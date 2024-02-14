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    #Prince of Persia #во что поиграть #обзор игры #Принц Персии

    Обзор Prince of Persia: The Lost Crown. По-другому, но не хуже прежнего

    14 февраля 2024
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    14.02.2024
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    #Prince of Persia #во что поиграть #обзор игры #Принц Персии
    Обзор Prince of Persia: The Lost Crown. По-другому, но не хуже прежнего 7

    Возвращения этой серии ждали многие. Ведь на Prince of Persia выросло не одно поколение любителей видеоигр, начиная с тех камрадов, что запускали первые приключения Принца на редких для вчерашнего СССР рабочих, как правило, ПК. По поводу производства The Lost Crown было немало сомнений: 2,5D-графика и явные бюджетные ограничения не внушали доверия. Ubisoft ведь могла вновь приготовить что-то вроде Assassin’s Creed Chronicles, вещицы приятной, но совсем не обязательной. Новая Prince of Persia оказалась неожиданно хороша.

    Жанр: 2,5D-экшен

    Разработчик: Ubisoft Montpellier

    Издатель: Ubisoft

    Возрастной рейтинг: 16+

    Перевод: текст

    Платформы: Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series X/S

    Играли на: ПК

    Похоже на: Prince of Persia: The Sands of Time, Shadow Complex, Hollow Knight, Dead Cells, Bloodstained: Ritual of the Night, Aeterna Noctis

    Французскую компанию Ubisoft с некоторых пор принято всячески критиковать, ругать, укорять в жадности и грубом обращении с нежными душами гиков. Гигант-издатель — это ведь очевидно! — увлекается играми-сервисами, долгожданные продолжения культовых проектов не продвигает и на письма активистов не отвечает. Но если повнимательнее взглянуть на интеллектуальную собственность Ubisoft, то становится понятно: здесь не боятся рисков и на месте не топчутся.

    Серия Rayman началась с двухмерного платформера, затем перешла в честные 3D, потом вернулась обратно и успела ещё похулиганить с полоумными космическими кроликами в сборниках мини-игр. Assassin’s Creed стала Action-RPG и в прошлом году обратилась к исходной концепции. У Prince of Persia в последние десятилетия была мощная трилогия 2003–2005 годов, перезапуск 2008 года с экспериментальным арт-стилем и открытым миром. А теперь — The Lost Crown. С боковой перспективой камеры, со структурой мира а-ля Metroid и с ощутимым влиянием Souls-like.

    Обзор Prince of Persia: The Lost Crown. По-другому, но не хуже прежнего 1

    Бессмертные идут за преступниками

    В центре сюжета вовсе не очередной персидский принц. Играем за молодого, но перспективного воина Саргона из числа Бессмертных, это такой древнеиранский спецназ. Среди приближённых к трону назрел заговор, принц Гассан похищен, Бессмертные бросаются в погоню. Принца спрятали на горе Каф, где стоит цитадель царя Дария. На эти земли обрушилось проклятие, Пески Времени перемешали эпохи и жизни, спасти Гассана — задачка та ещё. Сюжет не претендует на глубину, но следить за историей интересно и место для (почти) неожиданных поворотов здесь нашлось.

    Значительная часть вызова состоит, как и прежде, в акробатических этюдах. Они нередко включают в себя несколько этапов и часто отбрасывают за ненадобностью любые островки безопасности, остановка означает проигрыш. Крайне рекомендуется геймпад, направление для прыжков и кульбитов гораздо проще указывать левым стиком. С клавиатурой будут страдать даже прожжённые ветераны, проходившие первый порт Resident Evil 4 на ПК, где не поддерживалось даже прицеливание мышью.

    Обзор Prince of Persia: The Lost Crown. По-другому, но не хуже прежнего

    Саргон еще брутальнее, чем Принц из Warrior Within

    В любом случае, во второй половине прохождения The Lost Crown необходима ювелирная точность и мгновенная оценка окружения. Платформы через секунду тают под ногами Саргона, количество смертоносных механизмов в кадре зашкаливает, а в одном из эпизодов катакомбы быстро заполняются ядовитой жижей. При этом сложность не скатывается в издёвку, а точки сохранения расставлены без азиатского фанатизма.

