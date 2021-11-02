Outer Wilds — великая научно-фантастическая игра. DLC Echoes of the Eye это доказало

Проснуться, сделать глубокий вздох. Протереть все четыре глаза. В этот раз почти получилось. Снова взрыв над головой. Сперва попытаться запомнить, в какую сторону полетит зонд, а потом махнуть рукой — сейчас важна другая загадка. Забежать в лифт не прощаясь. Ещё будет много попыток, а он всё равно не вспомнит. Почти никто не помнит. С лёту запрыгнуть в корабль, нацепить скафандр, запустить двигатели. Нельзя терять ни секунды! Курс установлен. Моим товарищам с Камелька может показаться, что я сошёл с ума: лечу куда-то в пустоту космоса. Полёт съедает полминуты, но даже за это время успеваю заметить пару погасших звёзд. Всё умирает, даже звёзды. Скоро умрёт и наша звезда. Всё обязательно получится. Но что если в этот раз кое-что сделать иначе?

В конце сентября вышло Echoes of the Eye — сюжетное дополнение для видеоигры Outer Wilds. В своё время «Мир фантастики» не посвятил игре отдельного обзора (стыд!). Да что там, игре не нашлось места в топ-20 за год (позор!), хотя она, по моему убеждению, запросто могла бы побороться и за первое место. Выход ожидаемого DLC — отличный повод восстановить справедливость. Признаться, это желание кипело во мне с весны, когда я впервые прошёл Outer Wilds — она поразила меня как ни одна другая игра.

С выхода DLC прошёл почти месяц. Пожалуй, это достаточный срок, чтобы говорить об игре и дополнении уже со спойлерами. В основном тексте спойлеры будут умеренные, а вот в финальной части, где я размышляю о концовке, они прямо критические.

Осторожно, спойлеры! Внимание! Обнаружена область умеренных спойлеров!

Оригинальная Outer Wilds

Вам наверняка не терпится обвинить меня в кричащем заголовке и в графоманском введении (вторая претензия справедливее). Не торопитесь, я всё объясню. Но сперва позвольте пару слов о самой Outer Wilds, которую многие часто путают с ролевой игрой The Outer Worlds от Obsidian.

Wilds — это адвенчура-симулятор в небольшом открытом мире. Вернее, в открытой планетной системе. Игрок берёт на себя роль космического путешественника из народа камелян. В этой системе вокруг местного солнца вращаются несколько причудливых планет, на которых можно отыскать следы древней цивилизации инопланетян, что зовут себя Номаи. Изучать — не переизучать! Проблема в том, что через 22 минуты упомянутое солнце взорвётся, превратив в пыль камелянцев и их родную систему. Но есть и хорошие новости! В самом начале герой попадает во временну́ю петлю, и теперь у него уйма времени, чтобы во всём разобраться — но каждые 22 минуты нужно начинать сначала.

В начале петли сбрасывается всё — кроме информации в бортжурнале.

Полёты, исследования, загадки, петля — это всё, конечно, хорошо, но эти элементы мы видели и в других играх. Почему именно Outer Wilds я называю величайшей НФ-игрой? Пойдём по порядку.

Авторы создали рабочую модель в масштабе

Мы привыкли, что космос — это невероятно огромные пространства. В фантастике эту проблему обычно решают при помощи супертехнологий вроде особых двигателей или сверхсветовых прыжков (если речь идёт о путешествиях в разные планетные системы). Даже в «Пространстве» путешествия по системе занимают недели, хотя там корабли оснащены продвинутыми двигателями.

В Outer Wilds же авторы просто уменьшили масштаб. Местные планеты как будто вышли из «Маленького принца» — долететь от одной к другой можно за минуту, а за пару-тройку минут реально обойти пешком планету по экватору (при помощи джетпака можно ещё быстрее).

И какая тут может быть достоверность и научность? А вот!

Казалось бы, этот подход должен напрочь сломать наши представления о космосе. Но этому масштабу подчинено всё! Планеты вращаются вокруг оси и по своим орбитам с заданными периодами, гравитация работает в точности как ожидаешь (к тому же на разных планетах она разная).

В модель вписывается и корабль главного героя, который подчиняется вполне понятным законам небесной механики со всеми её ускорениями, торможениями и прочими элементами, вроде соотношения скоростей двух объектов в космосе. Игровая же механика получилась одновременно достаточно простой (в ней нет каких-то сложных подсистем, нет нужды учитывать тонну нюансов как в Kerbal Space Program), но при этом в её рамках можно делать потрясающие штуки — например, пытаться приземлиться на быструю и смертоносную Солнечную станцию (кажется невыполнимым? — ха, за это дают отдельное достижение!). Куда там стыковке в «Интерстелларе»!

Модель по-честному, в своём масштабе, обсчитывает и всякие мелочи, которые на первый взгляд не видны. Например, джетпак, подчиняющийся всё тем же правилам небесной механики. Или комета, лёд на которой тает по мере приближения к звезде (и нарастающий, когда комета летит от звезды). Или огромные торнадо, способные выбросить любой попавший в них объект на орбиту.

Рабочая модель подталкивает к тому, чтобы постоянно строить и проверять гипотезы

Любая видеоигра — набор гласных и негласных правил. Часть из них мы знаем почти сразу, например, пройдя обучение или увидев паттерны, знакомые по другим играм того же жанра. Скажем, в знаменитых «Героях 3» мы сразу считываем бойцов ближнего и дальнего боя. Или мгновенно понимаем, сравнив характеристики, какие юниты сильнее. Некоторые же правила нам только предстоит узнать. Продолжая пример: сыграв десятки часов в «Героев 3» мы можем понять, в чём один город слабее другого.

Outer Wilds почти целиком состоит из негласных правил, которые игрок должен изучить. Каждую новую попытку он начинает с мысли: «А в этот раз я попробую сделать то-то и посмотрю, как на это отреагирует игра» (уверен, при разработке описание геймплейной петли звучало именно так). Благодаря лаконичной модели и вручную спроектированной планетной системе игрок может вычислить, по каким же всё-таки правилам работает мир вокруг.

Разгадав правила мира, игрок может завершить игру за 22 минуты.

Изучать мир можно лишь при помощи нескольких инструментов. Они все доступны с самого начала, ничего не прокачивается и не улучшается (разве что можно открыть какое-нибудь неожиданное применение). В арсенал входят корабль, скафандр с джетпаком, дистанционный разведчик и сигналоскоп. И с их помощью мы то и дело кидаемся с головой в опасность — лишь бы увидеть, что будет дальше. Небольшая расщелина, туда не залетит корабль — может, залетит герой? Уйма опасных смертоносных осколков — может, их удастся облететь на джетпаке? Странное небесное тело, которое никак не подписано, — может, сесть на него? Какой-то новый сигнал из туманной пещеры — может, слетать туда? Герой не пролезает в проход в комнате — но может, внутрь можно кинуть аппарат-разведчик?

Подобных ситуаций в игре очень много. И потому важно избегать прямых спойлеров. Они не столько раскрывают тайны, сколько по чуть-чуть снижают важность каждого открытия, будто вы находите сокровищницу, а её уже обнесли. Поэтому в статье я хоть и насыпал спойлеров, но постарался выбрать те, которые скорее подтолкнут к исследованию (за исключением финальной части), а не раскроют подноготную.

Именно гипотезы двигают исследование — а не квесты и маркеры на карте

Гипотезы помогают не только изучать, как взаимодействуют небесные тела, но и собирать картину происходящего. Что это были за трёхглазые инопланетяне? Почему они оказались в этой системе? Почему загадочно исчезли? Чего добивались? Когда гипотеза подтверждается, вы прикладываете кусочек пазла к общей картине. Вся прелесть Outer Wilds в том, что клубок можно разматывать с разных сторон, а часть информации порой дублируется. Если вы застряли на одной планете, то всегда можете отправиться куда-нибудь ещё — и, скорее всего, найдёте там новые сведения.

Насчёт маркеров я немного слукавил. Игрок сам может ставить отметки на нужные объекты, а ещё приборы подсказывают расстояние до разведчика или космического корабля. Да и бортжурнал, в котором сохраняется информация после каждого цикла, любезно интерпретирует находки и намекает, в каких местах «ещё есть что исследовать».

Но других инструментов и подсказок в игре нет. Никаких вышек, чтобы открыть часть карты. Никаких собираемых предметов (инвентарь даже чересчур аскетичен, персонаж попросту не может нести два предмета, даже две дощечки). Никаких заданий «слетать туда и посмотреть это». Никаких процентов исследования карты.

Единственный квестодатель — это ваш мозг. И, поверьте, ему всегда будет мало.

Самые интересные исследования связаны с научными концепциями

Небесную механику я уже упомянул, но только ею дело не ограничивается. Да, в выражении «научно-фантастическая» преобладает вторая часть, но она целиком строится на знакомых научных концепциях.

Самые значимые — это квантовые эффекты и принцип неопределённости. На них опирается немалая часть геймплея, включая загадки и исследование. А ближе к финалу эти концепции и вовсе играют огромную роль.

С этими квантовыми эффектами нас знакомят ещё в музее, в самом начале. Вот квантовый камень стоит на постаменте. Отвернулся, опять повернулся — и вот он уже не в центре, а рядом. Отвернулся, опять повернулся — а он на прежнем месте (или нет). Правило нехитрое, напоминает классические сюжеты: скажем, про Плачущих ангелов из «Доктора Кто» (дайте уже разработчикам Outer Wilds сделать игру по «Доктору»!). Другое дело, как позже авторы играют с этим правилом. То масштабируют, то используют для создания лабиринта с пазлами, а то и вовсе применяют к живым (или мёртвым?) персонажам.

Даже сугубо фантастические элементы подчиняются своим законам.

Местный телепорт никогда не перенесёт персонажа куда попало — только в соответствии с какой-то закономерностью. Стоит её разгадать, как у вас появится удобный «срез» для путешествия с планеты на планету (а вы думали, инопланетяне только смешные надписи на камнях оставляли? — нет, делом были заняты, телепорты возводили!). Самые пытливые умы системы могут отыскать лабораторию для проведения экспериментов — чтобы в ходе опытов увидеть что-нибудь необычное. Или уничтожить пространственно-временной континуум, тут уж как повезёт.

В итоге исследования то дарят игроку неописуемое чувство триумфа, то вызывают экзистенциальный ужас

Про триумф я уже отчасти сказал. Мало что может сравниться с приземлением на ту же Солнечную станцию, раскрытием тайны водной планеты или успешной попыткой проскользнуть мимо чудовищных удильщиков в Терновнике. Практически любой шаг, который подтверждает ту или иную гипотезу, дарит эндорфинов больше, чем победа над реальным соперником в онлайн-игре!

Но самые глубокие переживания в Outer Wilds связаны с ужасами космоса. Да, жуткие удильщики могут вызвать мурашки, но ни в какие сравнение не идут с удушающим страхом перед огромным открытыми пространствами. Что если в полёте надо починить что-то за бортом? Надеваете скафандр — и вперёд, за шлюз, в чёрную пустоту. Но одно неверное движение и… смотрели «Гравитацию»? В игре запросто может случиться похожая ситуация, когда космонавта и судно раскидало друг от друга. И тогда вы остаётесь наедине с безжалостным космосом, кислородом на три минуты и запасом топлива для джетпака. Можно, конечно, полетать, но эти вроде бы небольшие расстояния как-то очень быстро оказываются гигантскими для простого пилота в скафандре. Проще сжечь топливо заодно с кислородом и вызвать новый цикл (самые опытные к этому моменту уже могут научиться медитации).

Космос может убить в два счёта. И, чёрт возьми, он постоянно это пытается сделать!

Провалиться в чёрную дыру, чтобы зависнуть на окраине системы и оказаться за десятки километров от корабля. Не успеть выбежать из пещеры, которую засыпает доверху песком. Плохо рассчитать прыжок и расшибиться об стену. Не заметить спутник и влететь в него на полной скорости. Наткнуться в темноте на пропасть. В общем, жаль, что бортжурнал дополнительно не ведёт лог самых удивительных смертей!

В Outer Wilds вообще нет боевой системы. Ни оружия, ни счётчика здоровья. Только формально отображается состояние героя, скафандра и судна. Да, у корабля могут выйти из строя некоторые системы — скажем, фары или правый двигатель, — и тогда их лучше поскорее починить. Но это, в общем-то, вся прослойка, отделяющая хрупкого героя от враждебного космоса. Вроде неплохо? Но после пары-тройки аварий понимаешь, что корабль — та ещё хлипкая посудина, которая в случае чего расшибётся вместе с пилотом.

Дополнение Echoes of the Eye

Когда в сети появились намёки на дополнение, многие игроки закономерно удивились. Outer Wilds — целостная конструкция, ни убавить, ни прибавить. Система и так получилась достаточно компактной, чтобы в неё помещать что-то ещё. Да и продолжить игру точно не выйдет — как из такого финала что-то можно развить? А может, дадут возможность сыграть за инопланетян Номаи?

