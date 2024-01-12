Мир фантастики. Спецвыпуск № 13 (2023). Лучшие фантастические книги XXI века

«Мир фантастики» не раз публиковал подборки самых знаменитых и значимых для жанра фантастических книг. Однако большая часть книг в таких списках принадлежали веку прошедшему. Мы же живём в XXI веке, и скоро минует целая его четверть.
Неудивительно, что новый литературный спецвыпуск «Мира фантастики» посвящён фантастике именно XXI века, — это рассказ о книгах, которые формируют лицо жанра прямо сейчас. Мы рассмотрим 135 главных произведений нового тысячелетия — узнав о них, можно понять, как сильно изменился жанр со времён Верна, Толкина и Азимова. Ведь жизнь не стоит на месте.
В этом выпуске
- научная фантастика: твёрдая, мягкая, антиутопия, посткиберпанк, футуристика и современная космоопера;
- фэнтези: эпическое, героическое, авантюрное — и, конечно же, гримдарк;
- хоррор и мистика: от Джо Хилла и Джеральда Брома до Юна Айвиде Линдквиста и Шамиля Идиатуллина;
- юношеская фантастика: столь популярный в новом веке young adult — все самые значимые имена и циклы;
- разножанровая фантастика: альтернативная история, магический реализм, юмористическое фэнтези, стимпанк, хроноопера и многое другое;
- и, конечно, чек-лист с содержанием!
Иллюстрация на обложке: Светлана Пикуль
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
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- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
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“Твёрдая” научная фантастика
- Яцек Дукай «Идеальное несовершенство»
- Дэвид Брин «Бытие»
- Том Светерлич «Исчезнувший мир»
- Нил Стивенсон «Семиевие»
- Питер Уоттс «Революция в стоп-кадрах»
- Чарльз Стросс «Аччелерандо»
- Майкл Флинн «Эйфельхайм: город-призрак»
- Адриан Чайковски, цикл «Дети времени»
- Лю Цысинь, цикл «Воспоминания о прошлом Земли»
Нил Стивенсон «Анафем»
- Ханну Райаниеми, цикл «Квантовый вор»
- Энди Вейер «Проект „Аве Мария“»
- Грег Бир “Корпус-3”
“Мягкая” и социальная научная фантастика
- Роберт Чарльз Уилсон «Спин»
- Чарльз Стросс «Оранжерея»
- Рамез Наам «Нексус»
- Вильма Кадлечкова, цикл «Мицелий»
- Майкл Шейбон «Союз еврейских полисменов»
- Чайна Мьевиль «Город и город»
- Чайна Мьевиль «Посольский город»
- Йен Макдональд, цикл «Луна»
- Таде Томпсон «Роузуотер»
- Марта Уэллс, цикл «Дневники Киллербота»
Антиутопия
- Маргарет Этвуд, цикл «Трилогия Беззумного Аддама»
- Бернард Беккет «Генезис-2075»
- Кори Доктороу «Младший брат»
- Владимир Сорокин, цикл «История будущего»
- Ник Харкуэй «Мир, который сгинул»
- Михаил Успенский «Райская машина»
- Андрей Рубанов «Хлорофилия»
- Дэн Симмонс «Флешбэк»
- Андреас Эшбах «Управление»
- Виктор Пелевин “S.N.U.F.F«
Посткиберпанк
- Виктор Пелевин, «Transhumanism inc», «KGBT+»
- Виктор Пелевин «iPhuck 10»
- Ричард Морган «Видоизменённый углерод»
- Вернор Виндж «Конец радуг»
- Эрнест Клайн «Первому игроку приготовиться»
- Мерси Шелли «2048»
- Уильям Гибсон «Периферийные устройства»
- Вадим Панов, цикл «Анклавы»
- Чэнь Цюфань “Мусорный прибой«
Футуристическая фантастика
- Йен Макдональд «Река Богов», «Бразилья», «Дом дервиша»
- Паоло Бачигалупи «Заводная»
- Ннеди Окорафор «Бинти»
- Паоло Бачигалупи «Водяной нож»
- Джефф Вандермеер «Борн»
- Ким Стэнли Робинсон «Нью-Йорк 2140»
- Ричард Морган “Рыночные силы«
Космическая опера
- Джон Скальци, цикл «Война старика»
- Джон Скальци «Люди в красном»
