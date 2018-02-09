«Парадокс «Кловерфилда»: что не так с фильмом?

На Земле энергетический кризис. Через пять лет на планете не останется ресурсов, и человечеству необходим новый источник энергии. Для этого учёные разрабатывают ускоритель частиц «Шепард», который должен быть запущен и протестирован на космической станции «Кловерфилд». После ряда неудачных экспериментов команде специалистов всё же удаётся запустить ускоритель — но это оборачивается аномальной катастрофой.

Что это за фильм?

The Cloverfield Paradox Жанр: космический триллер

Режиссёр: Джулиус Она

В ролях: Гугу Эмбата-Ро, Дэвид Ойелоуо, Даниэль Брюль, Элизабет Дебики и другие

Премьера: 5 февраля на Netflix

Возрастной рейтинг: 16+

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«Парадокс «Кловерфилда» — тот случай, когда история создания фильма интереснее самого фильма. В каком-то смысле «Парадокс» — недоношенный ребёнок, которого пытался спасти продюсер Джей Джей Абрамс. Дитя выжило, но из-за сценарных болячек путь в мир кинотеатров и дорогих блокбастеров был ему закрыт.

Впервые о фильме заговорили в 2012 году — тогда он назывался «Частица Бога». Сценарий был посвящён группе учёных, которые в поисках Бозона Хиггса запускают на космической станции ускоритель частиц. В ходе эксперимента исследователи понимают, что случилась катастрофа — с радаров пропала Земля. Эта завязка почти полностью перекочевала и в «Парадокс».

Режиссёром картины был назначен новичок Джулиус Она, который ранее снимал только короткометражки. Абрамс планировал, что «Частица Бога» станет камерным фантастическим триллером с бюджетом в 5 миллионов долларов — продюсеру не давал покоя успех «Паранормального явления». Но что-то пошло не так, и бюджет фильма начал разбухать. Абрамс был готов доплатить из собственного кармана, но при одном условии: «Частица Бога» станет фильмом из серии «Кловерфилд». Так появился «Парадокс «Кловерфилда».

По слухам, зрители после тестовых показов остались недовольны фильмом. «Парадокс» чаще всего сравнивали с картиной Даниэля Эспиносы «Живое», которая вышла годом ранее, — не в пользу новичка. При этом и «Живое» в прокате выступило не лучшим образом. Paramount решила, что кассовый провал неизбежен, и избавилась от проблемного фильма. Права на «Парадокс» продали на Netflix за 50 млн долларов при производственном бюджете в 40 млн. Эта цифра сравнима с бюджетом, например, первого «Дэдпула».

Что из этого получилось?

Неравномерная смесь научной фантастики, космического триллера и семейной драмы. Ни один из этих жанров не работает в полной мере — вероятно, сказывается неопытность режиссёра. Складывается впечатление, будто Она залпом посмотрел с десяток космических ужастиков категории «B» и снял фильм на их основе. Местами картина утопает в повторах и штампах — например, здесь есть сцена, до боли напоминающая высасывание монстра через дыру в корпусе из четвёртого «Чужого».

Для научной фантастики в «Парадоксе» чересчур много странных допущений и условностей. Например, в фильме обыгрывается реальная научная гипотеза о мультивселенной. Но почему-то учёные и инженеры рассуждают о таком потенциально великом открытии только как о портале в мир демонов и монстров. Или взять, в общем-то, разумный посыл про экономию ресурсов. Неужели проще вложить миллиарды долларов в космическую станцию и ускоритель частиц, а не в развитие альтернативной энергетики?

Лучше всего «Парадоксу» удаётся выступать в качестве космического триллера. Всё по законам жанра: неведомая сила по очереди расправляется с астронавтами на борту. Многие сцены получились очень удачными сами по себе, странности удивляют и пугают. Например, взять эпизод с ползущей рукой из трейлера — он завершается очень неожиданно!

