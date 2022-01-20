Короткометражка: The Windshield Wiper. Новая блестящая работа Альберто Мьельго

Испанский режиссёр и аниматор Альберто Миелго опубликовал в сети свою последнюю работу — романтическую короткометражку The Windshield Wiper. Кино он выложил на ограниченное время в рамках представления работы после того, как она попала в оскаровский шорт-лист в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».

В The Windshield Wiper мужчина в кафе пытается ответить на вопрос «Что такое любовь?». Для чего погружается в свои воспоминания, а также старается понять представления о любви в прошлом и настоящем.

Альберто Миелго больше всего известен по короткометражке The Witness для сборника «Любовь, смерть и роботы». Кроме того, он занимался концептами на ранней стадии производства «Человек-Паук: Через вселенные».

Мультфильм уже прокатился по некоторым фестивалям.