрек… Разработчики просто взяли всё то, что работало почти тридцать лет назад, и собрали с учётом современных реалий аккуратную копию. Дважды. Если хочется того самого опыта старой школы без побочных эффектов — это лучший выбор.

Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas

Вышедшая изначально на iOS в 2013 году, Oceanhorn стала названной сестрой одной из самых умилительных и необычных частей «Зельды» — Wind Waker. В ней Линку предстояло изучать мир, состоящий из множества разнообразных островов, а основным средством передвижения служила лодка. Здесь этот принцип сохранён в точности. Всё остальное — типичная Зельда: путешествия, головоломки и сражения.

Несмотря на тяжелое мобильное прошлое, в версиях для актуальных консолей и ПК Oceanhorn вполне способна утолить тягу к приключениям. Яркий, солнечный мир, забавные персонажи, знакомые геймплейные элементы и абсолютно ненапрягающая сложность — идеальный вариант для тех, кто хочет просто отдохнуть в чём-то умиротворяюще простом и симпатичном.

Ocean’s Heart

Фирменное очарование всей серии о Зельде объединяет в себе милая пиксельная Ocean’s Heart, которую создал всего один человек — Макс Мраз. Вольно или невольно, инди-разработчик смог внести в свою игру элементы сразу нескольких важных частей цикла. Морская тематика и дух подсмотрены у Wind Waker, основные геймплейные элементы — у Link to the Past, стилистика спрайтов и камера напоминают то, что было The Minish Cap на GameBoy Advance, а акцент на исследование, количество руин и даже фирменная рубашка-туника героини явно позаимствованы из Breath of the Wild.

Собственные фишки у Ocean’s Heart тоже есть. Например, тут неожиданно много занятных детективных и нелинейных квестов. Так, героиня может поучаствовать в пиратском турнире, и вдруг выясняется, что кто-то украл весь приз. В The Legend of Zelda подобные истории — редкость, а здесь это в порядке вещей.

Hob

Если вдуматься, многие метроидвании в душе ещё и немного The Legend of Zelda. Ближе всего к размыванию границ между жанрами подошёл Hob от студии Runic, известной всем по дьябло-клонам Torchlight.

С Metroid и Castlevania игру роднит бэктрекинг с поиском новых умений, позволяющий открывать пути в ранее недоступные области. Причём мир от взаимодействия причудливо меняется как кубик Рубика — массивные конструкции перемещаются, металлические стены открывают новые пути и закрывают старые. От ICO и Journey игра позаимствовала бессловесное повествование о причудливом мире из сплава органики и механики.

А вот от The Legend of Zelda авторы взяли всё остальное: приятный мультипликационный стиль, загадки, прокачку и платформинг. Ещё один несомненный бонус Hob — музыка, которую написал Мэтт Уэльмен, автор саундтрека к Diablo II.

Death’s Door

Другой неожиданный родственник The Legend of Zelda, как ни странно… Dark Souls! Звучит дико, но если подумать, эти серии роднит очень многое! Обилие секретов, отсутствие полноценных туториалов, которые заменяют загадочные подсказки, сражения с тёмными «вторженцами» (в A Link Between World с Nintendo 3DS их даже могут подсылать вам другие игроки!), трудные боссы, которые требуют терпения и тактики. Ну, чем не родственные души?

Объединить лучшие черты The Legend of Zelda и Dark Souls прекрасно удалось студии Acid Nerve в их Death’s Door — изумительной игре про воронёнка, работающего собирателем душ в некоем Чистилище. От мрачных игр Хидэтаки Миядзаки авторы взяли сложную структуру мира с неожиданными шорткатами и напряжёнными сражениями. От Legend of Zelda игре достались изобретательные загадки и акцент на исследовании мира. Стилистически же Death’s Door очень удачно заняла середину между ними — с одной стороны, здесь много загробного мрака и депрессивных историй, с другой — хватает тут и юмора с оттенком доброго оптимизма.

Трилогия Darksiders

Darksiders нередко называют «Зельдой для взрослых», что приводит в ярость некоторых её создателей. А заодно и ортодоксальных фанатов The Legend of Zelda, справедливо полагающих, что их любимые игры вовсе не предназначены для детишек.

Тем не менее, от прямых сравнений Darksiders с сериалом от Nintendo не избежать — если боевой системой, мрачной стилистикой и брутальностью она напоминает скорее оригинальную трилогию God of War, то устройство открытого мира, пазлы и сбор предметов явно заимствует у The Legend of Zelda. Особенно много пересечений у Darksiders II с одной из лучших частей приключений Линка в королевстве Хайрул: The Ocarina of Time. Местные подземелья и загадки у любого, кто играл в ту легендарную игру с Nintendo 64, вызовут острейшую ностальгию!

***

The Legend of Zelda за почти четыре десятилетия не только оставила след в истории, но и стала своего рода учебником по гейм-дизайну. Неудивительно, что количество её подражателей, клонов и эпигонов попросту не поддаётся счёту. Игры из этого списка обязаны своим существованием саге о Линке и Зельде. А впрочем, без неё почти все игры были бы, скорее всего, немного другими.