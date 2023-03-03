«Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна

В начале марта на «Кинопоиске» стартовал «Король и Шут» — художественный сериал об одноимённой панк-рок группе, в котором биографические события переплетаются с фэнтезийным миром. Шоу показывает самые знаменитые концерты, историю знакомства Князя и Горшка, создание группы, а также самые дебоширские случаи. Онлайн-кинотеатр уже сообщил, что сериал побил рекорд просмотров в первый день, но по-настоящему о зрительской любви говорит количество мемов, появившихся в первые дни. Собрали самые смешные из них. Страницу лучше смотреть с мобильного устройства — так картинки будут выглядеть не такими растянутыми.

Осторожно, спойлеры! Осторожно, впереди незначительные спойлеры! Ну и вы же в курсе, что Горшенёв умер в 2013-м?

Горшок и Князь

Главное украшение сериала — дружеские отношения и разногласия Михаила Горшенёва и Андрея Князева.

А уж когда дело дошло до приглашения скрипачки…

Доходит до того, что некоторые реакции и почти цитаты приходится закрашивать из-за мата!

Образ Шута

Ещё одна находка авторов — образ демонического Шута с рисунков Князя. Создание всячески издевается над Горшенёвым и пытается утянуть его как можно дальше от друзей. В самом сериале его считают «белой горячкой».

А ещё образ очень похож на демона-клоуна из фильма «Спаун»:

Фэнтезийные вставки

Отдельной похвалы заслуживает фэнтезийный мир песен «Короля и Шута», где можно встретить того самого Лесника, внезапную голову, Короля, упырей и других персонажей.

А ещё были такие ассоциации:

Отсылки и прочие

Сериал богат на камео, отсылки и пасхалки всех сортов. Например, в одном из эпизодов промелькивает Алексей Горшенёв («Кукрыниксы»), младший брат Михаила. И не просто промелькивает, а появляется в образе знаменитого Эрика Дрэйвена из фильма «Ворон» — со столь же узнаваемой цитатой.

Отдельно упоминания заслуживает сцена-оммаж к картине «Безумный Макс: Дорога ярости». Легко поверить, что в глазах девушки-организатора автобус с участниками панк-рок группы выглядит именно так:

Иногда сериал просто слишком сильно бьёт по ностальгии:

А вот и открытка к 8 марта подоспела:

Интересно, как там чарт Яндекс.Музыки?

Что называется, из поколения в поколение:

P.S. Не забудем про главную отсылку:

Бонус

Ну и в качестве бонуса по такому поводу нельзя не вспомнить телеграм-канал, специализирующийся на песне «Кукла колдуна», которую вставляют в самые разные отрывки фильмов и сериалов:

Например, «Миротворец»