В итоге никто не угадал. Но инопланетяне здесь и впрямь оказались замешаны. Правда, не Номаи.

Дополнение во многом идёт по стопам оригинала

В основе Echoes of the Eye — всё то, за что полюбили оригинальную игру. Казалось, к совершенной формуле добавить уже нечего — но после прохождения кажется, что DLC всегда было неотъемлемой частью игры, настолько органично оно ощущается (за исключением некоторых шероховатостей).

Во-первых, разработчики снова обратились к научным концепциям. С самого начала в новой локации игрок гарантированно потратит несколько минут только для того, чтобы осмотреться. Немудрено, ведь перед нами — внутренняя сторона мира-кольца в духе книг Ларри Нивена! Редкий зверь в видеоиграх, на ум приходят разве что Halo, да Сигил из Planescape: Torment (причём в последней это не никак не было реализовано). Непрерывное кольцо с рекой, по которой можно плыть себе в удовольствие!

Во-вторых, в Echoes of the Eye огромный простор для исследования. Станция по размерам сравнима с планетой из оригинала (а то и с двумя). Как будто этого мало, примерно через 10 минут после начала цикла рушится огромная плотина и вода значительно меняет ландшафт, ломая некоторые строения и проходы. Да, здесь придётся подгадывать время — так же, как и на песочных планетах-близнецах! Вдобавок, скоро выясняется, что гигантская станция — лишь часть доступных для изучения локаций.

Если оригинал можно было пройти за 20-25 часов, то дополнение добавило как минимум 10-12.

В-третьих, дополнение, как и следует ожидать, напичкано загадками (причём плотность точек интереса выше, чем на любой другой планете). Несравнимо больше пространства для формирования и проверки гипотез. Что это за артефакт? Как его включать? Зачем нужны фонарики? Что означают картины? Куда вставлять слайд-диски? Вопросов будет выше крыши, только успевай строить предположения. Но на этот раз разработчики не поскупились на явные подсказки — правда, добраться до них будет не так-то просто.

При этом DLC отличает более узкий фокус

Разработчики обещали хоррор-элементы — и не соврали. Сперва игра пугает заброшенными поселениями, затем завораживает мрачными ритуальными комнатами с зелёным пламенем, а после заставляет вжаться в беспросветных локациях, где нужно вести себя тише воды и ниже травы. Эти стелс-секции больше всего напоминают хорроры вроде Amnesia, где герой (ещё более беззащитный, чем обычно) остаётся наедине лишь со своим источником света.

Один неверный шаг — и вы наверняка привлечёте внимание местных сторожей.

Некоторых игроков это гейм-дизайнерское решение разочаровало. Не совсем то, чего ждёшь от игры про исследование, верно? К тому же, в оригинале почти всегда можно было пропустить определённый сегмент, чтобы вернуться к нему с новым знанием или найти недостающую часть пазла на другой планете.

Но и здесь авторы немного хитрят. Да, ничто не мешает пробежать тёмные локации напролом, но у каждой стелс-секции есть свои лазейки, которые значительно упрощают прохождение — нужно только пораскинуть мозгами. А когда вы узнаете про особый ключ, то наверняка воскликнете: «А что, так можно было?!» Ведь всё это время он был у вас под носом (и как под таким маленьким носом камелянца его можно не заметить?).

Нарративные дизайнеры прыгнули выше головы

Повествование в оригинальной Outer Wilds можно смело назвать выдающимся. Руины Номаи через окружение много рассказали о том, что это была за цивилизация и как она исследовала систему. А интерфейс их технологий был, с одной стороны, интуитивно понятным, а с другой — ощущался очень самобытным. Однако львиную долю информации игрок узнавал через записи, которые мы расшифровывали. Ветвистая структура сообщений очень напоминает треды в «Твиттере» — кстати, Номаи тоже любили подколки, шутки и перепалки. Благодаря сообщениям мы живо представляли характер этих странных трёхглазых инопланетян.

В Echoes of the Eye авторы пошли дальше и вообще отказались от текстов как от способа передачи информации. Дешифратор можно сдать при посадке на станцию — он нам больше не пригодится. Местные обитатели общаются при помощи слайд-шоу. Причём эти инопланетяне умели как записывать информацию в виде диафильмов (при помощи проекторов их можно посмотреть), так и транслировать прямо в сознание.

Если у Номаи был «Твиттер», то обитатели станции изобрели «сториз».

