Видео: дайджест новинок из мира настолок

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о новинках из мира настольных игр.
В выпуск попали «Горизонты острова духов», «Воздушные змеи», дополнение «Нарушенный круг возвращение» для карточного «Ужаса Аркхэма» и не только.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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