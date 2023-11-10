Экранизации Нила Геймана: боги, Лондон и Армагеддон

История юноши Тристана, что отправился искать упавшую звезду в подарок любимой девушке; запутанный мир подземного Лондона, где крысы разговаривают с людьми, а ангелы пьют вино родом из затонувшей Атлантиды; противостояние богов старого и нового мира на обширных территориях Америки; люди с пуговицами вместо глаз, панк-вечеринки и неслучившийся Армагеддон… На счету Нила Геймана, имя которого знакомо каждому любителю фантастики, с десяток романов, множество рассказов, стихотворений, эссе и сценариев (в том числе двух эпизодов «Доктора Кто»: «Жена Доктора» и «Кошмар в серебряных тонах»). Его произведения становятся аудиокнигами, по ним снимаются сериалы и фильмы — провальные, средние и совершенно замечательные. Разбираемся, какие экранизации историй Нила Геймана стоят просмотра, а о каких лучше забыть.

Никогде (Neverwhere)

Режиссёр: Дьюи Хэмпфри

Премьера: 12 сентября 1996 года

В ролях: Гэри Бэйкуэлл, Лора Фрейзер, Хайвел Беннетт, Клайв Расселл, Пэтерсон Джозеф, Питер Капальди

Это история молодого лондонца по имени Ричард Мэйхью. Он живет обычной жизнью, которая мало чем отличается от жизни тысяч других людей: просиживает с утра до вечера в офисе, коллекционирует фигурки троллей, снимает квартирку и помолвлен с энергичной и предприимчивой Джессикой. Но однажды Ричард помогает раненой девушке с необычным именем Дверь и попадает в причудливый мир Нижнего Лондона: там хранятся забытые артефакты, слова обретают буквальный смысл, крысы разговаривают с людьми, а ангелы оказываются вовсе не теми, кем кажутся на первый взгляд.

Как ни странно, это не экранизация одноименного романа — всё было совсем наоборот. Сначала Нил Гейман написал сценарий о мире Нижнего Лондона для BBC совместно с кинопродюсером и сценаристом Ленни Генри. Итог писателю не понравился — в ходе производства сценарий существенно переработали и сократили, и Гейман решил превратить его в роман: расширить и углубить некоторые сюжетные линии, лучше раскрыть характеры персонажей. Роман «Никогде» (также он издавался у нас под названием «Задверье»), написанный в том же 1996 году, обрел большую популярность, был номинирован на Британскую премию фэнтези, премию Брэма Стокера и Мифопоэтическую премию, и закономерно затмил сериал-первоисточник. Эта книга стала первым «сольным» романом Геймана — до того он занимался в основном комиксами (в том числе знаменитым «Песочным человеком»), выпустил книгу о творчестве Дугласа Адамса, а также написал роман «Благие знамения» в соавторстве с Терри Пратчеттом.

При просмотре сериала понимаешь, почему Нил остался недоволен: «Никогде» выглядит очень дёшево даже по меркам 1996 года и иногда напоминает скорее телеспектакль. Чаще всего действие разворачивается в Нижнем Лондоне: в канализациях, тупиках, лабиринтах и темных подворотнях. Это мрачный и неприглядный мир, практически лишенный света, но и Верхний Лондон немногим лучше. Пожалуй, самая светлая сцена в сериале — выставка в Британском музее, где Ричард и леди Дверь находят «Ангелус», краткий путь к месту заточения ангела Ислингтона. Почти полное отсутствие декораций, бедные костюмы, бесконечное движение по неосвещенным коридорам… Невольно создается впечатление, будто сериал снимали впопыхах и едва ли не в одной подворотне.

Актерская игра, впрочем, неплоха — Лора Фрейзер («История рыцаря», «Пакт») хорошо смотрится в роли храброй Двери, мечтающей отомстить за гибель семьи, Гэри Бэйкуэлл («История Линды Маккартни») убедительно показал внутреннее становление своего персонажа, прошедшего путь от офисного клерка до героя Нижнего Лондона, а Ислингтона, падшего ангела с мягкой улыбкой, воплотил молодой Питер Капальди («Пленники», «Доктор Кто»). Однако мироустройство Нижнего Лондона в сериале не раскрыто до конца, а характеры героев значительно проще, чем в новеллизации Геймана.

Стоит ли смотреть? Вы ничего не потеряете, если пропустите этот сериал. Впрочем, если вы настоящий фанат Геймана и задались целью посмотреть все фильмы, снятые по его книгам и сценариям, — можно попробовать.

