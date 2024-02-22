Во что поиграть вместо Starfield. Мы отобрали 9 игр получше

Starfield разожгла галактический видеоигровой голод, но вот с тем, чтобы утолить его, у игры возникли серьёзные проблемы. Космос оказался пустым, и крики об этом услышал весь интернет. У нас даже руки опустились писать рецензию, а в итогах года один из главных кандидатов на GOTY попал лишь в список просто неплохих игр (и то в основном за отлично сделанную стрельбу). Но если вам всё ещё остро хочется поиграть во что-нибудь старфилдообразное, только лучше — вот несколько вариантов.

No Man’s Sky

Чем интересна: настоящей космической песочницей

На старте дела у No Man’s Sky обстояли феноменально плохо — вместо ожидаемого всеми астрономического шедевра получилось надувательство галактических масштабов, которое было лишено почти всех обещанных авторами фишек. Но Hello Games настолько серьёзно приняли критику в свой адрес, что уже на протяжении семи лет бесплатно выпускают исправления и обновления. Они и превратили вчерашнюю техно-демку в чуть ли не в самую лучшую космическую игру во вселенной.

После череды апдейтов тоскливый симулятор космического шахтёра обзавёлся современной графикой, полноценным мультиплеером, строительством баз и поселений (включая подводные!), возможностью приручать животных, роботами, новыми сценариями, десятками кораблей, врагов, сотнями косметических элементов, экспедиций, заданий и чёрт знает чем ещё.

А ещё с самого релиза No Man’s Sky может похвастать полной бесшовностью: от выхода на орбиту планеты до путешествия в соседнюю галактику игрок не увидит ни одного загрузочного экрана, которые так часто вырывают из погружения в Starfield.

Elite: Dangerous

Чем интересна: дотошно воссозданной Галактикой и полной свободой

Если в Starfield вам не хватило романтики безграничного космоса, то лучше всего обратиться к Elite: Dangerous — продолжению культовой Elite 1984 года. Игра Frontier Developments не может похвастать глубоким сюжетом, прокачкой и интересными героями, как и No Man’s Sky, но даёт прожить жизнь настоящего космического скитальца, который бороздит просторы Вселенной, торгует, охотиться за головами, воюет с пиратами и, конечно же, осваивает навыки пилотирования.

Elite Dangerous достаточно требовательна к игроку и учит не только разбираться в том, как гипотетически живёт обитаемый космос — с его сложными политическими альянсами, динамической экономикой и огромными расстояниями в тысячи световых лет, — но и в том, как по-разному можно управлять космическими кораблями: от сверхлёгких манёвренных истребителей до огромных тяжёлых транспортников. А ещё здесь есть оригинальный онлайн (с возможностью отыгрыша роли!), преданное сообщество и миллионы гайдов, которые помогут новичку освоиться в жестоком, но притягательном космосе.

Freelancer

Чем интересна: низкими системными требованиями

Примерно тем же самым, что и Elite: Dangerous, может порадовать и Freelancer — за вычетом масштабов и более аркадного подхода к геймплею. Здесь также можно и нужно добывать ресурсы, торговать, отбиваться от пиратов и осваивать просторы космического пространства. Игру, кстати, делал Крис Робертс — тот самый автор Wing Commander, что вот уже десять лет собирает пожертвования на Star Citizen.

Скромную, но симпатичную по меркам 20-летней давности картинку и камерность Freelancer с лихвой компенсирует увлекательным сюжетом, неплохой постановкой и каким-то убаюкивающим комфортом. «Новой игры+», как в Starfield, здесь нет, зато тут можно вдоволь полетать по галактике после финальных титров — чем не альтернатива, особенно если под рукой нет мощного компьютера?

Chorus

Чем интересна: разумным кораблём и сражениями

Если хочется чего-то необременительного и зрелищного, обязательно стоит присмотреться к Chorus — аркадному космосиму про борьбу девушки Нары и её разумного корабля «Форсейкен» со зловещим космическим тёмным Культом. Да, здесь тоже есть побочные задания, голливудская история, прокачка и космический размах. Но все они теряются на фоне динамичных сражений — изюминка их в том, что героиня использует паранормальные способности, которые открываются постепенно. В каком ещё космосиме можно попросту телепортироваться за спину врага одной кнопкой?

Отдельно стоит выделить и огромных боссов, которыми здесь служат корабли-дредноуты. Битвы с ними аркадны и напоминают времена 16-битных консолей: с несколькими стадиями, стрельбой по уязвимым местам и меняющейся тактикой поведения. Вкупе с недурственной картинкой и постановкой — лучший выбор для тех, кто желает звёздных баталий.

