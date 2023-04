Завершился первый сезон The Last of Us — истории путешествия немолодого контрабандиста Джоэла и девочки-подростка Элли по постапокалиптической Америке, населённой зомби и бандитами. Продолжения стоит ждать не раньше конца следующего года. Самый очевидный способ скрасить ожидание — поиграть в игру-первоисточник. Но если нет желания спойлерить себе сюжет — самое время подыскать сериалу достойную замену.

Ходячие мертвецы

Несмотря на громкие скандалы и расставание с создателем шоу, смену шоураннеров и регулярную критику, меняющую свою интенсивность от сезона к сезону, «Ходячие мертвецы» были и остаются самым важным зомби-апокалиптическим сериалом современности. Созданное по мотивам одноимённых комиксов Роберта Киркмана и Чарли Адларда ТВ-шоу за минувшие с момента премьеры тринадцать лет так и не утеряло популярность: в мае состоится премьера уже восьмого сезона спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов», а в разработке находятся ещё как минимум три ответвления.

История о бывшем шерифе Рике Граймсе, который в нечеловеческих условиях зомби-апокалипсиса пытается сохранить жизни дорогих ему людей, благодаря такому же нечеловеческому хронометражу стала настоящим альманахом историй о выживании после конца света. Главный лейтмотив сериала, впрочем, с годами не меняется: самые страшные монстры — это вовсе не ожившие мертвецы, а люди. Каннибалы, разбойники, жестокие лидеры-тираны, отчаявшиеся домохозяйки — именно изобилие характеров, ситуаций и, конечно, скитания по разрушенной Америке роднят «Ходячих мертвецов» с The Last of Us. Кроме того, пресловутые зомби занимают важное место в повествовании и экшене, чего «Последним из нас» явно не хватило.

И даже если не будет сил и желания продираться через 11 сезонов мыльно-зомби-драмы, как минимум стоит посмотреть первый сезон, снятый Фрэнком Дарабонтом — режиссёром оскароносных экранизаций Стивена Кинга.

Дорога

Среди всех источников вдохновения оригинальной The Last of Us её создатели чаще всего называли роман «Дорога» Кормака Маккарти, который рассказывал о путешествии отца и маленького сынишки по опустошённому неизвестными катаклизмами миру. В нём практически не осталось ничего живого, поэтому единственным надёжным способом пропитания для людей остаются только запасы консервов или… другие люди. Самой страшным способом умереть здесь остаётся не холод, голод или болезни, а высокая вероятность оказаться ужином для себе подобных. Дэвид из The Last of Us буквально передаёт привет.

Весь бесцеремонный ужас и депрессивность такого мира блестяще показаны в одноимённой экранизации романа с Вигго Мортенсеном и Коди Смит-Макфи в главных ролях. Фильм Джона Хиллкоута в этом смысле оказывается даже больше The Last of Us, чем его адаптация, — настолько плотно и сочно его создателям удалось уместить в двухчасовое кино атмосферу погибшего мира, долгое путешествие, отеческую заботу, жестокость, надежду и разочарование.

Логан

Третий сольный фильм про Росомаху (лучший фильм 2017 года по версии «Мира фантастики»!), в котором Джеймс Мэнголд выступил не только как режиссёр, но и как сценарист, обнаруживает в себе столько поразительных сходств с The Last of Us, что кажется чуть ли не его скрытой экранизацией.

В обоих произведениях главный герой — мужчина в годах, потерявший почти всех близких и родных. Привычный мир Джоэла разрушен пандемией, в мире Логана практически не осталось мутантов, а сам он почти потерял способность к регенерации. Обоим против их воли достаётся роль опекуна бунтующей девочки-подростка необычной природы. И Джоэл, и Логан испытывают сложности с коммуникацией, но после трудного и опасного приключения становятся лучшими версиями самих себя, проникаясь жертвенной любовью к своим приёмным дочерям.

Конечно, подобные истории в кинематографе не единичны. Всегда можно вспомнить легендарного «Леона» Люка Бессона или одну из историй в «Городе грехов». Но именно «Логан» идеально синхронизируется с The Last of Us — от первого трейлера с гитарным кавером Джонни Кэша до пронзительной эмоциональной концовки.

Тихое место

Видеоигровая The Last of Us ловко сочетала в себе много жанровых компонентов, среди которых не последнее место занимали и элементы фильма ужасов. Постапокалиптического хоррора в сериале оказалось заметно меньше, но это легко восполнить просмотром дилогии Джона Красински «Тихое место».

Её события тоже разворачиваются в постапокалиптическом мире, где человечество почти истреблено безжалостными тварями. Они, как Щелкуны из TLOU, слепы, зато превосходно слышат — на этом и построен молчаливый, тихий и в уникальный в своём роде психологический ужастик о выживании супругов Эбботт и их детей на ферме.

Забавно, что дилогия «Тихое место» в некотором смысле повторила судьбу The Last of Us. Первая часть была настолько хорошей и цельной, что не требовала продолжения, но после оглушительного успеха среди критиков и зрителей случился сиквел, который также назвали Part II: в нём было меньше напряжения и больше экшена, но он не уронил планку, заданную оригиналом. Весной 2024 года должен выйти спин-офф «Тихое место: День первый», а ещё через год может подоспеть и полноценная третья часть. Так что самое время подготовиться.

