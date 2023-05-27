«Правдивая ложь 2»: сценарий неснятого фильма

Я уже достаточно давно не читал сценарии. Тому есть ряд разных причин в которые, пожалуй, я не буду вдаваться. Но ради сегодняшней работы можно сделать исключение, ибо речь пойдёт о скрипте «Правдивой лжи 2» за авторством Джеймса Кэмерона, который я очень давно хотел прочитать.

Боевик «Правдивая ложь», вероятно, самый «случайный» фильм в карьере Кэмерона. После второго «Терминатора» канадский режиссёр параллельно работал над несколькими проектами, главным из которых была экранизация «Человека-паука». Но из-за запутанной ситуации с авторскими правами её пришлось поставить на паузу. Тут-то на сцену и вышел Арнольд Шварценеггер, которому после провала «Последнего киногероя» нужно было срочно восстановить реноме главной кинозвезды Голливуда. Как-то вечером Арни посмотрел французскую комедию «Тотальная слежка» и решил, что из неё мог бы выйти неплохой ремейк. Он озвучил это предложение Кэмерону, и тот согласился взяться за фильм, чтобы хоть чем-то заполнить образовавшуюся из-за отмены «Человека-паука» паузу в своём рабочем графике.

«Правдивая ложь» вышла в 1994 году и стала успешным фильмом, собрав 380 миллионов долларов в мировом прокате при бюджете в 120 миллионов. Неудивительно, что вскоре пошли разговоры о возможном сиквеле. Но к тому моменту Кэмерон уже приступил к «Титанику», так что всем причастным пришлось ждать завершения его съёмок.

После «Титаника» Кэмерон согласился вернуться к «Правдивой лжи». Правда, изначально он не хотел лично заниматься сценарием сиквела. Эту задачу возложили на некоего Джеффа Истина. Написанный им сценарий можно найти в сети. Он строился на полной смене ролей персонажей Шварценеггера и Джейми Ли Кертис. Первый становился домохозяином, мечтающим о былых приключениях, а вторая — супершпионкой. Скажу честно, я как-то попытался ознакомиться с работой Истина, но так и не сумел осилить её до конца, что довольно редкий случай для меня. Сценарий показался мне очень скучным и читать его было сплошным мучением.

Но, помимо работы Истина, у «Правдивой лжи 2» имелся и сценарий, в написании которого принял участие сам Кэмерон. И недавно мне удалось с ним ознакомиться. Сценарий Кэмерона насчитывает 138 страниц. Он не датирован, но исходя из возраста персонажей, а также некоторых отсылок, работа была написана где-то между 2000 и 2001 годом (но ещё до 11 сентября).

Итак, после событий первого фильма прошло шесть лет. Гарри и Хелен (персонажи Шварценеггера и Кертис) теперь работают вместе, регулярно выезжая на различные задания. Правда, у них не всё гладко. Гарри вот-вот отметит свой 50-й день рождения, и возраст постепенно начинает давать о себе знать, хотя наш герой и делает вид, что всё в порядке.

Новым заданием шпионского семейства становится поимка сербского террориста с типично сербским именем Сабей, который только что ограбил хранилище федерального резерва. Гарри и Хелен успешно справляются с задачей. Сабея и его людей берут в плен и сажают в самолёт, чтобы экстрадировать в США. Однако подручные террориста обстреливают самолёт ракетами. Тот начинает падать, что даёт возможность развернуть первую из трёх основных экшн-сцен сценария.

Если бы фильм состоялся, мы бы увидели перестрелку и драки в невесомости между террористами и Шварцем. Конечно, на 2023 год эта концепция не выглядит чем-то новаторским. Мы уже несколько раз видели похожие сцены. Например, в той же «Мумии» с Томом Крузом или «Тёмных судьбах» (кстати, я допускаю, что эпизод с самолётом в «Судьбах» мог появиться именно по совету Кэмерона, решившего наконец-то реализовать давнюю идею). Но речь идёт о сценарии 2000 – 2001 года. Для зрителя тех лет подобное зрелище было бы в новинку.

Сабей всё же сбегает. Гарри и Хелен возвращаются в Вашингтон на разбор полётов. Чтобы усилить их команду, в неё включают двух агентов ЦРУ — Райана и красотку Джордан. Вскоре мы узнаём, что в прошлом у Гарри и Джордан был роман, и они должны были пожениться. Встреча со старой пассией выбивает Гарри из колеи, а Хелен, разумеется, начинает ревновать супруга, что приводит к тому, что она сближается с Райаном.

Тем временем неугомонный Сабей захватывает российскую подлодку, которая несёт ракеты с биологическим оружием. Чтобы их запустить, ему нужно получить чипы наведения из Латвии. Это приводит нас ко второй крупной экшн-сцене несостоявшегося сиквела. Гарри и его команда оперативников штурмуют резиденцию злодеев (для отвлечения их внимания используются автоматические пулемёты — эта концепция позже появилась в третьей «Миссии: невыполнима»), после чего следует большая сцена погони с участием кораблей на воздушной подушке, в ходе которой герои разносят половину Риги.

