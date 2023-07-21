    29
    Журнал
    #спецвыпуски

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 12 (2023). Лучшие современные сериалы

    21 июля 2023
    Фото аватара
    21.07.2023
    20825
    3 минуты на чтение
    #спецвыпуски
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 12 (2023). Лучшие современные сериалы 3

    2010-е, пускай они и подарили нам множество прекрасных, культовых фильмов, прошли всё-таки под знаменем сериалов. Звёзды наконец-то сошлись таким образом, что длинные, запутанные, полные проработанных персонажей истории нашли бюджеты, поддержку и — в конечном счёте — отклик в сердцах миллионов зрителей.

    Спецвыпуск «Лучшие современные сериалы» — попытка отобрать самое лучшее, необычное, интересное, что вышло в эпоху этого внезапного золотого века. Века, который пока и не думает заканчиваться. Да чего уж там — даже не все сериалы из этого спецвыпуска успели подойти к концу. Так что этот номер не о старом и любимом — он об актуальном и зрелищном. О золотом фонде фантастических сериалов, который продолжает собираться буквально на наших глазах.

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 12 (2023). Лучшие современные сериалы 1

    В этом выпуске

    • Плеяда жанров: от научной фантастики и мистических историй до супергероики и сериалов про саму гик-культуру.
    • Со всего света: сериалы США, Бразилии, Великобритании, Франции, Кореи, Египта — и, конечно, России!
    • Известнейшие из известных: «Игра престолов», «Очень странные дела», «Чёрное зеркало», «Ведьмак», «Пацаны».
    • Сериалы, о которых вы могли не слышать: «Пока ты спала», «Паранормальные явления», «Зов ада», «Список Ланъя», «На зов скорби».
    • Любимые франшизы: «Звёздный путь», «Стреловерс», «Звёздные войны», «Реальные упыри».
    • И многое другое, включая чек-лист с содержанием!

    Иллюстрация на обложке: Алекс Рико, Роман Кузьмин

    Внутреннее оформление: Алекс Рико

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
    Почтовая подписка

    Обратите внимание!

    Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
    Пресса России
    Е11802
    Каталог «Пресса России»
    Подписаться
    Почта России
    ПИ055
    Каталог «Подписные издания» Почты России
    Подписаться
    Подписка за пределами России доступна через подписное агентство Creative Service Band.
    Телефон: +7 (499) 6851330
    Email: JoinUs@csb-agency.ru
    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 28 июля

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 12 (2023). Лучшие современные сериалы 7
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 12 (2023). Лучшие современные сериалы 4
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 12 (2023). Лучшие современные сериалы 6
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 12 (2023). Лучшие современные сериалы 5
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 12 (2023). Лучшие современные сериалы 8
    Полное содержание номера
    Научная фантастика2
    • Звёздный путь: Дискавери
    • Звёздный путь: Пикар
    • Звёздный путь: Странные новые миры
    • Пространство
    • Чёрное зеркало
    • В поле зрения
    • Утопия
    • Тёмное дитя
    • Чужестранка
    • Мистер Робот
    • 12 обезьян
    • Мир Дикого Запада
    • Рассказ служанки
    • Двойник
    • Тьма
    • Мандалорец
    • Книга Бобы Фетта
    • Оби-Ван Кеноби
    • Андор
    • Тёмная материя
    • Киллджойс
    • Ради всего человечества
    • Электрические сны Филипа К. Дика
    • Видоизменённый углерод
    • 3%
    • Видеть
    • Эпидемия
    • Анна
    • Разделение
    • Настоящие люди
    • Разрабы
    • Вознесение
    • Пока ты спишь
    • Спектакль Нобунаги
    • Министерство времени
    • 11.22.63
    • Путешественники
    • Пришельцы из прошлого
    Мистика и паранормальное54
    • Ходячие мертвецы
    • Американская история ужасов
    • Призрак дома на холме
    • Полуночная месса
    • На зов скорби
    • Оставленные
    • Штамм
    • Страшные сказки
    • Очень странные дела
    • ОА
    • Проповедник
    • Лок и ключ
    • Эш против зловещих мертвецов
    • Люцифер
    • Террор
    • Королевство зомби
    • Паранормальные явления
    • В её глазах
    • Катла
    • Зов ада
    Фэнтези84
    • Игра престолов
    • Дом Дракона
    • Однажды в сказке
    • Джонатан Стрендж и мистер Норрелл
    • Волшебники
    • Американские боги
    • Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления
    • Благие знамения
    • Ведьмак
    • Тёмные начала
    • Властелин колец: Кольца власти
    • Чёрная лагуна
    • Гримм
    • Вечность
    • Список Ланъя
    • Лемони Сникет: 33 несчастья
    • Песочный человек
    Супергероика112
    • Стрела
    • Флэш
    • Легенды завтрашнего дня
    • Супергёрл
    • Чёрная Молния
    • Бэтвумен
    • Агенты «Щ. И. Т.»
    • Сорвиголова
    • Джессика Джонс
    • Люк Кейдж
    • Железный кулак
    • Защитники
    • Каратель
    • Легион
    • Хранители
    • Академия «Амбрелла»
    • Пацаны
    • Роковой патруль
    • Ванда/Вижн
    • Локи
    • Миротворец
    Комедии140
    • Я — Зомби
    • Галавант
    • Мужчина ищет женщину
    • В лучшем мире
    • Холистическое детективное агентство Дирка Джентли
    • Орвилл
    • Чем мы заняты в тени
    • Паранормальный Веллингтон
    • Чудотворцы
    • Засланец из космоса
    • Опасная пятёрка
    • Хэппи!
    • Загрузка
    • Вампиры средней полосы
    Гик-сериалы162
    • Таинственный театр 3000 года
    • Теория Большого взрыва
    • Сообщество
    • Critical Role
    • Битвы роботов
    • Гильдия
    • Высшая школа видеоигр
    • Конмэн
    Лицензии на иконки