Такой формат сам по себе получился сильным приёмом для повествования (чего стоит ход с выжженными слайдами, который позволяет скрыть часть информации). Но его отлично дополняет работа с интерьером в поселениях, продуманные технологии на грани колдовства, дизайн локаций и ещё сотня мелочей вроде скрытых проходов, сакрального отношения к освещению и странных когтистых лап-тотемов. Вместе они наделяют инопланетян обширной предысторией и характерными чертами — спутать какие-то их предметы обихода со снаряжением Номаи или камелянцев невозможно.

Echoes of the Eye развивает идеи и мифологию Outer Wilds, но иногда впадает в морализаторство

А дальше — то, ради чего некоторые из вас здесь собрались. Это последний раздел, в котором я размышляю о финале основной игры и DLC. Читайте его, только если вы уже всё прошли.

Осторожно, спойлеры! Внимание! Обнаружена область КРИТИЧЕСКИХ спойлеров!

Итак, оригинальная Outer Wilds заканчивается на грустной ноте. Несмотря на все попытки спасти Вселенную, герой приходит к неутешительному выводу — скоро звёзды всё же погаснут, а его родная цивилизация исчезнет. Единственный шанс что-то изменить — занять позицию осознанного наблюдателя в Оке Вселенной, что позволит запустить своего рода новый Большой взрыв. Вселенная перезагрузится, только нашего космонавта, как и всех камелянцев, Номаи и других рас в ней не будет. Сформируются другие диковинные планеты. На них спустя миллионы лет из воды вылезут новые виды существ, которые спустя ещё миллионы лет сядут в космические корабли и умчатся к новым звёздам. Вот такой сладко-горький финал.

Подобные перемены могут напугать кого угодно — и именно это случилось с расой обитателей станции, прибывших из другой системы. Кстати, в игре их название так и не упоминается, игроки в шутку их прозвали «соволенями». В файлах игры разработчики их называли «ghostbirds» или «ghosts» («призрачными птицами» или «призраками» — в общем-то, логично, учитывая, что мы имеем дело лишь с их призраками в симуляции). Эти инопланетяне, оказавшись вблизи Ока Вселенной, поняли, что неверно интерпретировали сигнал и испугались последствий. Поэтому они заглушили сигнал Ока, чтобы никто не смог до него добраться. Но в итоге одна «призрачная пташка» всё же решилась отключить «глушилку», за что собратья навсегда упекли предателя в особую тюрьму. Этого невоспетого героя с трагичной судьбой мы знаем как Узника. И именно через его личную историю и историю его народа интереснее всего поразмышлять об отношении авторов к переменам.

Излишние нравоучения

Оригинальная Outer Wilds подводила к мысли о неизбежности перемен и о сложности их принятия. Простая мысль, но изящно завёрнутая в фантастически красивый и эмоциональный финал. Мало того, всю игру авторы кормят ложными надеждами, мол, ещё есть шанс что-то изменить. На самом деле все действия игрока — особенно сбор персонажей у костра — направлены на то, чтобы смириться с происходящим. Вот конец Вселенной, а вот её начало.

Echoes of the Eye вторит идее о принятии перемен, теперь уже на примере целого вида. Но в дополнении авторы неожиданно помещают эту идею на сетку моральных координат. В DLC масса маркеров, из-за которых образ и действия Узника считываются скорее как хорошие, а действия его соплеменников — скорее как плохие. Это выражается и в дизайне (помните жуткие светящиеся глаза «соволеней» или их страшные гримасы в диафильмах, когда они узнают о предательстве?), и в поступках (не просто заковать Узника в саркофаг и опустить под воду, а ещё и поместить его в отдельную секцию симуляции), и во взаимодействии с игроком (инопланетяне настроены агрессивно, а Узник — наоборот). Вот и получается, что стремиться к переменам — это здорово, а бежать от них — уже не очень. Подобное морализаторство выглядит немного неуместным, это как бы обесценивает историю «призрачных птиц».

Словно авторы заранее решили, что игроку нужно осуждать инопланетян.

Хотя взять тех же противоречивых Номаи. С одной стороны, мы видим их как вполне положительных ребят, которым хочется сопереживать. Они попали в катастрофу, но при этом не пали духом, а постарались сделать всё, чтобы завершить миссию. Они воздвигли города, сконструировали высокотехнологичные гаджеты и при этом сохранили жизнеутверждающий настрой (сколько шуток и подколок в их записях!). Но вместе с тем их можно охарактеризовать как опасных и порой радикальных фанатиков, готовых на всё ради цели, — даже использовать энергию звезды, не считаясь с местными формами жизни. А задачу по поиску Ока Вселенной они решили… буквально перебором из миллионов вариантов! Портрет трёхглазых инопланетян получился выпуклым и без нравоучений.

