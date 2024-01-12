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    #спецвыпуски

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 13 (2023). Лучшие фантастические книги XXI века

    12 января 2024
    Борис Невский
    12.01.2024
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    4 минуты на чтение
    #спецвыпуски

    «Мир фантастики» не раз публиковал подборки самых знаменитых и значимых для жанра фантастических книг. Однако большая часть книг в таких списках принадлежали веку прошедшему. Мы же живём в XXI веке, и скоро минует целая его четверть.

    Неудивительно, что новый литературный спецвыпуск «Мира фантастики» посвящён фантастике именно XXI века, — это рассказ о книгах, которые формируют лицо жанра прямо сейчас. Мы рассмотрим 135 главных произведений нового тысячелетия — узнав о них, можно понять, как сильно изменился жанр со времён Верна, Толкина и Азимова. Ведь жизнь не стоит на месте.

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 13 (2023). Лучшие фантастические книги XXI века 1

    В этом выпуске

    • научная фантастика: твёрдая, мягкая, антиутопия, посткиберпанк, футуристика и современная космоопера;
    • фэнтези: эпическое, героическое, авантюрное — и, конечно же, гримдарк;
    • хоррор и мистика: от Джо Хилла и Джеральда Брома до Юна Айвиде Линдквиста и Шамиля Идиатуллина;
    • юношеская фантастика: столь популярный в новом веке young adult — все самые значимые имена и циклы;
    • разножанровая фантастика: альтернативная история, магический реализм, юмористическое фэнтези, стимпанк, хроноопера и многое другое;
    • и, конечно, чек-лист с содержанием!

    Иллюстрация на обложке: Светлана Пикуль

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    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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    В продаже с 12 января

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 13 (2023). Лучшие фантастические книги XXI века 5
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 13 (2023). Лучшие фантастические книги XXI века 4
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 13 (2023). Лучшие фантастические книги XXI века 3
    Полное содержание номера
    Научная фантастика2

    “Твёрдая” научная фантастика

    • Яцек Дукай «Идеальное несовершенство»
    • Дэвид Брин «Бытие»
    • Том Светерлич «Исчезнувший мир»
    • Нил Стивенсон «Семиевие»
    • Питер Уоттс «Революция в стоп-кадрах»
    • Чарльз Стросс «Аччелерандо»
    • Майкл Флинн «Эйфельхайм: город-призрак»
    • Адриан Чайковски, цикл «Дети времени»
    • Лю Цысинь, цикл «Воспоминания о прошлом Земли»
      Нил Стивенсон «Анафем»
    • Ханну Райаниеми, цикл «Квантовый вор»
    • Энди Вейер «Проект „Аве Мария“»
    • Грег Бир “Корпус-3”

    “Мягкая” и социальная научная фантастика

    • Роберт Чарльз Уилсон «Спин»
    • Чарльз Стросс «Оранжерея»
    • Рамез Наам «Нексус»
    • Вильма Кадлечкова, цикл «Мицелий»
    • Майкл Шейбон «Союз еврейских полисменов»
    • Чайна Мьевиль «Город и город»
    • Чайна Мьевиль «Посольский город»
    • Йен Макдональд, цикл «Луна»
    • Таде Томпсон «Роузуотер»
    • Марта Уэллс, цикл «Дневники Киллербота»

    Антиутопия

    • Маргарет Этвуд, цикл «Трилогия Беззумного Аддама»
    • Бернард Беккет «Генезис-2075»
    • Кори Доктороу «Младший брат»
    • Владимир Сорокин, цикл «История будущего»
    • Ник Харкуэй «Мир, который сгинул»
    • Михаил Успенский «Райская машина»
    • Андрей Рубанов «Хлорофилия»
    • Дэн Симмонс «Флешбэк»
    • Андреас Эшбах «Управление»
    • Виктор Пелевин “S.N.U.F.F«

    Посткиберпанк

    • Виктор Пелевин, «Transhumanism inc», «KGBT+»
    • Виктор Пелевин «iPhuck 10»
    • Ричард Морган «Видоизменённый углерод»
    • Вернор Виндж «Конец радуг»
    • Эрнест Клайн «Первому игроку приготовиться»
    • Мерси Шелли «2048»
    • Уильям Гибсон «Периферийные устройства»
    • Вадим Панов, цикл «Анклавы»
    • Чэнь Цюфань “Мусорный прибой«

    Футуристическая фантастика

    • Йен Макдональд «Река Богов», «Бразилья», «Дом дервиша»
    • Паоло Бачигалупи «Заводная»
    • Ннеди Окорафор «Бинти»
    • Паоло Бачигалупи «Водяной нож»
    • Джефф Вандермеер «Борн»
    • Ким Стэнли Робинсон «Нью-Йорк 2140»
    • Ричард Морган “Рыночные силы«

    Космическая опера

    • Джон Скальци, цикл «Война старика»
    • Джон Скальци «Люди в красном»
    • Энн Леки, цикл «Империя Радч»
    • Кристофер Руоккио, цикл «Пожиратель солнца»
    • Питер Гамильтон, цикл «Содружество»
    • Питер Гамильтон, цикл «Бездна»
    • Сергей Жарковский «Я, Хобо: Времена смерти»
    • Майкл Флинн, цикл «Спиральный рукав»
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    Фэнтези74