Иерихон

Неоднозначно принятый, не самый популярный и дважды закрытый сериал «Иерихон» показывает жизнь типичного американского захолустья после ядерного апокалипсиса. Бомбардировки чудом обошли крошечный провинциальный городок в Канзасе, но оставили его в полной изоляции — энергетической, информационной и, конечно же, управленческой.

Несмотря на скромный бюджет и заштатный актёрский состав (из известных лиц здесь разве что Скит Ульрих из «Крика» да Ленни Джеймс, который стал известен уже после «Ходячих мертвецов»), и сегодня «Иерихон» смотрится бодро. Острые конфликты между жителями, глобальная интрига и элементы детектива, яркий саундтрек — «Иерихон» попросту вышел не в то время и не в том месте, что и похоронило шансы на продолжение.

Несмотря на минувшие годы, фанатское сообщество у сериала, особенно в США, довольно прочное. Именно благодаря его поддержке историю, зависшую после второго короткого сезона, продолжили в двух графических романах.

Чернобыль

Про самую страшную экологическую катастрофу в истории человечества снято немало кино — не только документального, но и игрового. Хорроры, подростковые сериалы о перемещениях во времени, драмы — наберётся с дюжину. Но всех их разом заткнул пятисерийный «Чернобыль» от HBO, который смог объединить хладнокровную документалистику с живым, эмоциональным триллером про тех, кто стал свидетелем и участником аварии на Чернобыльской АЭС.

Именно после «Чернобыля» на горизонте киноиндустрии засияла звезда Крэйга Мэйзина, который до этого был известен простой публике разве что как режиссёр паршивого пародийного «Супергеройского кино», сценарист «Мальчишника 2» и «Очень страшного кино 4». Мэйзина давно ценят коллеги в Голливуде — например, он был одним из членов тестовой группы, которая раскритиковала первый, невышедший пилот «Игры престолов», сказав Уайссу и Бениоффу: «Это настолько плохо, что надо переснять всё». Но лишь в «Чернобыле» Мэйзин получил творческую свободу и право на её реализацию.

На первый взгляд «Чернобыль» и The Last of Us кажутся очень разными, но и сходств у них наберётся немало. Оба сериала опираются на реалистический, приземлённый характер героев и спокойный темп, развиваются в основном через персонажей и диалоги, а не через события, и заполняют паузы пронзительной музыкой оскароносных композиторов-инструменталистов.

Но самое главное, взаимоотношения двух центральных героев «Чернобыля», руководителя правительственной комиссии Бориса Щербины и академика Валерия Легасова своего рода зеркалят отношения Джоэла и Элли. Оба этих дуэта начинают сосуществовать вопреки собственному желанию и по воле случая, оба проходят через конфликты и лишь затем начинают ценить взаимопомощь на пути к общей цели.

Жизнь после людей

Одной из фирменных черт The Last of Us был «зелёный апокалипсис» — вопреки традиционному, пустынному апокалипсису, после исчезновения большей части людей природа здесь радостно и активно отвоёвывает у асфальтовых джунглей законные территории. Буйная растительность, оплетённые плющом дома, размашистые папоротники и бурные реки посреди шоссе выглядели впечатляюще и в игре, и в сериале, а на создание подобного сеттинга авторов оригинала вдохновила документальная книга журналиста Алана Вайсмана «Мир без нас».

Вайсман провёл мысленный эксперимент и подробно описал, как природа отреагирует на исчезновение людей и какое наследие оставит человечество. Например, он подробно рассказал, как именно будет разрушаться без ремонта типичный мегаполис и среднестатистический американский дом.

Книга была переведена на множество языков (включая русский), стала бестселлером и при участии автора послужила основой 20-серийной документалки History Channel. Оставив за кадром причины исчезновения людей, фильм сосредотачивается на архитектурных шедеврах и наших городах и предполагает, как они будут выглядеть без людей через неделю, месяц, год, столетия и тысячелетия после конца цивилизации. Конечно, качество компьютерной графики не идёт ни в какое сравнение с «зелёнкой» от HBO, но даже в таком стилизованном виде результат впечатляет — только здесь вы можете увидеть, как Красная площадь в Москве становится зелёной от проросшей травы.

Анна

За пару лет до выхода The Last of Us у нас уже была безумно красивая постапокалиптическая история, в которой смертельная болезнь раз и навсегда изменила облик человечества. В этой истории действие тоже разворачивается вокруг путешествия храброй девочки, здесь тоже встречаются тяготы и лишения, тоже поднимается экологическая тема. «Анна» — итальянский сериал по одноимённому роману, который рассказывает о пандемии, выкосившей всё взрослое население планеты. Дети тоже заражены, но до определённого возраста болезнь никак не проявляется. Многие, чтобы выжить, сбиваются в стаи (иначе и не скажешь), а некоторые и вовсе пытаются строить общество, подражая взрослым. В этом сериал дискутирует уже с Голдингом и его «Повелителем мух».

