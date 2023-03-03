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    #король и шут #мемы

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна

    3 марта 2023
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    03.03.2023
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    1 минута на чтение
    #король и шут #мемы
    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна

    В начале марта на «Кинопоиске» стартовал «Король и Шут» — художественный сериал об одноимённой панк-рок группе, в котором биографические события переплетаются с фэнтезийным миром. Шоу показывает самые знаменитые концерты, историю знакомства Князя и Горшка, создание группы, а также самые дебоширские случаи.

    Онлайн-кинотеатр уже сообщил, что сериал побил рекорд просмотров в первый день, но по-настоящему о зрительской любви говорит количество мемов, появившихся в первые дни. Собрали самые смешные из них.

    Страницу лучше смотреть с мобильного устройства — так картинки будут выглядеть не такими растянутыми. 

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     Денис Старостин |  02.03.2023

    Приятный привет из прошлого, в которое хочется ненадолго сбежать.

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Осторожно, впереди незначительные спойлеры! Ну и вы же в курсе, что Горшенёв умер в 2013-м?

    Горшок и Князь

    Главное украшение сериала — дружеские отношения и разногласия Михаила Горшенёва и Андрея Князева.

     

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 1

    А уж когда дело дошло до приглашения скрипачки…

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 6

    Доходит до того, что некоторые реакции и почти цитаты приходится закрашивать из-за мата!

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 5

     

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 15

    Образ Шута

    Ещё одна находка авторов — образ демонического Шута с рисунков Князя. Создание всячески издевается над Горшенёвым и пытается утянуть его как можно дальше от друзей. В самом сериале его считают «белой горячкой».

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 16

     

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 9

    А ещё образ очень похож на демона-клоуна из фильма «Спаун»:

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 13

    Фэнтезийные вставки

    Отдельной похвалы заслуживает фэнтезийный мир песен «Короля и Шута», где можно встретить того самого Лесника, внезапную голову, Короля, упырей и других персонажей.

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 11

    А ещё были такие ассоциации:

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 12 «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 17

    Отсылки и прочие

    Сериал богат на камео, отсылки и пасхалки всех сортов. Например, в одном из эпизодов промелькивает Алексей Горшенёв («Кукрыниксы»), младший брат Михаила. И не просто промелькивает, а появляется в образе знаменитого Эрика Дрэйвена из фильма «Ворон» — со столь же узнаваемой цитатой.

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 2

    Отдельно упоминания заслуживает сцена-оммаж к картине «Безумный Макс: Дорога ярости». Легко поверить, что в глазах девушки-организатора автобус с участниками панк-рок группы выглядит именно так:

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 3

    Иногда сериал просто слишком сильно бьёт по ностальгии:

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 4

    А вот и открытка к 8 марта подоспела:

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 7

    Интересно, как там чарт Яндекс.Музыки?

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 8

    Что называется, из поколения в поколение:

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 10

    P.S. Не забудем про главную отсылку:

    «Король и Шут»: только мемы про Горшка, Князя и куклу колдуна 14

    Бонус

    Ну и в качестве бонуса по такому поводу нельзя не вспомнить телеграм-канал, специализирующийся на песне «Кукла колдуна», которую вставляют в самые разные отрывки фильмов и сериалов:

    Например, «Миротворец»

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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