    Эпическое и тёмное фэнтези

    • Линн Флевеллинг, цикл «Тамирская триада»
    • Р. Скотт Бэккер, цикл «Второй Апокалипсис»
    • Яцек Пекара, цикл о Мордимере Маддердине
    • Вера Камша, цикл «Отблески Этерны»
    • Роберт М. Вегнер, цикл «Сказания Меекханского пограничья»
    • Майкл Салливан, цикл «Откровения Рийрии»
    • Ричард Морган, цикл «Страна, достойная своих героев»
    • Роберт Джексон Беннетт, цикл «Божественные города»
    • Марк Лоуренс, цикл «Разрушенная империя»
    • Майкл Флетчер «Без надежды на искупление»
    • Ребекка Куанг, цикл «Опиумная война»
    • Эд Макдональд, цикл «Печать ворона»
    • Шамиль Идиатуллин “Последнее время«

    Героическое и приключенческое фэнтези

    • Джим Батчер, цикл «Архивы Дрездена»
    • Лоис Макмастер Буджолд «Проклятие Шалиона»
    • Майкл Суэнвик «Драконы Вавилона»
    • Терри Пратчетт «Ночная стража»
    • Скотт Линч, цикл «Благородные Канальи»
    • Крис Вудинг, цикл «Истории „Кэтти Джей“»
    • Лев Гроссман, цикл «Волшебники»
    • Наталия Осояну, цикл «Дети Великого шторма»
    • Джосайя Бэнкрофт, цикл «Вавилонские книги»
    • Кэтрин Эддисон «Император-гоблин»
    • Шеннон Чакраборти, цикл «Трилогия Дэвабада»
    Хоррор и мистика112
    • Джо Хилл «Призраки двадцатого века», «Страна Рождества»
    • Макс Брукс «Война миров Z»
    • Бром «Косиног. История о колдовстве»
    • Дэвид Вонг «В финале Джон умрёт»
    • Шамиль Идиатуллин «Убыр»
    • Юн Айвиде Линдквист «Впусти меня»
    • Джон Лэнган «Рыбак»
    Детско-юношеская фантастика120
    • Сьюзен Коллинз, цикл «Голодные игры»
    • Рик Риордан, цикл «Перси Джексон и Олимпийцы»
    • Йон Колфер, цикл «Артемис Фаул»
    • Терри Пратчетт, цикл о Тиффани Болен
    • Джонатан Страуд, цикл «Трилогия Бартимеуса»
    • Стефани Майер, цикл «Сумеречная сага»
    • Сергей Кузнецов, цикл «Живые и взрослые»
    • Эдуард Веркин, цикл «Хроника Страны Мечты»
    • Чайна Мьевиль «Нон Лон Дон»
    • Патрик Несс, Шиван Доуд «Голос монстра»
    • Нил Гейман «История с кладбищем»
    • Нил Гейман «Коралина»
    • Сергей Лукьяненко, цикл о Триксе
    • Ренсом Риггз «Дом странных детей»
    • Фрэнсис Хардинг «Песня кукушки»
    • Ли Бардуго «Шестёрка воронов»
    • Виктория Шваб, цикл «Оттенки магии»
    • Терри Пратчетт «Изумительный Морис и его учёные грызуны»
    Разножанровая фантастика142
    • Хольм ван Зайчик, цикл «Евразийская симфония, или Плохих людей нет»
    • Келли Линк, повести и рассказы
    • Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня»
    • Генри Лайон Олди, цикл «Чистая фэнтези»
    • Мария Галина «Малая Глуша»
    • Ким Стэнли Робинсон «Годы риса и соли»
    • Чарльз Стросс, цикл «Прачечная»
    • Одри Ниффенеггер «Жена путешественника во времени»
    • Макс Фрай, цикл «Хроники Ехо»
    • Гордон Далквист «Стеклянные книги пожирателей снов»
    • Ннеди Окорафор «Кто боится смерти»
    • Н. К. Джемисин, цикл «Расколотая земля»
    • Ханну Райаниеми «Страна вечного лета»
    • Джо Уолтон «Среди других»
    • Кэтрин М. Валенте, цикл «Сказки сироты»
    • Кэтрин М. Валенте «Сияние»
    • Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него»
    • Фонда Ли «Нефритовый город»
    • С. Витицкий «Бессильные мира сего»
    • Дэн Браун «Код да Винчи»
    • Наоми Новик «Зимнее серебро»
    • Эдуард Веркин «Остров Сахалин»
    • Анна Старобинец «Лисьи броды»
    • Джефф Вандермеер «Город святых и безумцев»
    • Стивен Кинг «11/22/63»
    • Мариам Петросян «Дом, в котором…»
    • Марина и Сергей Дяченко «Vita nostra»
    • Ярослав Гжендович «Владыка Ледяного сада»
    • Алексей Иванов «Сердце пармы»

    Предыдущий номер
    № Комиксы Александра Ремизова

    Мир фантастики. Спецвыпуск «Комиксы Александра Ремизова» 4
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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.
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