Нельзя жить прошлым

Попытка обсудить отношение к переменам превращается в назидательный урок ещё и потому, что для разговора разработчики выбрали не самый удачный приём с симуляцией. Это всё ещё потрясающий сюжетный ход, который добавляет трагизма в историю инопланетян. Да, с точки зрения геймплея он местами спорный, но когда открываешь тайный трюк, в игре будто появляется новое измерение! Но есть ощущение, что идея с симуляцией то ли случайно, то ли нарочно добавляет осуждающий тон к в общем-то понятной сентенции «бояться перемен — это нормально».

«Соволени» испугались эффекта Ока Вселенной, и в этом нет ничего предосудительного.

Но они пошли дальше и спроектировали эдакую Матрицу, в которой воссоздали свой уничтоженный мир. И дружно отправились в неё спать, наплевав на реальные проблемы вроде истощения ресурсов и разрушения станции. И вроде бы разработчики не хотят осуждать печальных «призрачных птичек» — что ещё остаётся делать целому виду после осознания, что все жертвы оказались напрасными? Но так получается, что подобный ход трансформирует высказывание «бояться перемен — это нормально» в «от ответственности проще убежать». Особенно этому способствует то, что разного рода симуляции в фантастике вечно обыгрываются в рамках популярного противопоставления «жестокий реальный мир — блаженная виртуальность».

Внимательные игроки возразят, что разработчики на примере «соволеней» утверждают как раз обратное — мол, побег от ответственности инопланетянам ничего не дал, вы вообще видели, в какой передряге они оказались?! В этом-то моя претензия — авторы снова сводят полемику до тривиального нравоучения «нельзя жить прошлым» (я его даже в подзаголовок вынес). Вот уж не такой мудрости ждёшь от игры уровня Outer Wilds.

Маленький шаг для инопланетянина

Как-то неправильно только костерить концовку — даже не концовку, а её смыслы. Это всё ещё выдающийся финал, ничем не уступающий оригиналу. А в отдельных моментах даже его превосходящий — например, когда осознаёшь, что нет никаких ключей для кодовых башен, есть только особые «лайфхаки».

Но есть наблюдение, которое хочется отметить особо. Финалы оригинала и Echoes of the Eye здорово меж собой рифмуются. В обоих случаях персонажу необходимо сломать привычный ход событий, для чего приходится ставить на кон собственную жизнь. В оригинале герой разрывает петлю. В DLC — физически умирает у костра. В обеих ситуациях нашего маленького любопытного инопланетянина в случае оплошности ждёт уже не привычный перезапуск, а смерть. Да, игра услужливо предложит начать цикл заново, сопроводив экран жуткой надписью «вы умерли», но азарт и чувство ответственности лишь возрастают. Невидимая опека исчезла, теперь шарахаешься от каждой тени. Идёшь навстречу неизведанному и одновременно считаешь в голове минуты до взрыва звезды — почти что прыжок веры. Нужно быть осторожнее, нельзя спешить. Но и медлить тоже нельзя!

Оба этих эпизода из финала здорово перекликаются с поступком Узника, когда он пробудился, чтобы отключить систему, блокирующую Око Вселенной. Для него этот шаг тоже стал своего рода прыжком веры, прыжком в неизведанное. Его вёл лишь малюсенький шанс, что в случае успеха сигнал Око кто-нибудь да заметит. Но самое поразительное в Узнике то, что он прекрасно осознавал: скорее всего, он так и не узнает, удался ли его замысел. Несмотря на такой риск, Узник не побоялся сделать то, что сделал, — взглянуть в глаза бездны. Вернее, всего в одно око. Око Вселенной.

* * *

Наука не только объясняла окружающий мир и помогала анализировать отдельные его области, но и раздвигала перед человеком границы возможного. Outer Wilds, как и положено выдающему научно-фантастическому произведению, тоже расширяет границы: того, как видеоигры могут говорить на тему фатализма и перемен; того, как видеоигры могут вызывать восторг и ужас; того, как можно представлять повествование.

В сети часто встречается такое мнение: единственный существенный недостаток Outer Wilds — то, что другие видеоигры после неё кажутся хуже. А как может быть иначе, если игра позволяет заглянуть за горизонт событий?