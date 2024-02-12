«Международная космическая станция»: фильм о ядерной войне и космической глупости

На Международную космическую станцию, где работает сплочённая российско-американская команда учёных, прибывают два новых астронавта. Они присоединяются к программе исследований — но внезапно на Земле начинается война. Россия и США обмениваются ядерными ударами, половина планеты горит. Команда МКС начинает борьбу за выживание.

Жанр: научная фантастика, триллер Режиссёр: Габриэла Каупертуэйт В ролях: Ариана Дебоуз, Крис Мессина, Джон Галлахер-младший, Мария Машкова, Константин (Коста) Ронин, Пилу Асбек Мировая премьера: 19 января 2024 года Возрастной рейтинг: R Похоже на: «Миссия в космосе» (1999), «В плену у космоса» (2002), «Живое» (2017)

Фильмов, где действие происходит на Международной космической станции, не так много. Громким событием прошлого года стала российская лента «Вызов». Своеобразным ответом Голливуда можно считать новый фильм с лаконичным названием I.S.S. («МКС»).

Бюджеты двух фильмов трудно сопоставить: стоимость «Вызова» оценивается в диапазоне от 905 миллионов до 1,155 миллиарда рублей (то есть, от 10 до 12,7 миллиона долларов), а «МКС» обошлась в 13,8 миллиона долларов. Однако производство в отечественном кинематографе заведомо дешевле, а «Вызов» к тому же создавался с мощной поддержкой государства.

В любом случае, разница в качестве спецэффектов бросается в глаза. Даже в тех сценах «Вызова», которые нарисованы при помощи компьютерной графики, движения космонавтов в невесомости выглядят правдоподобно. А вот создатели «МКС» использовали приёмы, которые устарели ещё полвека назад. Актёры старательно покачиваются всем телом или хватаются друг за друга, изображая отсутствие силы тяжести, а оператор поворачивает камеру относительно пола, чтобы создать иллюзию дезориентации. Иногда герои забывают, что они в невесомости — просто ходят и кладут предметы на стол, никак не закрепляя. Убедительнее на их фоне выглядят даже подопытные мыши и разлетающиеся капли крови — их, очевидно, было проще и дешевле нарисовать.

Впрочем, отсутствие правдоподобной невесомости — не главная проблема «МКС». Есть претензии серьёзнее. Фильм начинается с прибытия астронавтов Киры Фостер (Ариана Дебоуз) и Кристиана Кэмпбелла (Джон Галлахер-младший) на российском корабле «Союз». На станции новичков встречают американец Гордон Барретт (Крис Мессина) и трое русских: Вероника Ветрова (Мария Машкова), Николай (Коста Ронин) и Алексей Пуловы (Пилу Асбек). Корабли серии Dragon не упоминаются — видимо, в мире фильма у компании SpaceX возникли затруднения, и снабжение станции снова взял на себя «Роскосмос». Однако «Союз» вмещает трёх человек. Если на станции четверо, к ней должны быть пристыкованы ещё два корабля. Но выясняется, что корабль всего один — тот, на котором прилетели герои. Как же так? Ведь «Союз» — не только транспорт, но и средство спасения. Получается, в критической ситуации четверо из шести обитателей МКС обречены.

На Земле начинается ядерная война. Экипаж станции в растерянности пытается связаться с Центрами управления полётами, чтобы получить инструкции. Те молчат, и тут выясняется, что МКС падает: через сутки она войдёт в атмосферу планеты. Поднять её орбиту можно только с помощью наземных операторов. Почему так получилось? Оказывается, станцию массой 420 тонн каждый раз спускают вниз для стыковки с кораблями — а не поднимают корабли на высоту станции, как в реальности.

Проблему решать никто не собирается: наземные операторы в Соединённых Штатах и России присылают космонавтам приказы любой ценой захватить станцию и устранить бывших партнёров. МКС скоро упадёт? Это ерунда, важнее победить врагов.

Осторожно, спойлеры! Командир российского экипажа Николай Пулов со страдальческим выражением лица принимает приказ и сообщает американцам, что связь с ЦУПами невозможно установить из-за поломки «антенны». Те ему верят, хотя ещё недавно получали сообщение из Хьюстона. Вероятно, они не знают, что на станции много разных антенн и средств связи с Землёй. Гордон Барретт выходит в открытый космос и, добираясь до антенны, зачем-то отцепляется от страховочного троса. Но Барретт слишком увлечён разговором с одной из новичков, Кирой Фостер — на фоне горящей Земли он ведёт беседы о любовных отношениях членов экипажа. Продолжая страдать лицом, Николай перерезает кабель связи Баретта и сшибает его с помощью дистанционно управляемого манипулятора. Астронавт медленно улетает в космическое пространство. Узнав о преступлении, Вероника Ветрова называет Николая «животным» и просит Киру помочь выполнить её миссию. Оказывается, в российском сегменте МКС проводились исследования по лечению лучевой болезни — результаты могут спасти уцелевших после окончания ядерной войны. Кира должна забрать данные исследований и доставить их на Землю, пока Вероника отвлекает других членов команды. Впрочем, всё идёт не по плану — Ветрову убивает другой астронавт, у которого свои планы спасения.

Персонажи глупеют с каждой сценой — их поведение трудно объяснить экстремальной ситуацией. Например, в одном из эпизодов экипаж узнаёт, что планета охвачена огнём войны. В ответ на это сообщение Вероника с улыбкой говорит коллеге, что у неё припрятана бутылка водки. Авторы хотели подчеркнуть, что русские всегда пьют? И почему героиня улыбается, когда её мир гибнет на глазах? Кстати, водку в кадре так и не показали.

У «МКС» была очень интересная задумка. Можно было снять напряжённый триллер с вниманием к деталям — драму людей, которые получили беспощадный приказ, но после череды испытаний помирились и стали примером для тех, кто воюет на Земле. Банально? Да. Но иногда клише работают.