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    #анонс #во что поиграть #дайджест

    Пять главных игр мая 2021

    3 мая 2021
    Евгений Пекло
    03.05.2021
    4812
    5 минут на чтение
    #анонс #во что поиграть #дайджест

    Ну хоть в мае есть во что поиграть! Да, релизов не так много, зато какие! И уж минимум парочка из них точно не разочарует. Итак, приступим…

    Resident Evil Village

    Пять главных игр мая 2021 3

    Когда и где: 7 мая на PC, PS4, PS5, X1, XSX и Stadia

    Что: хоррор, шутер

    Перевод: полный 

    Трейлер

    О чём: Итан Уинтерс и его жена Миа обосновываются в тихой деревеньке. Но, похоже, это место уже давно облюбовано вампирами! 

    Почему ждём: это новый Resident Evil — страшный, с отличной графикой и новыми, готическими гранями знакомого сеттинга. И великаншей-вампиром леди Димитреску, которая влюбила в себя весь интернет с первого же появления. А с учётом десятков переносов — похоже, это в принципе главный блокбастер 2021 года. Насколько можно судить, стрельбы будет прилично, но всё-таки в меру — новый Resident Evil 6 ждать не стоит, упор всё-таки делается на атмосферу и хоррорные механики.

    Подробностей об игре утекает всё больше, и одна интереснее другой. Заявлено появление Криса Редфилда (и, похоже, в этой истории он будет злодеем); главный герой будет много общаться с внутренним голосом; ну и кроме вампиров нас ждут селяне-зомби и противники-оборотни, которые будут бегать по стенам и прятаться на крышах. Заодно обещают максимально органично встроить головоломки в повествование — а то они частенько ощущались паззлами ради паззлов. В общем, похоже, что такой Resident Evil мы доселе не видели — и это при том, что серия уже четверть века экспериментирует со своей формулой!

    Чего опасаемся: ничего. Ну, кроме страшных врагов в самой игре. А вот за качество проекта вообще не переживаем — все последние игры серии были отличными. Осталось только дождаться релиза и окунуться в ужас с головой.

    Об игре

    Сексуальная и милая Леди Димитреску — лучшие фан-арты с вампиршей из Resident Evil: Village

    Сексуальная и милая Леди Димитреску — лучшие фан-арты с вампиршей из Resident Evil: Village

     Дмитрий Кинский |  10.02.2021

    Игроки до сих пор активно рисуют с ней фан-арты.

    Трейлеры Village и Infinite Darkness — что показали на презентации Resident Evil 1

    Трейлеры Village и Infinite Darkness — что показали на презентации Resident Evil

     Дмитрий Кинский |  16.04.2021

    Собрали все трейлеры и анонсы с трансляции.

    Mass Effect: Legendary Edition

    Пять главных игр мая 2021 2

    Когда и где: 14 мая на PC, PS4, PS5, X1 и XSX

    Что: переиздание приключений капитана Шепарда со слегка улучшенной графикой

    Перевод: текст

    Трейлер

    О чём: главная космическая одиссея возвращается! Будем снова спасать вселенную от Жнецов, летать на «Нормандии» и гулять по Цитадели. А заодно посещать десятки планет, решать проблемы сотен персонажей и лихо крутить романы с членами экипажа.

    Почему ждём: потому что трилогия Mass Effect весьма любима в народе, даже несмотря на весьма сомнительную концовку. А тут не просто переиздают старые игры, позволяя вспомнить молодость на новых приставках, — вся трилогия выходит сразу комплектом, так что в кои-то веки можно будет пройти её залпом, да ещё и насладиться последствиями своих решений без мучительного колдовства с сохранениями. Обновлённая графика тоже должна добавить переизданию очков! Да и время выбрано удачное — с игровыми блокбастерами как-то не густо, так что у игроков будет полно времени неспешно пройти трилогию, заглянув под каждый камень.

    Чего опасаемся: снова разочароваться концовкой. Да и графику могли бы, наверное, улучшить сильнее. И получится ли избежать всяких технических накладок, которые могут испортить впечатления? Но это так, дежурные страхи. Наверняка стоит взойти на борт «Норманидии» — и все они останутся далеко-далеко позади…  

     

    Days Gone

    Пять главных игр мая 2021 1

    Когда и где: 18 мая на PC

    Что: шутер про зомби-апокалипсис

    Перевод: полный

    Трейлер

    О чём: Дикон Сент-Джон колесит на байке по постапокалиптической Америке, полной шустрых и голодных зомби. Теперь вот и до РС докатился!   

