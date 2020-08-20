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    #космические ужасы #обзор фильма #русская фантастика

    «Спутник»: правда ли, что «русский Чужой» удался?

    20 августа 2020
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    20.08.2020
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    4 минуты на чтение
    #космические ужасы #обзор фильма #русская фантастика
    «Спутник»: правда ли, что «русский Чужой» удался? 3

    1983 год. После долгого полёта космонавты Вешняков и Аверченко возвращаются на Землю. СССР ждёт своих героев, а те делятся друг с другом планами, которым не суждено сбыться. Капсула совершает жёсткую посадку, и один из них гибнет.

    Выжившего космонавта забирают в закрытый НИИ, где всем заправляет полковник КГБ Семирадов. Нейрофизиолог Татьяна должна помочь пациенту вспомнить о произошедшем, но вскоре узнаёт неприятную правду о своей настоящей задаче. Дело в том, что космонавт вернулся не один….

    Режиссер: Егор Абраменко
    В ролях: Пётр Фёдоров, Фёдор Бондарчук, Оксана Акиньшина
    Премьера: 23 апреля 2020 на онлайн-сервисах more.tv, Wink, ivi
    Возрастной рейтинг: 16+
    Похоже на: «Жена астронавта» (1999) • «Веном» (2018) • «Плохой Майло» (2013, смотреть на свой страх и риск!)

    Какие мысли возникают при виде комбинации «Фонд кино, Министерство культуры, Фёдор Бондарчук»? Первое, что приходит в голову, — ехидные киноблогеры не останутся без куска хлеба. Трейлеры «Спутника» демонстрировали клише НФ-хоррора, помноженные на стереотипы о СССР, и в целом мало кто ожидал действительно качественного фантастического фильма. Но в этот раз отлаженная система производства отечественных блокбастеров дала сбой.

    Так что же это за кино? «Чужой» в обшарпанных декорациях предперестроечного СССР? Нет, всё куда интересней.

    В 2017 году режиссёр Егор Абраменко, чьей первой большой работой и стал «Спутник», снял короткометражку «Пассажир» со схожим сюжетом: космонавт возвращается с орбиты (в этот раз один), пропадает связь…Впрочем, различий больше, чем сходств,­­ — действие происходит в 1970 году, власти не пытаются ставить опыты на герое, и тот живёт себе спокойно, не считая одного неприятного нюанса. Нашлось здесь место и щепотке юмора, чёрного, как щетина Артура Смольянинова, сыгравшего главную роль («Спутник» же убийственно серьёзен).

    Смотреть фильм «Пассажир»

    Вскоре Абраменко, будучи режиссёром второй съёмочной группы «Притяжения», предложил Бондарчуку идею фильма в духе «Чужого». За основу взяли как раз «Пассажира». Поначалу ничто не заставляло ждать лучшего. Сценарий писали люди, ответственные за «Притяжение» и «Лёд». СССР, по отзывам создателей — и к негодованию любителей истории, — послужил лишь антуражем, не особо соответствующим реальному. Сыгравший Вешнякова Пётр Фёдоров изначально с сомнением отнёсся к роли и планировал отказаться. Да ещё и Федор Бондарчук в странном парике в роли полковника КГБ… Это что, всё всерьёз? Но стоит фильму немного разогнаться, как опасения рассеиваются.

    «Спутник»: правда ли, что «русский Чужой» удался? 1

    В обшарпанных серо-жёлтых интерьерах и коридорах вечно царит полутьма, что оправдано сюжетом: монстр боится яркого света

    Пётр Фёдоров очень удачно подошел для роли Вешнякова — казалось бы, невольного подопытного бездушной машины госбезопасности, сплавленной с советской наукой, которая готова идти на любые жертвы ради Родины. Если бы возвращение прошло удачно, Вешняков стал бы Героем Советского Союза, но действительно ли он герой? Или эгоист, готовый ради своей мечты о космосе пожертвовать семьёй, а ради своей жизни — жизнями других людей, пусть и негодяев? Может, неспроста инопланетное существо выбрало его своим носителем?