Звёздная пыль (Stardust)

Режиссёр: Мэттью Вон

Премьера: 29 июля 2007 года

В ролях: Чарли Кокс, Клэр Дэйнс, Мишель Пфайффер, Роберт Де Ниро, Марк Стронг, Сиенна Миллер

Давным-давно жил на свете юноша по имени Тристан. Чтобы угодить первой красавице деревни, он поклялся в знак своей любви принести ей упавшую звезду. Для этого он пересек Стену, отделяющую деревню от большого мира — мира, полного чарующих пейзажей, волшебных существ и опасных приключений. Звезду Тристан, конечно, нашел — вот только она оказалась не куском холодного металла, а прекрасной златовласой девушкой с вывихнутой ногой, за которой охотятся три ведьмы и семь принцев — живых и мертвых. Героям придется пересечь волшебный мир, встретиться с единорогом и капитаном летающего корабля, сразиться с врагами и узнать тайны любви и смерти…

Нил Гейман начал писать «Звездную пыль» в 1994 году, но чтобы погрузиться в соответствующую атмосферу, ему пришлось мысленно вернуться лет этак на семьдесят назад. Именно тогда, в середине двадцатых, многие с удовольствием сочиняли подобные сказочные истории, а в книжных магазинах еще не было полок, целиком посвященных жанру фэнтези, и не было книг, наследующих традиции «Властелина колец». Чтобы удержать ощущение того времени, Нил даже писал свою сказочную повесть в блокноте чернильной ручкой и не прикасался к компьютеру. Он использовал «Словарь фейри» британской фольклористки Кэтрин Бриггс — подробную классификацию волшебных существ — и называл своими вдохновителями Кристину Россетти («Базар гоблинов»), лорда Дансени («Дочь короля Эльфландии») и Хоуп Миррлиз («Луд-Туманный»). Особенно «Звездная пыль» напоминает «Луд-Туманный» — блестящий роман о сонном городке на границе с королевством фейри.

Журналистам и литературным критикам понравился новый роман Геймана, но они посчитали его слишком простым — в конце концов, это была всего лишь сказка о юноше и звезде, и в ней не нашлось ни социальных аллегорий, ни политической подоплеки, ни интеллектуальных упражнений. Но «просто сказки» тоже очень важны: они позволяют людям узнать себя и дарят надежду на лучший исход. «Звездная пыль» — это путь героя со счастливым концом. Потому что мир, который окружает его, сказочный и потому что у Тристрана (так зовут героя в книге) доброе и храброе сердце.

Однако было бы неправильным назвать «Звездную пыль» лишь данью уважения старым мастерам и сказочной традиции — в романе интересные персонажи, яркие, свежие образы и ситуации (ведьма, пустившаяся на поиски звезды, стареет с каждым произнесенным заклинанием, ни один из лордов, жаждущих трона, в итоге его не получает и так далее). Это, безусловно, сказка — но абсолютно геймановская.

Роман должен был экранизировать Терри Гиллиам, но он, в то время только закончивший сьёмки «Братьев Гримм», не желал вновь связываться со сказками. Тогда Гейман и продюсеры предложили режиссёрское кресло британцу Мэттью Вону, дебютировавшему криминальной драмой «Слоеный торт» с Дэниелом Крейгом и Сиенной Миллер в главных ролях. От «Звездной пыли» не ожидали ничего особенного — все-таки режиссер тогда еще не имел внушительного послужного списка. Хотя заявленные в фильме актеры и актрисы внушали трепет: прекрасную звезду Ивэйн воплотила Клэр Дэйнс («Ромео + Джульетта»), в роли Ламии, жестокой королевы ведьм, предстала Мишель Пфайффер («Иствикские ведьмы», «Бэтмен возвращается»), властолюбивого принца Септимуса сыграл Марк Стронг («Человек с дождем в ботинках», «Тристан и Изольда»), ну а Роберт Де Ниро в роли капитана Шекспира стал настоящей звездой фильма. С таким актерским составом продюсеры Paramount Pictures даже разрешили утвердить на главную роль малоизвестного в то время Чарли Кокса, будущего Сорвиголову из вселенной Marvel.

