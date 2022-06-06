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    Стартовал предзаказ июньского номера «МирФ»: красавицы и чудовища во всех проявлениях!

    6 июня 2022
    06.06.2022
    20306
    1 минута на чтение

    На сайте Hobby Games открылся предзаказ июньского номера «Мира фантастики»! Цена — 290 рублей.

    Обратите внимание, в этом номере более плотная бумага, журнал весит чуть больше.

    Мир фантастики №223 (июнь 2022) 2

    Иллюстрация Полины Граф

    С этого номера у нас открывается сезон дли-и-инных статей. Открывается он дюжиной страниц, посвящённых эволюции сюжета о красавице и чудовище. Когда он появился? Какая версия сейчас самая влиятельная? Какие произведения его активно эксплуатируют и деконструируют? Обо всём этом поведает Марина Беляева. Но, разумеется, в журнале осталось место и для других статей! Про корейскую фантастику, два фильма-юбиляра (и одну игру), космические путешествия и вакцинацию. А ещё в этом выпуске не один рассказ, а целых два!

    В 223-м выпуске:

    • вспоминаем Сергея Дяченко;
    • рассказываем о манге «Человек-бензопила»;
    • отмечаем юбилей «Инопланетянина» Стивена Спилберга;
    • оцениваем, насколько хорошо сохранилась Dungeon Keeper;
    • составляем список самых дорогих настольных игр.
    Стартовал предзаказ июньского номера «МирФ»: красавицы и чудовища во всех проявлениях! Стартовал предзаказ июньского номера «МирФ»: красавицы и чудовища во всех проявлениях! 1 Стартовал предзаказ июньского номера «МирФ»: красавицы и чудовища во всех проявлениях! 2

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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