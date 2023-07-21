Мир фантастики. Спецвыпуск № 12 (2023). Лучшие современные сериалы

2010-е, пускай они и подарили нам множество прекрасных, культовых фильмов, прошли всё-таки под знаменем сериалов. Звёзды наконец-то сошлись таким образом, что длинные, запутанные, полные проработанных персонажей истории нашли бюджеты, поддержку и — в конечном счёте — отклик в сердцах миллионов зрителей.
Спецвыпуск «Лучшие современные сериалы» — попытка отобрать самое лучшее, необычное, интересное, что вышло в эпоху этого внезапного золотого века. Века, который пока и не думает заканчиваться. Да чего уж там — даже не все сериалы из этого спецвыпуска успели подойти к концу. Так что этот номер не о старом и любимом — он об актуальном и зрелищном. О золотом фонде фантастических сериалов, который продолжает собираться буквально на наших глазах.
В этом выпуске
- Плеяда жанров: от научной фантастики и мистических историй до супергероики и сериалов про саму гик-культуру.
- Со всего света: сериалы США, Бразилии, Великобритании, Франции, Кореи, Египта — и, конечно, России!
- Известнейшие из известных: «Игра престолов», «Очень странные дела», «Чёрное зеркало», «Ведьмак», «Пацаны».
- Сериалы, о которых вы могли не слышать: «Пока ты спала», «Паранормальные явления», «Зов ада», «Список Ланъя», «На зов скорби».
- Любимые франшизы: «Звёздный путь», «Стреловерс», «Звёздные войны», «Реальные упыри».
- И многое другое, включая чек-лист с содержанием!
Иллюстрация на обложке: Алекс Рико, Роман Кузьмин
Внутреннее оформление: Алекс Рико
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
- Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
Обратите внимание!Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
Телефон: +7 (499) 6851330
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Сайт: www.periodicals.ru
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- Ходячие мертвецы
- Американская история ужасов
- Призрак дома на холме
- Полуночная месса
- На зов скорби
- Оставленные
- Штамм
- Страшные сказки
- Очень странные дела
- ОА
- Проповедник
- Лок и ключ
- Эш против зловещих мертвецов
- Люцифер
- Террор
- Королевство зомби
- Паранормальные явления
- В её глазах
- Катла
- Зов ада
- Игра престолов
- Дом Дракона
- Однажды в сказке
- Джонатан Стрендж и мистер Норрелл
- Волшебники
- Американские боги
- Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления
- Благие знамения
- Ведьмак
- Тёмные начала
- Властелин колец: Кольца власти
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