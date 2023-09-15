Видео: дайджест новинок из мира настолок

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о новинках из мира настольных игр.

В выпуск попали «Горизонты острова духов», «Воздушные змеи», дополнение «Нарушенный круг возвращение» для карточного «Ужаса Аркхэма» и не только.