    Почему ждём: очередной успешный проект с PS4 перебирается на персональные компьютеры. Правда, в данном случае не очень понятно, зачем: сиквел игры не планируется, так что привлекать аудиторию с тем, чтоб потом продать ей новые консоли вместе с продолжением-эксклюзивом, не выйдет. Да и сама игра вызывала смешанные чувства — к неплохому сюжету прилагался раздражающий рутиной геймплей. 

    Чего опасаемся: оригинал страдал от багов, и при портировании их число наверняка только умножится. Зато стрелять по зомби целясь мышкой куда удобнее, чем с помощью DualShock 4.

     

    BIOMUTANT

    Пять главных игр мая 2021

    Когда и где: 25 мая на PC, PS4 и X1

    Что: слэшер

    Перевод: полный

    Трейлер

    О чём: миру игры пришёл белый пушистый зверёк, в итоге из разумной жизни там остались как раз-таки пушистые зверьки. Одному из них придётся спасать планету от чумы и лечить засохшее Древо Жизни, ведь у всех вокруг — лапки!

    Почему ждём: фэнтезийный постапокалипсис — редкий зверь. А уж с элементами боевых искусство и шерстяным главным героем — так и вовсе единственный в своём роде. Проект уже много лет в разработке и за это время проделал немаленький путь от нескладной игры категории В до полноценного ААА-проекта — с сочной графикой, богатым открытым миром и массой возможностей. 

    В BIOMUTANT можно мутировать, сражаться холодным и огнестрельным оружием, крафтить, изучать телекинез и просто проходить сюжет. Хочешь — создаёшь быстрого бойца ближнего боя, хочешь — делаешь ставку на стрелковое оружие. Или вообще мутируешь в жирного и неповоротливого «танка», который валит боссов за несколько ударов, — если, конечно, успевает до них добраться. В общем — не игра, а проект мечты! 

    Чего опасаемся: проекты мечты нередко оборачиваются грандиозным пшиком. Множество механик могут оказаться плохо стыкуемыми или просто недоделанными, красоты графики — омрачены многочисленными багами и недоработками, а открытый мир — скучным и мёртвым. В общем, нужно дождаться релиза и посмотреть, насколько эта особь жизнеспособна.

     

    Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground

    Пять главных игр мая 2021 6

    Когда и где: 27 мая на PC, PS4, X1 и Switch

    Что: варгейм

    Перевод: текст

    Трейлер

    О чём: первая видеоигра по настольной системе Age of Sigmar. Выбираем одну из трёх рас и вперёд — на гексагональные поля сражений!

    Почему ждём: можно посмотреть, как будут выглядеть игры по вселенной Warhammer в будущем, оценить, как герои настольной системы смотрятся на экранах. Для варгейма проект выглядит весьма стильно: герои словно бы действительно раскрашены вручную, а анимации достаточно изобретательные.     

    Чего опасаемся: от игры по настольной вселенной хотелось бы меньше настольности и больше вселенной. Гонять войска по шестиугольничкам мы и на столе можем, а хотелось бы увидеть знакомых существ и героев в чём-то действительно масштабном — хотя бы в слешере или глобальной стратегии. Но, наверное, студии нужно сначала закатить парочку пробных шаров, прежде чем давать деньги на создание дорогих блокбастеров.

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    Дополнение: Subnautica: Below Zero

    Пять главных игр мая 2021 5

    Когда и где: 14 мая на PC, PS4, PS5, X1, XSX и Switch

    Что: выживалка

    Перевод: текст

    Трейлер

    Самостоятельное дополнение к замечательной Subnautica выходит из раннего доступа 14 мая. Заодно состоится релиз на всех актуальных консолях. Действие дополнения разворачивается спустя 2 года после событий Subnautica, а местом действия станут полярные воды планеты 4546B. Если вы фанат первой игры — не пропустите!

    * * *

    Мы уже определились, что будем играть в Mass Effect и Resident Evil Village (кстати, в первой можно будет отдыхать от ужасов второй). А с чем планируете смешивать прохождение Resident Evil Village вы?

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    Евгений Пекло
    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

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