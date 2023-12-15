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    #спецвыпуски

    Мир фантастики. Спецвыпуск «Комиксы Александра Ремизова»

    15 декабря 2023
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    15.12.2023
    21504
    1 минута на чтение
    #спецвыпуски

    Александр Ремизов (1968–2023) был бессменным иллюстратором журнала «Мир фантастики» практически с самого его основания. Каждый месяц он рисовал юмористический комикс, украшавший последнюю страницу. Были ли комиксы Александра на злобу дня или на вечные темы, в них одно оставалось неизменным: все они несли отпечаток его светлого чувства юмора.

    В этой книге собрано всё творческое наследие художника. Всех персонажей, все истории, все шутки мы уместили под одной обложкой. Вас ждёт множество коротких путешествий в десятки разных миров, а также свыше двухсот забавных случаев из жизни инопланетян, людей будущего, полуросликов, эльфов, гномов, чародеев, путешественников во времени, роботов, злодеев, призраков, редакторов и прочих фантастических тварей.

    Мир фантастики. Спецвыпуск «Комиксы Александра Ремизова» 6

     

    В номере:

    • Немало поводов посмеяться в голос.
    • Сумасшедшие кроссоверы!
    • Масса отсылок к культовым фантастическим произведениям.
    • Сатира на актуальные проблемы и тенденции фантастики.
    • Ранее не публиковавшиеся работы художника.

    Примечание: этот спецвыпуск не является переизданием книги «Картинки и разговоры», вышедшей в 2019 году. В данное издание вошли абсолютно все 229 комиксов, сделанных художником по заказу «Мира фантастики».

    Иллюстрация на обложке: Александр Ремизов, Роман Новиков

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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    Обратите внимание!

    Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
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    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 15 декабря

    Мир фантастики. Спецвыпуск «Комиксы Александра Ремизова» 5
    Мир фантастики. Спецвыпуск «Комиксы Александра Ремизова» 1
    Мир фантастики. Спецвыпуск «Комиксы Александра Ремизова»
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