Обзор Stargate: Timekeepers. Для кого открылись звёздные врата?

Жанр тактического стелса собрал вокруг себя небольшую, но преданную и вполне боеспособную армию поклонников. Умение элегантно одерживать победу небольшим отрядом колоритных персонажей неизменно находит свою аудиторию. Хиты появляются, к сожалению, нечасто. А закрытие студии Mimimi Games, выдавшей Desperados III, Shadow Tactics: Blades of the Shogun и Shadow Gambit: The Cursed Crew, стало действительно печальным событием. Stargate: Timekeepers должна подбодрить фанатов жанра в трудный час. Пускай и с оговорками, но это у игры получается.

Жанр: тактика

Разработчик: Slitherine Poland

Издатель: Slitherine Software

Возрастной рейтинг: не присваивался

Перевод: текст

Платформы: Windows

Похоже на: Commandos, Desperados, Robin Hood: The Legend of Sherwood, War Mongrels, «Партизаны 1941», Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Shadow Gambit: The Cursed Crew