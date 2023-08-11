Во что поиграть? Настольные игры августа 2023

Вот и наступил август — месяц, в который мы традиционно начинаем страдать по уходящему лету и пытаемся использовать по максимуму оставшиеся тёплые денёчки. Настольные игры выходят под стать такому настроению: несложные, недлинные, но увлекательные и очень красивые! Возьмите под управление волчью стаю, посоревнуйтесь в игре на ловкость или отправьтесь в сказочные земли — а тяжеловесные стратегии оставьте для длинных осенних вечеров.

Волки

Коротко: семейная стратегия об управлении волчьей стаей

Количество игроков: 2–5

Время игры: 75 минут

Издатель: «Эврикус»

Рейтинг BGG: 7.5

О чём? Это семейная стратегия, которая стала одной из самых обсуждаемых игр на выставке в Эссене — 2022, во многом благодаря привлекательному оформлению и оригинальной теме. В основе геймплея — механика ареа-контроля, то есть игрокам придётся бороться за территории. Но обёрнуто это не в сеттинг очередной войны, будь то исторической или фантастической. Мы берём под опеку волчьи стаи, каждая из которых хочет доминировать в родном лесу.

Геймплей: каждая стая уникальна — у разных игроков будет преимущество на определённом виде территории. Всего их шесть, и от того, на каких территориях вы совершили действия в этот ход, зависит, на каких вы сможете действовать в следующий. Реализовано это с помощью двусторонних тайлов, изображающих разные типы местности, — их надо переворачивать после совершения действий. А дел у настоящих волков много — помимо расселения, надо охотиться, строить логова, расширять стаю и, конечно же, громко выть на луну!

Земля сказаний

Коротко: исследование сказочных земель

Количество игроков: 1–5

Время игры: 40–75 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: —

О чём? Эта отечественная разработка повествует об эпохе, когда боги и духи решили уйти и передать бразды правления мирозданием в другие руки. Только в чьи? Игрокам придётся доказывать, что именно их братству волхвов можно доверить такую ответственную миссию.

Геймплей: перед нами карточная стратегия с механиками построения движка и исследования территорий. Игрокам предстоит исследовать степи, горы и леса, отправляя фигурки волхвов по тропинкам и открывая новую местность. Время от времени им будут попадаться места силы, где можно найти Книги Мудрости. Именно их количество и определит победителя. Создатели отмечают, что взаимодействие участников в «Земле сказаний» не агрессивное: оно заключается только в том, что в свой ход игроки могут добавить новые карты местности. Правильно расположенная карта способна здорово испортить планы оппонента.

Игровой процесс ещё предстоит оценить после выхода «Земли сказаний», но уже видно, что художники постарались на славу. Игра оформлена в очень оригинальном сказочно-фольклорном стиле — над иллюстрациями трудилось более десятка художников.

Герои подземелий

Коротко: броски кубиков в мишень в фэнтезийном сеттинге

Количество игроков: 1–6

Время игры: 45–60 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.6

О чём? Завязка истории стандартна: команда бравых героев отправляется исследовать подземелье, чтобы победить там кучу разных чудовищ и найти несметные сокровища. Вот только достигать этих целей нужно очень нестандартными методами.

Геймплей: «Герои подземелий» — кооперативная игра, в которой большое значение имеет ловкость игроков. Для победы над врагами вам с товарищами предстоит кидать на игровое поле-мишень кубики из очень разных положений: вслепую, мизинцами, в прыжке и так далее. На выпавшие из поверженных монстров монетки можно закупить снаряжения, чтобы спуститься в ещё более глубокое подземелье. Общий юмористический настрой игры, забавные иллюстрации и азартный игровой процесс могут подарить массу положительных эмоций, если глазомер вас не подведёт!

Племена ветра

Коротко: стратегия, в которой многое зависит от рубашек карт соперника

Количество игроков: 2–5

Время игры: 40–90 минут

Издатель: «Эврикус»

Рейтинг BGG: 7.5

О чём? О постапокалиптическом мире, в котором отряды добровольцев пытаются вновь заставить цвести яблони и другие растения. Каждый игрок берёт под своё управление собственное племя, чьи задачи — сажать леса, строить новые деревни и храмы, а также очищать окружающие территории. Победит тот, кто первым возведёт пятую деревню.

Геймплей: в карточной стратегии «Племена ветра» есть изюминка — эффекты и даже возможности розыгрыша ваших карт зависят от рубашек карт окружающих вас соперников. Это заставляет максимально пристально следить за действиями других игроков! Разные цели на партию и огромное количество возможных комбинаций обеспечивают реиграбельность, а прекрасные иллюстрации прославленного художника Венсана Дютре — эстетическое наслаждение.

