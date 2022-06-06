Стартовал предзаказ июньского номера «МирФ»: красавицы и чудовища во всех проявлениях!

На сайте Hobby Games открылся предзаказ июньского номера «Мира фантастики»! Цена — 290 рублей.

Иллюстрация Полины Граф

С этого номера у нас открывается сезон дли-и-инных статей. Открывается он дюжиной страниц, посвящённых эволюции сюжета о красавице и чудовище. Когда он появился? Какая версия сейчас самая влиятельная? Какие произведения его активно эксплуатируют и деконструируют? Обо всём этом поведает Марина Беляева. Но, разумеется, в журнале осталось место и для других статей! Про корейскую фантастику, два фильма-юбиляра (и одну игру), космические путешествия и вакцинацию. А ещё в этом выпуске не один рассказ, а целых два!