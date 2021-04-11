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    Новости | Фан

    Как на Западе встретили советский «Властелин колец»

    11 апреля 2021
    Кот-император
    11.04.2021
    1896
    2 минуты на чтение
    Как на Западе встретили советский «Властелин колец» 10

    Ранее мы писали про советский телеспектакль по «Властелину колец». В конце марта «Пятый канал Россия» опубликовал на YouTube-канале потерянный советский телеспектакль 1991 года по «Хранителям» — первой части «Властелина колец».

    Неделю назад о найденной экранизации написали The Guardian и другие СМИ.

    «Потерянная советская телеадаптация „Властелина колец“ найдена спустя 30 лет»

    Как на Западе встретили советский «Властелин колец»

    BBC: «„Хранители“: советская адаптация „Властелина колец“»

    DW: «„Властелин колец“ советской эпохи становится хитом на Youtube»

    Большинство отметили сюрреалистичность картины, креативность и изобретательность при низком (практически отсутствующем!) бюджете адаптации и странный монтаж. И многим такой «альтернативный» взгляд на «Властелин колец» даже понравился — стоит только взглянуть на практически два миллиона просмотров и комментарии под фильмом на Youtube.

    «Советский „Властелин колец“ никогда не опаздывает. Он приходит именно тогда, когда нужно»

    Как на Западе встретили советский «Властелин колец» 2

    «Я очень надеюсь, что они найдут потерянную версию „Парка Юрского периода“ 1991 года»

    Как на Западе встретили советский «Властелин колец» 3

    «Тот факт, что в телеспектакле есть Том Бомбадил, автоматически делает его победителем любого соперника»

    Как на Западе встретили советский «Властелин колец» 1

    В прошлую пятницу Стивен Колберт на своём вечернем шоу тоже рассказал об экранизации 1985 года: «Я постоянно говорил Питеру Джексону, чего не хватало его экранизации: больше бульканья! Русские выпустили её [экранизацию] в 1990-х, и теперь это золотой стандарт адаптации „Властелина колец“».

    Дальше лавину было уже не остановить — и мемы про «советский», «красный» и «коммунистический» «Властелин колец» стали активно плодиться по всему интернету.

    «Я и орки идём спамить новенькие мемы про советский ВК»

    Me ‘n the orcs on our way to spam our hot new Soviet LotR memes from lotrmemes

    В частности, крупный сабреддит r/lotrmemes заполонили мемы о советском телеспектакле:

    «Потерянный советский телеспектакль „Властелин колец“ найден 30 лет спустя: — С тобой будет мой молот — И мой серп — И мои звёздочки нинздя»

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    Советская адаптация „Властелина колец“

    Распадающийся Советский Союз: «Кинь это в огонь! Уничтожь это!»

    Русский Канал 5: «Нет»

     

    «Советский „Властелин колец“»?

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    Конечно, неизбежно было сравнение героев из советской адаптации с уже привычными джексоновскими героями. Советские Гэндальф, хоббиты и даже орлы стали главными героями мемов.

    «Что насчёт Гэндальфа? У нас он уже был. Дважды! Да, два у нас уже было. Но что насчёт советского Гэндальфа?»

    Как на Западе встретили советский «Властелин колец» 5

    «Ошибка, которую ты совершил, посмотрев русскую версию „Властелина колец“ в 4к-разрешении: Я могу видеть его… открывшимися глазами»

    Как на Западе встретили советский «Властелин колец» 6

    «Видишь, это момент, где начинаются проблемы…Эта улыбка. Эта чёртова улыбка»

    Как на Западе встретили советский «Властелин колец» 7

    «Не думал, что умру, сражаясь бок о бок с эльфом. — А как насчет бок о бок с ТОВАРИЩЕМ? — Ай… На это я согласен»

    Как на Западе встретили советский «Властелин колец» 9

    Российская художница Ирина Назарова, которая была знакома с художественной сценой Ленинграда в период создания телеспектакля, в интервью BBC рассказала о некоторых деталях дизайна персонажей:

    Похоже, костюмы были собраны из всех ленинградских театров, которые когда-либо ставили пьесы Шекспира или Лопе де Веги, поэтому Гэндальф выглядит как странствующий рыцарь, а Элронд взял свой костюм у Отелло. У Сэма почему-то четыре брови, а марионеточный орел, который уносит Гэндальфа в безопасное место, выглядит как чайка, выпившая авиационное топливо — может, поэтому он так [странно] летает?

    «Мам? Можно купить орла? Нет, у нас дома есть орёл! Орёл дома:»

    Как на Западе встретили советский «Властелин колец» 4

    И лучшее:

    «Психотерапевт: советского Толкина не существует, он не может тебе навредить

    Советский Толкин:»

    Как на Западе встретили советский «Властелин колец» 8

    А вы посмотрели телеспектакль? Как вам? Призываем поделиться своими любимыми мемами про советский «Властелин колец»!

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    Кот-император
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