Прослушка

Коротко: настольный детектив с аудиозаписями

Количество игроков: 1–6

Время игры: 25 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.3

О чём? Об уютном и тихом прибрежном городке, в котором тем не менее настолько высокий уровень преступности, что местный департамент полиции создаёт особое подразделение — аудиоотряд. Его задача — прослушивать спрятанные по городу «жучки» и просматривать записи с камер видеонаблюдения, чтобы оперативно отслеживать и перехватывать преступников. И входите в этот отряд именно вы!

Геймплей: детективный жанр продолжает процветать в настольном мире, однако авторам новых игр всё сложнее привлечь внимание игроков именно к своему детищу. Создатели «Прослушки» предлагают уникальную фишку — их детектив построен на прослушивании аудиозаписей. Каждое расследование начинается с запуска звукового файла в специальном мобильном приложении. После этого появляется вопрос, правильный ответ на который поможет решить дело.

Но одной записи для того, чтобы найти решение, мало: придётся ещё и просматривать карты, которые представляют собой записи уличных камер, и сверять все происходящие события с большой картой города, чтобы правильно выстроить картину преступления. Каждое расследование займёт не больше получаса, зато в коробке их целых 15 штук!

Игра смартфонов

Коротко: патигейм со смартфонами

Количество игроков: 3–99

Время игры: 90 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: —

О чём? Считаете, что современное поколение слишком много внимания уделяет своим гаджетам? Или вы и сами относитесь к этому поколению? Тогда «Игра смартфонов» — для вас! Собирайте друзей, доставайте сотовые телефоны — и выполняйте задания ведущего.

Геймплей: в этом патигейме все задания связаны со смартфонами. Игроки должны на скорость искать что-то в интернете, придумывать самые остроумные ответы или показывать друг другу свои приложения. Победит тот, кто первым соберёт пять карт выполненных заданий.

Предзаказ

Ануннаки. Рассвет богов

Коротко: древнешумерская 4Х-стратегия

Количество игроков: 1–4

Время игры: 60–120 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.6

О чём? Тысячелетия назад ваш народ покинул родную планету в поисках нового дома. На Земле тем временем развивается цивилизация Атлантиды. Теперь на одной планете сойдутся в эпичном противостоянии интересы сразу нескольких инопланетных рас .

Геймплей: Перед нами 4Х-стратегия (от слов explore, expand, exploit, exterminate — «изучай, расширяй, эксплуатируй, уничтожай»). Каждый игрок берёт под своё управление уникальную фракцию, представителям которой предстоит строить поселения, исследовать территории, развивать технологии, сражаться и торговать с подопечными других игроков. Главная цель — завоевание Атлантиды с её несметными сокровищами. При этом игровой процесс завязан на возможности воплощать разных богов (то есть инопланетян, которых аборигены почитают за небожителей): бог во плоти может выполнять особые действия со своего планшета.

ДОПОЛНЕНИЯ

Бэнг! Великое ограбление поезда

Новое дополнение к одной из самых популярных игр «а-ля мафия» добавляет неизменный атрибут любого уважающего себя вестерна — возможность ограбить поезд! Для этого в коробке лежат специальные жетоны станций и вагонов, дающие разные бонусы, а также новые персонажи и уникальные игровые карты.

Эпичные схватки боевых магов. Крутагидон. Братство конца

Самая безумная карточная игра всё ещё обзаводится продолжениями и дополнениями к продолжениям. «Братство конца» добавляет в геймплей банды головорезов. Всего банд семь, и каждая уникальна: Стоячие Мертвецы не чета Крысам-Скейтерам с Марса. 123 новые карты добавят разнообразия и без того безумным битвам.

Следствие ведёт Клэр Харпер 2

Три новых расследования, которые отправят смелую и прекрасную сыщицу на лондонскую олимпиаду, к озеру в Швейцарии и даже приоткрывает завесу над прошлым Кейт (одно из преступлений было совершено в её школьные годы). Тайны просто преследуют эту неугомонную девушку!

Детективные истории: Тигр и дракон

Новая глава детективных историй отправляет игроков в Китай, где профессор обнаружил на раскопках странный артефакт. Теперь и сам профессор таинственно исчез, и вам предстоит разгадать сразу две загадки — понять, что произошло в Китае династии Сун много веков назад, и найти пропавшего. Как и в прошлых играх серии, в геймплее активно используется смартфон: команде детективов предстоит сканировать QR-коды на уликах и материалах дела и искать информацию в интернете.