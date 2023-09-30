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    Видео | Видео МирФ

    Видео: как прошёл Игрокэмп — настольное мероприятие на двое суток

    30 сентября 2023
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    30.09.2023
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    Hobby World подготовила видеоотчёт с Игрокэмпа — настольного игрового мероприятия на базе отдыха, где участники могли спокойно играть в своё удовольствие пару суток.

    В почти получасовом видео рассказывается, что было на Игрокэмпе, какие планы у организаторов, что говорит гендиректор Михаил Акулов. А заодно показали, во что играют участники и какие игры им понравились.

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    Свежий ролик от Hobby World.

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    Это отечественная разработка.

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