The Outer Worlds

Чем интересна: отыгрышем роли, юмором, стилистикой

К Starfield пока не прицепилось прозвище «Fallout в космосе», но лишь потому, что она у нас уже есть — это The Outer Worlds. Только если игру Bethesda очевидно хочется сравнить с Fallout 4, то по понятным причинам творение Obsidian однозначно и не стесняясь напоминает Fallout: New Vegas.

Если игры Bethesda кажутся вам слишком пафосными, театрализованными и картонными и вы ещё по каким-то причинам не играли в The Outer Worlds — это срочно надо исправлять. Она не кружит голову масштабом, её бюджет дай бог равен сумме средств, выделенных Bethesda на создание одного только оркестрового саундтрека, но это легко простить за ролевой отыгрыш, чёрный юмор, вариативность квестов и уникальный стиль на стыке ретрофутуризма, дизельпанка и вестернов. В диалогах, персонажах, ситуациях и шутках прекрасно видна рука двух легендарных дизайнеров — Тима Кейна и Леонарда Боярского, которые до этого вместе сделали Vampire: The Masquerade — Bloodlines.

Только не покупайте Spacer’s Choice Edition для PS5 или Xbox Series S|X — это максимально ленивый ремастер, который до сих пор полон технического брака и странных дизайнерских решений. Спасибо, что хотя бы оба DLC не заставляют покупать отдельно.

Outer Wilds

Чем интересна: повествованием и загадками

Одна из самых удивительных, но несправедливо упускаемых публикой (и «Миром фантастики») игр 2019 года была Outer Wilds — чистое, дистиллированное приключение в космосе. Никаких квестодателей и маркеров. Никаких вышек и собираемых предметов. Никакой прокачки или сбора снаряжения.

Только вы, ваш персонаж и его скромный арсенал: корабль, автопереводчик для изучения инопланетных текстов, скафандр, фонарик, зонд-разведчик да пеленгатор сигналов. А ещё ровно 22 минуты, чтобы вырваться из временной петли, в которой взрывом звезды раз за разом уничтожается этот удивительный мир.

Outer Wilds в пику многим современным играм не говорит, что делать, но тонко намекает — стоит лишь открыть журнал или задействовать воображение. Компактный, но детальный и функционирующий по честным (пусть и научно-фантастическим!) законам мир регулярно дарит чувство открытия и новизны, а загадочность повествования будоражит воображение.

FTL: Faster Than Light

Чем интересна: космическими битвами и реиграбельностью

Всё, что касается исследования космических просторов, однозначно не красит Starfield, но это сможет легко компенсировать рогалик FTL: Faster Than Light. В нём предстоит взять под управлением одинокий звездолёт, за которым по пятам следует огромный враждебный флот. Десятки случайных событий, подбор экипажа, прокачка оружия и узлов корабля, а главное — тактические сражения, которые не встретить ни в одной другой игре.

Практически везде у космических кораблей есть две аркадные полоски здоровья, здесь же одно удачное попадание в корпус может пробить брешь, через которую утечёт весь кислород. Победить огромный крейсер, просто устроив асфиксию его команде, — что может быть увлекательнее и интереснее?

Fallout 4

Чем интересна: посмотреть, к чему пришли разработчики Bethesda Game Studios

Лучший способ оценить кого-то по достоинству — посмотреть на его прошлый опыт. Fallout 4 (мы не говорим Fallout 76!) одновременно ощущается и как традиционная игра от Bethesda, и как логичная ступень перед появлением Starfield. Динамика, подход к диалогам, перестрелки и, конечно же, движок — фирменный почерк студии заметен практически во всём.

Несмотря на продолжающееся насилие над вселенной Fallout, четвёртая часть — очень обаятельная и, главное, цельная игра, в которой сочетается исследование большого постапокалиптического мира и бодрые сражения, прокачка и история. И помните, генерал, что ещё одно поселение нуждается в вашей помощи.

Mass Effect: Legendary Edition

Чем интересна: это всё ещё лучшая космическая RPG

Starfield могла бы стать новым синонимом понятия «RPG в космосе», но это звание так и оставила за собой трилогия Mass Effect, крайне удачно отреставрированная и объединённая в один набор в 2021 году.

Чем хороша Mass Effect, все и так знают, но не грех и повторить: это проработанная вселенная, потрясающие персонажи, кинематографичная постановка, эпический масштаб и моральные дилеммы с неожиданными последствиями. Ну а про тёмные стороны оригинальной трилогии мы сегодня коварно умолчим.

Любой ААА-релиз 2023 года

Чем интересно: да тут есть игры на любой вкус!

В общем-то, возвращаемся к тому, с чего начали: вместо Starfield можно попробовать один из множества других релизов. Подобрать себе что-нибудь доступное в своём в регионе, с переводом, на удобной платформе и с подходящими системными требованиями. Вариантов и в самом деле полным-полно. Starfield — игра специфическая, и предугадать, насколько она вам понравится, действительно непросто. А с остальными релизами всё куда как более предсказуемо.