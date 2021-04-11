Как на Западе встретили советский «Властелин колец»

Ранее мы писали про советский телеспектакль по «Властелину колец». В конце марта «Пятый канал Россия» опубликовал на YouTube-канале потерянный советский телеспектакль 1991 года по «Хранителям» — первой части «Властелина колец».

Неделю назад о найденной экранизации написали The Guardian и другие СМИ.

«Потерянная советская телеадаптация „Властелина колец“ найдена спустя 30 лет»

BBC: «„Хранители“: советская адаптация „Властелина колец“»

DW : «„Властелин колец“ советской эпохи становится хитом на Youtube»

Большинство отметили сюрреалистичность картины, креативность и изобретательность при низком (практически отсутствующем!) бюджете адаптации и странный монтаж. И многим такой «альтернативный» взгляд на «Властелин колец» даже понравился — стоит только взглянуть на практически два миллиона просмотров и комментарии под фильмом на Youtube.

«Советский „Властелин колец“ никогда не опаздывает. Он приходит именно тогда, когда нужно»

«Я очень надеюсь, что они найдут потерянную версию „Парка Юрского периода“ 1991 года»

«Тот факт, что в телеспектакле есть Том Бомбадил, автоматически делает его победителем любого соперника»

В прошлую пятницу Стивен Колберт на своём вечернем шоу тоже рассказал об экранизации 1985 года: «Я постоянно говорил Питеру Джексону, чего не хватало его экранизации: больше бульканья! Русские выпустили её [экранизацию] в 1990-х, и теперь это золотой стандарт адаптации „Властелина колец“».

Дальше лавину было уже не остановить — и мемы про «советский», «красный» и «коммунистический» «Властелин колец» стали активно плодиться по всему интернету.

«Я и орки идём спамить новенькие мемы про советский ВК»

В частности, крупный сабреддит r/lotrmemes заполонили мемы о советском телеспектакле:

«Потерянный советский телеспектакль „Властелин колец“ найден 30 лет спустя: — С тобой будет мой молот — И мой серп — И мои звёздочки нинздя»

Советская адаптация „Властелина колец“

Распадающийся Советский Союз: «Кинь это в огонь! Уничтожь это!»

Русский Канал 5: «Нет»

«Советский „Властелин колец“»?

Конечно, неизбежно было сравнение героев из советской адаптации с уже привычными джексоновскими героями. Советские Гэндальф, хоббиты и даже орлы стали главными героями мемов.

«Что насчёт Гэндальфа? У нас он уже был. Дважды! Да, два у нас уже было. Но что насчёт советского Гэндальфа?»

«Ошибка, которую ты совершил, посмотрев русскую версию „Властелина колец“ в 4к-разрешении: Я могу видеть его… открывшимися глазами»

«Видишь, это момент, где начинаются проблемы…Эта улыбка. Эта чёртова улыбка»

«Не думал, что умру, сражаясь бок о бок с эльфом. — А как насчет бок о бок с ТОВАРИЩЕМ? — Ай… На это я согласен»

Российская художница Ирина Назарова, которая была знакома с художественной сценой Ленинграда в период создания телеспектакля, в интервью BBC рассказала о некоторых деталях дизайна персонажей:

Похоже, костюмы были собраны из всех ленинградских театров, которые когда-либо ставили пьесы Шекспира или Лопе де Веги, поэтому Гэндальф выглядит как странствующий рыцарь, а Элронд взял свой костюм у Отелло. У Сэма почему-то четыре брови, а марионеточный орел, который уносит Гэндальфа в безопасное место, выглядит как чайка, выпившая авиационное топливо — может, поэтому он так [странно] летает?

«Мам? Можно купить орла? Нет, у нас дома есть орёл! Орёл дома:»

И лучшее:

«Психотерапевт: советского Толкина не существует, он не может тебе навредить

Советский Толкин:»

А вы посмотрели телеспектакль? Как вам? Призываем поделиться своими любимыми мемами про советский «Властелин колец»!