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    #спецвыпуски

    Спецвыпуск № 15. Лучшее аниме современности (2024)

    2 января 2024
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    02.01.2024
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    #спецвыпуски
    Спецвыпуск № 15. Лучшее аниме современности (2Спецвыпуск № 15. Лучшее аниме современности (2024) 2Спецвыпуск № 15. Лучшее аниме современности (2

    До конца крауд-кампании остаётся 10 дней! По такому случаю рассказываем о планах на спецвыпуск № 15 «Лучшее аниме современности».

    В сборнике вас ждёт:

    • 176 страниц с материалами о лучших фэнтезийных и околофэнтезийных аниме-сериалах и фильмах
    • Около 100 аниме разных жанров — от сёнэнов до исэкаев, захвативших аниме-индустрию, и даже махо-сёдзе.
    • Рассказы о классике аниме, которое смотрят миллионы зрителей по всему миру — и о малоизвестных тайтлах, которые точно нельзя пропустить.

    …От

    Наруто

    One Piece

    и

    Pokemon

    …до

    KonoSuba

    и

    Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире

    И многого другого!

    ***

    Конечно, план спецвыпуска пока предварительный — в процессе работы кое-что может поменяться. Но одно можем сказать точно — будет интересно!

    Ну что, пацаны, аниме?

     

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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