Фильм вышел в прокат одновременно с пятой частью «Гарри Поттера» и боролся с ней за внимание зрителей. «Звездная пыль» вышла по-настоящему сказочной: зеленые холмы, белоснежный единорог, мертвые принцы, следующие за живыми братьями, воздушные пираты — сборщики молний, магический зеленый огонь ведьм и неземная любовь… Конечно, не обошлось и без изменений: имя главного героя заменили на более благозвучное и ясное «Тристан», три ведьмы обзавелись собственными именами (Ламия, Мормо и Эмпуза, тогда как в романе они фигурируют под общим именем «сёстры Лилим»), лорды превратились в принцев, а кульминация и финал в фильме гораздо более зрелищные, чем в книге. К тому же Нил Гейман и не подозревал, что капитан Шекспир переодевается в женскую одежду и танцует канкан — но, несмотря на это, счел экранизацию более чем достойной.

Стоит ли смотреть? Если вы любите красивые сказки — без сомнений!

Коралина в Стране кошмаров (Coraline)

Режиссёр: Генри Селик

Премьера: 5 февраля 2009 года

Роли озвучивают: Дакота Фаннинг, Кит Дэвис, Тери Хэтчер, Джон Ходжмэн, Дженнифер Сондерс

Однажды Коралина Джонс (не Каролина, а Коралина, запомните это! Она очень не любит, когда ее имя произносят неправильно!) переезжает вместе с родителями в новый дом под названием Розовый дворец. В округе нет ничего интересного (разве что лес да черный кот), соседи и вовсе какие-то чокнутые (две пожилые актрисы, коллекционирующие чучела собак, русский акробат, дрессирующий мышей, и странный мальчик Заки), а родители вечно работают и не обращают на Коралину внимания. Слоняясь по дому, девочка обнаруживает маленькую дверь, а за ней — заложенную кирпичом стену. Однако ночью проход оказывается открыт: мышка с глазами-пуговицами приводит Коралину в параллельный мир, где всё почти такое же, как в реальности, только лучше: «другие» мама и папа не просиживают за компьютером целыми днями, а кормят Коралину ужином и говорят нежные слова, в ее комнате полно игрушек, а соседи устраивают театральные и цирковые представления… В новом мире всё идеально — вот только кот, гуляющий между мирами, говорит, что здесь Коралину подстерегает опасность, а «другая» мама твердит: мы с «другим» папой любим тебя. Оставайся навсегда, милая. Для этого и нужно-то всего ничего — только пришить пуговицы вместо глаз…

Нил Гейман написал «Коралину» — сказку для своих дочерей — в 2002 году, и повесть сразу же выиграла ряд престижных премий — «Хьюго», «Локус», премию Брэма Стокера… По словам Геймана, сюжет отчасти вдохновлен рассказом «Новая мать» викторианской писательницы Люси Клиффорд (на русском языке он вышел в 2016 году в составе сборника «Цвет зла»). Там сестры Голубоглазка и Индюшка встречают незнакомку со странным музыкальным инструментом, в котором якобы скрыты танцующие мужчина и женщина, но сыграть на нем она может только непослушным детям… Индюшке и Голубоглазке очень уж хотелось посмотреть на необычных танцоров, но они не знали, как быть непослушными. Сестры пожаловались на это родной матери, и та ответила: если девочки исполнят волю незнакомки, ей придется оставить их на попечение новой матери с деревянным хвостом и стеклянными глазами. Гейман взял у Клиффорд только концепцию «новой матери» и до сих пор считает её самым страшным из когда-либо созданных им персонажей. «Другой» матери неведомы сочувствие или доброта, её образ не вызывает у читателей смеха, она — зло во плоти.

Экранизировать «Коралину» взялся Генри Селик («Кошмар перед Рождеством»). Мультфильм до сих пор считается одним из шедевров анимации, настолько он получился ярким и тщательно проработанным: «Коралину» создавали 450 человек, включая аниматоров и цифровых дизайнеров, а кукол и выражения лиц делали с помощью технологий трехмерной печати. В мультфильме минимум компьютерной графики: для создания тумана снимали настоящие клубы белого дыма, а огонь был нарисован вручную на бумаге.

Мир «Коралины» поделен на две части: в реальной жизни туманно, дождливо и серо, зато другой мир красочный и блестящий. В другом мире яркие цвета и приятные люди и все желания Коралины исполняются прежде, чем она успевает их озвучить. Вот только яркость со временем становится ядовитой, любовь оборачивается жутью, а лучший мир выворачивается наизнанку и показывает всю свою неприглядную суть.