    Seto Febriant / Electronics Line Vectors [CC Attribution License]

    lawnchairlauncher / Lawnicons Line Brand Icons [Apache License]

    Donnnno / Arcticons Thin Line Icons [GPL License]

    coreui / Tech Brand Logos [GPL License]

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Статьи

    Какие книги выйдут в 2023 году? Фантастические циклы переводных писателей
    0
    4501
    Эрнест Клайн «Второму игроку приготовиться». Возвращение виртуального героя

    Подростковое приключение с попыткой повторить успех первой книги.

    Ирландские фильмы ужасов, которые вам стоит увидеть: культы и одержимость 5
    0
    56863
    Ирландские фильмы ужасов, которые вам стоит увидеть: культы и одержимость

    Воскресшие маленькие девочки, злобные маленькие мальчики, тёмные древние обряды — и прочие странности жителей Изумрудного острова.

    Бэн Гэлли о «Гонка за смертью»
    0
    107069
    Призраки, Древний Египет и ночной город: как создавался фэнтези-роман «Гонка за смертью»

    Темное фэнтези, вдохновленное египетской мифологией

    Обзор The Bookwalker: Thief of Tales. Книги, которые затягивают 8
    0
    110446
    Обзор The Bookwalker: Thief of Tales. Книги, которые затягивают

    Фраза «погрузиться в книгу с головой» ещё никогда не звучала так буквально, как в этой игре.

    Что посмотреть: ирландские фильмы ужасов про духов и монстров
    0
    161397
    Ирландские фильмы ужасов, которые вам стоит увидеть: духи и монстры

    Особняки с привидениями, одержимые коровы, чудища-трезвенники — и прочие твари, которыми пугает Земля зелёных холмов.

    Ричард Морган «Разрежённый воздух». Джон Уик в космосе 1
    0
    215224
    Ричард Морган «Разрежённый воздух». Джон Уик в космосе

    Марсианский нуар в атмосфере киберпанка.

    Читаем рассказ «Золотой ключик» Анны Самариной
    0
    270292
    Читаем рассказ «Золотой ключик» Анны Самариной

    Что делать, если ты подготовился переписать сознание в отличного андроида, а в итоге умер чуть раньше, чем планировал, и оказался внутри недоработанной модели?

    Читаем книгу «Царства смерти» — космическую оперу Кристофера Руоккио
    0
    315263
    Читаем книгу «Царства смерти» — космическую оперу Кристофера Руоккио

    Роман начинается с операции по проникновению, которая — такого просто не может быть — идёт слишком гладко.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить