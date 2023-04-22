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    Кино | Обзоры кино
    #космическая фантастика #космонавтика #обзор фильма #российское кино

    «Вызов»: стоило ли снимать фильм в реальном космосе?

    22 апреля 2023
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    22.04.2023
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    3 минуты на чтение
    #космическая фантастика #космонавтика #обзор фильма #российское кино
    «Вызов»: стоило ли снимать фильм в реальном космосе? 2

    В наши дни сцены космического полёта можно убедительно снять в павильоне. Фильм «Вызов» Клима Шипенко теоретически тоже можно было создать, не покидая нашу планету. Но давно напрашивался вариант отправить на орбиту актёра и попробовать запечатлеть хотя бы часть сцен на борту Международной космической станции.

    Вызов

    Жанр: драма, приключения, технотриллер
    Режиссёр: Клим Шипенко
    В ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Пётр Дубров
    Премьера в мире: 20 апреля 2023 года
    Премьера в России: 20 апреля 2023 года
    Возрастной рейтинг: 12+
    Похоже на: «Возвращение с орбиты» (1984)

    Фильмы о космических приключениях на земной орбите по идейному посылу можно разделить на две группы. Скажем, такие захватывающие и зрелищные картины, как «Гравитация» (2013) и «Живое» (2017), вызывают мысль, что внешнее пространство переполнено опасностями и чудовищами, поэтому лучше оставаться на Земле. А, например, «Потерянные» (1969) и «Космические ковбои» (2000) с помощью не менее драматичных сюжетов заявляют, что, несмотря на трудности, проблемы и человеческие жертвы, Вселенную надо осваивать.

    Российские кинематографисты, соглашаясь в целом с тем, что космонавты — герои, совершающие ежедневный подвиг, чаще испытывали страх перед космосом. Мы видели фильмы, где космонавты после возвращения с орбиты превращаются в чудовищ («Пассажир», «Спутник»), где они подавлены грузом психологических проблем («Воры и проститутки», «Частица Вселенной») или показаны винтиками государственной машины, готовой пожертвовать ими («Время первых», «Салют-7»). Поскольку «Вызов» создавался не только как коммерческий продукт, но и как реклама современных российских достижений при участии государства, от него закономерно ожидали более позитивной интонации, пробуждающей в зрителе интерес к реальной космонавтике и вызывающей гордость за соотечественников, которые трудятся на МКС.

    «Вызов»: стоило ли снимать фильм в реальном космосе?

    И, надо признать, Шипенко успешно справился с этой задачей. Выбранный им сюжет при всей динамичности и накале конфликтов между персонажами вполне отвечает идее популяризации космонавтики.

    Олег Богданов (его играет настоящий космонавт Олег Новицкий) работает снаружи российского сегмента МКС; в этот момент обломки разрушившегося спутника (привет «Гравитации»!) приближаются к станции, и руководитель полётов Константин Волин (Владимир Машков), чтобы избежать столкновения, принимает решение поднять её орбиту. Богданов не успевает нормально закрепиться и получает травму лёгкого. Осмотр под дистанционным руководством специалистов показывает, что Богданов нуждается в срочной операции, но вернуть его на Землю прямо сейчас нельзя — он, скорее всего, погибнет из-за перегрузок. Выход только один — отправить на МКС опытного торакального хирурга. Из семи кандидатов наиболее подходящей оказывается Евгения Беляева (Юлия Пересильд), хотя она не собиралась в космос, а лишь участвовала в подготовке операции.

    Хотя мы заранее догадываемся, чем закончится фильм, следить за перипетиями сюжета интересно — желания покинуть зал не возникает. И всё же Шипенко, следуя законам драматургии и понимая, видимо, что переусложнять повествование нельзя, использует довольно стандартные ходы. Беляева страдает от потери мужа, разбившегося в автокатастрофе, у неё сложные отношения с матерью и взрослеющей дочерью, она влюблена в коллегу Владислава Николаева (Милош Бикович), но не уверена в перспективах «служебного романа». Кажется, выброси создатели «Вызова» мелодраматическую линию, и фильм ничего не потерял бы, кроме пары проходных шуток.

    «Вызов»: стоило ли снимать фильм в реальном космосе? 3

    Зато актёрский ансамбль собран яркий, а его игру удачно дополняют космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Пётр Дубров, которые в сущности изображают самих себя. Иногда замечаешь, что они с трудом сдерживают улыбки, даже в экстремальных ситуациях, однако их присутствие в кадре и сюжете — удачное режиссёрское решение, которое делает показанное на экране более достоверным.

    Что касается типичных для фильмов о космосе нарушений законов физики, на этот раз их удалось избежать благодаря, очевидно, консультантам из «Роскосмоса». Некоторые вопросы вызывает выход Беляевой-Пересильд в открытый космос, но нельзя утверждать, что он принципиально не мог произойти в реальности.

    Однако при всей своей красоте «Вызов» убедительно доказал: если вы хотите снять эффектное кино об орбитальных приключениях, не нужно (или даже противопоказано) покидать Землю. «Павильонные» сцены смотрятся намного эффектнее пролётов Пересильд внутри захламлённой станции и даже кульминационного эпизода хирургической операции: его участники мало двигаются, поэтому эффекты невесомости становятся малозаметны.

    «Вызов»: стоило ли снимать фильм в реальном космосе? 5

    Стоило ли в таком случае тратить деньги на доставку Шипенко и Пересильд на МКС? Моё мнение: всё же стоило. За неимением других ярких достижений в последнее время, съёмки в космосе стали уникальным опытом, который специалисты будут изучать много десятилетий. Это и сокращённая подготовка к полёту, и имитация хирургических процедур на орбите, и организация профессиональной киносъёмки быта космонавтов. Если человечество всерьёз соберётся на Марс, то результаты этого эксперимента будут востребованы.

    В любом случае фильм задаёт совсем новую планку качества в отечественном кинопроизводстве. Если для реалистичного голливудского кино о космосе эталоном стал «Аполлон-13» (1995), то для нашего, без сомнения, таким станет «Вызов».

    «Вызов»: стоило ли снимать фильм в реальном космосе? 1

    Что ещё снимали в космосе?

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    Фильм «Вызов» — первый в космосе… или не совсем?

     Антон Первушин |  04.10.2021 |  1526

    Как снимали видео и кино в космосе — и не только документальное.

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    Писатель-фантаст, популяризатор науки, член Союза писателей Санкт-Петербурга, Федерации космонавтики России, Санкт-Петербургского Союза ученых, Клуба научных журналистов, Ассоциации футурологов
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