- Энн Леки, цикл «Империя Радч»
- Кристофер Руоккио, цикл «Пожиратель солнца»
- Питер Гамильтон, цикл «Содружество»
- Питер Гамильтон, цикл «Бездна»
- Сергей Жарковский «Я, Хобо: Времена смерти»
- Майкл Флинн, цикл «Спиральный рукав»
Эпическое и тёмное фэнтези
- Линн Флевеллинг, цикл «Тамирская триада»
- Р. Скотт Бэккер, цикл «Второй Апокалипсис»
- Яцек Пекара, цикл о Мордимере Маддердине
- Вера Камша, цикл «Отблески Этерны»
- Роберт М. Вегнер, цикл «Сказания Меекханского пограничья»
- Майкл Салливан, цикл «Откровения Рийрии»
- Ричард Морган, цикл «Страна, достойная своих героев»
- Роберт Джексон Беннетт, цикл «Божественные города»
- Марк Лоуренс, цикл «Разрушенная империя»
- Майкл Флетчер «Без надежды на искупление»
- Ребекка Куанг, цикл «Опиумная война»
- Эд Макдональд, цикл «Печать ворона»
- Шамиль Идиатуллин “Последнее время«
Героическое и приключенческое фэнтези
- Джим Батчер, цикл «Архивы Дрездена»
- Лоис Макмастер Буджолд «Проклятие Шалиона»
- Майкл Суэнвик «Драконы Вавилона»
- Терри Пратчетт «Ночная стража»
- Скотт Линч, цикл «Благородные Канальи»
- Крис Вудинг, цикл «Истории „Кэтти Джей“»
- Лев Гроссман, цикл «Волшебники»
- Наталия Осояну, цикл «Дети Великого шторма»
- Джосайя Бэнкрофт, цикл «Вавилонские книги»
- Кэтрин Эддисон «Император-гоблин»
- Шеннон Чакраборти, цикл «Трилогия Дэвабада»
- Джо Хилл «Призраки двадцатого века», «Страна Рождества»
- Макс Брукс «Война миров Z»
- Бром «Косиног. История о колдовстве»
- Дэвид Вонг «В финале Джон умрёт»
- Шамиль Идиатуллин «Убыр»
- Юн Айвиде Линдквист «Впусти меня»
- Джон Лэнган «Рыбак»
- Сьюзен Коллинз, цикл «Голодные игры»
- Рик Риордан, цикл «Перси Джексон и Олимпийцы»
- Йон Колфер, цикл «Артемис Фаул»
- Терри Пратчетт, цикл о Тиффани Болен
- Джонатан Страуд, цикл «Трилогия Бартимеуса»
- Стефани Майер, цикл «Сумеречная сага»
- Сергей Кузнецов, цикл «Живые и взрослые»
- Эдуард Веркин, цикл «Хроника Страны Мечты»
- Чайна Мьевиль «Нон Лон Дон»
- Патрик Несс, Шиван Доуд «Голос монстра»
- Нил Гейман «История с кладбищем»
- Нил Гейман «Коралина»
- Сергей Лукьяненко, цикл о Триксе
- Ренсом Риггз «Дом странных детей»
- Фрэнсис Хардинг «Песня кукушки»
- Ли Бардуго «Шестёрка воронов»
- Виктория Шваб, цикл «Оттенки магии»
- Терри Пратчетт «Изумительный Морис и его учёные грызуны»
- Хольм ван Зайчик, цикл «Евразийская симфония, или Плохих людей нет»
- Келли Линк, повести и рассказы
- Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»
- Генри Лайон Олди, цикл «Чистая фэнтези»
- Мария Галина «Малая Глуша»
- Ким Стэнли Робинсон «Годы риса и соли»
- Чарльз Стросс, цикл «Прачечная»
- Одри Ниффенеггер «Жена путешественника во времени»
- Макс Фрай, цикл «Хроники Ехо»
- Гордон Далквист «Стеклянные книги пожирателей снов»
- Ннеди Окорафор «Кто боится смерти»
- Н. К. Джемисин, цикл «Расколотая земля»
- Ханну Райаниеми «Страна вечного лета»
- Джо Уолтон «Среди других»
- Кэтрин М. Валенте, цикл «Сказки сироты»
- Кэтрин М. Валенте «Сияние»
- Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него»
- Фонда Ли «Нефритовый город»
- С. Витицкий «Бессильные мира сего»
- Дэн Браун «Код да Винчи»
- Наоми Новик «Зимнее серебро»
- Эдуард Веркин «Остров Сахалин»
- Анна Старобинец «Лисьи броды»
- Джефф Вандермеер «Город святых и безумцев»
- Стивен Кинг «11/22/63»
- Мариам Петросян «Дом, в котором…»
- Марина и Сергей Дяченко «Vita nostra»
- Ярослав Гжендович «Владыка Ледяного сада»
- Алексей Иванов «Сердце пармы»
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