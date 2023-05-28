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    #восточное фэнтези #приключения #уся

    Уэсли Чу «Воин пяти Поднебесных: Пророчество». Избранный, который прозрел

    28 мая 2023
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    28.05.2023
    11840
    3 минуты на чтение
    #восточное фэнтези #приключения #уся

    Просвещённые государства долго ждали Предречённого героя, который, согласно пророчеству, должен спасти их от страшного врага. А когда Избранный нашёлся, не жалели средств на его образование… Но когда легендарной воительнице Тайши поручают проверить, насколько хорошо обучен юный Цзянь, оказывается, что тот совершенно не подготовлен к реальной жизни. А вскоре и он, и все в Просвещённых государствах узнают, что пророчество, а значит, и вся их вера были ложными.

    Уэсли Чу «Воин пяти Поднебесных: Пророчество». Избранный, который прозрел

    Wesley Chu
    The Art of Prophecy
    Роман
    Жанр: приключенческое фэнтези
    Переводчик: В. Сергеева
    Издательство: «МИФ», 2023
    Серия: «Red Violet. Магия Азии»
    Возрастной рейтинг: 12+
    576 с., 5000 экз.
    «Воин пяти Поднебесных», часть 1
    Похоже на:
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    В азиатском фэнтези сюжеты часто строятся вокруг избранного, которому суждена особая судьба. Чу начинает «Воина пяти Поднебесных» с того, что с ходу выворачивает этот жанровый троп наизнанку. Мало того, что Предречённый герой, с которым люди связывали надежды на победу над воплощением бога войны, Вечным Ханом, оказывается просто избалованным и самовлюблённым юнцом. Так вдобавок вскоре выясняется, что пророчество то ли было неверно истолковано, то ли попросту ложно, а значит, герой не так-то и нужен. Более того, для правителей Просвещённых государств он превращается в угрозу, а потому его жизнь оказывается в опасности.

    Главным действующим лицом романа поначалу выступает прославленная мастерица боевых искусств Тайши, которая отличается неуживчивым и язвительным характером. И героиня накладывает отпечаток на то, в каком стиле ведётся повествование — на принадлежность к юмористическому фэнтези «Воин пяти Поднебесных» не претендует, но сардонической иронии здесь хватает. Однако стоит настроиться на то, что это будет ироничная книга, в которой автор вовсю играет с жанровыми клише и ожиданиями читателей, как стиль истории заметно меняется.

    Оказывается, что обыгрыванием фэнтезийных тропов Уэсли Чу занимается лишь в первой четверти романа. После этого «Воин пяти Поднебесных» входит в стандартную для героического фэнтези колею — с поправкой на азиатский колорит и внимание к боевым искусствам, мастерское владение которыми тут заменяет магию. Попутно роман приобретает больший размах за счёт разветвляющегося сюжета. Тайши отправляется в опасное путешествие, надеясь раскрыть тайны злополучного пророчества. Цзянь оказывается в одной из школ боевых искусств, где никто не знает о том, кто он такой, — и потому к нему нет того трепетного отношения, к которому он привык. Вокруг темы ученичества построено множество фэнтезийных произведений, и с учётом того, как роман начинался, ожидаешь, что Чу и тут постарается чем-то удивить. Но вместо этого он просто старательно отрабатывает «обязательную программу» болезненного столкновения с обычной жизнью, показывает конфликты с другими учениками и обретение первых друзей. Ещё две сюжетные линии посвящены двум героиням, стоящим по иные стороны баррикад от Тайши и Цзяня. Это позволяет взглянуть на события с иной стороны и делает историю более многогранной. Сали, одна из приближённых Вечного Хана, стремится защитить своих родных и исполнить священный долг перед кланами. А убийца Цисами разыскивает Предречённого героя и его наставницу и готова на всё, чтобы расправиться с ними.

    Благодаря колоритным персонажам, стремительному темпу повествования и обилию здорово прописанных боевых сцен, которые буквально просятся на большой экран, «Воин пяти Поднебесных» читается влёт и вызывает желание взяться за продолжение и за другие книги Уэсли Чу. Но всё-таки кажется, что роман мог бы получиться более примечательным, если бы он целиком был написан в духе первой четверти.

    Итог: сильным началом книга обещала чуть больше, чем дала в результате, но всё равно она производит приятное впечатление.

    Об авторе

    Уэсли Чу родился в Тайване, но уже в детстве вместе с родителями переехал в США. Как вспоминает писатель, английский язык он учил по фэнтезийным книгам, а сохранить связь сазиатской культурой ему помогали фильмы — в частности, боевики про единоборства.

    Имя Уэсли Чуу нас пока не слишком известно — до сих пор на русском издавались только два его романа, написанных в соавторстве с Кассандрой Клэр. А вот на Западе поклонники фантастики его неплохо знают. На его счету пара успешных фантастических циклов, роман во вселенной «Ходячих мертвецов», премия Astounding в номинации «Лучший молодой автор фантастики».

    «Видимо… пророчество было ошибочным». Эти слова казались такими же страшными, как предательство Хораши. Цзянь покачнулся. Хорошо, что колени упрямо отказывались гнуться. Он смотрел в лицо бывшего друга, и до него постепенно доходила правда. «Вся моя жизнь — ложь…» Перед глазами у Цзяня поплыло, и он сморгнул слёзы. Всё утратило смысл.

    Уэсли Чу «Воин пяти Поднебесных: Пророчество»
    Стоит ли читать?
    На роман стоит обратить внимание поклонникам фэнтези с азиатскими декорациями и фильмов уся.
    Удачно
    интересное переосмысление темы избранного
    атмосфера фильмов уся
    боевые сцены
    Неудачно
    концентрация основных сюрпризов в первой части романа
    тривиальность глав об обучении Цзяна
    7
    Достойно
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    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.
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