12 октября вышел в прокат блокбастер «Салют-7» от режиссёра Клима Шипенко. Его выход приурочили к шестидесятилетию космической эры, а сам фильм позиционировался как основанный на реальных событиях. Но если аналогичное «Время первых» ждали с благожелательным интересом, то «Салют-7» вызвал резкую критику ещё на этапе трейлера. Даже фрагменты из него противоречили тому, что известно о миссии по спасению советской орбитальной станции, блестяще проведённой в июне 1985 года.

Создатели увидели, что их замысел не оценили, и начали оправдываться заранее. Продюсеры Юлия Мишкинене и Бакур Бакурадзе заявили:

Всё-таки мы снимали не документальное кино, а жанровое. Это космическая катастрофа. И конечно, здесь возможен символизм, метафоричность и некоторые преувеличения для визуальной выразительности. В интервью «Новой газете»

В то же время они настаивали, что старались соблюсти достоверность исторических деталей. Консультантами фильма называли таких уважаемых людей, как космонавты Сергей Крикалёв и Александр Лазуткин, главный специалист РКК «Энергия» Виктор Благов и даже глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.

К съёмкам якобы привлекали и прототипов героев фильма — Владимира Джанибекова и Виктора Савиных. Но позже выяснилось, что космонавты участвовали «заочно», то есть создатели не обращались к ним самим, а использовали их воспоминания, в том числе книгу Савиных «Записки с мёртвой станции», изданную ещё в 1999 году. Кстати, саму книгу можно увидеть в фильме — артефакт из будущего торчит из-за аптечки в одном эпизоде.

Насколько же удалось соблюсти достоверность и точность?

Фильм начинается с того, что космонавт Светлана Лазарева (прототип — Светлана Савицкая) случайно прокалывает перчатку скафандра в открытом космосе. Она должна погибнуть от разгерметизации, но её спасает напарник, Владимир Фёдоров (прототип — Джанибеков). После этого Фёдоров наблюдает явление… ангелов, о чём рассказывает психологу на Земле. Его тут же отстраняют от полётов. Но ему помогает вернуться в космос авария на «Салюте-7».

Станция столкнулась то ли с роем метеоритов, то ли с космическим мусором. С «Салютом-7» утеряна связь, станция может совершить неуправляемый сход с орбиты и упасть на какой-нибудь город, приведя к многочисленным жертвам. Хуже того, вредные американцы намерены похитить «Салют-7» с помощью шаттла, чтобы выведать советские секреты. У нашего руководства остаётся два выхода: сбить станцию ракетой или попытаться спасти её, отправив на корабле «Союз Т-13» экипаж опытных космонавтов.

Инженер для рискованного рейса находится сразу — Виктор Алёхин (прототип — Савиных), а вот с командиром трудности: «Салют-7» беспорядочно вращается «по всем осям», и даже опытные космонавты не готовы выполнить стыковку в таких условиях. Справиться может только Фёдоров-Джанибеков, и его определяют в экипаж, невзирая на религиозные видения.

С первого захода Фёдорову не удаётся пристыковаться к станции. ЦУП в лице руководителя полёта Валерия Шубина (прототип — Валерий Рюмин) готов отозвать «Союз», но космонавты всё-таки осуществляют стыковку и проникают на станцию. Там им предстоит бороться с морозом, наводнением, пожаром и простудой. Апофеозом становится операция в открытом космосе: Фёдоров применяет «биг рашен хаммер» чтобы заставить системы станции вырабатывать энергию.

С реальной историей, изложенной в книге Савиных, фильм совпадает только в общих чертах вроде отдельных названий, дат и реплик. Савицкая не протыкала перчатку скафандра. «Салют-7» был потерян из-за сбоя в командной радиолинии, а не столкновения с космическим мусором. Станцию никто не думал похищать с орбиты — при всём желании она не поместилась бы в грузовой отсек шаттла. Вращалась она в пределах нормы, поэтому Джанибеков пристыковался с первой попытки. Вместо наводнения экипаж, наоборот, столкнулся с нехваткой воды. И, конечно, не было эпизода с «биг рашен хаммер».

В общем, перед нами альтернативно-историческая фантастика, причём даже не твёрдая НФ — ведь в фильме порой слегка нарушаются законы физики. К примеру, такого яркого и долгого пожара на станции быть не могло: огонь в невесомости горит слабо и тускло и при отсутствии свободного воздуха быстро гаснет.

«Салют-7» укладывается в традицию, сложившуюся в отечественном кино о космосе. Фильмы «Самые первые», «Укрощение огня», «Возвращение с орбиты», «Воры и проститутки», «Первые на Луне», «Бумажный солдат» изображают космонавтику совсем иной, чем она была и есть в реальности. Например, в «Укрощении огня» место Сергея Королёва занимает вымышленный конструктор Башкирцев. В советскую эпоху такая подмена была оправдана секретностью. Но зачем это сейчас, особенно в таких фильмах, как «Гагарин. Первый в космосе» и «Время первых», где авторы пытаются (увы, не всегда удачно) рассказать зрителю о реальных событиях?

Объяснение простое — требования жанра. Будни космонавтики кажутся российским кинематографистам скучными; им не хватает экшена и зрелищности, которые удержали бы зрителя в зале. За образец берут не «Аполлон-13», а «Гравитацию». Даже экстремальный полёт на неуправляемую станцию оказывается недостаточно драматичным.

И тогда сценаристам приходится переписывать историю. Была же космическая гонка? Было же противостояние сверхдержав? Значит, нужно усилить накал. Подать ситуацию так, будто от одного полёта зависит, кто одержит победу в холодной войне. Сделать основой конфликта желание советского руководства победить любой ценой, противопоставить его мудрости и гуманизму специалистов, которые пытаются сохранить жизни космонавтов.

Похоже, альтернативно-исторический подход к космонавтике пользуется спросом: фильм «Салют-7», несмотря на критику, уверенно собирает кассу, статистически победив даже «Гравитацию»; залы переполнены, зрители аплодируют в финале. Но осознают ли аплодирующие, что им показали иную историю, что конфликт выдуман, что никто не собирался жертвовать космонавтами ради престижа державы? Или массовая аудитория будет думать, что ей показали правду о подвиге, совершённом не благодаря, а вопреки?

Жаль, но, несмотря на отличные спецэффекты и огромную работу, проделанную съёмочной группой, фильм «Салют-7» — ещё один шаг к девальвации великих достижений, заработанных потом и кровью. А ведь плодами этих достижений мы пользуемся по сей день…