Видео: как прошёл Игрокэмп — настольное мероприятие на двое суток

Hobby World подготовила видеоотчёт с Игрокэмпа — настольного игрового мероприятия на базе отдыха, где участники могли спокойно играть в своё удовольствие пару суток.
В почти получасовом видео рассказывается, что было на Игрокэмпе, какие планы у организаторов, что говорит гендиректор Михаил Акулов. А заодно показали, во что играют участники и какие игры им понравились.
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