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    #Stargate #во что поиграть #Звездные врата #обзор игры

    Обзор Stargate: Timekeepers. Для кого открылись звёздные врата?

    20 февраля 2024
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    20.02.2024
    13800
    3 минуты на чтение
    #Stargate #во что поиграть #Звездные врата #обзор игры
    Обзор Stargate: Timekeepers. Для кого открылись звёздные врата? 5

    Жанр тактического стелса собрал вокруг себя небольшую, но преданную и вполне боеспособную армию поклонников. Умение элегантно одерживать победу небольшим отрядом колоритных персонажей неизменно находит свою аудиторию. Хиты появляются, к сожалению, нечасто. А закрытие студии Mimimi Games, выдавшей Desperados III, Shadow Tactics: Blades of the Shogun и Shadow Gambit: The Cursed Crew, стало действительно печальным событием. Stargate: Timekeepers должна подбодрить фанатов жанра в трудный час. Пускай и с оговорками, но это у игры получается.

    Жанр: тактика

    Разработчик: Slitherine Poland

    Издатель: Slitherine Software

    Возрастной рейтинг: не присваивался

    Перевод: текст

    Платформы: Windows

    Похоже на: Commandos, Desperados, Robin Hood: The Legend of Sherwood, War Mongrels, «Партизаны 1941», Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Shadow Gambit: The Cursed Crew

    За разработку новой истории вселенной Звёздных Врат ответственна недавно сформированная команда Slitherine Poland. Собрались там люди, которые уже имели опыт в стратегическом жанре и отметились неплохими Hard West и Phantom Doctrine. Геймплей этих игр был неидеальным, но зато они удачно показали оригинальный сеттинг: мистическую сторону Дикого Запада в Hard West и шпионское противостояние на закате холодной войны в Phantom Doctrine. Одним из основных достоинств Stargate: Timekeepers также стал мир и его своеобразная мифология.

    В основу игры положен телесериал Stargate SG-1, а если точнее — события седьмого сезона, который считается наиболее насыщенным. Новая тактика заявлена как первый сезон игрового сериала и порой имитирует телешоу: перед каждой новой миссией идёт нарезка событий с пометкой «Ранее в Stargate». Проблема в том, что покупателям предлагают лишь первую половину продукта, всего семь миссий из четырнадцати. Продолжение обещано в текущем году. И это несколько смущает, ведь мы фактически видим лишь часть игры.

    Обзор Stargate: Timekeepers. Для кого открылись звёздные врата?

    Начинаем в роли сбитого лётчика / Slitherine Software

    В Stargate: Timekeepers бойцы из отряда SG-1 продолжают кошмарить Молоха и прочих инопланетных злодеев с имперскими амбициями. Землянам помогают союзники из других миров, и чаша весов уже склоняется на сторону абстрактного Добра. Сюжет и его подача ничем особым не примечательны, здесь вы не найдете, к примеру, интерактивных флешбеков, как в Desperados III. Зато поклонники сериала получат узнаваемую эстетику и пёстрые пейзажи иных миров. Даже уровень на Земле пройдёт не где-нибудь в средней полосе, а в промёрзшей Антарктике.

    Структура локаций может огорчить любителей тактического стелса. В War Mongrels или Desperado III нас нередко отправляли в миниатюрный Open World с выбором очередности заданий и способов выполнения. Здесь же в большинстве случаев герои оказываются в коридорах, порой довольно узких. В противовес этому — изобретательный дизайн миссий. Отряд SG-1 захватывает пушку на корабле пришельцев, сопровождает караван через опасные джунгли, срывает обряд фанатиков в посёлке на деревьях и берётся за прочие рискованные задания. Причём лёгкая нелинейность в Stargate: Timekeepers всё же присутствует: один путь на карте ведёт через штаб врага, а другой отмечен ловушками союзников, которые можно активировать и навредить неприятельским патрулям.

    Обзор Stargate: Timekeepers. Для кого открылись звёздные врата? 1

    Первая миссия пройдёт среди льда и обломков. Дальше будет веселее

    Запоминающиеся члены команды с удивительными навыками — ещё один обязательный элемент для хорошего тактического стелса. В Stargate: Timekeepers мы командуем разными персонажами, которые чётко соответствуют жанровым клише; ничего нового, но стандарт качества соблюдён. Вот полковник Ева МакКейн с хитроумным биноклем, вот условный снайпер, вот инженер, вот шпион и ловкий вор по совместительству. Многие навыки уже встречались игрокам прежде, причем не раз. Лазаем по тросу, маскируемся, оглушаем или ослепляем противника и шкодим пришельцам иными методами. Встречаются уникальные перки и механизмы. Например, футуристическая зет-пушка способна парализовывать, убивать и даже тела дезинтегрировать, расходуя разный показатель заряда. Но из сеттинга SG-1 можно было выжать больше интересных механик.

    Зато неплохо перенесена на экран стилистика Stargate. Причудливые звери, оружие и доспехи, летательные аппараты и гортанные крики инопланетян — всё это согреет душу поклонников кино и сериала. А некоторые детали сеттинга не только выглядят круто, но и работают на геймплей. Так, если игрок поднимет тревогу в стане врага, то подкрепления к инопланетянам будут прибывать из кольцевого телепорта, который можно было увидеть еще в фильме 1994 года.

    Обзор Stargate: Timekeepers. Для кого открылись звёздные врата? 2

    Караван с гуманитарной помощью. За него отвечаем головой

    Серьёзной проблемой Stargate: Timekeepers стала небрежность разработчиков в деталях. Когда несколько героев получают одновременный приказ, они запросто могут зацепиться друг за дружку и будут дёргаться, пока вы не растащите их курсором. Приближение камеры совсем уж символическое, иногда яркую картинку хочется рассмотреть поближе, но не судьба. Временами даёт сбой ИИ противника, и охрана то видит спрятавшихся землян за сотню шагов, то не обращает внимание на избиение соратника в непосредственной близости. Stargate: Timekeepers хочется сравнивать с работами студии Mimimi, и такое сравнение новая игра о Вратах проигрывает с разгромным счётом.

    Итоговая оценка Stargate: Timekeepers прямо зависит от попадания игры в аудиторию. Первое знакомство с жанром тактических стелсов не стоит начинать с этого проекта ни в коем разе. Он покажется скучным, неудобным и полным дизайнерских шероховатостей. Лучше возьмитесь за крепкую тактику «Партизаны 1941» от российских разработчиков или хотя бы за Commandos 2: HD Remaster.

    Если вы уже прошли все жанровые хиты — а их немного, можно буквально на пальцах пересчитать — то Stargate: Timekeepers наверняка подарит несколько увлекательных вечеров с тактическими хитростями.

    Обзор Stargate: Timekeepers. Для кого открылись звёздные врата? 3

    Без снайпера не обошлась ни одна жанровая игра

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