    Оксана Акиньшина уже снималась в фильме ужасов — правда, «Рассвет» получился не слишком удачным. Здесь её героиня, нейрофизиолог Татьяна Климова, которой грозит суд из-за успешных, но радикальных методов лечения, оказывается самым светлым персонажем, хотя из-за закрытости и резких манер такое впечатление складывается далеко не сразу. Она всеми силами старается помочь Вешнякову, порой в ущерб себе, и единственная выступает против методов этого странного НИИ. С Фёдоровым Акиньшиной уже довелось поработать в нескольких фильмах, так что их экранная химия смотрится убедительно. Благо создателям хватило чувства меры не вводить между ними любовную линию.

    «Спутник»: правда ли, что «русский Чужой» удался?

    Институте биоорганической химии имени М. М. Шемякина

    Бондарчук прекрасно смотрится в роли «настоящего полковника» Семирадова. Отношение к нему по ходу действия может измениться не раз. Это жёсткий, а порой жестокий человек с вкрадчивым голосом, который, однако, не вызывает никаких иллюзий по поводу личности полковника — тот не остановится ни перед чем для достижения цели. Семирадов действительно верит в то, что говорит и делает, и не похож на типичного представителя киношной «кровавой гэбни».

    Да, несмотря на сеттинг и общий посыл, явной «антисоветчины» в фильме нет. Тут есть заключенные, используемые как «персонал класса D», есть эксперименты на людях под крылом госбезопасности. Но Семирадов и другие персонажи неоднократно упоминают «комиссию из Москвы», которая может нагрянуть со дня на день, а то, чем занимаются в институте, — самодеятельность на свой страх и риск.

    «Спутник»: правда ли, что «русский Чужой» удался? 7

    Бункер, где держат космонавта, построили в павильоне национального центра лазерных систем и комплексов «Астрофизика»

    С технической частью в «Спутнике» всё в порядке. Визуал создавался студией Main Road Post, ответственной, например, за «Дуэлянта» с тем же Фёдоровым и «Притяжение». Реквизиторы дотошно воссоздали оборудование тех лет и аутентичные мелочи вроде обстановки, радиоточек и телевизора. А военная форма охраны хоть и полностью вымышлена (не стоит забывать, что сеттинг не строго исторический), но не делает из военных страйкболистов на выезде (не то что в «Обитаемом острове»).

    Живущее внутри тела космонавта создание стало, пожалуй, одним из самых реалистичных компьютерных персонажей в российском кино. Сцена с его первым «выходом в свет» понравится фанатам боди-хоррора, а людям со слабым желудком и нервами лучше в этот момент отвернуться. Единственный минус — тем, кто знаком с серией игр Dead Space, пришелец может напомнить «заразителя». В короткометражке-первоисточнике существо выглядело совсем иначе.

    «Спутник»: правда ли, что «русский Чужой» удался? 5

    Жаль, что не все смогли оценить это кино по достоинству. Одних заранее оттолкнуло само название Фонда кино, другие не стали смотреть, ожидая увидеть вторичный хоррор в псевдосоветских декорациях. На самом же деле фильм не об инопланетном чудовище, противостоящем спецслужбам, а о людях. Одни готовы променять приземлённую жизнь на ускользающую мечту о звёздах, другие ради высших идеалов идут на обман, жестокость и кровопролитие, третьи внезапно совершают единственный за свою ничем не примечательную жизнь подвиг. А кто-то, как героиня Акиньшиной, хочет спасти всех. Всех не получится, но если можно спасти хотя бы одного — попробовать стоит.

    Качественно снятая камерная фантастическая драма о человечности — не обязательно иметь монстра внутри, чтобы быть монстром самому. Крохотный шаг для мировой кинофантастики, но огромный — для российской. Хочется верить, что не последний. Тем более что премьера на Западе принесла отличные рейтинги, а значит, у талантливого режиссёра есть все шансы на продолжение карьеры. Ждём?

    «Спутник»: правда ли, что «русский Чужой» удался? 2

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