«Коралина» рассказывает, как ценить то, что имеешь. Но еще она говорит о смелости, страхе, находчивости и разных ликах любви. И, конечно, о том, что чёрные коты очень полезны, а куклу, которая в точности похожа на тебя, лучше выбросить.

Стоит ли смотреть? Определенно, но впечатлительным зрителям (особенно юным) не стоит делать это ночью.

Как разговаривать с девушками на вечеринках (How to Talk to Girls at Parties)

Режиссер: Джон Кэмерон Митчелл

Премьера: 21 мая 2017 года

В ролях: Эль Фаннинг, Алекс Шарп, Николь Кидман, Мэтт Лукас, Рут Уилсон

Лондон, 1977 год. Пока взрослые празднуют 25-летие правления Елизаветы II, подростки слушают Sex Pistols и Clash, гоняют по городу на велосипедах, отрываются на панк-вечеринках и мечтают о комиксах и крутых девчонках. Однажды старшеклассник по имени Энн с друзьями забредает на частную вечеринку. Танцы, музыка и красивые девушки — что может быть лучше? Вот только оказывается, что это вечеринка инопланетян. Преодолев робость, Энн знакомится с холодной красавицей Зен, которая очень заинтересована жизнью и бытом землян…

Всё началось с одноименного рассказа, написанного в 2006 году. На 16 страницах Нил Гейман уместил и звенящую тоску по эпохе панк-рока, и нежность далёких звёзд, и мальчишескую стеснительность, и подростковую прямолинейность. Парни часто считают девушек инопланетянками, и в этом тексте Гейман задает главный вопрос любого рассказчика: а что, если бы это оказалось правдой? Рассказ, вошедший в сборник «Хрупкие вещи», номинировался на премию «Хьюго» и выиграл «Локус». И всё же, как бы он ни был хорош, превратить рассказ в полнометражный фильм — задача не из лёгких. За её воплощение взялся режиссёр Джон Кэмерон Митчелл, прославившийся эксцентричным рок-мюзиклом «Хедвиг и злосчастный дюйм», эротической трагикомедией «Клуб Shortbus» и семейной драмой «Кроличья нора», подарившей Николь Кидман номинацию на «Оскар». Уже предчувствуете этот коктейль жанров?

Сюжет Геймана уместился в первые полчаса фильма — а дальше Митчелл повел историю по собственному сценарию. «Как разговаривать с девушками на вечеринках» — это и фантастическая романтическая комедия, и разговор о проблемах отцов и детей, и сатира на современное общество, и эротическая комедия, и ностальгия по эпохе панка. Кажется, что режиссер хотел охватить слишком много тем, поэтому на выходе получилось нечто неудобоваримое: инопланетяне в латексных костюмах, которые пожирают своих детей; лондонские панки, штурмующие особняк пришельцев под предводительством героини Николь Кидман; отвязная музыка, панк-вечеринки и трогательная юношеская любовь… В итоге фильм вышел нескладным и угловатым, как подросток, — и таким же безбашенным.

Но при всех неровностях, сценарных огрехах и сомнительных шутках ленте Митчелла многое можно простить. За актерскую игру — Эль Фаннинг прекрасна в роли инопланетной принцессы со звёздами в глазах, Алекс Шарп убедительно воплотил образ юного стеснительного художника, а Николь Кидман с агрессивным макияжем и причёской Дэвида Боуи блистательно сыграла своенравную королеву панков Боадицею. За драйв, ностальгию по семидесятым и юношеское хулиганство. За музыкальный протест и первую любовь. И за изящный финальный реверанс в сторону Нила Геймана, конечно же.

Стоит ли смотреть? Да, если любите гремучую жанровую смесь и хотите поностальгировать по эпохе панка.

О фильме «Как разговаривать с девушками на вечеринках». Панк-экранизация Геймана Дикий, но симпатичный коктейль из пришельцев, панков и подростковой романтики. Неровный, неряшливый, местами вульгарный — и при всём этом чертовски обаятельный.

Американские боги (American Gods)

Шоураннеры: Брайан Фуллер, Майкл Грин

Премьера: 1 марта 2017 года

В ролях: Рики Уиттл, Эмили Браунинг, Иэн Макшейн, Пабло Шрайбер, Йетиде Бадаки, Криспин Гловер, Джиллиан Андерсон

Боги существуют, и люди носят их с собой. В давние времена они стекались в Америку со всех концов земли — мигранты и каторжники, мошенники и искатели счастья. Люди приезжали и привозили свои обычаи и своих богов — кельтских и скандинавских, африканских и египетских, богов тайных культов и полузабытых верований. Старые боги обрели свой дом в мультикультурной Америке, но со временем их сменили новые боги телевидения, Интернета и кредитных карт. А лишенные поклонников кумиры мало чем отличаются от людей — они пьют в кабаках, промышляют мошенничеством, перебиваются случайными заработками, живут в придорожных мотелях. Главный герой со странным именем Тень становится телохранителем таинственного джентльмена, называющего себя Средой, и участвует в противостоянии богов старого и нового мира.

