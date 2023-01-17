«Кот в сапогах 2: последнее желание» — мультфильм-«Логан» от вселенной Шрека

В лихих приключениях Кот в сапогах не заметил, как потратил восемь из девяти своих жизней. Его беззаботность сменяется страхом, которого он ещё не знал, — страхом смерти. Кот узнаёт о карте, ведущей к месту, где исполнится заветное желание, и отправляется на её поиски. Ему предстоит встреча со старыми и новыми друзьями и конечно, с врагами, жаждущими заполучить карту.

Puss in Boots 2: The Last Wish Жанр: приключенческий сказочный мультфильм

Режиссёры: Джоэль Кроуфорд, Хануэль Меркадо

Роли озвучивали: Антонио Бандерас, Сальма Хайек, Харви Гильен, Флоренс Пью, Джон Малэйни, Вагнер Моура

Возрастной рейтинг: 6+

Похоже на: «Логан» (2017)

Представьте такой сюжет. Проводится турнир, где лучшие мастера трюков и боя показывают своё мастерство. У каждого своя армия болельщиков, свой узнаваемый стиль, своя изюминка. Они приходят соревноваться каждый сезон, их яркие костюмы известны всей округе, они «тяжеловесы».

И вот на турнир заявляется некто незваный. В прошлом известный, но списанный со счетов, в характерном, но потёртом наряде, слегка приодетый по такому случаю. Он не тёмная лошадка, но соперники не воспринимают его всерьёз. И напрасно. Все те годы, что про него не вспоминали, он не отдыхал — он готовился, чтобы отдать всего себя на этом выступлении. Он бьётся беспощадно, невзирая на грозных оппонентов, он разит без промаха. И побеждает.

Это не описание сюжета «Кота в сапогах 2», а попытка передать эффект, который мультфильм производит.

Ну правда, какой Кот в 2023-м, когда даже Шрек живёт скорее в мемах, чем в сердцах подрастающего поколения? Что уж говорить про его рыжего хвостатого спутника, запомнившегося в первую очередь мимимишными глазками? Предыдущий его визит на большие экраны был 11 лет назад и оставил впечатление типичного спин-оффа: качественного, весёлого, но легковесного и одноразового.

Сиквел с ходу оказывается новым взглядом на путь героя, а не просто ещё одним приключением. С очередной смертью Кот подсчитывает жизни и выясняет, что осталась одна, последняя. Он внушает себе, что ничего не изменилось, что он всё тот же, но сразу встречает охотника за головами, который только и ждал, когда у Кота обнаружится ахиллесова пята. И она нашлась — страх смерти. Герой мог отважно смотреть в лицо опасности, только зная, что у него есть страховка. Теперь Коту приходится бежать, прятаться у старушки-кошатницы, унижаться, нося меховые носочки вместо щегольских сапог. Вскоре Кот узнаёт о карте, которая ведёт к звезде, исполняющей желания, и отправляется за ней.

В своём квесте главному герою придётся столкнуться с тремя противниками. Первый — вымахавший в громилу малыш Джек Хорнер (персонаж английского детского стишка, поедатель пирогов), который хочет прибрать к рукам всю магию в мире. Второй — целая банда из Златовласки и трёх медведей. У девушки тоже есть заветное желание. Третий — тот самый охотник, большой белый волк с красными глазами. Каждый раз, когда звучит его фирменный свист, настроение фильма резко становится зловещим. От волка веет опасностью, он кажется воплощением самой Смерти. Ему даже не нужно появляться в кадре, чтобы нагонять жути. Настолько зловещих злодеев во вселенной Шрека, пожалуй, ещё не бывало. Блестящая озвучка персонажа Вагнером Моурой закрепляет это впечатление.

Ощущение, что волк всё время где-то поблизости, делает фильм куда более мрачным, чем первая часть. Но к счастью, Кот не одинок в своих приключениях. Во-первых, вернулась Киса Мягколапка. У неё свои планы на карту желаний и свои счёты с Котом, но для него она скорее союзница, чем соперница. Другой соратник — милейший пёсик-прилипала, который просто хочет дружить. Конечно, этот комический персонаж введён, чтобы усмирять кошачьи перестрелки цинизмом и недоверием. Но оптимистичный пёсик, у которого к моменту появления даже нет имени, не раздражает, а вызывает сочувствие. Он рассказывает о своём безрадостном прошлом, даже не сознавая, насколько оно печально, а его стремление стать собакой-терапевтом непременно пригодится Коту с его паническими атаками.

Визуальный стиль мультфильма удался на славу. Палитра сочна, а локации разнообразны. Авторы творчески подошли к идее волшебной карты: маршрут к звезде меняется в зависимости от того, кто берёт карту в руки. Подозрительным котам с мутным прошлым карта предложит пройти через пещеры разочарований и горы самокопания, а простодушной собачке откроются поля с гигантскими цветами. Как и в «Плохих парнях», предыдущем мультфильме от DreamWorks, анимация «Кота в сапогах 2» более походит на комикс или на книжную иллюстрацию — прослеживается влияние фильма «Человек-паук: через вселенные», а вступительная боевая сцена заставляет вспомнить «Атаку титанов». Это отличает мультфильм от других частей франшизы, придаёт ему новизну и уникальность.

Удивительно, но больше всего хочется сравнивать «Последнее желание» не с другими мультфильмами, а с фильмами о героях, которые принимают свою уязвимость и смертность. В первую очередь с «Логаном». Есть здесь и атмосфера спагетти-вестерна, и прямые отсылки к «Хорошему, плохому, злому». Но главное и самое поразительное достоинство мультфильма — сочетание трагического и комического, ужаса и надежды, тем семьи и индивидуальности. Для достижения глубины недостаточно вооружиться вечными ценностями, нужно на примерах показывать, что страх — это естественно, что просить помощи — нормально, что каждому нужен кто-то, кому можно доверять.

И «Кот в сапогах 2» это всё исполняет. Как забытый герой, он возвращается не ради повторения старых трюков и игры на ностальгии, а с новыми идеями, взрослыми выводами, настоящей эволюцией. Пока рядом маршируют гиганты бокс-офиса вроде «Аватара», «Кот» пробегает мимо них и берёт то, что причитается ему, удивляя тех, кто успел о нём забыть. Если в вашей стране его показывают, сходите в кино, а если нет, то найдите другой способ познакомиться с ним. Этот рыжий прохвост вас не разочарует.

Яркий, многослойный и свежий, сиквел «Кота в сапогах» во всём превосходит первую часть и всерьёз может потягаться с лучшими частями «Шрека». Мультфильм и напугает, и рассмешит, и заставит пролить слезинки и взрослых, и детей. При этом «Последнее желание» вполне самостоятельно, знакомство со вселенной Шрека не требуется.