    Второй важный элемент новой Prince — сражения. Вариативные, быстрые сражения, одни из лучших в своём роде. У Саргона огромный набор ударов и комбинаций, он сносит недругов усиленным взмахом, подбрасывает их в воздух и не даёт брякнуться о землю новыми ударами (а вы уже пробовали свежую часть Tekken?), проскальзывает за спину и выполняет суперудары с применением местного аналога маны. Амулеты и обретённые способности часто помогают в бою, дают дополнительную атаку при успешной связке ударов и прочие бонусы. Вскоре навыков у героя становится так много, что не грех заглянуть в их перечень, вы можете о чём-то и позабыть. По количеству боевых трюков The Lost Crown напоминает эталонные выпуски God of War или Devil May Cry.

    Обзор Prince of Persia: The Lost Crown. По-другому, но не хуже прежнего 2

    Многие враги массивнее и медленнее Саргона. Это их и погубит

    Но, без сомнений, лучшая часть The Lost Crown — это исследование горы Каф. Огромная карта предлагает самые разные биомы, и ни один из них не кажется затянутым в прохождении. Дворцовые интерьеры сменяются лиственным лесом, библиотека с причудливыми механизмами расположена над мрачной тюрьмой. А сточные тоннели — явно умелый трибьют творчеству Ганса Гигера: вокруг слизь, коконы, комья биомассы, а местные чудовища бегают по потолку и ожидаемо разбрызгивают едкую кровь. Постоянно открываются точки интереса, богатый бестиарий становится ещё богаче, а отдалённые уголки горы связаны системой магических порталов и лифтов.

    Новая Prince of Persia стала как никогда прежде близка к жанру RPG. В дневнике собираются необязательные задания, снаряжение можно и нужно улучшать, на пути постоянно встречаются NPC со своими интересами, а система торговли работает исправно на зависть чистокровным RPG, вроде некоторых частей The Elder Scrolls, где у торговцев не было ни ассортимента, ни наличных. Сам Саргон всё больше матереет, обретая новые умения (отдельный респект Ubisoft за призрачного двойника, решение головоломок превращается в действительно изящный процесс).

    Обзор Prince of Persia: The Lost Crown. По-другому, но не хуже прежнего 6

    Поищем коконы Чужих?

    Отлично работает механика метроидвании, в отдалённые уголки мира постоянно хочется вернуться с новыми способностями, чтобы добраться до ранее недоступных сокровищ. И несколько неожиданно, но уместно, в The Lost Crown вписались идеи серии Souls: деревья вак-вак заменили костры, изучая карту, мы открываем срезы для быстрого перемещения, а без парирования и чувства тайминга некоторых врагов попросту не одолеть.

    Неплохо отработан сеттинг древней Персии, ждите появления и упоминания персонажей из мифологии, на экран перенесены костюмы, архитектура и прочий аутентичный внешний антураж. Музыка погружает в восточную сказку ничуть не хуже, чем это было в The Sands of Time. А когда в кошмарных городских стоках звучит тихий женский вокал, жуткая атмосфера усиливается в разы.

    Обзор Prince of Persia: The Lost Crown. По-другому, но не хуже прежнего 3

    Цитадель Дария сохранила былое величие

    Движок-универсал Unity радует глаз, а рисовку задних планов нужно отметить отдельно: здесь The Lost Crown порой напоминает такие игры-открытки, как серия Trine и дилогия Ori. Такое сравнение дорогого стоит.

    * * *

    Можно придраться к тому, что бюджета не хватило на анимацию мимики в беседах и на то, что ролевую систему можно было реализовать полноценно. Но делать этого не хочется. The Lost Crown стала удачным шагом в сторону, это продолжительное, красивое и насыщенное приключение. Хорошая точка входа для незнакомых с Prince of Persia.

    Обзор Prince of Persia: The Lost Crown. По-другому, но не хуже прежнего 4

    Мантикора пришла в поп-культуру именно из иранской мифологии. А не из D&D

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