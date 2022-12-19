Короткометражка: «Крипи». Детские страхи в панельном доме

Давно у нас не было фантастических короткометражек. Исправляемся! Режиссёр Михаил Борейша показал работу, посвящённую детским страхам.
В одном из панельных домов живёт восьмилетний мальчик Миша. Он не знает забот и страхов, хотя мамы уже давно нет дома — Миша живёт с 18-летней сестрой Машей.
Маше не нравится, что Миша разбрасывает игрушки по всей квартире, и она придумывает историю про Крипи — страшного великана, который забирает маленьких непослушных детей. Эта шалость Маши так и осталась бы ярким воспоминанием из детства, но вскоре Миша начинает замечать новые доказательства существования Крипи.
В сети фильм появился в конце ноября, а ранее он участвовал в нескольких фестивалях: LIKFF Russia 2022, Short Shot Fest 2022 и LTUE Film festival.
Вот что он говорит о «Крипи»:
Тема фильма — ранимость, чуткость детской психики. Часто, говоря что-то ребёнку, мы по-настоящему не вдумываемся, как он это воспримет. Отсюда бывают забавные ситуации с детьми. А бывают и трагические.
Фильм создавался большой командой энтузиастов. Никто из членов съёмочной команды не требовал платы за свою работу, весь бюджет ушёл в реквизит, разработку образа, административные расходы.
Если вкратце, ключевым аспектом работы был образ мальчика Миши, которого сыграл Остап Риммен, — невероятный актёр, которому на момент съёмок было 7 лет. В кадре у него всё — страх, истерики, раскаяние, пробуждение ото сна — самые тяжёлые задачи для актёра. Приходилось поддерживать специальную атмосферу на площадке, Остап не пользовался слёзными каплями, все эмоции, которые есть в кадре — настоящие, пережитые.
Внешне привлекательный фильм снимался буквально из того, что было. В фильме есть сцена, где мальчик спит на кровати, а сестра лежит рядом. За окном гроза, дождь.
Мы взяли рамку для фотографии, вырезали картонку в форме оконной рамы, взяли пульверизатор и прыскали воду на раму. С другой стороны от актёров стоял мощный источник света, и кадр выглядит так, словно за окном льёт сильный дождь, и отражения капель видно на героях… Конечно, мы снимали на профессиональное оборудование — камера Blackmagic URSA, свет KinoFLO 4×4 и так далее, но мы старались выжать из всего тройной максимум.
Вся команда «Крипи» очень надеется, что всё это было не зря и вы увидите, на самом деле, простую но искреннюю мысль, которую мы хотели заложить в фильм.
Если вам вдруг понравится фильм, будем рады вашим оценкам и рецензиям на Кинопоиске!
Приятного просмотра!
Михаил Борейша, режиссёр
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