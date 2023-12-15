Мир фантастики. Спецвыпуск «Комиксы Александра Ремизова»

Александр Ремизов (1968–2023) был бессменным иллюстратором журнала «Мир фантастики» практически с самого его основания. Каждый месяц он рисовал юмористический комикс, украшавший последнюю страницу. Были ли комиксы Александра на злобу дня или на вечные темы, в них одно оставалось неизменным: все они несли отпечаток его светлого чувства юмора.

В этой книге собрано всё творческое наследие художника. Всех персонажей, все истории, все шутки мы уместили под одной обложкой. Вас ждёт множество коротких путешествий в десятки разных миров, а также свыше двухсот забавных случаев из жизни инопланетян, людей будущего, полуросликов, эльфов, гномов, чародеев, путешественников во времени, роботов, злодеев, призраков, редакторов и прочих фантастических тварей.