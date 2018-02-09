«Парадокс «Кловерфилда»: что не так с фильмом?

На Земле энергетический кризис. Через пять лет на планете не останется ресурсов, и человечеству необходим новый источник энергии. Для этого учёные разрабатывают ускоритель частиц «Шепард», который должен быть запущен и протестирован на космической станции «Кловерфилд». После ряда неудачных экспериментов команде специалистов всё же удаётся запустить ускоритель — но это оборачивается аномальной катастрофой.
Что это за фильм?
The Cloverfield Paradox
Жанр: космический триллер
Режиссёр: Джулиус Она
В ролях: Гугу Эмбата-Ро, Дэвид Ойелоуо, Даниэль Брюль, Элизабет Дебики и другие
Премьера: 5 февраля на Netflix
Возрастной рейтинг: 16+
Похоже на:
«Живое» (2017)
«Сфера» (1998)
«Парадокс «Кловерфилда» — тот случай, когда история создания фильма интереснее самого фильма. В каком-то смысле «Парадокс» — недоношенный ребёнок, которого пытался спасти продюсер Джей Джей Абрамс. Дитя выжило, но из-за сценарных болячек путь в мир кинотеатров и дорогих блокбастеров был ему закрыт.
Впервые о фильме заговорили в 2012 году — тогда он назывался «Частица Бога». Сценарий был посвящён группе учёных, которые в поисках Бозона Хиггса запускают на космической станции ускоритель частиц. В ходе эксперимента исследователи понимают, что случилась катастрофа — с радаров пропала Земля. Эта завязка почти полностью перекочевала и в «Парадокс».
Режиссёром картины был назначен новичок Джулиус Она, который ранее снимал только короткометражки. Абрамс планировал, что «Частица Бога» станет камерным фантастическим триллером с бюджетом в 5 миллионов долларов — продюсеру не давал покоя успех «Паранормального явления». Но что-то пошло не так, и бюджет фильма начал разбухать. Абрамс был готов доплатить из собственного кармана, но при одном условии: «Частица Бога» станет фильмом из серии «Кловерфилд». Так появился «Парадокс «Кловерфилда».
По слухам, зрители после тестовых показов остались недовольны фильмом. «Парадокс» чаще всего сравнивали с картиной Даниэля Эспиносы «Живое», которая вышла годом ранее, — не в пользу новичка. При этом и «Живое» в прокате выступило не лучшим образом. Paramount решила, что кассовый провал неизбежен, и избавилась от проблемного фильма. Права на «Парадокс» продали на Netflix за 50 млн долларов при производственном бюджете в 40 млн. Эта цифра сравнима с бюджетом, например, первого «Дэдпула».
Что из этого получилось?
Неравномерная смесь научной фантастики, космического триллера и семейной драмы. Ни один из этих жанров не работает в полной мере — вероятно, сказывается неопытность режиссёра. Складывается впечатление, будто Она залпом посмотрел с десяток космических ужастиков категории «B» и снял фильм на их основе. Местами картина утопает в повторах и штампах — например, здесь есть сцена, до боли напоминающая высасывание монстра через дыру в корпусе из четвёртого «Чужого».
Для научной фантастики в «Парадоксе» чересчур много странных допущений и условностей. Например, в фильме обыгрывается реальная научная гипотеза о мультивселенной. Но почему-то учёные и инженеры рассуждают о таком потенциально великом открытии только как о портале в мир демонов и монстров. Или взять, в общем-то, разумный посыл про экономию ресурсов. Неужели проще вложить миллиарды долларов в космическую станцию и ускоритель частиц, а не в развитие альтернативной энергетики?
Лучше всего «Парадоксу» удаётся выступать в качестве космического триллера. Всё по законам жанра: неведомая сила по очереди расправляется с астронавтами на борту. Многие сцены получились очень удачными сами по себе, странности удивляют и пугают. Например, взять эпизод с ползущей рукой из трейлера — он завершается очень неожиданно!
Правда, сверхъестественные сцены не складываются в единую картину — за ними нет никаких закономерностей и объяснений. Многие странности, включая поведение героев, происходят просто «потому что аномалии». Почему квалифицированные астронавты ссорятся на ровном месте? Потому что. Почему стойка с настольным футболом задрожала, будто у игрушек случилась эпилепсия? Потому что.
За элементы семейной драмы отвечает линия девушки-астронавта Хэмилтон и её мужа Майкла, оставшегося на Земле. В прошлом у Хэмилтон случилась трагедия, которая находит отражение в сюжете, и это приводит нас к одной из самых эмоциональных сцен фильма. К сожалению, драма выглядит искусственной, будто её «пришивали» в последний момент, — не исключено, что так и было. Прочие астронавты показаны крайне схематично, мы ничего не знаем об их прошлом. Хэмилтон сильно выделяется на фоне остальных героев, плоских и картонных. И это при том, что на главные роли позвали неплохих актёров: Элизабет Дебики, Гугу Эмбата-Ро и Дэниэля Брюля, которые ранее засветились в крупных блокбастерах.
По замыслу Абрамса, фильм должен был связать между собой все картины из вселенной «Кловерфилда». Вот только сделано это довольно топорно — через сюжетную линию Майкла на Земле. Его глазами мы видим, к чему привела катастрофа на станции, — как нетрудно догадаться, к событиям «Монстро», первого фильма серии. Мелькает и упоминание бункера из фильма «Кловерфилд, 10». К сожалению, у «земной» сюжетной линии нет никакого развития и завершения. Похоже, её сняли лишь для того, чтобы привязать «Частицу Бога» ко общей вселенной.
Вопросы к «Парадоксу «Кловерфилда»
Вопросов к фильму настолько много, что мы составили целый список. Если вы найдёте ответы или у вас есть предположения — смело пишите в комментариях.
Что дальше?
Соскучиться по вселенной «Кловерфилда» мы не успеем — в октябре в прокат выходит таинственная картина под рабочим названием «Оверлорд». Фильм покажет события Второй мировой войны, а именно — высадку американских войск в Нормандии. В центре сюжета окажутся солдаты, которым придётся сражаться не только с силами противника, но и со сверхъестественными созданиями. По всей видимости, события «Парадокса» окажут влияние в том числе и на прошлое.
«Парадокс «Кловерфилда» можно порекомендовать лишь любителям космических ужастиков категории «B». Это самый слабый фильм серии, который пришит ко вселенной белыми нитками. Впрочем, здесь неплохие актёры и есть несколько впечатляющих сцен.
- актёрский состав
- завязка и отдельные сцены
- оборванные сюжетные линии
- схематичные персонажи
- бессвязные сцены аномалий
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