Правда, сверхъестественные сцены не складываются в единую картину — за ними нет никаких закономерностей и объяснений. Многие странности, включая поведение героев, происходят просто «потому что аномалии». Почему квалифицированные астронавты ссорятся на ровном месте? Потому что. Почему стойка с настольным футболом задрожала, будто у игрушек случилась эпилепсия? Потому что.

За элементы семейной драмы отвечает линия девушки-астронавта Хэмилтон и её мужа Майкла, оставшегося на Земле. В прошлом у Хэмилтон случилась трагедия, которая находит отражение в сюжете, и это приводит нас к одной из самых эмоциональных сцен фильма. К сожалению, драма выглядит искусственной, будто её «пришивали» в последний момент, — не исключено, что так и было. Прочие астронавты показаны крайне схематично, мы ничего не знаем об их прошлом. Хэмилтон сильно выделяется на фоне остальных героев, плоских и картонных. И это при том, что на главные роли позвали неплохих актёров: Элизабет Дебики, Гугу Эмбата-Ро и Дэниэля Брюля, которые ранее засветились в крупных блокбастерах.

По замыслу Абрамса, фильм должен был связать между собой все картины из вселенной «Кловерфилда». Вот только сделано это довольно топорно — через сюжетную линию Майкла на Земле. Его глазами мы видим, к чему привела катастрофа на станции, — как нетрудно догадаться, к событиям «Монстро», первого фильма серии. Мелькает и упоминание бункера из фильма «Кловерфилд, 10». К сожалению, у «земной» сюжетной линии нет никакого развития и завершения. Похоже, её сняли лишь для того, чтобы привязать «Частицу Бога» ко общей вселенной.

Вопросы к «Парадоксу «Кловерфилда»