Роман «Американские боги» (2001) считается самым масштабным в творчестве Геймана. Когда стало известно об экранизации, поклонники затаили дыхание: можно ли перенести на экран это роуд-муви, написанное языком сновидений? Сериал был одним из самых ожидаемых проектов 2017 года — шоураннерами стали Брайан Фуллер и Майкл Грин (в дальнейшем их сменили Джесси Александер и Чарльз Х. Эгли), а исполнительным продюсером выступил сам Нил Гейман.

Сериал вышел ярко-кислотным, шумным и китчевым: придорожные мотели и неоновый свет сменяются интерлюдиями с историями богов, а реальность и грезы порой сплетаются так тесно, что невозможно отличить одно от другого. Первый сезон очень бережно обошелся с первоисточником — он следует сюжету Геймана практически без отступлений, но углубляет и расширяет некоторые сюжетные линии (например, мёртвая жена Тени Лора Мун, блёклый эпизодический персонаж романа, в сериале обретает холодный ум и твёрдый характер) и добавляет новых героев (в книге не было рассказа про мексиканского Иисуса, а сюжетную линию Вулкана, который из покровителя кузнечного ремесла превратился в оружейного магната, Гейман придумал специально для сериала). Эксперименты с видеорядом, порой нарочито театральные эффекты, психоделические фантасмагории — сериал напоминает лоскутное одеяло и хорошо передает и глубину первоисточника, и вольный дух Америки, скроенный из разных культур.

Во втором и третьем сезоне у проекта сменилось руководство, а сценарий окончательно ушел от сюжета романа. Несмотря на некоторые удачные находки (богиню телевидения заменила богиня социальных сетей, что осовременило сериал еще больше, зрителей радовали линии Лоры Мун, Бешеного Суини и богини Билкис), лоскутное одеяло «Американских богов» не выстраивалось в единое красивое полотно, а сюжетные нити только всё больше запутывались. Сериал почти лишился фантасмагоричности сна, но сохранил при том яркую, безумную эстетику. Это его, впрочем, не спасло — канал Starz закрыл «Американских богов» на самом интересном месте — не завершив историю, а только подведя её к кульминации и развязке.

Стоит ли смотреть? Первый сезон — точно. Но если решите продолжать, то имейте в виду, что сюжет не доведён до логического финала.

Благие знамения (Good Omens)

Шоураннер: Нил Гейман

Премьера: 27 мая 2019 года

В ролях: Майкл Шин, Дэвид Теннант, Джон Хэмм, Адриа Архона, Джек Уайтхолл

Конец времен наступает: Антихрист появился на свет, всадники Апокалипсиса седлают свои «харлеи», Небеса готовы схлестнуться с Адом в последней битве, вот только… Ангел Азирафаэль и демон Кроули, работающие на земле с самого сотворения, слишком привыкли к нашему миру, чтобы позволить хладнокровно его уничтожить.

Роман «Благие знамения» Гейман создал в соавторстве с Терри Пратчеттом. По воспоминаниям Нила, как-то раз он написал несколько глав пародийной истории об Антихристе, вдохновившись серией детских книг Ричмал Кромптон о мальчике Уильяме и «Оменом», классическим триллером 1970-х. Закончив, он отослал текст нескольким друзьям — в том числе Терри — и позабыл об идее на год. А через год ему позвонил Пратчетт и спросил, не хочет ли Нил продать ему «ту историю об Антихристе» или написать ее вместе. Гейман согласился на соавторство.

Роман, опубликованный в 1990 году, 17 недель продержался в списке бестселлеров газеты Sunday Times. Изначально его должен был экранизировать Терри Гиллиам — на главные роли он хотел пригласить Джонни Деппа и Робина Уильямса — но фильм он так и снял.

