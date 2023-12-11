Какие фильмы смотреть онлайн в декабре? Рождество с Бэтменом и Заком Снайдером

С чем у вас ассоциируются зимние праздники? Наверняка не с концом света, космическими диктаторами и ордой бразильских вампиров! Однако именно на такие истории в декабре делают ставку онлайн-кинотеатры. И даже когда речь идёт об очевидно праздничных сюжетах, разворачиваются они под неожиданным углом. Малолетний сын Бэтмена борется с криминалом, Эдди Мёрфи заключает сделку с демонической эльфийкой, а герои «Звёздных войн» покрывают себя позором на сорок лет вперёд.

Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня

Rebel Moon — Part One: A Child of Fire

Когда? 22 декабря (Netflix).

Что? Космический эпик от Зака Снайдера.

О чём? Вельдт — далёкая сельскохозяйственная луна, где никто не задаёт лишних вопросов. Кора, беглый солдат деспотичного Империума, надеялась обрести там новый дом. Но у имперской военной машины длинные руки и неуёмный аппетит. Оказавшиеся под прицелом боевых кораблей фермеры вынуждены отдать захватчикам весь собранный урожай. Чтобы противостоять тирании, Кора отправляется на поиски самых опасных бунтовщиков во Вселенной…

Что известно? Зак Снайдер прославился экранизациями чужих произведений. Но в последние годы, устав от этого (часто неблагодарного) дела, режиссёр заключил контракт с Netflix и начал создавать собственные киновселенные. Правда, особой оригинальностью они не отличаются. Сюжетно Rebel Moon переосмысливает «Семь самураев», по стилю равняется на фантастические журналы 1980-х, а центральный конфликт очевидно подсмотрен у «Звёздных войн».

Собственно, первую версию этой истории Снайдер и хотел реализовать в рамках ЗВ-франшизы, однако студия Disney идею забраковала. Режиссёр сел дорабатывать сценарий вместе со своим давним знакомым, продюсером Эриком Ньюманом («Нарко»). В итоге «Мятежная Луна» разрослась аж до двух фильмов, причём в случае успеха режиссёр рассчитывает превратить дилогию в трилогию. Как это обычно бывает у Снайдера, обе части позднее получат расширенные версии с рейтингом 18+.

Netflix всерьёз рассчитывает на «Луну». В рамках новоявленной франшизы уже идёт разработка анимационного сериала, нескольких комиксов и даже видеоигры, а сам Снайдер уже пишет сценарий третьей части. Режиссёр горит своим творением как никогда, но получится ли у него передать этот энтузиазм зрителям?

Оставь мир позади

Leave the World Behind

Когда? 8 декабря (Netflix).

Что? Апокалиптический триллер по книге Румаана Алама.

О чём? Пресытившись городской суетой, семья Сэндфорд арендует роскошный дом в лесной глуши, как вдруг их идиллию посреди ночи нарушает звонок в дверь. Мистер Скотт, загадочный темнокожий мужчина в смокинге, заявляет, что на самом деле дом принадлежит ему и его дочери. Вернулись хозяева не просто так. По всей стране происходит что-то странное: средства связи и навигации отключились, температура повышается, а животные сходят с ума. Где искать спасения и кому доверять в мире, охваченном катастрофой?

Что известно? У студии Netflix весьма оригинальный подход к зимним праздникам. Снова и снова под занавес года студия выпускает жуткие фильмы про конец света со звёздами первой величины: «Птичий короб» и «Полночное небо», «Не смотрите наверх» и «Белый шум». Очередное пополнение в коллекции — экранизация фантастического романа «Оставь мир позади», который изрядно пошумел в 2020 году, получил хорошие отзывы критиков и номинацию на Национальную книжную премию США.

Адаптации тоже не откажешь в престиже. На главных ролях — Итан Хоук, Джулия Робертс и Махершала Али. Кресло постановщика занял Сэм Эсмейл, прославленный шоураннер «Мистера Робота», а среди продюсеров Барак и Мишель Обама. Первые зрители, впрочем, приняли фильм лишь умеренно тепло. Отдавая должное мастерству актёров и изобретательности режиссёра, рецензии отмечают чересчур неторопливый темп и спорный финал, который идёт вразрез с поэтической недосказанностью книги.

Побег из курятника: Рассвет наггетсов

Chicken Run: Dawn of the Nugget

Когда? 15 декабря (Netflix).

Что? Продолжение пластилинового хита анимационной студии Aardman.

