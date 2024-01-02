Спецвыпуск № 15. Лучшее аниме современности (2024)

До конца крауд-кампании остаётся 10 дней! По такому случаю рассказываем о планах на спецвыпуск № 15 «Лучшее аниме современности».

В сборнике вас ждёт:

176 страниц с материалами о лучших фэнтезийных и околофэнтезийных аниме-сериалах и фильмах

страниц с материалами о лучших фэнтезийных и околофэнтезийных аниме-сериалах и фильмах Около 100 аниме разных жанров — от сёнэнов до исэкаев, захвативших аниме-индустрию, и даже махо-сёдзе.

аниме разных жанров — от сёнэнов до исэкаев, захвативших аниме-индустрию, и даже махо-сёдзе. Рассказы о классике аниме, которое смотрят миллионы зрителей по всему миру — и о малоизвестных тайтлах, которые точно нельзя пропустить.

…От

Наруто

One Piece

и

Pokemon

…до

KonoSuba

и

Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире

И многого другого!

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Конечно, план спецвыпуска пока предварительный — в процессе работы кое-что может поменяться. Но одно можем сказать точно — будет интересно!

Ну что, пацаны, аниме?

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