Вопросов к фильму настолько много, что мы составили целый список. Если вы найдёте ответы или у вас есть предположения — смело пишите в комментариях.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Неужели на Земле закончились все ресурсы? А как же возобновляемые и природные источники энергии, включая гидроэлектростанции, ветряные мельницы, солнечные батареи? Как специалисты планировали передавать «бесконечную» энергию на Землю? Допустим, сейчас существуют прототипы устройств для передачи энергии со спутников при помощи сфокусированных лучей, но это не слишком эффективно, если идёт речь о кризисе на всей планете. Почему русский космонавт Волков такой нервный и агрессивный? Два года на орбите — долгий срок, но неужели в команду набирали истеричек? Он предъявляет претензии Шмидту из-за голодающих россиян, будто только Шмидт виноват в проблемах ускорителя. Почему псевдонаучная идея о монстрах и демонах настолько распространилась на Земле? И почему её всерьёз обсуждают космонавты, учёные? Как работают радар и навигация на станции? Почему для запуска сканирования нужен гироскоп? Гироскопическая навигация — реальная технология, но она не работает без системы спутников, а те всё равно пропали вместе с Землей. Почему Волков не обследовался сразу же, как почувствовал дискомфорт в голове? Он не чувствовал червей? А гироскоп в животе? Почему учёные полезли вскрывать отсек стены без скафандров? А если там была пробоина или утечка газов? Смесь водорода и кислорода горит со звуком, напоминающим крики и лай, которые мы слышали в фильме. Неужели нельзя было хоть как-то подстраховаться? Почему Дженсен оказалась именно в стене? Не в коридоре, не в каюте, не снаружи станции? Почему Дженсен узнала лишь Хэмилтон, а не остальных членов экипажа? Почему на какое-то время про Дженсен просто забывают? Учёные догадываются, что дело в иных измерениях, но почему бы не расспросить девушку как следует? Позже она сама помогает экипажу, но лишь затем, чтобы воплотить зловещий план. Зачем нужна короткая сцена с «ожившим» мини-футболом? Показать пространственно-футбольную анималию? Сцена была бы интереснее, если бы увидели обычную партию в футбол — словно за столом играют члены экипажа из другой реальности. Зачем нужна сцена ссоры Шмидта и Тэн? Этот конфликт в сюжете больше не всплывает, герои про него забывают. Да и как можно ставить личные обиды выше творящихся вокруг проблем? С кем говорил Волков? С людьми из иного измерения? Но ведь там такая же команда астронавтов на «Кловерфилде», они вряд ли приказали бы ему стрелять в своих. Зачем печатать пистолет, который способен прострелить обшивку? Судя по звукам выстрела и рикошету, пистолет стреляет металлическими пулями — почему бы не напечатать пластиковые? Откуда вообще на борту станции металлические пули? Почему Дженсен советует не доверять Шмидту? Она ведь поняла, что события в новой реальности развивались иначе. Почему бы не сказать что-то вроде: «В нашем мире Шмидт втайне отсылал данные немецкой разведке. А у вас?» Почему командир экипажа арестовывает Шмидта? Он не допускает мысли, что данные из компьютера могут быть частью аномалии, как и всё вокруг? Очень избирательное отношение к происходящему. Такое же избирательное отношение и у Майкла на Земле. Он идёт в руины разрушенного дома, хотя кадром ранее видит над ними чудовище. Почему он решает спасти девочку и больше никого? Почему стена «откусывает» Манди руку? Допустим, перед нами отражение событий из другой вселенной, но почему одни события отражаются (рука и гироскоп), а другие — нет (разный состав экспедиций)? Откуда новоприбывшая рука Манди знает про гироскоп? Вероятно, команда из вселенной-2 догадалась вскрыть Волкова, но руке-то об этом откуда известно? Кто выпустил Шмидта? Неужели тоже всезнающая рука? Майкл говорит, что девочка должна быть в безопасности, но при этом совершенно наплевательски строчит СМС за рулём. Видимо, голосовые сообщения в будущем не изобрели. И почему звонки не проходят, а СМС проходят? Кто додумался снять на космической станции сцену затопления? И разве лёд будет застывать таким образом? Как Дженсен включила видеозапись из другой реальности? Девушка о ней знала? Или каким-то образом скачала? Зачем Хэмилтон хочет вернуться к «своим» детям, если у них уже есть мама? Дети сильно удивятся двум одинаковым мамам! Откуда для Дженсен нашлась форма подходящего размера, если Хэмилтон сценой ранее сказала, что такой на борту нет? Почему в отсеке с Манди включилось именно поле магнетизма? Почему члены экипажа посмотрели на камеру лишь в последний момент? И почему смесь из железных опилок схватила и задушила Манди, а не пронзила его в направлении притяжения? Откуда Дженсен знала, где лежит пистолет? Вопрос про пластиковые и металлические пули тоже остаётся актуальным. Почему Дженсен была уверена, что «Кловерфилд» выпрыгнет именно в её реальности? Интерфейс на скафандре позволяет прыснуть воздухом в лицо? Крайне удобно, что он реагирует на перчатки. Почему Майкл так возмущается, что экипаж «Кловерфилда» отправили на Землю? Ему не приходит в голову мысль, что с космической станцией тоже что-то стряслось?

Что дальше?

Соскучиться по вселенной «Кловерфилда» мы не успеем — в октябре в прокат выходит таинственная картина под рабочим названием «Оверлорд». Фильм покажет события Второй мировой войны, а именно — высадку американских войск в Нормандии. В центре сюжета окажутся солдаты, которым придётся сражаться не только с силами противника, но и со сверхъестественными созданиями. По всей видимости, события «Парадокса» окажут влияние в том числе и на прошлое.

«Парадокс «Кловерфилда» можно порекомендовать лишь любителям космических ужастиков категории «B». Это самый слабый фильм серии, который пришит ко вселенной белыми нитками. Впрочем, здесь неплохие актёры и есть несколько впечатляющих сцен.

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