О чём? Как-то раз своенравная курочка Джинджер повстречала американского циркового петуха Рокки, и вместе они спасли свою стаю из лап миссис Твиди, безжалостной хозяйки фабрики по производству пирогов. Поселившись на тихом и безопасном острове, Джинджер и Рокки вскоре стали родителями. Однако дочка пошла в мать: не успев повзрослеть, любопытная крошка Молли отправляется покорять большой мир… и, ужас, попадает прямиком к миссис Твиди! Куриное племя срочно организует спасательную операцию.

Что известно? Британская Aardman заслуженно считается лидером пластилиновой анимации. Её обаятельные слэпстик-комедии про Барашка Шона и Уоллеса с Громитом снискали всевозможные награды вплоть до премии «Оскар». А главным успехом студии считается «Побег из курятника» — остроумная мульт-пародия на военные приключенческие фильмы.

Несмотря на рекордные сборы, продолжения истории пришлось ждать более двадцати лет, и за это время в команде произошли некоторые изменения. Режиссёрский пост принял Сэм Фелл («Паранорман»), а скандалиста Мэла Гибсона в роли Рокки заменили на Закари Ливая («Шазам!»). На результате это, впрочем, не сказалось: фирменный абсурдистский юмор, британский дух и отсылки к киноклассике (теперь авторы пародируют цикл «Миссия: Невыполнима») не постарели ни на день. Критикам сиквел понравился, хотя и показался чуть более поверхностным, нежели оригинал.

Счастливого нового Бэтмена

Merry Little Batman

Когда? 8 декабря (Amazon Prime Video).

Что? Рождественский 2D-мультфильм про Тёмного рыцаря и его непоседливого сына.

О чём? Расправившись со всеми суперзлодеями, Бэтмен ушёл на пенсию: отрастил бороду, сменил резиновый костюм на лёгкие джинсы и сосредоточился на воспитании любимого сына Дэмиена. Впрочем, шаловливый и самоуверенный мальчик тоже жаждет отправиться на борьбу с преступниками — и судьба даёт ему такой шанс. В канун Рождества Бэтмен неожиданно пропадает на срочном задании, а два коварных грабителя похищают бесценный Бэт-пояс Дэмиена. Мальчик напяливает отцовский костюм (размер легко подогнать под себя) и вылетает навстречу приключениям.

Что известно? «Счастливого нового Бэтмена» — весьма необычный мультфильм. Во-первых, это семейная комедия, которая хотя и воздаёт должное мифологии Тёмного рыцаря, всё же не боится по-доброму над ним посмеяться. Во-вторых, стиль рисунка не стремится к реалистичности, а равняется на гротескные карикатуры знаменитого иллюстратора Рональда Сирла. И наконец, от фильма… отказались его создатели!

Изначально предполагалось, что «Счастливого нового Бэтмена» выйдет на стриминг-сервисе Max, однако руководство компании решило урезать расходы и избавиться от «балласта». Некоторые релизы вроде «Бэтгёрл» вовсе убрали в корзину, а Дэмиену повезло — студия Amazon не только выкупила проект, но и дала добро на мультсериал-продолжение «Бэт-семья». Судя по первым отзывам, новые владельцы не прогадали: «Счастливого нового Бэтмена» хвалят за абсурдные гэги, энергичный сюжет и оригинальную трактовку любимых персонажей.

Конфетный переулок

Candy Cane Lane

Когда? 1 декабря (Amazon Prime Video).

Что? Рождественская сказка с Эдди Мёрфи.

О чём? Добропорядочный семьянин Крис Карвер души не чает в Рождестве и каждый год участвует в соревновании на лучшие украшения к празднику — но всегда проигрывает. В отчаянии Крис обращается к Пеппер, загадочной хозяйке магазина рождественских игрушек. Но выгодный контракт оборачивается сделкой с дьяволом. Теперь семейство Карверов должно собрать пять золотых колец, спрятанных в оживших украшениях, а иначе Пеппер превратит Криса в беспомощную фарфоровую статуэтку.

Что известно? В последние годы карьера Эдди Мёрфи переживает ренессанс. Некогда звёздный комик триумфально вернулся в шоу Saturday Night Life (и даже получил за свой выпуск «Эмми»), возглавил стриминг-чарты с сиквелом «Поездки в Америку» и оживил долгожданное продолжение «Полицейского из Беверли-Хиллз». «Конфетный переулок» — тоже своего рода возвращение к былым успехам: режиссёр фильма Реджинальд Хадлин в начале 1990-х снял Мёрфи в популярном ромкоме «Бумеранг».

Увы, у прессы их новая совместная работа не вызвала энтузиазма. «Переулок» называют безумной смесью из «Этой замечательной жизни» и «Затащи меня в ад»: фильм слишком страшный по меркам семейной комедии, но недостаточно страшный для хоррора. Впрочем, даже критики ленты признают ненавязчивое комедийное обаяние самого Мёрфи.