В итоге путь на экраны занял у «Благих знамений» почти тридцать лет — но надо признать, что результат получился восхитительным. Сценарий написал сам Гейман — получилось не только хирургически точное перенесение книги на экран (пусть и с дополнительными персонажами вроде архангелов или высших демонов), но и воспоминание о собственной молодости, и нежное признание в любви другу — Пратчетт страдал болезнью Альцгеймера и умер в 2015 году, за четыре года до выхода сериала. Сериал получился ярким, тёплым, смешным и очень британским, со множеством пасхалок (например, в книжном магазине Азирафаэля можно углядеть шляпу Терри Пратчетта) и отличной актерской игрой (его стоит смотреть хотя бы ради дуэта Майкла Шина и Дэвида Теннанта, сыгравших главные роли). «Благие знамения» — это сказка о конце света и потерянном Антихристе, красивая история любви к людям и рассуждение о провидении и свободе воли, приправленные прекрасным английским юмором.

Стоит ли смотреть? Обязательно!

Песочный человек

The Sandman Шоураннеры: Аллан Хейнберг, Нил Гейман, Джейми Чайлдс и др.

Премьера: 5 августа 2022 года

В ролях: Том Стёрридж, Бойд Холбрук, Дэвид Тьюлис, Гвендолин Кристи, Дженна Коулман и др.

Глава тайного культа задумал пленить саму Смерть, но случайно заточил в магическую темницу её брата — Морфея, повелителя снов. И теперь мир снов полетел кувырком. Одни засыпают и не могут проснуться, другие обречены бодрствовать до самой смерти. Царство сновидений разрушено, и самые причудливые сны и самые жуткие кошмары вырвались наружу. Освободившись, Морфей должен отыскать свои реликвии – шлем, рубин и мешочек с песком – и непокорные сны…

«Песочный человек» ждал своего часа почти тридцать лет. Серию графических романов Нила Геймана хотели экранизировать ещё в 1990-х, но проект не продвинулся дальше сценария. В 2019 году звёзды сложились – Netflix запустил сериал по «Песочному человеку» в производство, и спустя три года он наконец увидел свет.

Первый сезон охватывает первые два тома графического романа – «Прелюдии и ноктюрны» и «Кукольный домик». Одиннадцатая серия объединяет две короткие новеллы – «Сон тысячи кошек» и «Каллиопу». Шоураннером стал сам Гейман, и это чувствуется: сериал бережно обходится с первоисточником, хоть и осовременивает его. Конечно, по сравнению с комиксом в нём не хватает безумия и нелогичности сновидений, но некоторые сюрреалистические образы «Песочного человека» непросто перенести на экран. При этом экранизация получилась зрелищной и красивой: мир снов изменчив и многолик, Ад тёмный и огненный, с пугающими тюрьмами и мрачными дворцами. В нашем мире сияет солнце и горят неоновые огни, а уютные дома хранят ночные кошмары.

Сериалу не чужды эксперименты, в том числе визуальные – например, история «Сон тысячи кошек» полностью анимирована. Не испугались создатели и гендерных перевёртышей: вместо детектива-оккультиста Джона Константина в сериале нас ждет Джоанна Константин в исполнении Дженны Коулман («Доктор Кто»). А роль владыки Ада Люцифера исполнила Гвендолин Кристи («Игра Престолов»). Но если Дженна Коулман смотрится органично в роли печального экзорциста, то Гвендолин Кристи кажется уж слишком мягкой для скучающего геймановского Люцифера.

Другие актёрские работы впечатляют. Том Стёрридж буквально сошёл со страниц комикса – Морфей в его исполнении надменный и бесстрастный, но проходит путь от обиженного Вечного до справедливого повелителя Царства снов. Бойд Холбрук в роли Коринфянина великолепный и ужасающий. Впечатляют Дэвид Тьюлис в роли безумного Джона Ди, и магнетический Мэйсон Александр Парк, играющий Страсть.

«Песочный человек» получился медленным и гипнотическим – таким, каким и должен быть сон. Морфей ищет реликвии, вихрь снов Роза Уокер – своего брата, а кошмары – свободу. Но это всё ещё сплетение видений и воспоминаний, и разговор о человечности сквозь призму мифа, и причудливое исследование собственного «я» – пусть и не такое фантасмагоричное, как первоисточник. Неудивительно, что сериал продлили на второй сезон.

Стоит ли смотреть: Точно стоит. Хотя бы ради актёрской игры и завораживающих видов Царства снов.

О сериале: «Песочный человек»: дождались чуда или нет? Удачно ли Люциферу и Константину сменили пол, и чего сериалу больше всего не хватает.