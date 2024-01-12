Мир фантастики. Спецвыпуск № 13 (2023). Лучшие фантастические книги XXI века

«Мир фантастики» не раз публиковал подборки самых знаменитых и значимых для жанра фантастических книг. Однако большая часть книг в таких списках принадлежали веку прошедшему. Мы же живём в XXI веке, и скоро минует целая его четверть.

Неудивительно, что новый литературный спецвыпуск «Мира фантастики» посвящён фантастике именно XXI века, — это рассказ о книгах, которые формируют лицо жанра прямо сейчас. Мы рассмотрим 135 главных произведений нового тысячелетия — узнав о них, можно понять, как сильно изменился жанр со времён Верна, Толкина и Азимова. Ведь жизнь не стоит на месте.