Возмущение в Силе

A Disturbance in the Force

Когда? 5 декабря.

Что? Документальный фильм про печально известный праздничный спецвыпуск «Звёздных войн».

О чём? 17 ноября 1978 года на канале CBS вышло двухчасовое шоу под брендом «Звёздных войн» по сюжету Джорджа Лукаса и с участием ведущих актёров его суперблокбастера. Этот «Праздничный спецвыпуск» показали лишь однажды и никогда полностью не выпускали на видео. Тем не менее он десятилетиями переходил из рук в руки на пиратских кассетах, будто запретная реликвия для самых преданных фанатов. Ведь только фанаты могли выдержать нечто настолько дурацкое!

Само существование «Праздничного спецвыпуска» долгое время казалось парадоксом: как в рамках самой успешной франшизы в истории кино могла появиться такая нелепица? И почему, несмотря на всю её смехотворность, эта страница «Звёздных войн» вдохновляла и продолжает вдохновлять поклонников и кинематографистов? Через 45 лет после премьеры авторы и зрители «Праздничного спецвыпуска» пытаются ответить на эти вопросы.

Что известно? За кадром «Возмущения в Силе» стоит Кайл Ньюман — продюсер, клипмейкер и суперфанат «Звёздных войн». Неудивительно, что даже к телешоу, которое его авторы решили предать забвению, Ньюман подошёл с любовью и обстоятельностью. Документальный фильм тщательно прослеживает безумную историю создания «Спецвыпуска» (проект дважды терял режиссёров!), анализирует его в контексте телевизионных варьете-шоу 1970-х и подмечает его влияние, например, на «Мандалорца» и комедийные сериалы нулевых.

Пресса оценила усилия по достоинству: на портале Rotten Tomatoes «Возмущение в Силе» получило аж 100% положительных рецензий!

Вечные герои: Индиана Джонс и Харрисон Форд

Timeless Heroes: Indiana Jones and Harrison Ford

Когда? 1 декабря (Disney+).

Что? Документальный фильм о жизни Харрисона Форда и его самом известном герое.

О чём? С выходом «Колеса судьбы» франшиза об удалом археологе завершилась. Её создатели — режиссёры Стивен Спилберг и Джеймс Мэнголд, продюсеры Джордж Лукас и Кэтлин Кеннеди, актёры Ке Хюи Куан и Фиби Уоллер-Бридж — оглядываются на пройденный путь и вспоминают, как «Индиана Джонс» изменил их жизнь. А главное, свою карьеру подытоживает Харрисон Форд. Честно и во всех подробностях он рассказывает о неприкаянной юности, тернистом пути к славе, попытках вырваться из амплуа «крутого парня» и, наконец, о возвращении к Инди на склоне лет.

Что известно? Премьера «Вечных героев» приурочена к релизу «Колеса судьбы» на канале Disney+, так что во многом эта документалка посвящена созданию именно пятого, последнего приключения Индианы Джонса. Но в то же время это история многолетней любви к кино и друг к другу; неслучайно на съёмках «Инди» встретили своих суженых и Спилберг, и Кеннеди. А Харрисон Форд проходит в фильме путь от угрюмого одиночки к (чуть менее угрюмому) наставнику и вдохновителю молодых коллег по съёмочной площадке.

В семье не без вампира

Meu cunhado é um vampire

Когда? 24 декабря (Netflix).

Что? Мистическая комедия из Бразилии.

О чём? У каждого из нас есть противный родственник, который вечно высасывает энергию из окружающих. Однако экс-футболист Фернандиньо вдруг понимает, что в его семье завёлся не энергетический, а самый настоящий вампир! Брат жены героя, красавчик Грег, каждую ночь уходит на тусовки, спать предпочитает в гробу и демонстрирует живой интерес к человеческой крови. Преодолевая собственную робость и скепсис жены, Фернандиньо устанавливает за шурином слежку и выходит на заговор могущественных упырей.

Что известно? «В семье не без вампира» — новый фильм Леандро Хассума («Опять Рождество»), популярного латиноамериканского комика, которого на родине называют «бразильским Адамом Сэндлером». Сравнение вполне оправдано: Хассум тоже снимается в дурацких, но неизменно успешных слэпстик-фарсах и не брезгует «жирным» гримом, а когда необходимо, умеет нагнать драмы. Очередная комедия навряд ли преподнесёт поклонникам актёра сюрпризы (они этого и не ждут), но международным зрителям она откроет редкую возможность познакомиться с современным бразильским юмором.