Создатели сразу объявляют, что этот мир обречён. Дети рано или поздно вырастут, болезнь до них доберётся, а пока что есть шанс увидеть краткий миг детской цивилизации — подобно последнему лучу заходящего солнца. Безнадёжность задаёт высокий уровень драмы, и создатели сериала стараются поддерживать накал до самого конца. Главные герои, девочка Анна и её младший брат Астор, с самого начала сталкиваются с жестокостью, смертью, мучениями, голодом и другими детьми, глупыми и озлобленными. Если в The Last of Us вам не хватало ощущения постапокалипсиса, то «Анна» даёт его с лихвой.

Сходства добавляет и структура с флешбэками. В каждой из шести серий есть линия, показывающая или события перед концом света, или непосредственно заражение. Первая серия показывает семью Анны и Астора. Со второй по пятую зрителей знакомят с прошлым второстепенных персонажей, которых встречают герои (и мы лучше узнаём, почему ребята стали именно такими). Шестая же серия снова возвращает зрителя к истории Анны и Астора и отвечает на звучавший в начале вопрос «Что делать, когда мама умрёт?».

Мандалорец

Внезапно, но факт! Суровый персонаж Педро Паскаля с трагичным прошлым неожиданно получает в качестве «груза» особенного ребёнка, которого всего-то нужно доставить до необходимой точки. Очень скоро выясняется, что он чертовски важен чуть ли не для всего известного мира, а потом герой Паскаля к ребёнку крепко привязывается.

Про все эти сходства не пошутил только ленивый — а сериалы и появлялись в эфире почти одновременно. Однако в остальном сериалы различаются и по тону, и по структуре, и по акцентам. «Мандалорца» сложно советовать в плоскости The Last of Us, но это два мейнстримных высокобюджетных сериала, которые посмотрят почти все.

Одно обидно. Если вам понравился именно Педро Паскаль в роли Джоэла, то в «Мандалорце»… вас ждёт разочарование. Уже идёт третий сезон, а без шлема хвалёного Дина Джарина мы видели всего пару раз.

Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами

Основная проблема экранизации «Сладкоежки» в том, что по тональности и идеям сериал сильно отошёл от оригинального комикса Джеффа Лемира. Мрачная история о мальчике с оленьими рогами и его таинственном спутнике, похожая на эковерсию «Дороги» Маккарти, превратилась в зелёный, пушистый постапокалипсис, больше похожий на кемпинг во время пандемии коронавируса.

Несмотря на это, «Сладкоежка» — всё ещё занимательная история в оригинальном сеттинге, где миллиарды погибли, а у оставшихся стали рождаться дети-гибриды людей и животных. В центре сюжета — мальчик Гас и бывший спортсмен Джеппард, путешествующие по Америке (снятой в Новой Зеландии). Их отношения от взаимной неприязни переходят к созависимости — и в итоге отчасти напоминают отношения Элли и Джоэла. Гас так же видит в лице Джеппарда своего защитника, так же временами боится его случайных проявлений агрессии, а скрытые мотивы Джеппарда в основном окажутся схожими с первоначальной целью Джоэла.

Сериальный «Сладкоежка» гораздо менее глубоко исследует ткань срединной Америки после апокалипсиса, чем комикс-первоисточник. В оригинале Лемира расставлено множество акцентов, характеризующих эту местность, — поклонение спорту, недоверие к чужакам, расизм, главенствующая роль религии. Гасу в космологии нового мира уделяется центральная роль, а конец света персонажи определяют как «божий гнев». Поэтому, если вы хотите мрачной, параноидальной атмосферы без скидки на рейтинг, найдите оригинальный комикс. Если же вам хочется более позитивного, местами детского роуд-муви, в котором, однако, найдётся место и убийствам, и драматичным моментам, то ваш выбор — «Сладкоежка» от Netflix.

Vesper / Эра выживания

Новые тёмные века. Человечество пыталось исправить экологический кризис, вкладываясь в генетические исследования, однако попытка провалилась. Искусственно созданные вирусы и организмы вырвались на свободу. Они уничтожили животных, часть растений и почти всех людей. Оставшиеся живут в городах-цитаделях и пытаются вырастить новые виды, пригодные в пищу. По пустошам бродит девочка по имени Веспер, чья судьба — стать спасителем человечества.

По части визуала и сеттинга «Эра выживания», или «Хроники Веспер» (так фильм называется в оригинале) — самое необычное, что мы видели за последние годы. Экопостапокалипсис, да ещё и без зомби, без мужиков с ирокезами и в рваном латексе, без одиноких воинов, бредущих себе по пустошам, — нечастый гость на экране. Французско-литовский сай-фай вышел завораживающе красивым, но не избежал болячек инди-фантастики. Здесь отличные, даже несмотря на мизерный бюджет, пейзажи, много классных и необычных существ, интересный дизайн персонажей. Если вы устали от шаблонов Marvel, а мир Last of Us изучили вдоль и поперёк, «Эра выживания» может стать для вас сюрпризом. Только не ждите от неё «Пикника на обочине», это скорее «Байки из петли» в ещё более сюрреалистических декорациях.