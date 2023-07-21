Мир фантастики. Спецвыпуск № 12 (2023). Лучшие современные сериалы

2010-е, пускай они и подарили нам множество прекрасных, культовых фильмов, прошли всё-таки под знаменем сериалов. Звёзды наконец-то сошлись таким образом, что длинные, запутанные, полные проработанных персонажей истории нашли бюджеты, поддержку и — в конечном счёте — отклик в сердцах миллионов зрителей.

Спецвыпуск «Лучшие современные сериалы» — попытка отобрать самое лучшее, необычное, интересное, что вышло в эпоху этого внезапного золотого века. Века, который пока и не думает заканчиваться. Да чего уж там — даже не все сериалы из этого спецвыпуска успели подойти к концу. Так что этот номер не о старом и любимом — он об актуальном и зрелищном. О золотом фонде фантастических сериалов, который продолжает собираться буквально на наших глазах.