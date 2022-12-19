Короткометражка: «Крипи». Детские страхи в панельном доме

Давно у нас не было фантастических короткометражек. Исправляемся! Режиссёр Михаил Борейша показал работу, посвящённую детским страхам.

В одном из панельных домов живёт восьмилетний мальчик Миша. Он не знает забот и страхов, хотя мамы уже давно нет дома — Миша живёт с 18-летней сестрой Машей. Маше не нравится, что Миша разбрасывает игрушки по всей квартире, и она придумывает историю про Крипи — страшного великана, который забирает маленьких непослушных детей. Эта шалость Маши так и осталась бы ярким воспоминанием из детства, но вскоре Миша начинает замечать новые доказательства существования Крипи.

В сети фильм появился в конце ноября, а ранее он участвовал в нескольких фестивалях: LIKFF Russia 2022, Short Shot Fest 2022 и LTUE Film festival.

Вот что он говорит о «Крипи»: