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    #Луна #обзор фильма #Роланд Эммерих #фильм-катастрофа

    «Падение Луны»: дожили, Эммерих устал от катастроф!

    5 февраля 2022
    05.02.2022
    8309
    5 минут на чтение
    #Луна #обзор фильма #Роланд Эммерих #фильм-катастрофа
    «Падение Луны»: дожили, Эммерих устал от катастроф! 9

    Земля в опасности! Луна сошла с орбиты и с каждым витком приближается к планете. Если ничего не предпринять, столкновение неизбежно и жить всем осталось недели три, а то и меньше. Предотвращать апокалипсис отправляются лучшие представители человечества: заместитель директора NASA, бывший астронавт, которого с позором выгнали в отставку, и сторонник теории полой Луны, которого не взяли в NASA уборщиком…

    Moonfall

    Режиссёр: Роланд Эммерих
    В ролях: Патрик Уилсон, Хэлли Берри, Джон Брэдли, Майкл Пенья
    Премьера в России: 3 февраля 2022 года
    Возрастной рейтинг: 12+
    Похоже на: «Послезавтра», «2012», «День независимости: Возрождение»

    Давайте посмотрим правде в глаза: никто не ходит на фильмы Роланда Эммериха ради внятного и логичного сюжета, глубокой проработки персонажей и научного объяснения происходящей на экране дичи. Нет, мы ходим на фильмы Эммериха, чтобы насладиться зрелищной графикой и захватывающими сценами разрушений, соединённых между собой каким-то подобием сюжета. Однако разные фильмы Эммериха друг другу рознь. Есть «Звёздные врата», «День независимости» или «Послезавтра», а есть, не к ночи будь помянут, «День независимости: Возрождение». И на шкале крутости «Падение Луны» находится ближе к «Возрождению», чем к первым трём картинам.

    «Падение Луны» — это какой-то Эммерих на минималках. Вроде все элементы стиля на месте, но увиденное абсолютно не цепляет. Фильмы режиссёра и раньше отличались картонными персонажами, шаблонными диалогами и не всегда убедительными сюжетными ходами, но в «Падении Луны» Эммерих проваливается в своей фирменной дисциплине — зрелищности.

    «Падение Луны»: дожили, Эммерих устал от катастроф! 2

    Раньше Эммерих с наслаждением смаковал сцены очередного разрушения Земли, они были сняты с чувством, грамотно подобранными ракурсами и сопровождались вызывающим мурашки саундтреком. А здесь схожие сцены сделаны мельком, на ходу и для галочки, словно режиссёр отрабатывал элементы обязательной, но давно уже приевшейся программы. Раньше буквально в каждом фильме Эммериха встречалось что-то запоминающееся и захватывающее дух: зависшая над Белым домом огромная летающая тарелка, приземляющийся на пирамиду космический корабль или плывущий по улицам Манхэттена российский сухогруз. В «Падении Луны» камера словно невзначай пробегается по картинам разрушений: стоящий в кадре щит с рекламой «Антивируса Касперского» явно интересует её больше, чем взмывающие в воздух куски земной коры или океан, молниеносно затапливающий улицы прибрежных городов. А главная мысль, оставшаяся после просмотра, такая: если Луна когда-нибудь бахнется на Землю, переживать эту катастрофу лучше за рулём «Лексуса».

    Совсем без красивой картинки зритель не останется — кадры нависающей над планетой гигантской Луны действительно прекрасны и наверняка хорошо разойдутся на обои для рабочего стола. Но мы ждём от Эммериха чего-то большего. А с этим в «Падении Луны» скупо. Более-менее запоминающимися получились разве что сцена взлетающего из-под воды космического корабля, финальная гонка по лабиринтам Луны, да ещё одна гонка по поверхности Земли на фоне взмывающих в воздух машин, предметов и домов. Да и то последняя сцена скорее была продакт-плейсментом одного из спонсоров фильма (угадай, какого), чем удачной творческой находкой режиссёра или сценаристов.

