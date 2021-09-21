Видео: обзор настольной игры Cyberpunk RED

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказал о стартовом наборе Cyberpunk RED — настолки во вселенной «Киберпанка 2077».
Читайте также
Видео: эксклюзивный обзор настольной игры Lava Land
Кот-император | 13.09.2021
Игра только-только готовится поступить в продажу.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Захват движенийДайте уже Серкису «Оскар»!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.