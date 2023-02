Короткометражка: Trident. Небольшое приключение Кота в сапогах

В сети появилась короткометражка Trident («Трезубец») про Кота в сапогах, отснятая первоначально в качестве дополнительного материала для Blu-Ray с мультфильмом.

В ролике Кот рассказывает об одном из своих прошлых приключений с пиратами, в котором едва не поплатился кошачьей жизнью…

Зрители в комментариях вновь похвалили визуальный стиль, а также отметили работу актёра озвучки Эрика Баузы. Он и ранее озвучивал Кота — в компьютерном мультсериале Netflix The Adventures of Puss in Boots. Поклонники предложили студии запустить ещё один мультсериал — на этот раз нарисованный в стиле второй части.

«Последнее желание» вышло в конце 2022 года — спустя более чем 10 лет после первой части. При бюджете в 90 миллионов долларов картина собрала в прокате 430 миллионов. Картина собрала хорошую критику от прессы и от читателей.