    «Падение Луны»: дожили, Эммерих устал от катастроф! 5

    Сюжет на этом фоне выглядит типично эммериховским и до краёв набит банальностями, клише, самоповторами и нелогичными ляпами, выделяющимися даже на фоне финала «Дня независимости», когда хорошие парни победили пришельцев при помощи древнего вируса. Здесь же всё стандартно: планете опять угрожает «северный пушной зверь», правительство поначалу прячет голову в песок и пытается утаить информацию, утаить информацию не получается, все хватаются за голову и начинают сообща спасать шарик. В данном случае действительно сообща: NASA откопало древний списанный челнок, китайцы прислали луноход, SpaceX предоставила спутник-дозаправщик, а из «Роскосмоса», видимо, прислали «Антивирус Касперского», который защищает все системы допотопного американского челнока.

    С логикой, как и во всех фильмах Эммериха, есть проблемы. Так, главный герой — бывший астронавт NASA, которого выставили на улицу за то, что он первым начал бить в колокол и говорить, что с Луной что-то случилось. Но когда к нему приходит за помощью бывшая напарница, ставшая за это время главой NASA, его приходится уламывать, словно его отвлекают от крайне важных дел. Действительно, какой сложный выбор: спасти весь мир, включая сына, и, возможно, погибнуть — или же наверняка сдохнуть в муках вместе с тем же сыном?

    «Падение Луны»: дожили, Эммерих устал от катастроф! 3

    Сюжет оставляет впечатление, будто Эммерих спешит как можно скорее разделаться с задуманной им историей. В диалогах экспозиция вываливается на зрителя буквально тоннами. Некоторые персонажи и вовсе открывают рот только для того, чтобы сообщить какую-то очередную важную информацию, никакой другой роли у них в сюжете нет.

    Зато таким образом освободилось место для бесполезной второстепенной сюжетной линии с оставшимися на Земле родственниками астронавтов, которые вместе с несколькими знакомыми и друзьями пытаются не умереть, пока Луна рвёт поверхность планеты на части. Причём состав этой группы явно выбирали по принципу «ублажим спонсоров».

    Та-ак, кто тут у нас? Tencent? Ну, добавим китайскую девушку-студентку, которая… приехала по обмену и будет жить у заместителя главы NASA, параллельно выполняя роль няньки её ребёнка и присматривая за домом. И плевать, что ей уже 32, она выглядит на 16! Кто у нас дальше? Lexus? А пусть бывшая жена астронавта в отставке снова выйдет замуж… за продавца Lexus! И пусть он постоянно говорит, кому и сколько тачек он продал!

    «Падение Луны»: дожили, Эммерих устал от катастроф! 10

    При этом Эммерих не стесняется самокопирования. «Падение Луны» напоминает смесь «Дня независимости» со «Звёздными вратами», из-за которых торчат уши «Послезавтра» и «2012». Всё, что нам показывают на экране, мы уже где-то видели: и грандиозные катаклизмы, и титанические усилия американских героев по спасению мира, и крайне идиотские планы этого самого спасения. Не хотим особо спойлерить, но без других излюбленных тем режиссёра, а именно гигантских звёздных ковчегов, злокозненных пришельцев с далёких звёзд и теории инопланетного происхождения жизни на Земле не обошлось. Опять. Да здесь шутки и те повторяются!

    Брайан! Брайан!

    Брайан Харпер!

    А ты думаешь, здесь есть ещё один Брайан?

    Директор NASA и конспиролог ищут потерявшегося астронавта

    А уж в финале по уровню творящегося в кадре абсурда Эммерих превзошёл себя. В какой-то момент начало казаться, что он пытается снять собственную версию «Интерстеллара», затем к этому добавилась ещё и «Космическая одиссея».

    И всё же «Падение Луны» со своей основной функцией справляется. Это до идиотизма нескучный, красивый и местами всё-таки зрелищный попкорновый фильм, который годится на один раз. Не обязательно смотреть его в кинотеатре. Главное, ещё до начала отключить мозг и за всё время просмотра не пытаться им пользоваться. Ну и пересматривать эту картину вы точно не будете.

    Дожили: Эммерих устал от фильмов-катастроф. «Падение Луны» словно соткано из элементов предыдущих фильмов режиссёра. Все составляющие вроде бы на месте, но привычного вау-эффекта не выходит. Что-то рушится, кто-то гибнет, но сделано это как-то на отвались и не трогает. Картинка красивая, и на том спасибо. Фильм честно отрабатывает программу одноразового и безмозглого попкорн-кино, но вспоминать или пересматривать вы его точно не будете. Пересмотрите лучше «Послезавтра», «День независимости» или «Звёздные врата».

    «Падение Луны»: дожили, Эммерих устал от катастроф! 6
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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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