Стартовал предзаказ июньского номера «МирФ»: красавицы и чудовища во всех проявлениях!

На сайте Hobby Games открылся предзаказ июньского номера «Мира фантастики»! Цена — 290 рублей.
Обратите внимание, в этом номере более плотная бумага, журнал весит чуть больше.
Иллюстрация Полины Граф
С этого номера у нас открывается сезон дли-и-инных статей. Открывается он дюжиной страниц, посвящённых эволюции сюжета о красавице и чудовище. Когда он появился? Какая версия сейчас самая влиятельная? Какие произведения его активно эксплуатируют и деконструируют? Обо всём этом поведает Марина Беляева. Но, разумеется, в журнале осталось место и для других статей! Про корейскую фантастику, два фильма-юбиляра (и одну игру), космические путешествия и вакцинацию. А ещё в этом выпуске не один рассказ, а целых два!
В 223-м выпуске:
- вспоминаем Сергея Дяченко;
- рассказываем о манге «Человек-бензопила»;
- отмечаем юбилей «Инопланетянина» Стивена Спилберга;
- оцениваем, насколько хорошо сохранилась Dungeon Keeper;
- составляем список самых дорогих настольных игр.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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