В ходе миссии выясняется, что в команде есть предатель, который убил ключевого свидетеля. Гарри считает, что это Райан, а Райан убеждает Хелен, что это Джордан. Райан рассказывает Хелен всю правду о прошлых отношениях Гарри и Джордан, та ссорится с супругом, после чего помогает ему добыть чипы, думая, что таким образом поможет изобличить Джордан. Но, конечно же, предателем оказывается Райан. Он похищает Хелен, после чего в качестве заложницы доставляет на борт подлодки, которая уже держит путь к Нью-Йорку.

Но Хелен уже давно не беззащитная домохозяйка, какой была в первой части. Героиня сбегает, захватывает радиорубку и сообщает координаты подлодки. Это приводит нас к третьей экшн-сцене «Правдивой лжи 2». Вначале военные пытаются остановить подлодку, но она уверенно топит две американские субмарины. Затем в дело вступают морские котики, и следует подводная баталия в стиле «Шаровой молнии». В итоге лишь Гарри удаётся проникнуть на борт подлодки. Там он мирится с Хелен, после чего супруги убивают почти всех злодеев. Потерявшая управление подлодка выбрасывается на Манхэттен и проезжает по Уолл-Стрит.

Из плохих парней в живых остаётся лишь Сабей. Он угоняет вертолёт и пытается скрыться. Но Гарри на конвертоплане V-22 догоняет его, подцепляет крюком (по концепции это напоминает вступительные сцены из «Лицензии на убийство» и третьего «Темного рыцаря»), перебирается внутрь и выбрасывает незадачливого террориста. Сценарий завершался сценой, в которой у Даны (дочь главных героев) родился ребёнок и Гарри стал дедушкой.

Как бы я оценил этот сценарий? Я определённо не могу назвать его плохим, но у меня есть подозрение, что эффект очень долгого ожидания явно сказался на моей оценке. Работа в целом неплохая, но просто от Кэмерона я ждал большего «Вау!».

Начнём с плюсов. Все три основные экшн-сцены сценария весьма масштабны и довольно оригинальны для той эпохи. И зная, как снимает Кэмерон, не приходится сомневаться, что на большом экране всё это выглядело бы очень круто. Хотя, опять же, лично на мой взгляд, финал оригинального фильма с «Харриером» всё же более запоминающийся благодаря уникальной концепции — у него и по сей день не так и много аналогов.

Что касается минусов сценария, наиболее неожиданным из них стал злодей. В работе Кэмерона вроде как два основных плохих парня, но, честно говоря, они обозначены очень схематично, а сцены их убийства откровенно незапоминающиеся. Образ роковой женщины Джордан тоже выглядит каким-то недоработанным. Изначально кажется, что она сыграет важную роль в сюжете. Но перед финалом Джордан в буквальном смысле пропадает из истории и больше ни разу не появляется в тексте.

Шутки в сценарии Кэмерона есть, но они показались мне стандартными и безопасными. Скрипту явно не помешала бы толика чёрного юмора. Кроме того, по сравнению с оригинальным фильмом общая тональность сместилась в сторону какой-то сентиментальности. А ещё в сценарии Кэмерона повеяло духом четвёртого «Смертельного оружия», которое я никогда не считал удачным фильмом. И ещё очень удивило практически полное отсутствие коронных реплик у персонажа Шварценеггера.

В оправдание Кэмерона могу сказать, что это явно не съёмочная версия сценария. Многие моменты, связанные с диалогами, шутками, образами злодеев могли быть доработаны позже в ходе полировки рукописи. Но я не думаю, что сиквелу удалось бы превзойти оригинал. Будь фильм снят, он безусловно был более масштабным и скорее всего понравился бы основной массе зрителей. Но это явно не тот случай, когда сиквел бы носили на руках за смелые творческие решения. Мы бы получили просто зрелищный и крепко сделанный боевик. Впрочем, возможно это не так и плохо. В конце концов, оригинальная «Правдивая ложь» хоть и хорошо принята, но её тоже обычно не включают в топы фильмов, изменивших кинематограф.

В любом случае, все эти задумки так и остались на бумаге. А ведь в своё время «Правдивая ложь 2» была очень близка к реализации. К 2001 году все основные актёры подписали контракты. Съёмки планировалось начать в начале 2002 года. А затем случилось 11 сентября. После него Кэмерон заявил, что не будет заниматься сиквелом, ибо шутки про террористов перестали казаться смешными. Ещё одним фактором, повлиявшим на отмену съёмок, стала та самая экшн-сцена в падающем самолёте.

Шварценеггер некоторое время продолжал сохранять оптимизм и в интервью не раз утверждал, что проект не закрыт, что он лично встречался с Кэмероном и в глубине души тот совсем не против сиквела. Но время показало, что канадский режиссёр принял окончательное решение и не передумал. А без Кэмерона у «Правдивой лжи 2» не было шанса добраться до большого экрана. Всё, что мы получили с тех пор — это недавно вышедший телесериал с потрясающей оценкой аж в 5,1 балла на IMDB, который от греха подальше уже успели закрыть.