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    Видео | Фантастические короткометражки

    Короткометражка: Trident. Небольшое приключение Кота в сапогах

    23 февраля 2023
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    23.02.2023
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    0 минут на чтение

    В сети появилась короткометражка Trident («Трезубец») про Кота в сапогах, отснятая первоначально в качестве дополнительного материала для Blu-Ray с мультфильмом.

    В ролике Кот рассказывает об одном из своих прошлых приключений с пиратами, в котором едва не поплатился кошачьей жизнью…

    Зрители в комментариях вновь похвалили визуальный стиль, а также отметили работу актёра озвучки Эрика Баузы. Он и ранее озвучивал Кота — в компьютерном мультсериале Netflix The Adventures of Puss in Boots. Поклонники предложили студии запустить ещё один мультсериал — на этот раз нарисованный в стиле второй части.

    «Последнее желание» вышло в конце 2022 года — спустя более чем 10 лет после первой части. При бюджете в 90 миллионов долларов картина собрала в прокате 430 миллионов. Картина собрала хорошую критику от прессы и от читателей.

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