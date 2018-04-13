«Тихое место»: ужасы, где каждый звук действительно пугает

По всей Земле людей убивают монстры: стремительные, неуязвимые, смертоносные. Их слух такой острый, что они атакуют всё, что хоть немного шумит. Семья простых американцев прячется от монстров в сельском домике. Здесь запрещены разговоры и любые громкие звуки. Но соблюдать тишину непросто, когда в семье трое маленьких детей…

A Quiet Place Жанр: ужасы, постапокалипсис

Режиссёр: Джон Красински

В ролях: Джон Красински, Эмили Блант,

Премьера в России: 12 апреля 2018

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на: «Не дыши», «Кловерфилд, 10», «Чёрная дыра», «После нашей эры»

Этот фильм мог стать частью франшизы «Кловерфилд» — именно в таком качестве режиссёр Джон Красински предлагал его студии. Но, прочитав сценарий, там решили, что как оригинальная история «Тихое место» работает лучше.

Оригинальный — ключевое слово. Жанру ужасов не хватает именно оригинальности, поэтому даже одна свежая мысль позволяет фильму выделиться. Идея, что героям надо соблюдать тишину, потому что враг ориентируется на звук, не такая уж новая — не так давно что-то похожее мы видели в триллере «Не дыши». Но там это ограничивалось домом одного слепого, и героям надо было просто сбежать из него.

В «Тихом месте» опасно везде, вся планета — как дом из «Не дыши». Это позволяет Красински создать целый мирок с необычными правилами. Например, тут всегда ходят босиком, чтобы не шуметь. Стены обкладывают подушками для звукоизоляции. А сигналы подают с помощью костров и разноцветных лампочек — на счастье людей, монстры слепы.

Красински использует тишину и звук как главное выразительное средство. Герои общаются почти всегда только жестами, которые нам переводят субтитрами. Это, во-первых, позволяет создать напряжённую атмосферу. В «Тихом месте» нет ни единого скримера, нас не пытаются напугать внезапными резкими звуками. Это и не требуется. Тут даже обычной громкости звук заставляет напрячься, ожидая угрозы. И даже если для героев всё обходится, это не выглядит обманом. Потому что нам с самого начала показывают: звук — предвестник смерти. Услышал или издал шум — беги и прячься.

А во-вторых, немота даёт проявить себя актёрам, которые играют мимикой и жестами. Лишь два раза герои ведут диалоги вслух — и это чуть ли не худшие сцены фильма, в которых он отдаёт мелодрамой. Когда же герои общаются жестами, они снова настоящие. Семья получилась очень убедительной ещё и потому, что это действительно семья. Отца семейства сыграл сам режиссёр, мать — его жена Эмили Блант. Глухую девочку сыграла настоящая глухая девочка. Каждому персонажу дали свою минуту славы, каждый хоть раз спас другого, и они не кажутся пушечным мясом на съедение монстрам. Редкий случай: в фильме ужасов не хочется, чтобы нам показали собственно ужасы и героев сожрали.

Монстров нам поначалу показывают лишь мельком и издалека, как молниеносную угрозу, которая появляется, убивает и исчезает. Но под конец нам дадут разглядеть их во всей красе и даже понять кое-что об их биологии. С одной стороны, это здорово — разве не ради этого мы смотрим кино про чудовищ? С другой, они сразу перестают казаться страшными.

О концовке — для смотревших Вот эти слепые животные в костяной броне — абсолютно неуязвимы и захватили мир? Без технологий, без дистанционного оружия, просто очень быстро бросаясь на врага? Да ладно? Хотел бы я посмотреть, как такой зверёк пытается загрызть «слишком шумный» танк или допрыгнуть до вертолёта! И если монстров можно убить из дробовика, просто попав в зазор между щитками брони, что же сделает с ними взрыв? Финал намекает, что люди нашли способ борьбы с чудовищами, — но удивительно, что на это ушло столько времени. Даже если «купить» идею, что костяная броня непробиваема — неужели учёные не испробовали за это время десятки способов, от ультразвука до ядов? Да и сам новый способ заставляет вспомнить «Марс атакует!» — только там идея, что пришельцам плохеет от звуков, подавалась с юмором.

Можно понять, почему создатели «Кловерфилда» не захотели показывать своих монстров такими слабыми. Но в итоге пострадал от этого сам «Кловерфилд», который вместо этого достойного ужастика получил неудачный телефильм «Парадокс «Кловерфилда». А «Тихое место», несмотря на отдельные недостатки, стало хитом проката и пока что одним из лучших хорроров года.

Хороший фильм ужасов, который показывает, как правильно снимать в этом жанре. Чтобы пугать, скримеры не нужны. Надо создать такую атмосферу, чтобы зритель сам боялся любого звука.