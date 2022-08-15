Короткометражка: фанатская экранизация «Песочного человека»

На фоне недавней экранизации комикса Нила Геймана «Песочный человек» от Netflix в сети вспомнили популярную фанатскую адаптацию — получасовую экранизацию выпуска «24 часа». В нём Джон Ди вместе с рубином оказался в придорожной кафешке, где начал менять мир по своему усмотрению, сводя при этом с ума и посетителей.
Короткометражка интересна более жестоким визуальным рядом (который ближе к первоисточнику) и неожиданными анимационными вставками, которые изображают Царство Снов и Морфея.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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